Callum Smith Talks Potential Bout vs David Benavidez

"𝐁𝐞𝐧𝐚𝐯𝐒𝐝𝐞𝐳 𝐚𝐭 π€π§πŸπ’πžπ₯𝐝? 𝐁𝐫𝐒𝐧𝐠𝐒𝐭 𝐨𝐧!"πŸ”΄πŸŸοΈ@CallumSmith23 told Toe2Toe that David Benavidez would be the perfect dance partner for a huge fight night at AnfieldπŸ‘Œ



πŸ‘‚Full episode: https://t.co/VyGnaRNhBO pic.twitter.com/1iO7kF7RRH