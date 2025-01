Hi, @Barbie! ๐Ÿ‘‹



Join us for Barbie Game Day on Sunday, May 4th @SegraStadium! Special tickets are available for Barbie Game Day and include a game ticket and an exclusive Barbie jersey! Limited quantities are available. ๐—” ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐—ถ๐˜€ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ผ๐—ป๐—น๐˜†โ€ฆ pic.twitter.com/9oCtoUnLrC