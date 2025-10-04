High School

Arizona high school football final scores, results — October 3, 2025

See every final score from Week 6 of Arizona high school football

Brady Twombly

Basha quarterback sprints for a first down against Williams Field during a game at Williams Field High School in Gilbert, on Sept. 12, 2025.
Basha quarterback sprints for a first down against Williams Field during a game at Williams Field High School in Gilbert, on Sept. 12, 2025. / Patrick Breen/The Republic / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 Arizona High School Football season rolled into Week 6 on Friday, October 3, 2025, and High School On SI has a list of final scores from the weekend.

American Leadership Academy 49, Desert Vista 7

American Leadership Academy - Gilbert North 63, Skyline 0

Arcadia 37, Combs 0

Arizona Lutheran Academy 57, Many Farms 0

Bagdad 50, Mohave Accelerated 0

Basha 56, Westwood 0

Benjamin Franklin 43, Gilbert Christian 6

Benson 28, Santa Cruz Valley 26

Bourgade Catholic 21, Chino Valley 14

Bradshaw Mountain 49, Flagstaff 6

Brophy College Prep 43, Shadow Ridge 7

Cactus 51, Apollo 20

California School for the Deaf-Riverside 44, El Capitan 12

Camp Verde 55, Holbrook 20

Canyon del Oro 19, Vista Grande 12

Catalina Foothills 47, Amphitheater 13

Centennial 35, O'Connor 7

Chandler Prep 64, Lincoln Prep 0

Chaparral 45, Deer Valley 21

Chinle 26, Ganado 15

Cholla 36, Empire 6

Cibola 7, Palo Verde Valley 6

Cienega 34, Desert Ridge 13

Coconino 34, Mingus 0

Copper Canyon 49, Alhambra 13

Desert Edge 29, Canyon View 21

Desert Heights Prep 68, Baboquivari 6

Desert Mountain 49, Cactus Shadows 20

Desert Sunrise 53, La Joya Community High School 13

Desert View 35, Sunnyside 14

Dysart 40, Shadow Mountain 14

Flowing Wells 42, Nogales 0

Fountain Hills 36, American Leadership Academy - Anthem South 6

Gilbert 49, Campo Verde 46

Gila Ridge 56, Yuma 0

Glendale Prep Academy 36, Tonopah Valley 34

Greenway 28, Tempe 21

Hamilton 54, Valley Vista 0

Hayden 51, St. David 14

Higley 24, Saguaro 17

Hopi 50, Greyhills Academy 0

Kofa 32, Somerton 0

Kingman 21, Odyssey Institute 13

Lake Havasu 44, Buckeye 28

Lee Williams 35, Westview 10

Liberty 71, Mountain Ridge 0

Marcos de Niza 49, Moon Valley 8

Marana 49, Ironwood Ridge 0

Maricopa 17, Mountain View 6

Mesa 23, Salpointe Catholic 14

Mesquite 39, Eastmark 34

Mica Mountain 40, Douglas 0

Millennium 45, Verrado 38

Mogollon 58, Red Rock 6

Mohave 63, Prescott 28

Morenci 52, Miami 0

Mountain View 48, Buena 20

Northwest Christian 63, Thunderbird 34

Notre Dame Prep 42, Horizon 41

Palo Verde 28, Catalina 0

Paradise Honors 35, American Leadership Academy - West Foothills 7

Parker 47, NFL Yet Academy 0

Payson 43, Blue Ridge 14

Peoria 36, St. Mary's 35

Phoenix Christian 56, Mountainside 0

Pima 42, Globe 0

Pinnacle 44, Cesar Chavez 7

Pinon 22, Red Mesa 18

Pueblo 55, Rincon/University 6

Pusch Ridge Christian Academy 27, Sabino 8

Queen Creek 28, Corona del Sol 14

Ray 40, Duncan 14

River Valley 71, Wickenburg 0

Sahuarita 42, Rio Rico 14

Salome 54, Valley Lutheran 0

San Carlos 62, Coronado 0

San Tan Charter 44, Arete Prep 6

Scottsdale Christian Academy 56, Cortez 8

Scottsdale Prep 49, Madison Highland Prep 0

Snowflake 41, Poston Butte 0

South Mountain 59, Camelback 6

St. John Paul II 22, Kingman Academy 16

St. Johns 49, Alchesay 7

Sunnyslope 55, Ironwood 6

Superior 40, San Manuel 18

Tanque Verde 62, Bisbee 8

Tombstone 63, Santa Rita 6

Tuba City 62, Valley 0

Tucson High Magnet School 48, Casa Grande 33

Valley Christian 48, Seton Catholic 38

Valley Union 66, Fort Thomas 0

Veritas Prep 41, Trivium Prep 0

Willcox 58, Desert Christian 0

Williams 68, Joseph City 6

Williams Field 52, Boulder Creek 35

Winslow 46, Monument Valley 42

Youngker 42, Estrella Foothills 20

Yuma Catholic 25, Sunrise Mountain 22

