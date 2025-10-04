Arizona high school football final scores, results — October 3, 2025
The 2025 Arizona High School Football season rolled into Week 6 on Friday, October 3, 2025, and High School On SI has a list of final scores from the weekend.
American Leadership Academy 49, Desert Vista 7
American Leadership Academy - Gilbert North 63, Skyline 0
Arcadia 37, Combs 0
Arizona Lutheran Academy 57, Many Farms 0
Bagdad 50, Mohave Accelerated 0
Basha 56, Westwood 0
Benjamin Franklin 43, Gilbert Christian 6
Benson 28, Santa Cruz Valley 26
Bourgade Catholic 21, Chino Valley 14
Bradshaw Mountain 49, Flagstaff 6
Brophy College Prep 43, Shadow Ridge 7
Cactus 51, Apollo 20
California School for the Deaf-Riverside 44, El Capitan 12
Camp Verde 55, Holbrook 20
Canyon del Oro 19, Vista Grande 12
Catalina Foothills 47, Amphitheater 13
Centennial 35, O'Connor 7
Chandler Prep 64, Lincoln Prep 0
Chaparral 45, Deer Valley 21
Chinle 26, Ganado 15
Cholla 36, Empire 6
Cibola 7, Palo Verde Valley 6
Cienega 34, Desert Ridge 13
Coconino 34, Mingus 0
Copper Canyon 49, Alhambra 13
Desert Edge 29, Canyon View 21
Desert Heights Prep 68, Baboquivari 6
Desert Mountain 49, Cactus Shadows 20
Desert Sunrise 53, La Joya Community High School 13
Desert View 35, Sunnyside 14
Dysart 40, Shadow Mountain 14
Flowing Wells 42, Nogales 0
Fountain Hills 36, American Leadership Academy - Anthem South 6
Gilbert 49, Campo Verde 46
Gila Ridge 56, Yuma 0
Glendale Prep Academy 36, Tonopah Valley 34
Greenway 28, Tempe 21
Hamilton 54, Valley Vista 0
Hayden 51, St. David 14
Higley 24, Saguaro 17
Hopi 50, Greyhills Academy 0
Kofa 32, Somerton 0
Kingman 21, Odyssey Institute 13
Lake Havasu 44, Buckeye 28
Lee Williams 35, Westview 10
Liberty 71, Mountain Ridge 0
Marcos de Niza 49, Moon Valley 8
Marana 49, Ironwood Ridge 0
Maricopa 17, Mountain View 6
Mesa 23, Salpointe Catholic 14
Mesquite 39, Eastmark 34
Mica Mountain 40, Douglas 0
Millennium 45, Verrado 38
Mogollon 58, Red Rock 6
Mohave 63, Prescott 28
Morenci 52, Miami 0
Mountain View 48, Buena 20
Northwest Christian 63, Thunderbird 34
Notre Dame Prep 42, Horizon 41
Palo Verde 28, Catalina 0
Paradise Honors 35, American Leadership Academy - West Foothills 7
Parker 47, NFL Yet Academy 0
Payson 43, Blue Ridge 14
Peoria 36, St. Mary's 35
Phoenix Christian 56, Mountainside 0
Pima 42, Globe 0
Pinnacle 44, Cesar Chavez 7
Pinon 22, Red Mesa 18
Pueblo 55, Rincon/University 6
Pusch Ridge Christian Academy 27, Sabino 8
Queen Creek 28, Corona del Sol 14
Ray 40, Duncan 14
River Valley 71, Wickenburg 0
Sahuarita 42, Rio Rico 14
Salome 54, Valley Lutheran 0
San Carlos 62, Coronado 0
San Tan Charter 44, Arete Prep 6
Scottsdale Christian Academy 56, Cortez 8
Scottsdale Prep 49, Madison Highland Prep 0
Snowflake 41, Poston Butte 0
South Mountain 59, Camelback 6
St. John Paul II 22, Kingman Academy 16
St. Johns 49, Alchesay 7
Sunnyslope 55, Ironwood 6
Superior 40, San Manuel 18
Tanque Verde 62, Bisbee 8
Tombstone 63, Santa Rita 6
Tuba City 62, Valley 0
Tucson High Magnet School 48, Casa Grande 33
Valley Christian 48, Seton Catholic 38
Valley Union 66, Fort Thomas 0
Veritas Prep 41, Trivium Prep 0
Willcox 58, Desert Christian 0
Williams 68, Joseph City 6
Williams Field 52, Boulder Creek 35
Winslow 46, Monument Valley 42
Youngker 42, Estrella Foothills 20
Yuma Catholic 25, Sunrise Mountain 22