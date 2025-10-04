High School

California high school football final scores, results — October 3, 2025

See every final score from Week 6 of California high school football

CJ Vafiadis

St. John Bosco junior RB shown here last year racing for a touchdown against San Mateo Serra is part of California's new top-ranked team.
St. John Bosco junior RB shown here last year racing for a touchdown against San Mateo Serra is part of California's new top-ranked team. / Photo by Dennis Lee

The 2025 California high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Week 5.

California High School Football Scores, Results & Live Updates (CIF) - October 3, 2025

Acalanes 51, Benicia 25

Agoura 35, Santa Paula 10

Alisal 35, Aptos 20

Amador Valley 17, Dublin 14

Anaheim 54, Loara 21

Anderson 40, Oroville 6

Animo Jackie Robinson 58, New Designs Watts 22

Antioch 60, Freedom 6

Aquinas 75, Ontario Christian 27

Archbishop Riordan 28, Sacred Heart Cathedral Preparatory 7

Arroyo 48, Davis 6

Arroyo 27, Glenn 6

Bakersfield Christian 35, Ridgeview 0

Bassett 37, Workman 14

Beaumont 56, Redlands 0

Berkeley 21, San Leandro 18

Bernstein 54, Hollywood 0

Big Valley Christian 26, Bret Harte 21

Biggs 36, Quincy 6

Bishop Union 62, Rosamond 6

Bloomington 16, Arroyo Valley 14

Bolsa Grande 14, La Quinta/Westminster 7

Bonita 21, Colony 7

Boron 46, Kern Valley 38

Borrego Springs 48, Julian 0

Bradshaw Christian 27, Amador 14

Brawley 14, University City 7

Brea Olinda 21, Westminster 13

Brentwood School 35, Don Lugo 0

Buena Park 30, Katella 3

Burbank 55, Arcadia 13

Burroughs/Burbank 34, Glendale 12

Burroughs/Ridgecrest 17, Sultana 7

California 44, Livermore 20

California School for the Deaf-Riverside 44, El Capitan 12

Calipatria 38, Foothills Christian 0

Calvary Baptist 54, United Christian Academy 6

Calvary Chapel (SA) 42, Santa Ana Valley 14

Calaveras Hills 21, Summerville 7

Canoga Park 37, Reseda 0

Canyon Hills 28, Clairemont 0

Casa Roble 32, Rio Linda 13

Carlsbad 26, Torrey Pines 25

Cathedral 56, St. Paul 25

Center 26, Oakmont 7

Chaminade 35, Bishop Amat 0

Channel Islands 14, Nordhoff 55

Chaparral 28, Vista Murrieta 20

Charter Oak 40, Glendora 7

Chavez 63, West 0

Chico 27, Elk Grove 17

Chino Hills 27, Upland 21

Chowchilla 54, Riverdale 0

Cleveland 36, Chatsworth 19

Clovis 25, Buchanan 0

Clovis West 28, Clovis East 21

Coast Union 40, Maricopa 22

Coalinga 15, Firebaugh 14

Concord 42, Encinal 14

Contreras 46, Belmont 6

Cornerstone Christian 76, Public Safety Academy 20

Corona del Mar 33, San Juan Hills 10

Crawford 14, Hoover 13

Crespi 42, St. Anthony 6

Damien 22, Rancho Cucamonga 24

Dana Hills 35, Aliso Niguel 14

Davis 24, Livingston 13

De La Salle 35, Cathedral Catholic 14

Denair 49, Le Grand 21

Desert Christian Academy 48, Nuview Bridge 0

Desert Chapel 21, California Military Institute 0

Diamond Bar 30, Walnut 7

Dominguez 21, Paramount 14

Dos Pueblos 27, Hueneme 8

Downey 45, Gregori 8

Downey 33, Mayfair 14

Edison 38, Tracy 19

El Cajon Valley 14, Santana 21

El Modena 21, Trabuco Hills 7

El Monte 42, Rosemead 7

El Segundo 38, Hawthorne 0

El Toro 27, Canyon/Anaheim 17

Elsinore 34, Temescal Canyon 18

Escalon 6, Hughson 29

Escondido 6, Valley Center 28

Esperanza 58, Garden Grove 33

Estancia 25, Rancho Alamitos 17

Etiwanda 40, Ayala 0

Etna 34, Weed 12

Evergreen Valley 25, Mt. Pleasant 20

Exeter 7, Sierra Pacific 6

Fall River 28, Trinity 20

Fillmore 21, San Marcos 0

Florin 26, Turlock Christian 18

Folsom 28, Oak Ridge 9

Fontana 16, Rialto 19

Foothill 36, Corning 27

Foothill 58, Johnson 31

Fortuna 31, Del Norte 14

Francis Parker 32, Horizon Prep 28

Franklin 21, Wilson 2

Franklin 59, Sheldon 0

Frontier 49, Stockdale 6

Gabrielino 30, South El Monte 28

Gahr 48, Bellflower 13

Ganesha 47, La Puente 20

Gardena 29, Banning 6

Garces Memorial 16, Centennial 7

Garfield 34, Bell 19

Garey 41, Duarte 0

George Washington Prep 38, Fremont 8

Golden Valley 14, Del Oro 13

Godinez Fundamental 14, Saddleback 52

Granada 13, San Ramon Valley 49

Granite Bay 14, Del Oro 13

Granite Hills 25, Adelanto 20

Grant 48, Fulton 13

Grant Union 42, Destiny Christian Academy 6

Gridley 50, Willows 0

Gunderson 38, Del Mar 10

Half Moon Bay 48, Sequoia 0

Hamilton 26, Fairfax 6

Hanford 72, Dinuba 43

Hart 63, West Ranch 21

Hawkins 20, Rancho Dominguez 6

Hayfork 68, Burney 6

Helix 14, Mount Miguel 42

Hesperia Christian 50, PAL Charter 18

Highland 28, Littlerock 6

Highlands 22, Golden Sierra 20

Hilmar 42, Sonora 9

Hillcrest 41, Arlington 17

Hillcrest Christian 60, Malibu 16

Huntington Beach 65, Laguna Hills 10

Huntington Park 28, South East 7

Immanuel 28, Selma 0

Imperial 10, Central 7

Inderkum 45, Vista del Lago 17

Irvine 43, Santa Ana 7

James Logan 24, Moreau Catholic 19

Jefferson 56, Angelou 0

Johansen 24, Pacheco 0

Justin Garza 38, San Joaquin Memorial 35

Kennedy 14, Valencia/Placentia 7

Kennedy 42, Panorama 7

Kerman 39, Central Valley Christian 20

King 44, Santiago/Corona 28

King City 38, Watsonville 0

Kingsburg 35, Washington Union 28

La Canada 44, Temple City 3

La Jolla Country Day 40, Escondido Charter 0

La Salle 47, Harvard-Westlake 37

La Serna 30, El Rancho 13

La Sierra 35, Rubidoux 24

Laguna Beach 42, Northwood 0

Laguna Creek 30, Cosumnes Oaks 14

Lancaster 34, Quartz Hill 20

Las Lomas 42, Northgate 35

Lassen 56, Las Plumas 14

Lathrop 44, Ceres 7

Laton 30, Alpaugh 12

Leuzinger 43, Inglewood 32

Liberty 55, Fowler 14

Liberty Ranch 41, Argonaut 14

Lincoln 28, Bear River 27

Lincoln 48, Kimball 3

Linden 32, River Islands 20

Los Altos 0, Terra Nova 27

Los Angeles 44, West Adams 0

Los Banos 42, El Capitan 21

Lutheran/Orange 10, Mater Dei 25

Lynwood 6, Norwalk 25

Madera 34, Edison 26

Maranatha 20, Linfield Christian 14

Mariposa County 42, Delhi 13

Marquez 50, Santee 0

Mary Star of the Sea 21, St. Genevieve 12

Mater Dei Catholic 27, Chula Vista 0

Maywood CES 62, Diego Rivera Learning Complex 0

McClymonds 19, Mt. Diablo 13

McLane 42, Matilda Torres 0

Mendota 63, Tranquillity 0

Merced 51, Golden Valley 6

Millikan 49, Jordan 10

Minarets 36, Caruthers 27

Mira Mesa 7, Rancho Buena Vista 10

Miramonte 38, College Park 14

Mission Bay 28, Patrick Henry 21

Mission Hills 35, La Costa Canyon 34

Mission Viejo 56, Poly/Long Beach 7

Montebello 52, Mark Keppel 12

Monte Vista Christian 36, Greenfield 19

Monterey Trail 35, Pleasant Grove 0

Moorpark 52, Oak Park 27

Moreno Valley 42, Citrus Hill 7

Mountain Empire 29, O'Farrell 3

Mountain View 35, Carlmont 28

Muir 49, Crescenta Valley 0

Murrieta Mesa 35, Temecula Valley 21

Murrieta Valley 55, Norco 45

Newbury Park 31, Santa Barbara 21

New Designs University Park 48, Stella High Charter Academy 14

North Hollywood 24, Arleta 20

Norte Vista 67, Jurupa Valley 0

Notre Dame (SO) 35, Loyola 10

Novato 36, Healdsburg 32

Oak Hills 28, Serrano 14

Oakdale 71, East Union 55

Oakland Tech 34, Pinole Valley 6

Ocean View 20, Los Amigos 13

Ontario 49, Sierra Vista 31

Orange Vista 49, Paloma Valley 20

Orosi 40, Strathmore 24

Otay Ranch 19, Sweetwater 16

Pacifica/Oxnard 17, Oaks Christian 13

Palisades 35, Westchester 19

Palm Springs 32, La Quinta (LQ) 13

Palmdale 28, Knight 8

Palos Verdes 48, Culver City 7

Paraclete 49, Alemany 6

Patterson 49, Mountain House 13

Peninsula 35, South Torrance 34

Petaluma 57, Justin-Siena 12

Pierce 14, East Nicolaus 0

Piner 7, Santa Rosa 20

Pioneer 27, Westmont 7

Pitman 29, Modesto 12

Pittsburg 30, Los Gatos 27

Placer 42, Del Campo 26

Point Loma 31, San Diego 13

Poly/Riverside 50, Hemet 0

Portola 17, Woodbridge 7

Portola 17, Hamilton 7

Poway 52, El Camino 28

Ramona 28, Mt. Carmel 18

Rancho Bernardo 31, Del Norte 17

Redding Christian 60, Modoc 6

Redlands East Valley 14, Citrus Valley 3

Redondo Union 24, Torrance 34

Redwood 42, Porterville 40

Redwood Christian 27, Kennedy 0

Reedley 43, Hanford West 8

Rialto 19, Fontana 16

Rim of the World 28, Chaffey 24

Rio Americano 35, Bella Vista 28

Rio Vista 49, Esparto 6

Ripon 49, Orestimba 0

Rocklin 53, Whitney 20

Rosemont 49, Union Mine High School 22

Roseville 8, Yuba City 0

Royal 20, Oxnard 0

Roybal 35, Mendez 0

Saddleback 52, Godinez Fundamental 14

Saint Francis 56, Bellarmine College Prep 17

Salesian 91, Cantwell-Sacred Heart 13

Salesian College Preparatory 51, Ygnacio Valley 8

Salinas 45, Hollister 0

San Dimas 35, Diamond Ranch 0

San Luis Obispo 23, Pioneer Valley 21

San Marcos 52, Oceanside 27

Sanger 13, Bullard 7

Sanger West 49, Madera South 0

Santa Cruz 44, Seaside 27

Santa Fe 34, Whittier 12

Santa Margarita 17, Servite 7

Santa Monica 21, North Torrance 13

Santa Ynez 28, Atascadero 13

Segerstrom 27, St. Margaret's 14

Shadow Hills 18, Rancho Mirage 14

Shafter 55, Taft Union 7

Sherman Oaks CES 32, TEACH Tech Charter 20

Sierra Canyon 30, Serra 0

Silver Valley 22, Temecula Prep 0

Sonoma Valley 40, San Rafael 21

South Pasadena 23, Monrovia 21

South San Francisco 26, Fremont 2

St. Augustine 41, Madison 0

St. Bernard's 48, Don Bosco Tech 8

St. Bonaventure 41, Simi Valley 26

St. Helena 41, Middletown 34

St. John Bosco 70, JSerra Catholic 21

St. Joseph 40, Mission Prep 0

St. Joseph Academy 50, California Lutheran 6

St. Mary's 53, Lodi 0

St. Pius X-St. Matthias Academy 42, St. Francis 15

Stagg 43, Bear Creek 15

Stone Ridge Christian 48, Waterford 16

Sutter 62, El Camino 0

Swett 66, California School for the Deaf 40

Tesoro 17, Newport Harbor 14

Thousand Oaks 49, Calabasas 34

Tokay 36, Franklin 0

Tomales 44, Elsie Allen 12

Troy 42, Sonora 9

Tulare Western 39, Mission Oak 19

Turlock 43, Enochs 6

Twelve Bridges 56, Nevada Union 17

Vacaville 7, Vanden 6

Vacaville Christian 51, Valley 0

Valley Center 28, Escondido 6

Valley Christian/Cerritos 35, Capistrano Valley Christian 26

Van Nuys 49, Sylmar 46

Venice 27, University 7

Ventura 62, Buena 13

Verdugo Hills 55, Monroe 20

Victory Christian Academy 43, Rock Academy 40

Village Christian 17, Heritage Christian 13

Warren 27, La Mirada 13

Wasco 48, Cesar E. Chavez 0

West 28, South 12

West Park 42, Antelope 7

Westlake 49, Rio Mesa 20

Wheatland 51, Colfax 33

Whittier Christian 7, Arrowhead Christian 6

Williams 33, Los Molinos 26

Willits 21, Lower Lake 14

Wilson (HH) 42, Pomona 13

Wilson/Long Beach 23, Compton 21

Winters 46, Colusa 0

Woodcreek 52, Christian Brothers 7

Woodlake 58, Orange Cove 7

Woodland 26, Natomas 21

Woodland Christian 42, Mesa Verde 8

Xavier Prep 19, Palm Desert 14

Yorba Linda 28, Villa Park 7

Yosemite 28, Parlier 27

Yucca Valley 62, Banning 42

