California high school football final scores, results — October 3, 2025
The 2025 California high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Week 5.
Acalanes 51, Benicia 25
Agoura 35, Santa Paula 10
Alisal 35, Aptos 20
Amador Valley 17, Dublin 14
Anaheim 54, Loara 21
Anderson 40, Oroville 6
Animo Jackie Robinson 58, New Designs Watts 22
Antioch 60, Freedom 6
Aquinas 75, Ontario Christian 27
Archbishop Riordan 28, Sacred Heart Cathedral Preparatory 7
Arroyo 48, Davis 6
Arroyo 27, Glenn 6
Bakersfield Christian 35, Ridgeview 0
Bassett 37, Workman 14
Beaumont 56, Redlands 0
Berkeley 21, San Leandro 18
Bernstein 54, Hollywood 0
Big Valley Christian 26, Bret Harte 21
Biggs 36, Quincy 6
Bishop Union 62, Rosamond 6
Bloomington 16, Arroyo Valley 14
Bolsa Grande 14, La Quinta/Westminster 7
Bonita 21, Colony 7
Boron 46, Kern Valley 38
Borrego Springs 48, Julian 0
Bradshaw Christian 27, Amador 14
Brawley 14, University City 7
Brea Olinda 21, Westminster 13
Brentwood School 35, Don Lugo 0
Buena Park 30, Katella 3
Burbank 55, Arcadia 13
Burroughs/Burbank 34, Glendale 12
Burroughs/Ridgecrest 17, Sultana 7
California 44, Livermore 20
California School for the Deaf-Riverside 44, El Capitan 12
Calipatria 38, Foothills Christian 0
Calvary Baptist 54, United Christian Academy 6
Calvary Chapel (SA) 42, Santa Ana Valley 14
Calaveras Hills 21, Summerville 7
Canoga Park 37, Reseda 0
Canyon Hills 28, Clairemont 0
Casa Roble 32, Rio Linda 13
Carlsbad 26, Torrey Pines 25
Cathedral 56, St. Paul 25
Center 26, Oakmont 7
Chaminade 35, Bishop Amat 0
Channel Islands 14, Nordhoff 55
Chaparral 28, Vista Murrieta 20
Charter Oak 40, Glendora 7
Chavez 63, West 0
Chico 27, Elk Grove 17
Chino Hills 27, Upland 21
Chowchilla 54, Riverdale 0
Cleveland 36, Chatsworth 19
Clovis 25, Buchanan 0
Clovis West 28, Clovis East 21
Coast Union 40, Maricopa 22
Coalinga 15, Firebaugh 14
Concord 42, Encinal 14
Contreras 46, Belmont 6
Cornerstone Christian 76, Public Safety Academy 20
Corona del Mar 33, San Juan Hills 10
Crawford 14, Hoover 13
Crespi 42, St. Anthony 6
Damien 22, Rancho Cucamonga 24
Dana Hills 35, Aliso Niguel 14
Davis 24, Livingston 13
De La Salle 35, Cathedral Catholic 14
Denair 49, Le Grand 21
Desert Christian Academy 48, Nuview Bridge 0
Desert Chapel 21, California Military Institute 0
Diamond Bar 30, Walnut 7
Dominguez 21, Paramount 14
Dos Pueblos 27, Hueneme 8
Downey 45, Gregori 8
Downey 33, Mayfair 14
Edison 38, Tracy 19
El Cajon Valley 14, Santana 21
El Modena 21, Trabuco Hills 7
El Monte 42, Rosemead 7
El Segundo 38, Hawthorne 0
El Toro 27, Canyon/Anaheim 17
Elsinore 34, Temescal Canyon 18
Escalon 6, Hughson 29
Escondido 6, Valley Center 28
Esperanza 58, Garden Grove 33
Estancia 25, Rancho Alamitos 17
Etiwanda 40, Ayala 0
Etna 34, Weed 12
Evergreen Valley 25, Mt. Pleasant 20
Exeter 7, Sierra Pacific 6
Fall River 28, Trinity 20
Fillmore 21, San Marcos 0
Florin 26, Turlock Christian 18
Folsom 28, Oak Ridge 9
Fontana 16, Rialto 19
Foothill 36, Corning 27
Foothill 58, Johnson 31
Fortuna 31, Del Norte 14
Francis Parker 32, Horizon Prep 28
Franklin 21, Wilson 2
Franklin 59, Sheldon 0
Frontier 49, Stockdale 6
Gabrielino 30, South El Monte 28
Gahr 48, Bellflower 13
Ganesha 47, La Puente 20
Gardena 29, Banning 6
Garces Memorial 16, Centennial 7
Garfield 34, Bell 19
Garey 41, Duarte 0
George Washington Prep 38, Fremont 8
Golden Valley 14, Del Oro 13
Godinez Fundamental 14, Saddleback 52
Granada 13, San Ramon Valley 49
Granite Bay 14, Del Oro 13
Granite Hills 25, Adelanto 20
Grant 48, Fulton 13
Grant Union 42, Destiny Christian Academy 6
Gridley 50, Willows 0
Gunderson 38, Del Mar 10
Half Moon Bay 48, Sequoia 0
Hamilton 26, Fairfax 6
Hanford 72, Dinuba 43
Hart 63, West Ranch 21
Hawkins 20, Rancho Dominguez 6
Hayfork 68, Burney 6
Helix 14, Mount Miguel 42
Hesperia Christian 50, PAL Charter 18
Highland 28, Littlerock 6
Highlands 22, Golden Sierra 20
Hilmar 42, Sonora 9
Hillcrest 41, Arlington 17
Hillcrest Christian 60, Malibu 16
Huntington Beach 65, Laguna Hills 10
Huntington Park 28, South East 7
Immanuel 28, Selma 0
Imperial 10, Central 7
Inderkum 45, Vista del Lago 17
Irvine 43, Santa Ana 7
James Logan 24, Moreau Catholic 19
Jefferson 56, Angelou 0
Johansen 24, Pacheco 0
Justin Garza 38, San Joaquin Memorial 35
Kennedy 14, Valencia/Placentia 7
Kennedy 42, Panorama 7
Kerman 39, Central Valley Christian 20
King 44, Santiago/Corona 28
King City 38, Watsonville 0
Kingsburg 35, Washington Union 28
La Canada 44, Temple City 3
La Jolla Country Day 40, Escondido Charter 0
La Salle 47, Harvard-Westlake 37
La Serna 30, El Rancho 13
La Sierra 35, Rubidoux 24
Laguna Beach 42, Northwood 0
Laguna Creek 30, Cosumnes Oaks 14
Lancaster 34, Quartz Hill 20
Las Lomas 42, Northgate 35
Lassen 56, Las Plumas 14
Lathrop 44, Ceres 7
Laton 30, Alpaugh 12
Leuzinger 43, Inglewood 32
Liberty 55, Fowler 14
Liberty Ranch 41, Argonaut 14
Lincoln 28, Bear River 27
Lincoln 48, Kimball 3
Linden 32, River Islands 20
Los Altos 0, Terra Nova 27
Los Angeles 44, West Adams 0
Los Banos 42, El Capitan 21
Lutheran/Orange 10, Mater Dei 25
Lynwood 6, Norwalk 25
Madera 34, Edison 26
Maranatha 20, Linfield Christian 14
Mariposa County 42, Delhi 13
Marquez 50, Santee 0
Mary Star of the Sea 21, St. Genevieve 12
Mater Dei Catholic 27, Chula Vista 0
Maywood CES 62, Diego Rivera Learning Complex 0
McClymonds 19, Mt. Diablo 13
McLane 42, Matilda Torres 0
Mendota 63, Tranquillity 0
Merced 51, Golden Valley 6
Millikan 49, Jordan 10
Minarets 36, Caruthers 27
Mira Mesa 7, Rancho Buena Vista 10
Miramonte 38, College Park 14
Mission Bay 28, Patrick Henry 21
Mission Hills 35, La Costa Canyon 34
Mission Viejo 56, Poly/Long Beach 7
Montebello 52, Mark Keppel 12
Monte Vista Christian 36, Greenfield 19
Monterey Trail 35, Pleasant Grove 0
Moorpark 52, Oak Park 27
Moreno Valley 42, Citrus Hill 7
Mountain Empire 29, O'Farrell 3
Mountain View 35, Carlmont 28
Muir 49, Crescenta Valley 0
Murrieta Mesa 35, Temecula Valley 21
Murrieta Valley 55, Norco 45
Newbury Park 31, Santa Barbara 21
New Designs University Park 48, Stella High Charter Academy 14
North Hollywood 24, Arleta 20
Norte Vista 67, Jurupa Valley 0
Notre Dame (SO) 35, Loyola 10
Novato 36, Healdsburg 32
Oak Hills 28, Serrano 14
Oakdale 71, East Union 55
Oakland Tech 34, Pinole Valley 6
Ocean View 20, Los Amigos 13
Ontario 49, Sierra Vista 31
Orange Vista 49, Paloma Valley 20
Orosi 40, Strathmore 24
Otay Ranch 19, Sweetwater 16
Pacifica/Oxnard 17, Oaks Christian 13
Palisades 35, Westchester 19
Palm Springs 32, La Quinta (LQ) 13
Palmdale 28, Knight 8
Palos Verdes 48, Culver City 7
Paraclete 49, Alemany 6
Patterson 49, Mountain House 13
Peninsula 35, South Torrance 34
Petaluma 57, Justin-Siena 12
Pierce 14, East Nicolaus 0
Piner 7, Santa Rosa 20
Pioneer 27, Westmont 7
Pitman 29, Modesto 12
Pittsburg 30, Los Gatos 27
Placer 42, Del Campo 26
Point Loma 31, San Diego 13
Poly/Riverside 50, Hemet 0
Portola 17, Woodbridge 7
Portola 17, Hamilton 7
Poway 52, El Camino 28
Ramona 28, Mt. Carmel 18
Rancho Bernardo 31, Del Norte 17
Redding Christian 60, Modoc 6
Redlands East Valley 14, Citrus Valley 3
Redondo Union 24, Torrance 34
Redwood 42, Porterville 40
Redwood Christian 27, Kennedy 0
Reedley 43, Hanford West 8
Rialto 19, Fontana 16
Rim of the World 28, Chaffey 24
Rio Americano 35, Bella Vista 28
Rio Vista 49, Esparto 6
Ripon 49, Orestimba 0
Rocklin 53, Whitney 20
Rosemont 49, Union Mine High School 22
Roseville 8, Yuba City 0
Royal 20, Oxnard 0
Roybal 35, Mendez 0
Saddleback 52, Godinez Fundamental 14
Saint Francis 56, Bellarmine College Prep 17
Salesian 91, Cantwell-Sacred Heart 13
Salesian College Preparatory 51, Ygnacio Valley 8
Salinas 45, Hollister 0
San Dimas 35, Diamond Ranch 0
San Luis Obispo 23, Pioneer Valley 21
San Marcos 52, Oceanside 27
Sanger 13, Bullard 7
Sanger West 49, Madera South 0
Santa Cruz 44, Seaside 27
Santa Fe 34, Whittier 12
Santa Margarita 17, Servite 7
Santa Monica 21, North Torrance 13
Santa Ynez 28, Atascadero 13
Segerstrom 27, St. Margaret's 14
Shadow Hills 18, Rancho Mirage 14
Shafter 55, Taft Union 7
Sherman Oaks CES 32, TEACH Tech Charter 20
Sierra Canyon 30, Serra 0
Silver Valley 22, Temecula Prep 0
Sonoma Valley 40, San Rafael 21
South Pasadena 23, Monrovia 21
South San Francisco 26, Fremont 2
St. Augustine 41, Madison 0
St. Bernard's 48, Don Bosco Tech 8
St. Bonaventure 41, Simi Valley 26
St. Helena 41, Middletown 34
St. John Bosco 70, JSerra Catholic 21
St. Joseph 40, Mission Prep 0
St. Joseph Academy 50, California Lutheran 6
St. Mary's 53, Lodi 0
St. Pius X-St. Matthias Academy 42, St. Francis 15
Stagg 43, Bear Creek 15
Stone Ridge Christian 48, Waterford 16
Sutter 62, El Camino 0
Swett 66, California School for the Deaf 40
Tesoro 17, Newport Harbor 14
Thousand Oaks 49, Calabasas 34
Tokay 36, Franklin 0
Tomales 44, Elsie Allen 12
Troy 42, Sonora 9
Tulare Western 39, Mission Oak 19
Turlock 43, Enochs 6
Twelve Bridges 56, Nevada Union 17
Vacaville 7, Vanden 6
Vacaville Christian 51, Valley 0
Valley Center 28, Escondido 6
Valley Christian/Cerritos 35, Capistrano Valley Christian 26
Van Nuys 49, Sylmar 46
Venice 27, University 7
Ventura 62, Buena 13
Verdugo Hills 55, Monroe 20
Victory Christian Academy 43, Rock Academy 40
Village Christian 17, Heritage Christian 13
Warren 27, La Mirada 13
Wasco 48, Cesar E. Chavez 0
West 28, South 12
West Park 42, Antelope 7
Westlake 49, Rio Mesa 20
Wheatland 51, Colfax 33
Whittier Christian 7, Arrowhead Christian 6
Williams 33, Los Molinos 26
Willits 21, Lower Lake 14
Wilson (HH) 42, Pomona 13
Wilson/Long Beach 23, Compton 21
Winters 46, Colusa 0
Woodcreek 52, Christian Brothers 7
Woodlake 58, Orange Cove 7
Woodland 26, Natomas 21
Woodland Christian 42, Mesa Verde 8
Xavier Prep 19, Palm Desert 14
Yorba Linda 28, Villa Park 7
Yosemite 28, Parlier 27
Yucca Valley 62, Banning 42
