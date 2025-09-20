California high school football final scores, results — September 19, 2025
The 2025 California high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Week 4.
Academy Of Careers & Exploration 49, United Christian Academy 42
Acalanes 42, College Park 7
Agoura 52, Buena 7
Alameda 45, Mt. Diablo 21
Alhambra 40, Wilson 21
Aliso Niguel 24, Pacifica (GG) 21
Alpaugh 48, San Luis Obispo Classical Academy 6
American Canyon 33, Hayward 14
Anderson 58, Los Molinos 51
Antelope Valley 6, Knight 31
Argonaut 34, El Dorado 27
Arroyo Grande 64, Righetti 35
Arroyo Valley 43, Cathedral City 8
Arrowhead Christian 49, Jurupa Valley 19
Artesia 21, San Gabriel 34
Atascadero 14, Paso Robles 49
Atwater 29, Pitman 26
Ayala 7, Glendora 45
Bakersfield Christian 47, Stockdale 0
Baldwin Park 14, Monrovia 35
Barstow 45, Burroughs/Ridgecrest 0
Bear Creek 48, Weston Ranch 12
Bell 22, Huntington Park 21
Benicia 43, Miramonte 7
Berean Christian 28, St. Patrick-St. Vincent 21
Big Valley Christian 14, River Islands 6
Bishop Amat 32, Upland 3
Bishop Diego 28, Etiwanda 14
Bishop's 31, Patrick Henry 28
Bonita 14, Schurr 7
Borrego Springs 56, Julian 38
Bradshaw Christian 60, Galt 0
Branham 56, Ann Sobrato 27
Brentwood School 47, Grace 7
Brookings-Harbor 49, Etna 0
Burbank 6, Placer 42
California 14, Bell Gardens 10
Calabasas 49, Birmingham 28
Campolindo 51, Heritage 3
Capistrano Valley 42, Foothill 7
Capistrano Valley Christian 31, St. Margaret's 16
Cardinal Newman 39, Bishop O'Dowd 7
Carter 34, Linfield Christian 33
Castle Park 23, El Cajon Valley 32
Cathedral Catholic 42, Helix 0
Center 7, Marysville 20
Central Catholic 35, Patterson 18
Central East 35, Liberty 33
Central Valley 14, Davis 20
Centennial 7, St. Joseph 35
Centennial/Corona 42, Rancho Cucamonga 14
Century 14, Costa Mesa 54
Cesar E. Chavez 19, South 16
Chadwick 46, Animo Jackie Robinson 6
Chaminade 35, Cathedral 28
Chaparral 64, Great Oak 14
Chavez 55, Tokay 27
Chino 34, Don Lugo 7
Chowchilla 41, Boron 12
Christian Brothers 7, Inderkum 61
Christopher 20, Willow Glen 21
Classical Academy 28, Escondido Charter 14
Clovis East 30, Lemoore 19
Clovis North 43, San Ramon Valley 14
Clovis West 54, Turlock 7
Coastal Academy 41, Victory Christian Academy 19
Corcoran 32, Granite Hills 43
Corona 28, Bolsa Grande 2
Crean Lutheran 38, La Serna 14
Crespi 38, Oak Park 28
Crosspoint Christian 36, Tulelake 0
Culver City 24, Warren 14
Cypress 28, West Torrance 33
Damien 40, Salesian 18
Dana Hills 47, Tesoro 15
De Anza 55, Fremont 0
De La Salle 47, Grant Union 20
Del Campo 40, Antioch 37
Del Norte 37, Brawley 7
Delano 65, East Bakersfield 33
Denair 36, Stone Ridge Christian 21
Desert Chapel 28, Nuview Bridge 42
Desert Christian 48, West Shores 6
Desert Hot Springs 19, Big Bear 14
Dinuba 42, Washington Union 26
Dominguez 26, Centennial/Compton 7
Downey 21, Inglewood 20
Dublin 14, Windsor 31
East Union 69, Sierra 14
East Valley 13, Malibu 26
Edison 34, Fountain Valley 7
Edison 48, Downey 40
Eisenhower 7, Hesperia 35
El Capitan 23, Waterford 20
El Capitan 38, Monte Vista 0
El Cerrito 21, Oakland Tech 13
El Monte 41, Arroyo 7
El Rancho 27, Fontana 17
Elk Grove 8, Franklin 24
Elsinore 35, Norte Vista 14
Enterprise 31, Fairfield 27
Escalon 14, Sonora 49
Estancia 15, Pioneer 0
Everett Alvarez 29, Watsonville 7
Fallbrook 35, Mt. Carmel 42
Fillmore 42, Carpinteria 6
Firebaugh 21, Del Oro 14
Folsom 34, Rocklin 21
Foothill 14, San Leandro 7
Foothill 28, El Toro 25
Foothill 6, Lincoln 41
Foresthill 47, Turlock Christian 6
Fort Bragg 8, Kelseyville 6
Fowler 40, Parlier 6
Franklin 35, South Pasadena 42
Frontier 14, Lincoln 31
Fullerton 39, Rancho Buena Vista 0
Gabrielino 48, Rosemead 13
Ganesha 70, Bernstein 6
Garden Grove 35, University 14
Garey 50, Savanna 14
Garfield 37, Legacy 6
George Washington Prep 21, Contreras 14
Gilroy 14, Leigh 48
Glenn 0, La Quinta/Westminster 14
Golden Sierra 38, Lindhurst 28
Golden Valley 14, Canyon/Canyon 10
Golden Valley 40, McFarland 29
Granada 28, Berkeley 13
Granada Hills Charter 35, Fairfax 25
Granite Bay 31, Jesuit 20
Gridley 27, Colusa 7
Hamilton 33, Pershing County 0
Hamilton 49, Rancho Dominguez 6
Hanford 44, Redwood 28
Hart 46, Saugus 35
Hayfork 68, South Fork 8
Healdsburg 34, Willits 69
Heritage Christian 44, Valley View 28
Highland 6, Quartz Hill 35
Hilmar 35, Ripon Christian 21
Hillsdale 27, Terra Nova 6
Hollywood 2, Torres 0
Hollister 44, Alisal 40
Hoover 51, Madera South 20
Hughson 31, Ripon 28
Huntington Beach 48, Mayfair 12
Immanuel 14, Avenal 0
Jefferson 40, Firebaugh 19
Johansen 47, Beyer 7
Jordan 0, Marshall 47
JSerra Catholic 39, Leuzinger 35
Jurupa Hills 29, Rancho Mirage 35
Justin-Siena 7, Pinole Valley 28
Kearny 56, Hamilton 12
Kennedy 19, McClatchy 34
Kennedy 6, Mission 33
Kennedy 21, Independence 6
Kennedy 40, Van Nuys 10
Kennedy 42, Dougherty Valley 29
Kerman 42, Dos Palos 9
Kern Valley 42, Mira Monte 21
Kimball 41, Golden Valley 19
Laguna Beach 28, El Dorado 14
Lakeside 17, Sierra Vista 9
Lakewood 14, Compton 0
Lancaster 71, Palmdale 22
Las Lomas 33, Alhambra 0
Las Plumas 42, Central Valley 14
Laton 53, Mojave 0
Lathrop 26, Pacheco 13
Lawndale 30, Mary Star of the Sea 15
Le Grand 20, Delhi 7
Linden 53, Millennium 0
Lincoln 31, Frontier 14
Livingston 24, Ceres 21
Locke 44, Angelou 0
Lodi 20, Buhach Colony 14
Los Alamitos 49, Granite Hills 42
Los Banos 37, Gregori 7
Los Gatos 49, Burlingame 0
Loyola 9, St. Francis 3
Madera 34, Merced 43
Manteca 51, Lincoln 14
Maranatha Christian 58, Foothills Christian 6
Maricopa 48, Legacy Christian Academy 18
Mariposa County 22, Gustine 16
Marquez 55, La Puente 12
Mater Dei 27, Bishop Gorman 24
Mater Dei Catholic 33, St. Augustine 28
Matilda Torres 40, Fresno 13
Maxwell 71, Mt. Shasta 14
McKinleyville 13, University Prep 41
McLane 35, Sunnyside 14
Menlo School 48, Mountain View 10
Mills 27, Harbor 6
Milpitas 38, Los Altos 21
Minarets 48, Riverdale 0
Mira Loma 54, Florin 0
Mission Hills 52, Ramona 0
Mission Oak 41, El Diamante 12
Mission Viejo 14, McCallie 25
Modesto 56, Bear Creek 0
Monache 34, Hanford West 0
Monterey Trail 34, Laguna Creek 13
Monte Vista 42, James Logan 7
Monte Vista Christian 34, Soledad 27
Moorpark 24, Pueblo Central 0
Moreau Catholic 35, Balboa 18
Murrieta Valley 49, King 7
Oak Ridge 12, Del Oro 8
Oaks Christian 10, Serra 19
Ocean View 25, Santiago (GG) 6
Olympian 38, Chula Vista 9
Ontario 24, Montclair 17
Orange 12, Redondo Union 14
Orange Vista 42, Vista 7
Orland 34, Shasta 26
Orosi 62, Farmersville 30
Overfelt 22, Albany 8
Oxnard 12, Rio Mesa 41
Palisades 35, El Camino Real 18
Palm Desert 50, Redlands 35
Palo Alto 14, San Mateo 31
Palos Verdes 52, Banning 0
Panorama 20, Canoga Park 14
Paraclete 21, Village Christian 14
Paramount 14, Norwalk 21
Pasadena 54, Burroughs/Burbank 14
Patriot 52, Shadow Hills 51
Petaluma 35, Maria Carrillo 14
Piedmont 36, Aragon 16
Pleasant Grove 64, Sheldon 0
Pleasant Valley 35, Tracy 16
Point Loma 49, Eastlake 0
Poly/Long Beach 56, Jordan 7
Portola 27, Modoc 25
Potter Valley 14, Swett 22
Mount Miguel 35, Poway 32
Northview 56, Covina 21
Northwood 22, Portola 14
Oak Hills 16, St. Bonaventure 14
Rancho Alamitos 35, Godinez Fundamental 6
Rancho Bernardo 44, West Covina 35
Rancho Mirage 35, Jurupa Hills 29
Red Bluff 21, Corning 0
Rio Americano 28, Vista del Lago 8
Rio Hondo Prep 36, Bellflower 7
Rio Linda 33, Natomas 12
Rio Vista 76, Elite 7
Roosevelt 35, Santiago/Corona 26
Roosevelt 44, South Gate 54
Rosemont 41, Amador 7
Rowland 42, Nogales 6
Royal 37, Del Sol 0
San Bernardino 9, Santa Rosa Academy 28
San Clemente 26, Chino Hills 13
San Luis Obispo 49, Morro Bay 35
San Marino 44, Montebello 27
San Marcos 35, San Pasqual 7
San Marin 45, Casa Grande 3
Santa Barbara 60, San Marcos 0
Santa Fe Christian 28, Christian 14
Santa Paula 34, Narbonne 8
Santee 49, West Adams 0
Sanger West 54, Roosevelt 44
Santa Ana 28, Santa Ana Valley 14
Scotts Valley 28, Greenfield 0
Segerstrom 13, Troy 21
Serra 19, Oaks Christian 10
Shafter 42, Edison 25
Simi Valley 48, Thousand Oaks 28
Sonoma Valley 41, Santa Rosa 34
Soquel 49, Aptos 14
South El Monte 48, Mountain View 13
South Hills 34, Santa Fe 20
South Torrance 48, Hawthorne 0
Southwest 8, O'Farrell 0
Stagg 42, West 7
St. Bernard's 51, Montgomery 16
St. Genevieve 49, Don Bosco Tech 0
St. Helena 34, Cloverdale 0
St. John Bosco 49, St. Louis 20
St. Joseph Academy 60, Francis Parker 8
St. Monica Prep 41, St. Bernard 0
Steele Canyon 58, Valhalla 6
Strathmore 41, Orange Cove 0
Summerville 56, Bret Harte 0
Sunny Hills 34, Sonora 20
Sweetwater 62, Southwest SD 13
Sylmar 29, Chatsworth 15
Tahquitz 40, Liberty 21
Temescal Canyon 16, Temecula Valley 10
Thacher 36, Hillcrest Christian 22
Torrance 35, El Segundo 24
Trabuco Hills 43, Brea Olinda 36
Tranquillity 16, Sierra 8
Tulare Union 48, Ridgeview 15
Tustin 21, Yorba Linda 7
Twelve Bridges 38, Capital Christian 30
Liberty 28, Amador Valley 20
Liberty Ranch 37, Union Mine High School 8
Vacaville 20, Pioneer 16
Vacaville Christian 58, Encina Prep 0
Valencia/Valencia 48, West Ranch 0
Valley Christian Academy 40, Delta 32
Valley Christian Academy (SM) 42, Orcutt Academy 0
Valley Oaks CES 50, New Designs Watts 30
Vanden 28, Rodriguez 7
Vasquez 38, San Jacinto Valley Academy 13
Ventura 49, Dos Pueblos 7
Verbum Dei 42, Belmont 8
Viewpoint 40, Hawkins 22
Villanova Prep 40, Vista Meridian Global Academy 12
Vista Murrieta 21, Beaumont 14
Walnut 21, Valencia/Placentia 13
Washington Union 26, Dinuba 42
Western 55, San Dimas 6
Westminster 44, Saddleback 7
Westview 32, Hilltop 21
Westwood 28, Big Valley 22
Wheatland 28, Bear River 7
Whitney 43, Davis 0
Whittier 28, Magnolia 13
Whittier Christian 38, Riverside Prep 7
Wilcox 42, Santa Clara 0
Woodland Christian School 28, Esparto 0
Woodside 48, Capuchino 27
Woodcreek 24, Ponderosa 7
Ygnacio Valley 0, San Lorenzo 12
Yreka 2, Fall River 0
Yuba City 33, River Valley 14
