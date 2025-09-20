High School

California high school football final scores, results — September 19, 2025

See every final score from Week 4 of California high school football

CJ Vafiadis

Mater Dei defensive lineman Montana Toilolo (50), ranked the 30th top junior in California by 247Sports, tackles De La Salle running back Dominic Kelley for a loss in 2024 CIF State Open Division football game.
Mater Dei defensive lineman Montana Toilolo (50), ranked the 30th top junior in California by 247Sports, tackles De La Salle running back Dominic Kelley for a loss in 2024 CIF State Open Division football game. / Photo by David Dennis

The 2025 California high school football season continued on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Week 4.

California High School Football Scores, Results & Live Updates (CIF) - September 19, 2025

California high school football final scores, results — September 19, 2025

Academy Of Careers & Exploration 49, United Christian Academy 42

Acalanes 42, College Park 7

Agoura 52, Buena 7

Alameda 45, Mt. Diablo 21

Alhambra 40, Wilson 21

Aliso Niguel 24, Pacifica (GG) 21

Alpaugh 48, San Luis Obispo Classical Academy 6

American Canyon 33, Hayward 14

Anderson 58, Los Molinos 51

Antelope Valley 6, Knight 31

Argonaut 34, El Dorado 27

Arroyo Grande 64, Righetti 35

Arroyo Valley 43, Cathedral City 8

Arrowhead Christian 49, Jurupa Valley 19

Artesia 21, San Gabriel 34

Atascadero 14, Paso Robles 49

Atwater 29, Pitman 26

Ayala 7, Glendora 45

Bakersfield Christian 47, Stockdale 0

Baldwin Park 14, Monrovia 35

Barstow 45, Burroughs/Ridgecrest 0

Bear Creek 48, Weston Ranch 12

Bell 22, Huntington Park 21

Benicia 43, Miramonte 7

Berean Christian 28, St. Patrick-St. Vincent 21

Big Valley Christian 14, River Islands 6

Bishop Amat 32, Upland 3

Bishop Diego 28, Etiwanda 14

Bishop's 31, Patrick Henry 28

Bonita 14, Schurr 7

Borrego Springs 56, Julian 38

Bradshaw Christian 60, Galt 0

Branham 56, Ann Sobrato 27

Brentwood School 47, Grace 7

Brookings-Harbor 49, Etna 0

Burbank 6, Placer 42

California 14, Bell Gardens 10

Calabasas 49, Birmingham 28

Campolindo 51, Heritage 3

Capistrano Valley 42, Foothill 7

Capistrano Valley Christian 31, St. Margaret's 16

Cardinal Newman 39, Bishop O'Dowd 7

Carter 34, Linfield Christian 33

Castle Park 23, El Cajon Valley 32

Cathedral Catholic 42, Helix 0

Center 7, Marysville 20

Central Catholic 35, Patterson 18

Central East 35, Liberty 33

Central Valley 14, Davis 20

Centennial 7, St. Joseph 35

Centennial/Corona 42, Rancho Cucamonga 14

Century 14, Costa Mesa 54

Cesar E. Chavez 19, South 16

Chadwick 46, Animo Jackie Robinson 6

Chaminade 35, Cathedral 28

Chaparral 64, Great Oak 14

Chavez 55, Tokay 27

Chino 34, Don Lugo 7

Chowchilla 41, Boron 12

Christian Brothers 7, Inderkum 61

Christopher 20, Willow Glen 21

Classical Academy 28, Escondido Charter 14

Clovis East 30, Lemoore 19

Clovis North 43, San Ramon Valley 14

Clovis West 54, Turlock 7

Coastal Academy 41, Victory Christian Academy 19

Corcoran 32, Granite Hills 43

Corona 28, Bolsa Grande 2

Crean Lutheran 38, La Serna 14

Crespi 38, Oak Park 28

Crosspoint Christian 36, Tulelake 0

Culver City 24, Warren 14

Cypress 28, West Torrance 33

Damien 40, Salesian 18

Dana Hills 47, Tesoro 15

De Anza 55, Fremont 0

De La Salle 47, Grant Union 20

Del Campo 40, Antioch 37

Del Norte 37, Brawley 7

Delano 65, East Bakersfield 33

Denair 36, Stone Ridge Christian 21

Desert Chapel 28, Nuview Bridge 42

Desert Christian 48, West Shores 6

Desert Hot Springs 19, Big Bear 14

Dinuba 42, Washington Union 26

Dominguez 26, Centennial/Compton 7

Downey 21, Inglewood 20

Dublin 14, Windsor 31

East Union 69, Sierra 14

East Valley 13, Malibu 26

Edison 34, Fountain Valley 7

Edison 48, Downey 40

Eisenhower 7, Hesperia 35

El Capitan 23, Waterford 20

El Capitan 38, Monte Vista 0

El Cerrito 21, Oakland Tech 13

El Monte 41, Arroyo 7

El Rancho 27, Fontana 17

Elk Grove 8, Franklin 24

Elsinore 35, Norte Vista 14

Enterprise 31, Fairfield 27

Escalon 14, Sonora 49

Estancia 15, Pioneer 0

Everett Alvarez 29, Watsonville 7

Fallbrook 35, Mt. Carmel 42

Fillmore 42, Carpinteria 6

Firebaugh 21, Del Oro 14

Folsom 34, Rocklin 21

Foothill 14, San Leandro 7

Foothill 28, El Toro 25

Foothill 6, Lincoln 41

Foresthill 47, Turlock Christian 6

Fort Bragg 8, Kelseyville 6

Fowler 40, Parlier 6

Franklin 35, South Pasadena 42

Frontier 14, Lincoln 31

Fullerton 39, Rancho Buena Vista 0

Gabrielino 48, Rosemead 13

Ganesha 70, Bernstein 6

Garden Grove 35, University 14

Garey 50, Savanna 14

Garfield 37, Legacy 6

George Washington Prep 21, Contreras 14

Gilroy 14, Leigh 48

Glenn 0, La Quinta/Westminster 14

Golden Sierra 38, Lindhurst 28

Golden Valley 14, Canyon/Canyon 10

Golden Valley 40, McFarland 29

Granada 28, Berkeley 13

Granada Hills Charter 35, Fairfax 25

Granite Bay 31, Jesuit 20

Gridley 27, Colusa 7

Hamilton 33, Pershing County 0

Hamilton 49, Rancho Dominguez 6

Hanford 44, Redwood 28

Hart 46, Saugus 35

Hayfork 68, South Fork 8

Healdsburg 34, Willits 69

Heritage Christian 44, Valley View 28

Highland 6, Quartz Hill 35

Hilmar 35, Ripon Christian 21

Hillsdale 27, Terra Nova 6

Hollywood 2, Torres 0

Hollister 44, Alisal 40

Hoover 51, Madera South 20

Hughson 31, Ripon 28

Huntington Beach 48, Mayfair 12

Immanuel 14, Avenal 0

Jefferson 40, Firebaugh 19

Johansen 47, Beyer 7

Jordan 0, Marshall 47

JSerra Catholic 39, Leuzinger 35

Jurupa Hills 29, Rancho Mirage 35

Justin-Siena 7, Pinole Valley 28

Kearny 56, Hamilton 12

Kennedy 19, McClatchy 34

Kennedy 6, Mission 33

Kennedy 21, Independence 6

Kennedy 40, Van Nuys 10

Kennedy 42, Dougherty Valley 29

Kerman 42, Dos Palos 9

Kern Valley 42, Mira Monte 21

Kimball 41, Golden Valley 19

Laguna Beach 28, El Dorado 14

Lakeside 17, Sierra Vista 9

Lakewood 14, Compton 0

Lancaster 71, Palmdale 22

Las Lomas 33, Alhambra 0

Las Plumas 42, Central Valley 14

Laton 53, Mojave 0

Lathrop 26, Pacheco 13

Lawndale 30, Mary Star of the Sea 15

Le Grand 20, Delhi 7

Linden 53, Millennium 0

Lincoln 31, Frontier 14

Livingston 24, Ceres 21

Locke 44, Angelou 0

Lodi 20, Buhach Colony 14

Los Alamitos 49, Granite Hills 42

Los Banos 37, Gregori 7

Los Gatos 49, Burlingame 0

Loyola 9, St. Francis 3

Madera 34, Merced 43

Manteca 51, Lincoln 14

Maranatha Christian 58, Foothills Christian 6

Maricopa 48, Legacy Christian Academy 18

Mariposa County 22, Gustine 16

Marquez 55, La Puente 12

Mater Dei 27, Bishop Gorman 24

Mater Dei Catholic 33, St. Augustine 28

Matilda Torres 40, Fresno 13

Maxwell 71, Mt. Shasta 14

McKinleyville 13, University Prep 41

McLane 35, Sunnyside 14

Menlo School 48, Mountain View 10

Mills 27, Harbor 6

Milpitas 38, Los Altos 21

Minarets 48, Riverdale 0

Mira Loma 54, Florin 0

Mission Hills 52, Ramona 0

Mission Oak 41, El Diamante 12

Mission Viejo 14, McCallie 25

Modesto 56, Bear Creek 0

Monache 34, Hanford West 0

Monterey Trail 34, Laguna Creek 13

Monte Vista 42, James Logan 7

Monte Vista Christian 34, Soledad 27

Moorpark 24, Pueblo Central 0

Moreau Catholic 35, Balboa 18

Murrieta Valley 49, King 7

Oak Ridge 12, Del Oro 8

Oaks Christian 10, Serra 19

Ocean View 25, Santiago (GG) 6

Olympian 38, Chula Vista 9

Ontario 24, Montclair 17

Orange 12, Redondo Union 14

Orange Vista 42, Vista 7

Orland 34, Shasta 26

Orosi 62, Farmersville 30

Overfelt 22, Albany 8

Oxnard 12, Rio Mesa 41

Palisades 35, El Camino Real 18

Palm Desert 50, Redlands 35

Palo Alto 14, San Mateo 31

Palos Verdes 52, Banning 0

Panorama 20, Canoga Park 14

Paraclete 21, Village Christian 14

Paramount 14, Norwalk 21

Pasadena 54, Burroughs/Burbank 14

Patriot 52, Shadow Hills 51

Petaluma 35, Maria Carrillo 14

Piedmont 36, Aragon 16

Pleasant Grove 64, Sheldon 0

Pleasant Valley 35, Tracy 16

Point Loma 49, Eastlake 0

Poly/Long Beach 56, Jordan 7

Portola 27, Modoc 25

Potter Valley 14, Swett 22

Mount Miguel 35, Poway 32

Northview 56, Covina 21

Northwood 22, Portola 14

Oak Hills 16, St. Bonaventure 14

Rancho Alamitos 35, Godinez Fundamental 6

Rancho Bernardo 44, West Covina 35

Rancho Mirage 35, Jurupa Hills 29

Red Bluff 21, Corning 0

Rio Americano 28, Vista del Lago 8

Rio Hondo Prep 36, Bellflower 7

Rio Linda 33, Natomas 12

Rio Vista 76, Elite 7

Roosevelt 35, Santiago/Corona 26

Roosevelt 44, South Gate 54

Rosemont 41, Amador 7

Rowland 42, Nogales 6

Royal 37, Del Sol 0

San Bernardino 9, Santa Rosa Academy 28

San Clemente 26, Chino Hills 13

San Luis Obispo 49, Morro Bay 35

San Marino 44, Montebello 27

San Marcos 35, San Pasqual 7

San Marin 45, Casa Grande 3

Santa Barbara 60, San Marcos 0

Santa Fe Christian 28, Christian 14

Santa Paula 34, Narbonne 8

Santee 49, West Adams 0

Sanger West 54, Roosevelt 44

Santa Ana 28, Santa Ana Valley 14

Scotts Valley 28, Greenfield 0

Segerstrom 13, Troy 21

Serra 19, Oaks Christian 10

Shafter 42, Edison 25

Simi Valley 48, Thousand Oaks 28

Sonoma Valley 41, Santa Rosa 34

Soquel 49, Aptos 14

South El Monte 48, Mountain View 13

South Hills 34, Santa Fe 20

South Torrance 48, Hawthorne 0

Southwest 8, O'Farrell 0

Stagg 42, West 7

St. Bernard's 51, Montgomery 16

St. Genevieve 49, Don Bosco Tech 0

St. Helena 34, Cloverdale 0

St. John Bosco 49, St. Louis 20

St. Joseph Academy 60, Francis Parker 8

St. Monica Prep 41, St. Bernard 0

Steele Canyon 58, Valhalla 6

Strathmore 41, Orange Cove 0

Summerville 56, Bret Harte 0

Sunny Hills 34, Sonora 20

Sweetwater 62, Southwest SD 13

Sylmar 29, Chatsworth 15

Tahquitz 40, Liberty 21

Temescal Canyon 16, Temecula Valley 10

Thacher 36, Hillcrest Christian 22

Torrance 35, El Segundo 24

Trabuco Hills 43, Brea Olinda 36

Tranquillity 16, Sierra 8

Tulare Union 48, Ridgeview 15

Tustin 21, Yorba Linda 7

Twelve Bridges 38, Capital Christian 30

Liberty 28, Amador Valley 20

Liberty Ranch 37, Union Mine High School 8

Vacaville 20, Pioneer 16

Vacaville Christian 58, Encina Prep 0

Valencia/Valencia 48, West Ranch 0

Valley Christian Academy 40, Delta 32

Valley Christian Academy (SM) 42, Orcutt Academy 0

Valley Oaks CES 50, New Designs Watts 30

Vanden 28, Rodriguez 7

Vasquez 38, San Jacinto Valley Academy 13

Ventura 49, Dos Pueblos 7

Verbum Dei 42, Belmont 8

Viewpoint 40, Hawkins 22

Villanova Prep 40, Vista Meridian Global Academy 12

Vista Murrieta 21, Beaumont 14

Walnut 21, Valencia/Placentia 13

Washington Union 26, Dinuba 42

Western 55, San Dimas 6

Westminster 44, Saddleback 7

Westview 32, Hilltop 21

Westwood 28, Big Valley 22

Wheatland 28, Bear River 7

Whitney 43, Davis 0

Whittier 28, Magnolia 13

Whittier Christian 38, Riverside Prep 7

Wilcox 42, Santa Clara 0

Woodland Christian School 28, Esparto 0

Woodside 48, Capuchino 27

Woodcreek 24, Ponderosa 7

Ygnacio Valley 0, San Lorenzo 12

Yreka 2, Fall River 0

Yuba City 33, River Valley 14

Create an account to get alerts for your favorite teams!

Get even closer to the action by creating a free account. Follow your favorite teams and get score updates, breaking news and alerts when new photo galleries are available. Sign up for free here

More Football Coverage from High School On SI

feed

Published
CJ Vafiadis
CJ VAFIADIS

CJ Vafiadis is the Marketing Director at SBLive Sports, bringing over 10 years of experience in sports marketing and team operations. His career began courtside as a student manager for the University of San Diego men’s basketball team, followed by a role as a graduate assistant with the University of Arizona basketball program. CJ’s background in both collegiate athletics and media has shaped his passion for connecting communities through high school sports coverage and innovative marketing strategies.

Home/California