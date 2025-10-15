California High School Football Top 25 State Rankings - Oct. 14, 2025
It was a tough week for the California's elete last week, particularly in the San Diego Section.
Previous No. 16 Cathedral Catholic dropped out of the rankings completely after a second straight loss, 14-7 to unranked Point Loma., while Mission Hills (6-1) lost 31-17 to unbeaten Carlsbad, which immediately jumped to No. 17 in the rankings.
The Trinity League did its usual job of beating one another up, with one noteworthy score: Santa Margarita 7, Mater Dei 6. The Monarchs losing to a team other than St. John Bosco is one thing, but for there to be only 13 points between two high-powered offenses was stunning.
Santa Margarita, which already defeated No. 3 Corona Centennial this season, not tries the trifecta of Mt. Rushmore of high school programs when it hosts St. John Bosco on Friday.
New rankings will be released every Monday or Tuesday throughout the season.
CALIFORNIA TOP 25 RANKINGS (10-7-2025)
1. ST. JOHN BOSCO (7-0, LW #1)
Last week: St. John Bosco 48, Orange Lutheran 0 SEE LIVE SCORE RECAP
Next: Friday at Santa Margarita
2. SIERRA CANYON (7-0, LW #2)
Last week: Sierra Canyon 45, Chaminade 14
Next: Friday vs. Notre Dame Sherman Oaks
3. CORONA CENTENNIAL (6-1, LW #3)
Last week: Centennial 63, Vista Murrieta 14
Next: Friday at Murrieta Valley
4. SANTA MARGARITA (5-2, LW #7)
Last week: Santa Margarita 7, Mater Dei 6 SEE LIVE SCORE RECAP
Next: Friday vs. St. John Bosco
5. DE LA SALLE (6-0, LW #5)
Last week: Idle
Next: Friday at Amador Valley
6. MATER DEI (*5-2, LW #4)
Last week: Santa Margarita 7, Mater Dei 6 SEE LIVE SCORE RECAP
Next: Saturday vs. Servite at Santa Ana Bowl
7. MISSION VIEJO (6-1, LW #6)
Last week: Idle
Next: Friday vs. San Clemente
8. LOS ALAMITOS (7-0, LW #8)
Last week: Idle
Next: Thursday vs. Edison at Sofi Stadium
9. LINCOLN-SAN DIEGO (6-1, LW #9)
Last week: Lincoln 54, La Jolla 3
Next: Friday vs. University City
10. FOLSOM (6-1, LW #12)
Last week: Folsom 35, Del Oro 20
Next: Friday vs. Whitney
11. SERVITE (5-2, LW #11)
Last week: Servite 43, JSerra Catholic 26
Next: Saturday vs. Mater Dei at Santa Ana Bowl
12. MURRIETA VALLEY (5-1, LW #13)
Last week: Murrieta Valley 56, Chaparral 42
Next: Friday vs. Corona Centennial
13. LEUZINGER (5-1, LW #19)
Last week: Leuzinger 40, Palos Verdes 14
Next: Friday vs. Culver City
14. RIORDAN-SAN FRANCISC0 (6-0, LW #15)
Last week: Riordan 54, St. Ignatius 0
Next:: Saturday vs. Valley Christian
15. ORANGE LUTHERAN (3-4, LW #10)
Last week: St. John Bosco 48, Orange Lutheran 0 SEE LIVE SCORE RECAP
Next: Friday at JSerra Catholic
16. CORONA DEL MAR (7-0, LW #18)
Last week: Corona del Mar 21, Newport Harbor 6
Next:: Friday at Villa Park
17. CARLSBAD (7-0, LW NR)
Last week: Carlsbad 31, Mission Hills 17
Next: Friday at San Marcos
18. DAMIEN (6-1, LW #21)
Last week: Damien 49, Etiwanda 31
Next: Thursday vs. Upland
19. CHAPARRAL (3-4, LW #22)
Last week: Murrieta Valley 56, Chaparral 42
Next: Friday at Norco
20. SAN JUAN HILLS (5-2, LW #25)
Last week: San Juan Hills 41, Yorba Linda 17
Next: Friday at Newport Harbor
21. BEAUMONT (5-2, LW #14)
Last week: Cajon 25, Beaumont 23
Next: Friday vs. Yucaipa
22. Pacifica-Oxnard (7-0, LW NR)
Last week: Pacifica 24, St. Bonaventure 23
Next: Friday at Camarillo
23. PITTSBURG (5-1, LW #23)
Last week: Pittsburg 55, Heritage 7
Next: Friday at Liberty
24. RANCHO CUCAMONGA ((3-4, LW NR)
Last week: Rancho Cucamonga 42, Upland 7
Next: Thursday at Ayala
25. MISSION HILLS (6-1, LW #17)
Last week: Carlsbad 31, Mission Hills 17
Next: Friday at Torrey Pines