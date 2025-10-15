High School

California High School Football Top 25 State Rankings - Oct. 14, 2025

Will Santa Margarita slay a third national power this week when it hosts top-ranked St. John Bosco?

Mitch Stephens

Carson Palmer on the sidelines while coaching his Santa Margarita football team; The Eagles have defeated national powers Corona Centennial and Mater Dei and now gets top-ranked St. John Bosco on Friday night
Carson Palmer on the sidelines while coaching his Santa Margarita football team; The Eagles have defeated national powers Corona Centennial and Mater Dei and now gets top-ranked St. John Bosco on Friday night / SMCHS Athletics

It was a tough week for the California's elete last week, particularly in the San Diego Section.

Previous No. 16 Cathedral Catholic dropped out of the rankings completely after a second straight loss, 14-7 to unranked Point Loma., while Mission Hills (6-1) lost 31-17 to unbeaten Carlsbad, which immediately jumped to No. 17 in the rankings.

The Trinity League did its usual job of beating one another up, with one noteworthy score: Santa Margarita 7, Mater Dei 6. The Monarchs losing to a team other than St. John Bosco is one thing, but for there to be only 13 points between two high-powered offenses was stunning.

Santa Margarita, which already defeated No. 3 Corona Centennial this season, not tries the trifecta of Mt. Rushmore of high school programs when it hosts St. John Bosco on Friday.

New rankings will be released every Monday or Tuesday throughout the season.

CALIFORNIA TOP 25 RANKINGS (10-7-2025)

1. ST. JOHN BOSCO (7-0, LW #1) 

Last week: St. John Bosco 48, Orange Lutheran 0 SEE LIVE SCORE RECAP

Next: Friday at Santa Margarita

2. SIERRA CANYON (7-0, LW #2)

Last week: Sierra Canyon 45, Chaminade 14

Next: Friday vs. Notre Dame Sherman Oaks

3. CORONA CENTENNIAL (6-1, LW #3)

Last week: Centennial 63, Vista Murrieta 14

Next: Friday at Murrieta Valley

4. SANTA MARGARITA (5-2, LW #7)

Last week: Santa Margarita 7, Mater Dei 6 SEE LIVE SCORE RECAP

Next: Friday vs. St. John Bosco

5. DE LA SALLE (6-0, LW #5)

Last week: Idle

Next: Friday at Amador Valley

6. MATER DEI (*5-2, LW #4)

Last week: Santa Margarita 7, Mater Dei 6 SEE LIVE SCORE RECAP

Next: Saturday vs. Servite at Santa Ana Bowl

7. MISSION VIEJO (6-1, LW #6)

Last week: Idle

Next: Friday vs. San Clemente

8. LOS ALAMITOS (7-0, LW #8)

Last week: Idle

Next: Thursday vs. Edison at Sofi Stadium

9. LINCOLN-SAN DIEGO (6-1, LW #9)

Last week: Lincoln 54, La Jolla 3

Next: Friday vs. University City

10. FOLSOM (6-1, LW #12)

Last week: Folsom 35, Del Oro 20

Next: Friday vs. Whitney

11. SERVITE (5-2, LW #11)

Last week: Servite 43, JSerra Catholic 26

Next: Saturday vs. Mater Dei at Santa Ana Bowl

12. MURRIETA VALLEY (5-1, LW #13)

Last week: Murrieta Valley 56, Chaparral 42

Next: Friday vs. Corona Centennial

13. LEUZINGER (5-1, LW #19)

Last week: Leuzinger 40, Palos Verdes 14

Next: Friday vs. Culver City

14. RIORDAN-SAN FRANCISC0 (6-0, LW #15) 

Last week: Riordan 54, St. Ignatius 0

Next:: Saturday vs. Valley Christian

15. ORANGE LUTHERAN (3-4, LW #10) 

Last week: St. John Bosco 48, Orange Lutheran 0 SEE LIVE SCORE RECAP

Next: Friday at JSerra Catholic

16. CORONA DEL MAR (7-0, LW #18)

Last week: Corona del Mar 21, Newport Harbor 6 

Next:: Friday at Villa Park

17. CARLSBAD (7-0, LW NR)

Last week: Carlsbad 31, Mission Hills 17

Next: Friday at San Marcos

18. DAMIEN (6-1, LW #21)

Last week: Damien 49, Etiwanda 31

Next: Thursday vs. Upland

19. CHAPARRAL (3-4, LW #22)

Last week: Murrieta Valley 56, Chaparral 42

Next: Friday at Norco

20. SAN JUAN HILLS (5-2, LW #25)

Last week: San Juan Hills 41, Yorba Linda 17

Next: Friday at Newport Harbor

21. BEAUMONT (5-2, LW #14) 

Last week: Cajon 25, Beaumont 23

Next: Friday vs. Yucaipa

22. Pacifica-Oxnard (7-0, LW NR)

Last week: Pacifica 24, St. Bonaventure 23

Next: Friday at Camarillo

23. PITTSBURG (5-1, LW #23)

Last week: Pittsburg 55, Heritage 7

Next: Friday at Liberty

24. RANCHO CUCAMONGA ((3-4, LW NR)

Last week: Rancho Cucamonga 42, Upland 7

Next: Thursday at Ayala

25. MISSION HILLS (6-1, LW #17)

Last week: Carlsbad 31, Mission Hills 17

Next: Friday at Torrey Pines

Published
Mitch Stephens
MITCH STEPHENS

Mitch Stephens is a senior editor at SBLive Sports for California, a state he's covered high school sports since 1984. He won multiple CNPA and CPSWA writing awards with the Contra Costa Times, San Francisco Chronicle and MaxPreps.com before joining the SBLive staff in 2022. He's covered the beat nationally since 2007, profiling such athletes as Derrick Henry, Paige Bueckers, Patrick Mahomes, Sabrina Ionescu, Jayson Tatum, Chiney Ogwumike, Jeremy Lin and Najee Harris as preps. You can reach him at mitch@scorebooklive.com.

Home/California