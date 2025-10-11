Mater Dei vs. Santa Margarita: Live score updates of top CIF Southern Section matchup - October 10, 2025
With a new former NFL quarterback Carson Palmer now leading the program, Santa Margarita's football team clearly wants to get where Friday's opponent, Mater Dei, is at.
Funny, because the Monarchs want to get where Mater Dei is normally at.
Something will have to give when the two Trinity League powers collide at Santa Ana Stadium. Kickoff is slated for 7 p.m.
WATCH: NFHS
Santa Margarita (4-2) actually has the upper hand on one common opponent this season with a 33-27 overtime win over Corona Centennial on Aug. 28. But just two weeks later, Centennial handed Mater Dei its first defeat to a Southern Section opponent not named St. John Bosco since 2015, with a 43-36 shocker.
- PREVIEW: Santa Margarita vs. Mater Dei
On the other hand, Mater Dei (5-1) went on the road to secure a wild 27-24 win at Bishop Gorman (Las Vegas), which on Sept. 27 travel to Santa Margarita to score a 14-0 victory. Though the Monarchs have won all of their games besides Centennial, they haven't been their usual dominant self, despite a roster full of college bound players.
Players to Watch
(Pos, Name, Year, Calif. recruiting rank, college commitment)
Santa Margarita
DL Simote Katoanga, Sr., 8, USC
WR Trent Mosley, Sr., 16, USC
S Logan Hirou, Sr., 87, undecided
DL Manoah Faupusa, Sr., 92, Arizona
CB Jayden Crowder, Sr., 99, Cal
OL Niniva Nicholson, Sr., 176, Arizona State
QB Trace Johnson, Sr., 187, Tulane
DL Isaia Vandermade, Jr., 87, undecided
Mater Dei
- TE Mark Bowman, Sr., 3, USC
OT Kodi Greene, Sr., 5, Washington
WR Chris Henry Jr., Sr., 6, Ohio State
WR Kayden Dixon-Wyatt, Sr., 9, Ohio State
DL Tomuhini Topui, Sr., 12, USC
DE Shaun Scott, Sr., 30, USC
QB Ryan Hopkins, Sr., 65, Wisconsin
CB CJ Lavender, Sr., 97, Washington
RB Justin Lewis, Sr., 178, UMass
CB Aaryn Washington, Jr., 5, undecided
CB Danny Lang, Jr., 7, undecided
DL Montana Toilolo, Jr., 32, undecided
WR Gavin Honre, Jr., 38, Georgia
OL Lex Mailangi, Jr., 57, undecided
CB Patrick Hall, Jr., 71, undecided
DL Matamatagi Uiagalelei, Jr., 84, undecided
LB DJ Clanton, Jr., 88, undecided
MORE FACTS/LINKS
WINS IN SERIES SINCE 2004: Mater Dei 18, Santa Margarita 3
WIN STREAK IN SERIES: Mater Dei 11
STATE RANKING: Mater Dei #4, Santa Margarita #7
NATIONAL RANKING: Mater Dei #7, Santa Margarita #25