Mater Dei vs. Santa Margarita: Live score updates of top CIF Southern Section matchup - October 10, 2025

Mater Dei vs. Santa Margarita: Live score updates of top CIF Southern Section matchup

Get game updates from a top California high school football matchup between the Monarchs and the Eagles

Mater Dei quarterback Ryan Hopkins hopes to lead the Monarchs to another resounding win in Trinity League play against Santa Margarita. Mater Dei is ranked 4th in the state, 7th nationally; Santa Margarita is No. 7 and 25. / Robson Lopes

With a new former NFL quarterback Carson Palmer now leading the program, Santa Margarita's football team clearly wants to get where Friday's opponent, Mater Dei, is at.

Funny, because the Monarchs want to get where Mater Dei is normally at.

Something will have to give when the two Trinity League powers collide at Santa Ana Stadium. Kickoff is slated for 7 p.m.

Santa Margarita (4-2) actually has the upper hand on one common opponent this season with a 33-27 overtime win over Corona Centennial on Aug. 28. But just two weeks later, Centennial handed Mater Dei its first defeat to a Southern Section opponent not named St. John Bosco since 2015, with a 43-36 shocker.

On the other hand, Mater Dei (5-1) went on the road to secure a wild 27-24 win at Bishop Gorman (Las Vegas), which on Sept. 27 travel to Santa Margarita to score a 14-0 victory. Though the Monarchs have won all of their games besides Centennial, they haven't been their usual dominant self, despite a roster full of college bound players.

Players to Watch

(Pos, Name, Year, Calif. recruiting rank, college commitment)

Santa Margarita

Santa Margarita will need a complete team effort to break an 11-game losing streak to Mater Dei. /

DL Simote Katoanga, Sr., 8, USC
WR Trent Mosley, Sr., 16, USC
S Logan Hirou, Sr., 87, undecided
DL Manoah Faupusa, Sr., 92, Arizona
CB Jayden Crowder, Sr., 99, Cal
OL Niniva Nicholson, Sr., 176, Arizona State
QB Trace Johnson, Sr., 187, Tulane
DL Isaia Vandermade, Jr., 87, undecided

Mater Dei

  • TE Mark Bowman, Sr., 3, USC
    OT Kodi Greene, Sr., 5, Washington
    WR Chris Henry Jr., Sr., 6, Ohio State
    WR Kayden Dixon-Wyatt, Sr., 9, Ohio State
    DL Tomuhini Topui, Sr., 12, USC
    DE Shaun Scott, Sr., 30, USC
    QB Ryan Hopkins, Sr., 65, Wisconsin
    CB CJ Lavender, Sr., 97, Washington
    RB Justin Lewis, Sr., 178, UMass
    CB Aaryn Washington, Jr., 5, undecided
    CB Danny Lang, Jr., 7, undecided
    DL Montana Toilolo, Jr., 32, undecided
    WR Gavin Honre, Jr., 38, Georgia
    OL Lex Mailangi, Jr., 57, undecided
    CB Patrick Hall, Jr., 71, undecided
    DL Matamatagi Uiagalelei, Jr., 84, undecided
    LB DJ Clanton, Jr., 88, undecided

MORE FACTS/LINKS

WINS IN SERIES SINCE 2004: Mater Dei 18, Santa Margarita 3
WIN STREAK IN SERIES: Mater Dei 11
STATE RANKING: Mater Dei #4, Santa Margarita #7
NATIONAL RANKING: Mater Dei #7, Santa Margarita #25

1st quarter

