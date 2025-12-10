High School

California High School Girls Basketball Final Scores, Results - December 9, 2025

See every California girls high school basketball final score from December 9, 2025

CJ Vafiadis

Oak Park tries to drive pass Cerritos during the CIF-SS Division 3AA girls basketball final at Edison High School in Huntington Beach on Saturday, Feb. 24, 2024. Oak Park won, 71-41, for its second straight CIF-SS title. / JUAN CARLO/THE STAR / USA TODAY NETWORK

The 2025 California high school girls basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of all the final scores from tonight's slate of action.

California high school girls basketball final scores, results — December 9, 2025

Adventure Christian 55, SAEL 19

Alameda 58, St. Patrick-St. Vincent 18

Albany 32, Swett 17

Alhambra 25, San Rafael 30

Alliance Bloomfield 35, Iovine and Young Center 9

American 60, Kennedy 46

Anderson Valley 32, Round Valley 29

Animo Venice 45, Burton 3

Animo Watts 55, New Designs Watts 7

Aragon 56, Palo Alto 41

Arcata 58, Trinity 44

Arroyo Valley 35, Rim of the World 20

Atascadero 47, Arvin 31

Avenal 42, Orange Cove 33

Azusa 41, Mountain View 28

Bakersfield 58, Garces Memorial 45

Bear Creek 39, Golden Valley 38

Bella Vista 47, Twelve Bridges 59

Benicia 53, Arroyo 6

Beverly Hills 47, SEED: LA 43

Birmingham 47, Santiago 36

Bishop Union 38, Kern Valley 37

Bonita Vista 48, El Cajon Valley 39

Branham 47, Homestead 43

Branson 60, Marin Academy 18

Brio College Prep 33, Southwestern Academy 20

Burbank 28, Johnson 24

Calaveras 55, Hilmar 19

California 56, Kimball 51

California Military Institute 52, SJDLCS 13

California School for the Deaf 53, Quarry Lane 28

Calistoga 46, Roseland University Prep 6

Calvary Baptist 58, Muir 22

Campbell Hall 59, YULA 37

Canyon 53, Godinez Fundamental 46

Canyon 56, West Ranch 33

Canyon Crest Academy 48, Horizon Prep 15

Canyon Hills 64, Mount Miguel 31

Carter 45, Jurupa Valley 31

Casa Roble 53, Center 32

Castilleja 47, Overfelt 18

Castro Valley 47, Foothill 37

Cathedral Catholic 59, Westview 43

Centennial 64, Redwood 39

Central Valley 44, Williams 15

Chowchilla 55, Stone Ridge Christian 28

Christian 62, University City 19

CIMSA 46, University Prep 38

Clovis North 52, Torres 38

Coast Union 37, Maricopa 8

Colton 45, Tahquitz 41

Compton 60, Hawthorne 13

Corcoran 59, Orosi 30

CORE Butte 48, Paradise 23

Cornerstone Christian 66, Bentley 20

Corona 51, Katella 22

Corona del Mar 48, Los Altos 54

Coronado 32, Steele Canyon 29

Cosumnes Oaks 74, Vacaville 33

Crescenta Valley 69, Hoover 15

Crossroads 63, Milken 54

Crystal Springs Uplands 61, Oceana 9

CSDR 47, Hillcrest 33

Del Campo 37, Leroy Greene Academy 30

Del Mar 71, Mt. Pleasant 15

Del Oro 38, Highland 22

Del Oro 54, Chico 48

Delhi 17, Big Valley Christian 16

Desert Christian Academy 53, San Jacinto Valley Academy 46

Dos Pueblos 50, Oxnard 41

East Nicolaus 53, Oroville 43

East Union 64, Sonora 40

Eastside 54, Antelope Valley 5

El Capitan 60, Gregori 26

El Diamante 52, Lemoore 31

El Modena 56, Dana Hills 34

Escondido Charter 49, El Camino 47

Esperanza 61, Cypress 35

Etna 42, Burney 24

Excelsior Charter 64, Calvary Chapel 15

Fairfield 86, Armijo 25

Faith Christian 72, Bear River 48

Foothill 50, Irvine 35

Foresthill 47, Buckingham Charter 14

Fowler 54, Reedley 43

Franklin 52, Turlock 49

Fresno Christian 58, Kings Christian 47

Frontier 81, Mission Oak 57

Fullerton 47, Pacifica 22

Futures 44, Delta 25

Glendora 68, Woodcrest Christian 23

Golden Valley 48, North 41

Granada Hills Charter 55, Trinity Classical Academy 52

Granite Bay 39, Roseville 26

Granite Hills 38, Laton 16

Gridley 41, Colusa 33

Grossmont 55, Scripps Ranch 29

Gunderson 35, The Nueva School 25

Hamilton 33, Borrego Springs 10

Heritage 73, Antioch 10

Highland 43, Littlerock 18

Hillsdale 43, El Camino 14

Hilltop 55, Valhalla 31

Independence 39, East Bakersfield 25

Indian Springs 29, Baker 15

Inderkum 49, Davis Sr. 43

James Logan 53, Mission San Jose 32

Jesse M. Bethel 61, Deer Valley 30

Johansen 48, Denair 19

Kearny 53, Santana 37

Kelseyville 33, Lower Lake 23

King City 56, Carmel 41

King's Academy 38, Leland 31

Knight 89, Palmdale 29

La Quinta 37, Indio 12

La Salle 53, Bonita 27

La Serna 62, Diamond Bar 21

Laguna Beach 62, Magnolia 21

Laguna Creek 56, Natomas 30

Las Lomas 39, Analy 29

Las Plumas 46, River Valley 27

Laytonville 52, Grace Christian Academy 51

Liberty 47, Washington Union 33

Liberty 51, Freedom 29

Liberty 53, Porterville 44

Los Amigos 37, Santa Ana Valley 28

Los Gatos 55, Christopher 21

Los Osos 58, Summit 37

Lowell 59, Lincoln 30

Lucerne Valley 47, Trona 15

Mariposa County 66, Buhach Colony 40

Marlborough 61, Windward 54

Mary Star of the Sea 45, San Gabriel Mission 22

Mater Dei Catholic 67, Torrey Pines 33

McKinleyville 42, Hoopa Valley 39

Mendocino 34, South Fork 30

Menlo School 53, Seaside 3

Mercy 45, BISV 25

Millennium 68, Gustine 28

Mira Costa 66, Heritage Christian 29

Mira Mesa 39, San Dieguito Academy 27

Mission 65, Immaculate Conception 23

Mission Viejo 32, Western 27

Modoc 53, Lakeview 32

Monache 49, Dinuba 19

Monterey Trail 79, McNair 22

Monrovia 36, Providence 25

Morro Bay 48, San Luis Obispo 34

Muir 73, Glenn 65

Murrieta Mesa 51, Patriot 30

Murrieta Valley 55, Hemet 39

Norco 28, St. Lucy's 23

North Monterey County 45, Monterey 41

Northwood 38, Garden Grove 32

Notre Dame 45, Mountain View 42

Notre Dame 50, Pacific 24

Notre Dame 52, Presentation 18

Oaks Christian 69, Moorpark 16

Oakmont 38, El Camino 31

Ocean View 29, Bell Gardens 24

Otay Ranch 52, El Capitan 39

Palm Desert 52, Twentynine Palms 42

Paloma Valley 71, Rancho Mirage 13

Paramount 58, Hesperia 49

Patrick Henry 68, Granite Hills 21

Pilibos 63, La Habra 56

Pittsburg 60, Emerald 19

Placer 64, West Park 24

Pleasant Valley 43, Yuba City 23

Point Arena 45, Potter Valley 36

Polytechnic 48, Chadwick 32

Preuss UCSD 26, SET 19

Princeton 29, Westwood 12

Quartz Hill 51, Lancaster 50

Rancho Bernardo 58, Rancho Buena Vista 46

Rancho San Juan 44, Harbor 30

Red Bluff 47, Corning 27

Redwood 54, Salesian College Preparatory 43

Righetti 62, Nipomo 21

Rio Linda 70, Franklin 23

Rolling Hills Prep 47, Bishop Montgomery 37

Rosary Academy 72, Westminster 15

Sage Creek 44, Del Norte 37

Saint Francis 65, Santa Cruz 42

San Diego 76, St. Joseph Academy 8

San Dimas 64, Don Lugo 31

San Ramon Valley 65, Clovis 56

San Rafael 30, Alhambra 25

Sanger 64, Ridgeview 47

Sanger West 50, Madera South 24

Santa Teresa 48, Lincoln 20

Santa Ynez 54, Pioneer Valley 24

Saratoga 25, Live Oak 24

Shafter 47, Chavez 19

Shalhevet 56, Notre Dame Academy 38

Silver Creek 40, Jefferson 39

Simi Valley 37, Lakeview Charter 21

Sonoma Academy 62, Roseland Collegiate Prep 2

Sonoma Valley 42, Rancho Cotate 24

Sotomayor 41, Rise Kohyang 7

South Hills 39, Chino Hills 36

Southwest EC 42, Somerton 27

St. Anthony 85, Mayfair 12

St. Bernard 64, Pomona Catholic 15

St. Genevieve 53, Paraclete 32

St. Helena 47, Clear Lake 35

St. Joseph Notre Dame 55, College Prep 39

St. Monica 54, Bishop Alemany 45

St. Monica Academy 58, The Palmdale Aerospace Academy 51

St. Paul 51, Sacred Heart of Jesus 43

St. Vincent de Paul 46, San Domenico 30

Strathmore 38, Tulare Western 34

Sultana 41, Jurupa Hills 21

Taft 83, Kennedy 80

Tehachapi 34, Stockdale 30

Temecula Prep 54, Santa Rosa Academy 29

Terra Nova 66, Eastside College Prep 33

Thacher 69, Del Sol 17

The Cambridge School 40, LMEC 39

Troy 50, Sunny Hills 38

Tulare Union 50, Madera 27

Tulelake 60, Surprise Valley 47

Twelve Bridges 59, Bella Vista 47

Union Mine 64, Nevada Union 53

University 56, American Canyon 51

Urban 46, San Francisco Waldorf 17

Vacaville Christian 47, Turlock Christian 22

Valencia 77, Saugus 36

Valley 50, Foothill 20

Valley Christian 75, Sacramento Waldorf 52

Ventura 67, Buena 12

Village Christian 50, Hart 35

Vista del Lago 45, Kennedy 26

Vistamar 45, New Roads 25

Walnut 48, Maranatha 38

Washington 44, Newark Memorial 25

Weed 47, St. Mary's 24

West 50, River Islands 25

West 53, Yucaipa 48

West Campus 71, Florin 18

West Shores 39, Mountain Empire 28

Western Christian 43, La Mirada 25

Wheatland 31, Galt 24

Whittier 39, Valley Christian 34

Whittier Christian 59, Arrowhead Christian 46

Wilcox 38, Sequoia 23

Willits 58, Credo 35

Wonderful College Prep Academy 47, Frazier Mountain 2

Wood 39, Dixon 32

Woodbridge 33, Rancho Alamitos 30

Woodlake 50, Riverdale 27

Woodland Christian 46, Winters 26

Woodrow Wilson 48, Anaheim 35

Xavier Prep 37, Coachella Valley 32

Yreka 54, Phoenix 53

