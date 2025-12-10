California High School Girls Basketball Final Scores, Results - December 9, 2025
The 2025 California high school girls basketball season continued on Tuesday, and High School On SI has a list of all the final scores from tonight's slate of action.
Adventure Christian 55, SAEL 19
Alameda 58, St. Patrick-St. Vincent 18
Albany 32, Swett 17
Alhambra 25, San Rafael 30
Alliance Bloomfield 35, Iovine and Young Center 9
American 60, Kennedy 46
Anderson Valley 32, Round Valley 29
Animo Venice 45, Burton 3
Animo Watts 55, New Designs Watts 7
Aragon 56, Palo Alto 41
Arcata 58, Trinity 44
Arroyo Valley 35, Rim of the World 20
Atascadero 47, Arvin 31
Avenal 42, Orange Cove 33
Azusa 41, Mountain View 28
Bakersfield 58, Garces Memorial 45
Bear Creek 39, Golden Valley 38
Bella Vista 47, Twelve Bridges 59
Benicia 53, Arroyo 6
Beverly Hills 47, SEED: LA 43
Birmingham 47, Santiago 36
Bishop Union 38, Kern Valley 37
Bonita Vista 48, El Cajon Valley 39
Branham 47, Homestead 43
Branson 60, Marin Academy 18
Brio College Prep 33, Southwestern Academy 20
Burbank 28, Johnson 24
Calaveras 55, Hilmar 19
California 56, Kimball 51
California Military Institute 52, SJDLCS 13
California School for the Deaf 53, Quarry Lane 28
Calistoga 46, Roseland University Prep 6
Calvary Baptist 58, Muir 22
Campbell Hall 59, YULA 37
Canyon 53, Godinez Fundamental 46
Canyon 56, West Ranch 33
Canyon Crest Academy 48, Horizon Prep 15
Canyon Hills 64, Mount Miguel 31
Carter 45, Jurupa Valley 31
Casa Roble 53, Center 32
Castilleja 47, Overfelt 18
Castro Valley 47, Foothill 37
Cathedral Catholic 59, Westview 43
Centennial 64, Redwood 39
Central Valley 44, Williams 15
Chowchilla 55, Stone Ridge Christian 28
Christian 62, University City 19
CIMSA 46, University Prep 38
Clovis North 52, Torres 38
Coast Union 37, Maricopa 8
Colton 45, Tahquitz 41
Compton 60, Hawthorne 13
Corcoran 59, Orosi 30
CORE Butte 48, Paradise 23
Cornerstone Christian 66, Bentley 20
Corona 51, Katella 22
Corona del Mar 48, Los Altos 54
Coronado 32, Steele Canyon 29
Cosumnes Oaks 74, Vacaville 33
Crescenta Valley 69, Hoover 15
Crossroads 63, Milken 54
Crystal Springs Uplands 61, Oceana 9
CSDR 47, Hillcrest 33
Del Campo 37, Leroy Greene Academy 30
Del Mar 71, Mt. Pleasant 15
Del Oro 38, Highland 22
Del Oro 54, Chico 48
Delhi 17, Big Valley Christian 16
Desert Christian Academy 53, San Jacinto Valley Academy 46
Dos Pueblos 50, Oxnard 41
East Nicolaus 53, Oroville 43
East Union 64, Sonora 40
Eastside 54, Antelope Valley 5
El Capitan 60, Gregori 26
El Diamante 52, Lemoore 31
El Modena 56, Dana Hills 34
Escondido Charter 49, El Camino 47
Esperanza 61, Cypress 35
Etna 42, Burney 24
Excelsior Charter 64, Calvary Chapel 15
Fairfield 86, Armijo 25
Faith Christian 72, Bear River 48
Foothill 50, Irvine 35
Foresthill 47, Buckingham Charter 14
Fowler 54, Reedley 43
Franklin 52, Turlock 49
Fresno Christian 58, Kings Christian 47
Frontier 81, Mission Oak 57
Fullerton 47, Pacifica 22
Futures 44, Delta 25
Glendora 68, Woodcrest Christian 23
Golden Valley 48, North 41
Granada Hills Charter 55, Trinity Classical Academy 52
Granite Bay 39, Roseville 26
Granite Hills 38, Laton 16
Gridley 41, Colusa 33
Grossmont 55, Scripps Ranch 29
Gunderson 35, The Nueva School 25
Hamilton 33, Borrego Springs 10
Heritage 73, Antioch 10
Highland 43, Littlerock 18
Hillsdale 43, El Camino 14
Hilltop 55, Valhalla 31
Independence 39, East Bakersfield 25
Indian Springs 29, Baker 15
Inderkum 49, Davis Sr. 43
James Logan 53, Mission San Jose 32
Jesse M. Bethel 61, Deer Valley 30
Johansen 48, Denair 19
Kearny 53, Santana 37
Kelseyville 33, Lower Lake 23
King City 56, Carmel 41
King's Academy 38, Leland 31
Knight 89, Palmdale 29
La Quinta 37, Indio 12
La Salle 53, Bonita 27
La Serna 62, Diamond Bar 21
Laguna Beach 62, Magnolia 21
Laguna Creek 56, Natomas 30
Las Lomas 39, Analy 29
Las Plumas 46, River Valley 27
Laytonville 52, Grace Christian Academy 51
Liberty 47, Washington Union 33
Liberty 51, Freedom 29
Liberty 53, Porterville 44
Los Amigos 37, Santa Ana Valley 28
Los Gatos 55, Christopher 21
Los Osos 58, Summit 37
Lowell 59, Lincoln 30
Lucerne Valley 47, Trona 15
Mariposa County 66, Buhach Colony 40
Marlborough 61, Windward 54
Mary Star of the Sea 45, San Gabriel Mission 22
Mater Dei Catholic 67, Torrey Pines 33
McKinleyville 42, Hoopa Valley 39
Mendocino 34, South Fork 30
Menlo School 53, Seaside 3
Mercy 45, BISV 25
Millennium 68, Gustine 28
Mira Costa 66, Heritage Christian 29
Mira Mesa 39, San Dieguito Academy 27
Mission 65, Immaculate Conception 23
Mission Viejo 32, Western 27
Modoc 53, Lakeview 32
Monache 49, Dinuba 19
Monterey Trail 79, McNair 22
Monrovia 36, Providence 25
Morro Bay 48, San Luis Obispo 34
Muir 73, Glenn 65
Murrieta Mesa 51, Patriot 30
Murrieta Valley 55, Hemet 39
Norco 28, St. Lucy's 23
North Monterey County 45, Monterey 41
Northwood 38, Garden Grove 32
Notre Dame 45, Mountain View 42
Notre Dame 50, Pacific 24
Notre Dame 52, Presentation 18
Oaks Christian 69, Moorpark 16
Oakmont 38, El Camino 31
Ocean View 29, Bell Gardens 24
Otay Ranch 52, El Capitan 39
Palm Desert 52, Twentynine Palms 42
Paloma Valley 71, Rancho Mirage 13
Paramount 58, Hesperia 49
Patrick Henry 68, Granite Hills 21
Pilibos 63, La Habra 56
Pittsburg 60, Emerald 19
Placer 64, West Park 24
Pleasant Valley 43, Yuba City 23
Point Arena 45, Potter Valley 36
Polytechnic 48, Chadwick 32
Preuss UCSD 26, SET 19
Princeton 29, Westwood 12
Quartz Hill 51, Lancaster 50
Rancho Bernardo 58, Rancho Buena Vista 46
Rancho San Juan 44, Harbor 30
Red Bluff 47, Corning 27
Redwood 54, Salesian College Preparatory 43
Righetti 62, Nipomo 21
Rio Linda 70, Franklin 23
Rolling Hills Prep 47, Bishop Montgomery 37
Rosary Academy 72, Westminster 15
Sage Creek 44, Del Norte 37
Saint Francis 65, Santa Cruz 42
San Diego 76, St. Joseph Academy 8
San Dimas 64, Don Lugo 31
San Ramon Valley 65, Clovis 56
San Rafael 30, Alhambra 25
Sanger 64, Ridgeview 47
Sanger West 50, Madera South 24
Santa Teresa 48, Lincoln 20
Santa Ynez 54, Pioneer Valley 24
Saratoga 25, Live Oak 24
Shafter 47, Chavez 19
Shalhevet 56, Notre Dame Academy 38
Silver Creek 40, Jefferson 39
Simi Valley 37, Lakeview Charter 21
Sonoma Academy 62, Roseland Collegiate Prep 2
Sonoma Valley 42, Rancho Cotate 24
Sotomayor 41, Rise Kohyang 7
South Hills 39, Chino Hills 36
Southwest EC 42, Somerton 27
St. Anthony 85, Mayfair 12
St. Bernard 64, Pomona Catholic 15
St. Genevieve 53, Paraclete 32
St. Helena 47, Clear Lake 35
St. Joseph Notre Dame 55, College Prep 39
St. Monica 54, Bishop Alemany 45
St. Monica Academy 58, The Palmdale Aerospace Academy 51
St. Paul 51, Sacred Heart of Jesus 43
St. Vincent de Paul 46, San Domenico 30
Strathmore 38, Tulare Western 34
Sultana 41, Jurupa Hills 21
Taft 83, Kennedy 80
Tehachapi 34, Stockdale 30
Temecula Prep 54, Santa Rosa Academy 29
Terra Nova 66, Eastside College Prep 33
Thacher 69, Del Sol 17
The Cambridge School 40, LMEC 39
Troy 50, Sunny Hills 38
Tulare Union 50, Madera 27
Tulelake 60, Surprise Valley 47
Twelve Bridges 59, Bella Vista 47
Union Mine 64, Nevada Union 53
University 56, American Canyon 51
Urban 46, San Francisco Waldorf 17
Vacaville Christian 47, Turlock Christian 22
Valencia 77, Saugus 36
Valley 50, Foothill 20
Valley Christian 75, Sacramento Waldorf 52
Ventura 67, Buena 12
Village Christian 50, Hart 35
Vista del Lago 45, Kennedy 26
Vistamar 45, New Roads 25
Walnut 48, Maranatha 38
Washington 44, Newark Memorial 25
Weed 47, St. Mary's 24
West 50, River Islands 25
West 53, Yucaipa 48
West Campus 71, Florin 18
West Shores 39, Mountain Empire 28
Western Christian 43, La Mirada 25
Wheatland 31, Galt 24
Whittier 39, Valley Christian 34
Whittier Christian 59, Arrowhead Christian 46
Wilcox 38, Sequoia 23
Willits 58, Credo 35
Wonderful College Prep Academy 47, Frazier Mountain 2
Wood 39, Dixon 32
Woodbridge 33, Rancho Alamitos 30
Woodlake 50, Riverdale 27
Woodland Christian 46, Winters 26
Woodrow Wilson 48, Anaheim 35
Xavier Prep 37, Coachella Valley 32
Yreka 54, Phoenix 53