CIF Southern Section reveals All-CIF 2025 football awards, teams
The CIF Southern Section has revealed its All-CIF teams for Divisions 1 through 14 from the 2025 season.
These are the official All-CIF selections that are compiled by various coaches within the division. High School On SI created an All-CIF 2025 team that represents the best players from the entire section, including yearly awards like Player of the Year, etc.
Below you'll see the All-CIF teams listed for Divisions 1 through 5, followed by a link that will show all 14 CIF teams from each division.
DIVISION 1
Offensive Player of the Year – Trent Mosley, WR, 12, Santa Margarita
Defensive Player of the Year – Dash Fifita, LB, 12, Santa Margarita
Championship Coach – Carson Palmer, Santa Margarita
Keawe Browne, Centennial/Corona, WR, 12
JD McKinley, Centennial/Corona, DE, 12
Ben Tameifun, Centennial/Corona, DL, 12
Jacob McKindey, Centennial/Corona, OL, 12
Jaden Walk-Green, Centennial/Corona, DB, 11
Ty Plinski, Centennial/Corona, WR, 12
Therman “Boogie” Williams, Centennial/Corona, DB, 12
Cory Lavender Jr, Mater Dei, DB, 12
Kodi Greene, Mater Dei, OL, 12
Shaun Scott, Mater Dei, LB, 12
Kayden Dixon-Wyatt, Mater Dei, WR, 12
Lex Mailangi, Mater Dei, OL, 11
Caleb Sylvia, Mission Viejo, P, 12
Luke Fahey, Mission Viejo, QB, 12
JD Hill, Mission Viejo, DL, 12
Jeron Jones, Mission Viejo, DB, 12
Jack Junker, Mission Viejo, WR, 11
Aiden Migirdichian, Orange Lutheran, K, 12
Sean Morris II, Orange Lutheran, RB, 12
Sam Utu, Orange Lutheran, OL, 12
Lucas Rhoa, Orange Lutheran, OL, 11
Auma Jennings, Orange Lutheran, DL, 12
Marcus Fakaton, Orange Lutheran, DL, 11
Isaia Vandermade, Santa Margarita, DL, 11
Simote Katoanga, Santa Margarita, DE, 12
Alekisanita Holani, Santa Margarita, LB, 12
Joshua Holani, Santa Margarita, DB, 12
Trace Johnson, Santa Margarita, QB, 12
Ca’ron Willaims, Santa Margarita, DB, 10
Niniva Nicholson, Santa Margarita, OL, 12
Luke Sorensen, Servite, TE, 12
Elisha Mueller, Servite, OL, 10
Sevelino Taliauli, Servite, LB, 11
Brando MosQueda, Servite, LB, 12
Madden Riordan, Sierra Canyon, DB, 12
Mikhal Johnson, Sierra Canyon, DL, 12
Richard Wesley, Sierra Canyon, DE, 12
Jaxsen Stokes, Sierra Canyon, RB, 11
Gabriel Villalobos, St. John Bosco, OL, 11
Madden Williams, St. John Bosco, WR, 12
Dutch Horisk, St. John Bosco, DL, 12
Matthew Muasau, St. John Bosco, LB, 12
DIVISION 2
Offensive Player of the Year – Lenny Ibarra, ATH, 12, Los Alamitos
Defensive Player of the Year – Jaxon Rex, DB, 11, San Clemente
Defensive Player of the Year – Jackson Renger, DL, 12, Los Alamitos
Championship Coach – Ray Fenton, Los Alamitos
Braedon Miller, Beaumont, WR, 12
Matthew Casas, Beaumont, LB, 12
Mateo Bilaver, Chaminade, OT, 12
Dane Weber, Chaparral, QB, 11
Michael “Kiko” Farinas, Chaparral, ATH, 11
Brady Annett, Corona del Mar, QB, 12
Cash Pearsall, Corona del Mar, LB/DB, 12
Caden Jones, Crean Lutheran, QB, 11
Gavin Williams, Damien S, 11
Oscar Rios, Downey, QB, 12
Damani Porras, Downey, ATH, 11
Blake Graham, Leuzinger, OL, 12
Journee Tonga, Leuzinger, RB, 12
Mason Miller, Leuzinger, WR, 12
Samu Moala, Leuzinger, DE, 12
Kamden Tillis, Los Alamitos, RB, 11
Hunter Eligon, Los Alamitos, DL, 11
Beckham Hofland, Los Alamitos, TE, 12
Braiden McKenna, Los Alamitos, OL, 12
Derrick Johnson II, Murrieta Valley, DB, 12
Jacob Taddi, Murrieta Valley, RB, 12
Abelardo Leos, Murrieta Valley, LB, 12
Luke Kingman, Murrieta Valley, OL, 12
Zen Latu, Rancho Cucamonga, DL, 12
Malik White, Rancho Cucamonga, OL, 12
Tyree Wilson, Rancho Cucamonga, WR, 12
Shane Kiley, San Clemente, P, 12
Scotty Johnson, San Clemente, OL, 12
Josh Kerst, San Clemente, DL, 12
Patrick Norman, San Clemente, LB, 12
Tommy Alexander, San Clemente, WR/DB, 12
Carson Sloan, San Clemente, RB, 12
Kyle Donahue, San Juan Hills, K, 12
Timmy Herr, San Juan Hills, QB, 12
Luke Frith, San Juan Hills, WR, 11
Cooper Javorsky, San Juan Hills, OL, 12
Jeremiah Williams, Tustin, DT, 11
Bryson Beaver, Vista Murrieta, QB, 12
Brenden Martinez, Vista Murrieta, LB, 12
Abel Brown, Vista Murrieta, S, 12
Blake Thorp, Yorba Linda, DL, 12
DIVISION 3
Offensive Player of the Year – Taylor Lee, QB, 11, Pacifica/Oxnard
Defensive Player of the Year – Isaiah Phelps, LB, 11, Pacifica/Oxnard
Championship Coach – Mike Moon, Pacifica/Oxnard
Charlie Reyes, Aquinas, QB, 12
Rylan Salcedo, Bishop Amat, RB, 12
Siave Seti, Bishop Amat, DL, 10
Damon Epstein, Capistrano Valley, OL, 12
Noah Ahari, Chino Hills, K, 11
Azari Warren, Chino Hills, DB, 12
Nate Cervantes, Chino Hills, OL, 12
Troy Reams, Chino Hills, DL, 12
Jacob Jimenez, Chino Hills, RB, 12
Alex Medyn, Chino Hills, QB, 12
Noah Curtin, Chino Hills, LB, 11
Thompson Foulger, Dana Hills, LB, 12
Micah Langohr, Dana Hills, DL, 12
Radley Geiss, Dana Hills, RB, 12
Devyn Blake, Edison, DL, 12
Jude Gonterman, Edison, LB, 12
Maddox Thomas, Edison, LB, 12
Nathan Stevens, Edison, DL, 12
Brady Edmunds, Huntington Beach, QB, 11
Myels Smith, Inglewood, DL, 12
Noah Clark, Inglewood, DB, 12
Jack Hurst, Laguna Beach, QB, 11
Chris Flores, Murrieta Mesa, LB, 11
Joaquin Wagner Bagues, Mira Costa, LB, 12
Wyatt Brown, Notre Dame/Sherman Oaks, QB, 12
Luc Weaver, Notre Dame/Sherman Oaks, WR, 12
Sione Felila, Oak Hills, DL, 11
Johnny Notarianni, Oak Hills, OL, 12
Alijah Royster, Pacifica/Oxnard, ATH, 11
Juju Hernandez, Pacifica/Oxnard, DB, 12
Deville Warner, Pacifica/Oxnard, LB, 12
Anthony Jacobs, Pacifica/Oxnard, WR/CB, 11
Philip Wilson III, Pacifica/Oxnard, LB, 11
Julian Villegas, Pacifica/Oxnard, DL, 12
Ryan Pearce, Palos Verdes, P, 12
Ryan Rakowski, Palos Verdes, QB, 11
Dabe Nwude, Palos Verdes, DL, 12
Jalen Flowers, Palos Verdes, DB, 10
Weston Reis, Palos Verdes, LB, 10
Andrew Condello, Palos Verdes, OL, 12
Morley Boyd, Palos Verdes, WR, 12
Brady Bretthauer, Valencia/Valencia, QB, 12
DIVISION 4
Offensive Player of the Year – Kevika Mata-Utia Martinez, RB, 11, La Habra
Defensive Player of the Year – Bobby Brooks, DB, 12, La Habra
Championship Coach – Frank Mazzotta, La Habra
Sam Crawford, Bishop Diego, DB, 12
Taylor Johnson, Cajon, LB, 12
Hunter Berckley, Cajon, OL/DL, 12
Daequan Jeffes, Cathedral, LB, 12
Jaden Jefferson, Cathedral, QB, 11
Corin Berry, Charter Oak, QB, 12
JD Sanchez, Charter Oak, LB, 12
Tristan Taylor, Charter Oak, DL, 12
Andrew Alvarez, El Modena, OL/DL, 12
Daniel Jimenez, Great Oak, P, 12
Ryder Smith, Great Oak, RB/LB, 12
Trent Lux, Great Oak, QB, 10
Barrett Blied, La Habra, LB/TE, 11
Luis Dolphin, La Habra, OL/DL, 11
Luke Hedgpeth, La Habra, DL, 12
Noah Barajas, La Habra, LB, 12
Noah Poppin, La Habra, OL/DL, 12
Travis Trujillo, La Habra, DL, 12
DJ Mitchell, La Habra, QB, 11
Jake Morales, La Habra, OL, 12
Alijha Smith, Muir, WR, 12
Jason Brown, Muir, DL, 11
Aliseleti Tuihalamaka, Oaks Christian, DL, 11
Davon Benjamin, Oaks Christian, DB, 12
Deshonne Rideaux, Oaks Christian, RB, 12
Adrian Jones, Paraclete, WR, 12
Joesph Mesa, Paraclete, QB, 12
Damere Coleman, San Jacinto, LB, 12
Jeremiah Brown, San Jacinto, DB, 12
Johnathon Hollins, San Jacinto, OL/DL, 12
Jomini Ranson, San Jacinto, RB, 12
Jordan Bernard, San Jacinto, WR, 12
King Tivao, San Jacinto, DL, 12
Shawn Gresham, San Jacinto, DL, 11
Matthew Perez, St. Bonaventure, DL, 12
Ethan Hedrick, Villa Park, LB, 10
Dalton Lang, Villa Park, K, 11
Luvie Clark, Villa Park, WR/DB, 12
Maverick DeClark, Villa Park, LB, 11
Sean Byrnes, Villa Park, DB, 11
Turner Hughes, Villa Park, DL, 10
Chance Thomas, Western, QB, 11
Ernest Nunley, Western, DB, 12
Demanie Bell, Westlake, RB, 12
DIVISION 5
Offensive Player of the Year – Noah Penunuri, RB, 12, Rio Hondo Prep
Defensive Player of the Year – Elijah Gavia, DL, 12, Rio Hondo Prep
Championship Coach – Mark Carson, Rio Hondo Prep
Corey Lewis, Aliso Niguel, DL, 12
Carson Etnire, Aliso Niguel, DB, 12
Travis Lippert, Bonita, QB, 12
Isaiah Lazarus, Bonita, DE, 11
Carson Bahruth, Bonita, OL, 12
Grady Long, La Serna, QB, 11
Landon Armenta, La Serna, WR, 11
Jordan Bonilla, La Serna, DB/RB, 11
Danny Nunez, La Serna, LB, 12
Logan Brown, La Serna, OL, 11
Tiwan Jones Jr., Lakewood, WR/DB, 12
Jacob Kreinbring, Loyola, K, 12
Nathan Turk, Loyola, OL, 12
Max Meier, Loyola, DL, 12
Kane Casani, Loyola, LB, 11
Holden Smyser, Loyola, LB, 12
Malique Pollard, Loyola, DB, 10
Jude Nelson, Millikan, TE, 12
Carter Taylor, Newbury Park, LB, 12
Isaiah Lucero, Northview, DB/WR, 12
Jai’shon Bledsoe, Northview, WR/DB, 12
Star Thomas, Orange, QB, 10
Bo Ausmus, Redondo Union, RB, 12
Seth Sullivan, Redondo Union, OL, 11
Brock Herrera, Redondo Union, DL, 12
Lincoln Esparza, Redondo Union, LB, 12
Mikey Ricardo, Redondo Union, DL, 12
Rainn Pollock, Rio Hondo Prep, P, 12
Nathaniel Shine, Rio Hondo Prep, FB, 12
Ethan Lo, Rio Hondo Prep, LB, 12
Elias Har, Rio Hondo Prep, DB, 11
Christian Lee, Rio Hondo Prep, ATH, 11
Calogero Chico, Rio Hondo Prep, LB, 12
Anthony Magana, St. Paul, OL, 12
Gabriel Castaneda, St. Paul, QB, 12
Gavin Lannon, St. Paul, WR, 12
Jordan Johnson, Thousand Oaks, RB, 12
Elias Emerson, Torrance, DB/WR, 11
Josh Fitch, Trabuco Hills, TE/DB, 12
Ethan Mundt, Troy, RB, 12
Daniel Aguirre, Troy, OL, 12
Noah Torosian, Troy, DB, 11
ALL-CIF TEAMS, DIVISIONS 1-14
Bookmark High School on SI for all of the latest high school sports news.
To get live updates on your phone — as well as follow your favorite teams and top games — you can download the SBLive Sports app: