Los Angeles Metro High School Boys Basketball Schedule & Scores - January 16, 2026
There are 181 games scheduled across the Los Angeles metro area on Friday, January 16. You can follow every game live on our Los Angeles Metro High School Boys Basketball Scoreboard.
The marquee matchups of the day include some of California's top-ranked teams as No. 4 Santa Margarita takes on No. 19 JSerra and No. 2 Redondo Union hosts Mira Costa.
River Springs Charter/Temecula vs. Loma Linda Academy – 2:15 PM
Contreras vs. Hollywood – 2:30 PM
Torres vs. Elizabeth – 3:00 PM
Rio Hondo Prep vs. The SEED School of LA – 3:00 PM
St. John Bosco vs. Kickapoo – 4:00 PM
Bernstein vs. Mendez – 4:00 PM
Belmont vs. Robert F. Kennedy Community – 4:00 PM
South East vs. South Gate – 4:00 PM
Roosevelt vs. Garfield – 4:00 PM
Diego Rivera Learning Complex vs. Jefferson – 4:00 PM
Manual Arts vs. Santee – 4:00 PM
West Adams vs. Angelou – 4:00 PM
Maywood vs. Sotomayor – 4:00 PM
Dymally vs. View Park – 4:30 PM
Locke vs. Hawkins – 4:30 PM
Geffen Academy vs. Lennox Academy – 4:30 PM
Marshall vs. Wilson – 4:30 PM
Bravo vs. Eagle Rock – 4:30 PM
Gardena vs. Rancho Dominguez – 4:30 PM
Banning vs. San Pedro – 4:30 PM
Schurr vs. Montebello – 5:00 PM
Boron vs. Frazier Mountain – 5:00 PM
Mark Keppel vs. Bell Gardens – 5:00 PM
Santa Fe vs. California – 5:15 PM
Whittier vs. La Serna – 5:15 PM
Century vs. Anaheim – 5:30 PM
Trinity Classical Academy vs. Palmdale Academy Charter – 5:30 PM
Reseda vs. San Fernando – 5:30 PM
Panorama vs. Sylmar – 5:30 PM
Canoga Park vs. Kennedy – 5:30 PM
Franklin vs. Lincoln – 5:30 PM
Desert Hot Springs vs. Banning – 5:30 PM
Alhambra vs. San Gabriel – 5:30 PM
Vista del Lago vs. Citrus Hill – 5:30 PM
Lawndale vs. Centennial/Compton – 6:00 PM
Mayfair vs. George Washington Prep – 6:00 PM
Grant vs. Verdugo Hills – 6:00 PM
Santa Ana Valley vs. Loara – 6:00 PM
Oak Hills vs. Hesperia – 6:00 PM
University vs. Venice – 6:00 PM
Hamilton vs. Fairfax – 6:00 PM
Granada Hills Charter vs. Taft – 6:00 PM
El Camino Real vs. Cleveland – 6:00 PM
Los Amigos vs. Western – 6:00 PM
Jordan vs. Dorsey – 6:00 PM
Carson vs. Narbonne – 6:00 PM
St. Monica Prep vs. West Torrance – 6:00 PM
Saddleback vs. La Quinta/Westminster – 6:00 PM
Duarte vs. Baldwin Park – 6:00 PM
Bolsa Grande vs. Magnolia – 6:00 PM
Azusa vs. Garey – 6:00 PM
Sultana vs. Apple Valley – 6:00 PM
Knight vs. Antelope Valley – 6:00 PM
Nogales vs. Sierra Vista – 6:00 PM
Entrepreneur/Highland vs. Pacific – 6:00 PM
Serrano vs. Burroughs/Ridgecrest – 6:00 PM
Jurupa Valley vs. Patriot – 6:30 PM
Castaic vs. Saugus – 6:30 PM
Savanna vs. Santiago (GG) – 6:30 PM
West Ranch vs. Golden Valley – 6:30 PM
Silver Valley vs. Big Bear – 6:30 PM
El Rancho vs. South El Monte – 6:30 PM
Nordhoff vs. Grace – 6:30 PM
Palisades vs. Westchester – 6:30 PM
Rowland vs. West Covina – 6:30 PM
Northview vs. Wilson (HH) – 6:30 PM
Covina vs. Charter Oak – 6:30 PM
Marshall vs. Rosemead – 6:30 PM
Hart vs. Canyon/Canyon – 6:30 PM
Lancaster vs. Palmdale – 6:30 PM
Quartz Hill vs. Highland – 6:30 PM
Eastside vs. Littlerock – 6:30 PM
Gabrielino vs. El Monte – 6:30 PM
Heritage vs. Canyon Springs – 6:30 PM
Glendora vs. Walnut – 6:30 PM
Claremont vs. Diamond Bar – 6:30 PM
Ayala vs. Bonita – 6:30 PM
Paloma Valley vs. Lakeside – 6:30 PM
Edgewood vs. Pomona – 6:30 PM
Ganesha vs. Bassett – 6:30 PM
La Puente vs. Workman – 6:30 PM
Rancho Alamitos vs. Orange – 6:30 PM
Norte Vista vs. La Sierra – 6:30 PM
Rubidoux vs. Ramona – 6:30 PM
Miller vs. Indian Springs – 6:45 PM
Centennial/Corona vs. Corona – 7:00 PM
Poly/Long Beach vs. Millikan – 7:00 PM
Oxnard vs. Dos Pueblos – 7:00 PM
San Luis Obispo Classical Academy vs. Hueneme – 7:00 PM
Academy for Academic Excellence vs. Riverside Prep – 7:00 PM
Lakewood vs. Jordan – 7:00 PM
Flintridge Prep vs. Poly/Pasadena – 7:00 PM
San Juan Hills vs. San Clemente – 7:00 PM
Lutheran/Orange vs. Servite – 7:00 PM
Carter vs. Palm Springs – 7:00 PM
Desert vs. Mammoth – 7:00 PM
Artesia vs. Glenn – 7:00 PM
Cerritos vs. Oxford Academy – 7:00 PM
Rio Mesa vs. Pacifica/Oxnard – 7:00 PM
Bishop Union vs. California City – 7:00 PM
Mira Costa vs. Redondo Union – 7:00 PM
St. Bonaventure vs. Foothill Tech – 7:00 PM
Chavez vs. Monroe – 7:00 PM
Polytechnic vs. Arleta – 7:00 PM
Ramona vs. Fallbrook – 7:00 PM
Tesoro vs. Dana Hills – 7:00 PM
Huntington Park vs. Bell – 7:00 PM
Santa Margarita vs. JSerra Catholic – 7:00 PM
Chatsworth vs. Birmingham – 7:00 PM
California Academy of Math & Science vs. Hawthorne Math & Science Academy – 7:00 PM
Marina vs. Huntington Beach – 7:00 PM
Norwalk vs. Paramount – 7:00 PM
Fillmore vs. Moorpark – 7:00 PM
Ventura vs. Buena – 7:00 PM
Palo Verde Valley vs. Southwest – 7:00 PM
Los Alamitos vs. Edison – 7:00 PM
Valley Christian/Cerritos vs. Heritage Christian – 7:00 PM
Foothill vs. Cypress – 7:00 PM
Trabuco Hills vs. El Toro – 7:00 PM
Bishop Amat vs. Bishop Montgomery – 7:00 PM
La Mirada vs. Gahr – 7:00 PM
La Habra vs. Canyon/Anaheim – 7:00 PM
Newport Harbor vs. Corona del Mar – 7:00 PM
Mission Viejo vs. Beckman – 7:00 PM
Mary Star of the Sea vs. Salesian – 7:00 PM
Beverly Hills vs. Inglewood – 7:00 PM
Warren vs. Firebaugh – 7:00 PM
St. Paul vs. St. Bernard – 7:00 PM
Oaks Christian vs. Westlake – 7:00 PM
Murrieta Mesa vs. Vista Murrieta – 7:00 PM
Serra vs. Verbum Dei – 7:00 PM
La Salle vs. Paraclete – 7:00 PM
Bellflower vs. Dominguez – 7:00 PM
Agoura vs. Calabasas – 7:00 PM
Norco vs. Roosevelt – 7:00 PM
Santiago/Corona vs. King – 7:00 PM
Portola vs. Laguna Beach – 7:00 PM
St. Margaret’s vs. Sage Hill – 7:00 PM
Woodbridge vs. University – 7:00 PM
Irvine vs. Northwood – 7:00 PM
Royal vs. Simi Valley – 7:00 PM
Camarillo vs. Oak Park – 7:00 PM
Brea Olinda vs. El Modena – 7:00 PM
Thousand Oaks vs. Newbury Park – 7:00 PM
Esperanza vs. Troy – 7:00 PM
El Dorado vs. Yorba Linda – 7:00 PM
Vasquez vs. Lancaster Baptist – 7:00 PM
Sunny Hills vs. Villa Park – 7:00 PM
Rancho Verde vs. Hillcrest – 7:00 PM
North, JW vs. Arlington – 7:00 PM
Valley View vs. Moreno Valley – 7:00 PM
Perris vs. Hemet – 7:00 PM
Blair vs. San Marino – 7:00 PM
Temple City vs. South Pasadena – 7:00 PM
La Canada vs. Monrovia – 7:00 PM
Whitney vs. Pioneer – 7:00 PM
St. Genevieve vs. Cantwell-Sacred Heart – 7:00 PM
Cabrillo/Long Beach vs. Wilson/Long Beach – 7:00 PM
Whittier Christian vs. Village Christian – 7:00 PM
Torrance vs. North Torrance – 7:00 PM
Jurupa Hills vs. Fontana – 7:00 PM
South Torrance vs. El Segundo – 7:00 PM
Beaumont vs. Citrus Valley – 7:00 PM
Lynwood vs. Downey – 7:00 PM
Del Lago Academy vs. Mater Dei Catholic – 7:15 PM
Hawthorne vs. Culver City – 7:30 PM
Peninsula vs. Palos Verdes – 7:30 PM
Rosamond vs. Kern Valley – 7:30 PM
Arrowhead Christian vs. Aquinas – 7:30 PM
Santa Monica vs. Leuzinger – 7:30 PM
Campbell Hall vs. Brentwood School – 7:30 PM
Ontario Christian vs. Linfield Christian – 7:30 PM
