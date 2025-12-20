Florida High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 19, 2025
The 2025 Florida high school boys basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.
Florida high school boys basketball final scores, results — December 19, 2025
ABF Academy 75, Specially Fit Academy Regional 39 - Final
Academy at the Lakes 56, Seven Rivers Christian 21 - Final
Alexander 84, Chaminade-Madonna 48 - Final
Andrew Jackson 64, Northside Christian 56 - Final
Atlantic 69, Melbourne 61 - Final
Atlantic Christian 57, Community School of Naples 41 - Final
Aubrey Rogers 75, Immokalee 62 - Final
Avon Park 73, DeSoto County 54 - Final
Babcock 75, LRPA 52 - Final
Baker County 78, Baldwin 50 - Final
Barron Collier 73, Naples 69 - Final
Bartlett 71, Long Island Lutheran 57 - Final
Beachside 72, Horizon 47 - Final
Belen Jesuit 69, Auburn 50 - Final
Benjamin 66, Sports Leadership & Management 33 - Final
Bergen Catholic 71, Stranahan 42 - Final
Blount 53, Choctawhatchee 46 - Final
Bradenton Christian 61, Cambridge Christian 58 - Final
Braden River 69, Northeast 37 - Final
Brookwood 58, Maclay 25 - Final
Buchholz 60, Tennessee 48 - Final
Calvary Christian 70, Jesuit 58 - Final
Cardinal Gibbons 75, Kell 44 - Final
Cardinal Mooney 45, Berkeley Prep 32 - Final
Carol City 71, St. John Paul II Academy 68 - Final
Central 84, Hernando Christian Academy 44 - Final
CFCA 63, Lake Nona 60 - Final
Charlotte 79, Plant City 59 - Final
Chiefland 60, Keystone Heights 46 - Final
Chiles 58, FSUHS 55 - Final
Clearwater 66, Largo 30 - Final
Coastal HomeSchool 70, Brunswick Christian Academy 37 - Final
Cocoa Beach 62, Master's Academy 46 - Final
Columbia 55, South Dade 38 - Final
Coral Glades 67, Higley 59 - Final
Coral Park 46, St. Brendan 44 - Final
Corner Canyon 59, Pembroke Pines Charter 56 - Final
Cornerstone Academy 59, St. John Lutheran 48 - Final
Cottondale 85, Wiregrass 50 - Final
Creekside 51, Bartram Trail 50 - Final
Crossroad Academy 51, Peach County 42 - Final
Cypress Bay 64, Berkmar 57 - Final
Dade Christian 94, North Miami 55 - Final
Discovery 56, Middleburg 44 - Final
DME Academy 81, The New School 66 - Final
Donahue Catholic 79, Everglades City 66 - Final
Dunnellon 67, Mount Dora 52 - Final
Eagle's View 81, Cornerstone Classical Academy 28 - Final
East Lake 70, Countryside 47 - Final
Edgewater 80, California 52 - Final
ESJ 63, Heathwood Hall Episcopal 44 - Final
Evangelical Christian 57, Bonita Springs 37 - Final
Everglades 76, Elite Academy 55 - Final
FACA 67, Hope Christian Academy 37 - Final
Fairfax Christian 84, TSJPA 71 - Final
Faith Christian 82, Champions Christian Academy 32 - Final
FAMU DRS 72, Gadsden County 34 - Final
Father Lopez 54, St. Joseph Academy 45 - Final
FBCA 72, Alleluia Community 48 - Final
Ferguson 60, Pell City 58 - Final
First Baptist Academy 62, Ida Baker 40 - Final
Fleming Island 65, Auburndale 50 - Final
Florida Coastal Prep 68, Pensacola 49 - Final
Florida Prep 67, Brevard HEAT 33 - Final
Forest 56, Munroe 48 - Final
Fort Lauderdale 66, Weston Ranch 53 - Final
Fort Meade 60, Lake Placid 40 - Final
Franklin County 59, Sneads 48 - Final
Gainesville 60, Ribault 44 - Final
Gateway 69, Cypress Lake 59 - Final
Gateway Charter 62, Port Charlotte 42 - Final
Godby 78, Marianna 43 - Final
Graceville 47, Northside Methodist Academy 33 - Final
Greenacres Christian 75, Pine 42 - Final
Groves 51, Bolles 41 - Final
Gulf Breeze 59, South Walton 52 - Final
Gulf Coast 60, Palmetto Ridge 54 - Final
Hollins 47, Canterbury 40 - Final
Holmes County 47, Rehobeth 26 - Final
Holy Cross 66, Coral Springs 52 - Final
Holy Trinity Episcopal Academy 52, Boone 37 - Final
Huntsville 67, Bay 37 - Final
IMG Academy Blue 57, North Port 55 - Final
IMG Academy Silver 52, CASPN 50 - Final
Imhotep Charter 54, Sarasota 42 - Final
Impact Christian Academy 61, Baldwin 46 - Final
Interlachen 61, Harvest Community 44 - Final
International Community 82, Merritt Island Christian 22 - Final
Jackson County 71, Celebration 52 - Final
JC Bermudez Doral 46, Reagan 45 - Final
Joshua Christian Academy 68, Davenport 65 - Final
Jupiter Christian 53, Cardinal Newman 46 - Final
Key West 79, Mater Brickell Academy 68 - Final
King 61, Hillsborough 52 - Final
Lake Highland Prep 58, Dr. Phillips 40 - Final
Lake Howell 69, Seminole 64 - Final
Lake Mary 42, Lake Brantley 30 - Final
Lake Mary Prep 77, Crooms Academy 31 - Final
Lake Wales 72, Poinciana 59 - Final
Lake Worth Christian 49, Spanish River 44 - Final
Lakeland 55, Haines City 51 - Final
Lakeland Christian 93, Mulberry 35 - Final
Leesburg 58, Oakleaf 52 - Final
Legacy Early College 66, West 51 - Final
Lely 50, Golden Gate 22 - Final
Leon 47, Crestview 33 - Final
Link Academy 71, Millwood 46 - Final
Lunenburg Central 58, Trinity Christian Academy 56 - Final
Malone 73, Pike Liberal Arts 34 - Final
Mandarin 52, Branford 46 - Final
Martin County 79, True North Classical Academy 72 - Final
Mater Academy Charter 76, Coral Springs Charter 27 - Final
McArthur 49, CHCA 41 - Final
Melbourne Central Catholic 68, Cocoa 54 - Final
Monarch 55, Florida Atlantic University 47 - Final
Montverde Academy 67, Gillion Academy National 61 - Final
Moore Haven 55, East Lee County 43 - Final
Mosley 71, Arnold 43 - Final
Neumann 64, LaBelle 53 - Final
New Smyrna Beach 87, Freedom 58 - Final
North Bay Haven Academy 70, Rutherford 67 - Final
North Broward Prep 71, Ponte Vedra 36 - Final
North Marion 57, Eastside 46 - Final
Northwestern 62, Waxahachie 61 - Final
Oak Hall 79, Bronson 37 - Final
Oasis 72, Island Coast 25 - Final
Ocala Christian 68, Riverside Christian 63 - Final
Orange Park 64, West Orange 38 - Final
Orangewood Christian 60, Lyman 51 - Final
Osceola 49, East River 43 - Final
Palatka 51, Tavares 49 - Final
Palisades 61, Mater Lakes Academy 58 - Final
Palm Bay 64, St. Cloud 61 - Final
Palm Beach Central 79, King's Academy 64 - Final
Palm Beach Gardens 66, Inlet Grove 55 - Final
Palm Grove Christian 70, Sarasota Military Academy 41 - Final
Palmetto 88, Daniel 58 - Final
Parkridge Christian 68, First Baptist Academy 28 - Final
Paul VI 71, Calvary Christian Academy 54 - Final
Paxton 52, West Florida Baptist Academy 37 - Final
PCPHS 85, Manatee 63 - Final
Poplar Springs 55, Geneva 47 - Final
Port St. Joe 68, Williston 61 - Final
Prolific Prep 80, CIA-Bella Vista (EYBL) 58 - Final
Providence School 76, Pine Ridge 42 - Final
PSFAS 67, Winter Haven 57 - Final
Rickards 50, Treasure Coast 44 - Final
River Ridge 66, Tarpon Springs 40 - Final
Riverside 58, First Coast 54 - Final
Sagemont Prep 72, Archbishop Carroll 54 - Final
Saint Andrew's 79, Hialeah Educational Academy 71 - Final
Saint Stephen's Episcopal 75, St. Petersburg Catholic 38 - Final
San Joaquin Memorial 72, Westminster Academy 71 - Final
Sandalwood 68, Atlantic Coast 57 - Final
Santa Fe Catholic 60, Boca Ciega 42 - Final
Sarasota Christian 65, Bayshore 62 - Final
Satellite 57, Space Coast 29 - Final
SCPAS 60, Pinecrest Glades Academy 50 - Final
Sebring 67, Hardee 36 - Final
Sebastian River 56, John Carroll Catholic 44 - Final
Seffner Christian 75, Keswick Christian 36 - Final
Seminole 66, Palm Harbor University 26 - Final
Seminole Ridge 53, Berean Christian 48 - Final
South Atlanta 59, LPCA 26 - Final
South Fork 49, Central 45 - Final
South Plantation 55, Bishop Verot 20 - Final
Springdale Prep 75, Southridge 30 - Final
St. Augustine 41, Menendez 39 - Final
Strawberry Crest 66, Riverview 58 - Final
Tampa Bay Tech 72, RGSA 30 - Final
Tampa Catholic 71, Plant 50 - Final
Tampa Prep 70, Durant 48 - Final
Tate 67, Charles Henderson 62 - Final
The First Academy 63, Legacy Charter 59 - Final
The Villages Charter 65, St. John Bosco 59 - Final
Timpview 85, Oak Ridge 76 - Final
TLAP Sports Academy 74, Accelerate Academy 62 - Final
Tohopekaliga 52, Merritt Island 38 - Final
Trenton 71, Dixie County 31 - Final
Trinity Catholic 66, Belleview 61 - Final
Umatilla 66, West Port 62 - Final
University Christian 83, Rocky Bayou Christian 53 - Final
Upper St. Clair 69, Fletcher 60 - Final
Upperman 55, East Ridge 35 - Final
Vanguard 66, Citrus 30 - Final
Varela 69, Marathon 65 - Final
Venice 59, Lemon Bay 47 - Final
Victory Christian Center 74, Gibbs 71 - Final
Walton 75, Central 48 - Final
Weeki Wachee 57, Springstead 54 - Final
Wesley Chapel 69, Carrollwood Day 51 - Final
Westminster Christian 50, Atkinson County 43 - Final
Wildwood 76, Blountstown 58 - Final
Windermere Prep 62, Saraland 47 - Final
Winter Park 73, Hampton 39 - Final
Winthrop College Prep Academy 90, Lennard 54 - Final
Wolfson 66, St. Johns Classical Academy 12 - Final