Florida High School Boys Basketball Final Scores, Results - December 19, 2025

The 2025 Florida high school boys basketball season continued on Friday, and High School On SI has a list of the final scores from tonight's slate of action.

ABF Academy 75, Specially Fit Academy Regional 39 - Final

Academy at the Lakes 56, Seven Rivers Christian 21 - Final

Alexander 84, Chaminade-Madonna 48 - Final

Andrew Jackson 64, Northside Christian 56 - Final

Atlantic 69, Melbourne 61 - Final

Atlantic Christian 57, Community School of Naples 41 - Final

Aubrey Rogers 75, Immokalee 62 - Final

Avon Park 73, DeSoto County 54 - Final

Babcock 75, LRPA 52 - Final

Baker County 78, Baldwin 50 - Final

Barron Collier 73, Naples 69 - Final

Bartlett 71, Long Island Lutheran 57 - Final

Beachside 72, Horizon 47 - Final

Belen Jesuit 69, Auburn 50 - Final

Benjamin 66, Sports Leadership & Management 33 - Final

Bergen Catholic 71, Stranahan 42 - Final

Blount 53, Choctawhatchee 46 - Final

Bradenton Christian 61, Cambridge Christian 58 - Final

Braden River 69, Northeast 37 - Final

Brookwood 58, Maclay 25 - Final

Buchholz 60, Tennessee 48 - Final

Calvary Christian 70, Jesuit 58 - Final

Cardinal Gibbons 75, Kell 44 - Final

Cardinal Mooney 45, Berkeley Prep 32 - Final

Carol City 71, St. John Paul II Academy 68 - Final

Central 84, Hernando Christian Academy 44 - Final

CFCA 63, Lake Nona 60 - Final

Charlotte 79, Plant City 59 - Final

Chiefland 60, Keystone Heights 46 - Final

Chiles 58, FSUHS 55 - Final

Clearwater 66, Largo 30 - Final

Coastal HomeSchool 70, Brunswick Christian Academy 37 - Final

Cocoa Beach 62, Master's Academy 46 - Final

Columbia 55, South Dade 38 - Final

Coral Glades 67, Higley 59 - Final

Coral Park 46, St. Brendan 44 - Final

Corner Canyon 59, Pembroke Pines Charter 56 - Final

Cornerstone Academy 59, St. John Lutheran 48 - Final

Cottondale 85, Wiregrass 50 - Final

Creekside 51, Bartram Trail 50 - Final

Crossroad Academy 51, Peach County 42 - Final

Cypress Bay 64, Berkmar 57 - Final

Dade Christian 94, North Miami 55 - Final

Discovery 56, Middleburg 44 - Final

DME Academy 81, The New School 66 - Final

Donahue Catholic 79, Everglades City 66 - Final

Dunnellon 67, Mount Dora 52 - Final

Eagle's View 81, Cornerstone Classical Academy 28 - Final

East Lake 70, Countryside 47 - Final

Edgewater 80, California 52 - Final

ESJ 63, Heathwood Hall Episcopal 44 - Final

Evangelical Christian 57, Bonita Springs 37 - Final

Everglades 76, Elite Academy 55 - Final

FACA 67, Hope Christian Academy 37 - Final

Fairfax Christian 84, TSJPA 71 - Final

Faith Christian 82, Champions Christian Academy 32 - Final

FAMU DRS 72, Gadsden County 34 - Final

Father Lopez 54, St. Joseph Academy 45 - Final

FBCA 72, Alleluia Community 48 - Final

Ferguson 60, Pell City 58 - Final

First Baptist Academy 62, Ida Baker 40 - Final

Fleming Island 65, Auburndale 50 - Final

Florida Coastal Prep 68, Pensacola 49 - Final

Florida Prep 67, Brevard HEAT 33 - Final

Forest 56, Munroe 48 - Final

Fort Lauderdale 66, Weston Ranch 53 - Final

Fort Meade 60, Lake Placid 40 - Final

Franklin County 59, Sneads 48 - Final

Gainesville 60, Ribault 44 - Final

Gateway 69, Cypress Lake 59 - Final

Gateway Charter 62, Port Charlotte 42 - Final

Godby 78, Marianna 43 - Final

Graceville 47, Northside Methodist Academy 33 - Final

Greenacres Christian 75, Pine 42 - Final

Groves 51, Bolles 41 - Final

Gulf Breeze 59, South Walton 52 - Final

Gulf Coast 60, Palmetto Ridge 54 - Final

Hollins 47, Canterbury 40 - Final

Holmes County 47, Rehobeth 26 - Final

Holy Cross 66, Coral Springs 52 - Final

Holy Trinity Episcopal Academy 52, Boone 37 - Final

Huntsville 67, Bay 37 - Final

IMG Academy Blue 57, North Port 55 - Final

IMG Academy Silver 52, CASPN 50 - Final

Imhotep Charter 54, Sarasota 42 - Final

Impact Christian Academy 61, Baldwin 46 - Final

Interlachen 61, Harvest Community 44 - Final

International Community 82, Merritt Island Christian 22 - Final

Jackson County 71, Celebration 52 - Final

JC Bermudez Doral 46, Reagan 45 - Final

Joshua Christian Academy 68, Davenport 65 - Final

Jupiter Christian 53, Cardinal Newman 46 - Final

Key West 79, Mater Brickell Academy 68 - Final

King 61, Hillsborough 52 - Final

Lake Highland Prep 58, Dr. Phillips 40 - Final

Lake Howell 69, Seminole 64 - Final

Lake Mary 42, Lake Brantley 30 - Final

Lake Mary Prep 77, Crooms Academy 31 - Final

Lake Wales 72, Poinciana 59 - Final

Lake Worth Christian 49, Spanish River 44 - Final

Lakeland 55, Haines City 51 - Final

Lakeland Christian 93, Mulberry 35 - Final

Leesburg 58, Oakleaf 52 - Final

Legacy Early College 66, West 51 - Final

Lely 50, Golden Gate 22 - Final

Leon 47, Crestview 33 - Final

Link Academy 71, Millwood 46 - Final

Lunenburg Central 58, Trinity Christian Academy 56 - Final

Malone 73, Pike Liberal Arts 34 - Final

Mandarin 52, Branford 46 - Final

Martin County 79, True North Classical Academy 72 - Final

Mater Academy Charter 76, Coral Springs Charter 27 - Final

McArthur 49, CHCA 41 - Final

Melbourne Central Catholic 68, Cocoa 54 - Final

Monarch 55, Florida Atlantic University 47 - Final

Montverde Academy 67, Gillion Academy National 61 - Final

Moore Haven 55, East Lee County 43 - Final

Mosley 71, Arnold 43 - Final

Neumann 64, LaBelle 53 - Final

New Smyrna Beach 87, Freedom 58 - Final

North Bay Haven Academy 70, Rutherford 67 - Final

North Broward Prep 71, Ponte Vedra 36 - Final

North Marion 57, Eastside 46 - Final

Northwestern 62, Waxahachie 61 - Final

Oak Hall 79, Bronson 37 - Final

Oasis 72, Island Coast 25 - Final

Ocala Christian 68, Riverside Christian 63 - Final

Orange Park 64, West Orange 38 - Final

Orangewood Christian 60, Lyman 51 - Final

Osceola 49, East River 43 - Final

Palatka 51, Tavares 49 - Final

Palisades 61, Mater Lakes Academy 58 - Final

Palm Bay 64, St. Cloud 61 - Final

Palm Beach Central 79, King's Academy 64 - Final

Palm Beach Gardens 66, Inlet Grove 55 - Final

Palm Grove Christian 70, Sarasota Military Academy 41 - Final

Palmetto 88, Daniel 58 - Final

Parkridge Christian 68, First Baptist Academy 28 - Final

Paul VI 71, Calvary Christian Academy 54 - Final

Paxton 52, West Florida Baptist Academy 37 - Final

PCPHS 85, Manatee 63 - Final

Poplar Springs 55, Geneva 47 - Final

Port St. Joe 68, Williston 61 - Final

Prolific Prep 80, CIA-Bella Vista (EYBL) 58 - Final

Providence School 76, Pine Ridge 42 - Final

PSFAS 67, Winter Haven 57 - Final

Rickards 50, Treasure Coast 44 - Final

River Ridge 66, Tarpon Springs 40 - Final

Riverside 58, First Coast 54 - Final

Sagemont Prep 72, Archbishop Carroll 54 - Final

Saint Andrew's 79, Hialeah Educational Academy 71 - Final

Saint Stephen's Episcopal 75, St. Petersburg Catholic 38 - Final

San Joaquin Memorial 72, Westminster Academy 71 - Final

Sandalwood 68, Atlantic Coast 57 - Final

Santa Fe Catholic 60, Boca Ciega 42 - Final

Sarasota Christian 65, Bayshore 62 - Final

Satellite 57, Space Coast 29 - Final

SCPAS 60, Pinecrest Glades Academy 50 - Final

Sebring 67, Hardee 36 - Final

Sebastian River 56, John Carroll Catholic 44 - Final

Seffner Christian 75, Keswick Christian 36 - Final

Seminole 66, Palm Harbor University 26 - Final

Seminole Ridge 53, Berean Christian 48 - Final

South Atlanta 59, LPCA 26 - Final

South Fork 49, Central 45 - Final

South Plantation 55, Bishop Verot 20 - Final

Springdale Prep 75, Southridge 30 - Final

St. Augustine 41, Menendez 39 - Final

Strawberry Crest 66, Riverview 58 - Final

Tampa Bay Tech 72, RGSA 30 - Final

Tampa Catholic 71, Plant 50 - Final

Tampa Prep 70, Durant 48 - Final

Tate 67, Charles Henderson 62 - Final

The First Academy 63, Legacy Charter 59 - Final

The Villages Charter 65, St. John Bosco 59 - Final

Timpview 85, Oak Ridge 76 - Final

TLAP Sports Academy 74, Accelerate Academy 62 - Final

Tohopekaliga 52, Merritt Island 38 - Final

Trenton 71, Dixie County 31 - Final

Trinity Catholic 66, Belleview 61 - Final

Umatilla 66, West Port 62 - Final

University Christian 83, Rocky Bayou Christian 53 - Final

Upper St. Clair 69, Fletcher 60 - Final

Upperman 55, East Ridge 35 - Final

Vanguard 66, Citrus 30 - Final

Varela 69, Marathon 65 - Final

Venice 59, Lemon Bay 47 - Final

Victory Christian Center 74, Gibbs 71 - Final

Walton 75, Central 48 - Final

Weeki Wachee 57, Springstead 54 - Final

Wesley Chapel 69, Carrollwood Day 51 - Final

Westminster Christian 50, Atkinson County 43 - Final

Wildwood 76, Blountstown 58 - Final

Windermere Prep 62, Saraland 47 - Final

Winter Park 73, Hampton 39 - Final

Winthrop College Prep Academy 90, Lennard 54 - Final

Wolfson 66, St. Johns Classical Academy 12 - Final

