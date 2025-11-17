High School

Michigan High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (MHSAA) - November 17, 2025

Get every bracket and see every matchup in the 2025 Michigan high school football playoffs

Cass Tech takes on Adams on Saturday afternoon at 1:00 p.m. in a Division 1 semifinal matchup.
The 2025 Michigan high school football playoffs continue on Saturday, November 22, with 8-Man going into the final round and 11-Man going into the semifinal round of action.

High School On SI has brackets for every division in the Michigan high school playoffs. The championship games will begin on November 22 for 8-Man and November 30 for 11-Man.

Michigan High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (MHSAA) - November 22, 2025

8-Man Division 2 Bracket

Final

St. Patrick vs. North Dickinson - 11/22 at 2 p.m. EST

8-Man Division 1 Bracket

Final

Martin vs. Montabella - 11/22 11 a.m. EST

Division 8 Bracket

Semifinals

Harbor Beach vs. Bark River-Harris - 11/22 1 p.m. EST

Cabrini vs. Hudson - 11/22 1 p.m. EST

Division 7 Bracket

Semifinals

Pewamo-Westphalia vs. Menominee - 11/22 2 p.m. EST

Clinton vs. Schoolcraft - 11/22 1 p.m. EST

Division 6 Bracket

Semifinals

Kent City vs. Kingsley - 11/22 1 p.m. EST

Almont vs. Lumen Christi Catholic - 11/22 1 p.m. EST

Division 5 Bracket

Semifinals

West Catholic vs. Ogemaw Heights - 11/22 1 p.m. EST

Notre Dame Prep vs. Jefferson - 11/22 1 p.m. EST

Division 4 Bracket

Semifinals

Vicksburg vs. Unity Christian - 11/22 1 p.m. EST

Divine Child vs. Goodrich - 11/22 1 p.m. EST

Division 3 Bracket

Semifinals

Lowell vs. Mt. Pleasant - 11/22 at 1:00 p.m. EST

De La Salle Collegiate vs. DeWitt - 11/22 at 1:00 p.m. EST

Division 2 Bracket

Semifinals

St. Mary's Prep vs. Portage Central - 11/22 at 1:00 p.m. EST

Groves vs. Dexter - 11/22 at 1:00 p.m. EST

Division 1 Bracket

Semifinals

Detroit Catholic Central vs. East Kentwood - 11/22 at 1:00 p.m. EST

Adams vs. Cass Tech - 11/22 at 1:00 p.m. EST

