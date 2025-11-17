Michigan High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (MHSAA) - November 17, 2025
The 2025 Michigan high school football playoffs continue on Saturday, November 22, with 8-Man going into the final round and 11-Man going into the semifinal round of action.
High School On SI has brackets for every division in the Michigan high school playoffs. The championship games will begin on November 22 for 8-Man and November 30 for 11-Man.
Michigan High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (MHSAA) - November 22, 2025
8-Man Division 2 Bracket
Final
St. Patrick vs. North Dickinson - 11/22 at 2 p.m. EST
8-Man Division 1 Bracket
Final
Martin vs. Montabella - 11/22 11 a.m. EST
Division 8 Bracket
Semifinals
Harbor Beach vs. Bark River-Harris - 11/22 1 p.m. EST
Cabrini vs. Hudson - 11/22 1 p.m. EST
Division 7 Bracket
Semifinals
Pewamo-Westphalia vs. Menominee - 11/22 2 p.m. EST
Clinton vs. Schoolcraft - 11/22 1 p.m. EST
Division 6 Bracket
Semifinals
Kent City vs. Kingsley - 11/22 1 p.m. EST
Almont vs. Lumen Christi Catholic - 11/22 1 p.m. EST
Division 5 Bracket
Semifinals
West Catholic vs. Ogemaw Heights - 11/22 1 p.m. EST
Notre Dame Prep vs. Jefferson - 11/22 1 p.m. EST
Division 4 Bracket
Semifinals
Vicksburg vs. Unity Christian - 11/22 1 p.m. EST
Divine Child vs. Goodrich - 11/22 1 p.m. EST
Division 3 Bracket
Semifinals
Lowell vs. Mt. Pleasant - 11/22 at 1:00 p.m. EST
De La Salle Collegiate vs. DeWitt - 11/22 at 1:00 p.m. EST
Division 2 Bracket
Semifinals
St. Mary's Prep vs. Portage Central - 11/22 at 1:00 p.m. EST
Groves vs. Dexter - 11/22 at 1:00 p.m. EST
Division 1 Bracket
Semifinals
Detroit Catholic Central vs. East Kentwood - 11/22 at 1:00 p.m. EST
Adams vs. Cass Tech - 11/22 at 1:00 p.m. EST