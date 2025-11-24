High School

Michigan High School Football 2025 State Championship Matchups, Schedule (MHSAA) - November 24, 2025

Get every bracket and see every matchup in the 2025 Michigan high school football playoffs as they head into the final round

Robin Erickson

Detroit Catholic Central will take on Cass Tech on November 30th at 7:00 p.m. in the Division 1 final.
The 2025 Michigan high school football state championships begin on Friday, November 28, and finish on Sunday, November 30.

High School On SI has brackets for every division in the Michigan high school playoffs. The championship games will be played at Ford Field in Detroit.

Division 8 Bracket

Final

Hudson vs. Harbor Beach - 11/28 at 9:30 a.m.

Division 7 Bracket

Final

Schoolcraft vs. Menominee - 11/30 at 9:30 a.m.

Division 6 Bracket

Final

Lumen Christi Catholic vs. Kingsley - 11/28 at 4 p.m.

Division 5 Bracket

Final

Notre Dame Prep vs. West Catholic - 11/30 at 4 p.m.

Division 4 Bracket

Final

Divine Child vs. Unity Christian - 11/28 at 12:30 p.m.

Division 3 Bracket

Final

DeWitt vs. Mt. Pleasant - 11/30 at 12:30 p.m.

Division 2 Bracket

Final

Dexter vs. St. Mary's Prep - 11/28 at 7 p.m.

Division 1 Bracket

Final

Cass Tech vs. Detroit Catholic Central - 11/30 at 7 p.m.

