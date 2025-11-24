Michigan High School Football 2025 State Championship Matchups, Schedule (MHSAA) - November 24, 2025
Get every bracket and see every matchup in the 2025 Michigan high school football playoffs as they head into the final round
The 2025 Michigan high school football state championships begin on Friday, November 28, and finish on Sunday, November 30.
High School On SI has brackets for every division in the Michigan high school playoffs. The championship games will be played at Ford Field in Detroit.
Division 8 Bracket
Final
Hudson vs. Harbor Beach - 11/28 at 9:30 a.m.
Division 7 Bracket
Final
Schoolcraft vs. Menominee - 11/30 at 9:30 a.m.
Division 6 Bracket
Final
Lumen Christi Catholic vs. Kingsley - 11/28 at 4 p.m.
Division 5 Bracket
Final
Notre Dame Prep vs. West Catholic - 11/30 at 4 p.m.
Division 4 Bracket
Final
Divine Child vs. Unity Christian - 11/28 at 12:30 p.m.
Division 3 Bracket
Final
DeWitt vs. Mt. Pleasant - 11/30 at 12:30 p.m.
Division 2 Bracket
Final
Dexter vs. St. Mary's Prep - 11/28 at 7 p.m.
Division 1 Bracket
Final
Cass Tech vs. Detroit Catholic Central - 11/30 at 7 p.m.
