New York High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (NYSPHSAA) - November 20, 2025

Get every bracket and see every matchup in the 2025 New York high school football playoffs

Spencer Swaim

Somers' Mason Kelly (25) looks for some running room in the Whitesboro defense during the Class A NYSPHSAA football championship at the JMA Wireless Dome in Syracuse, New York Dec. 6, 2024.
Somers' Mason Kelly (25) looks for some running room in the Whitesboro defense during the Class A NYSPHSAA football championship at the JMA Wireless Dome in Syracuse, New York Dec. 6, 2024. / Frank Becerra Jr./The Journal News / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 New York high school football playoffs continue on Friday, November 21 with 22 games this weekend.

High School On SI has brackets for every classification and division in the New York high school playoffs. The championship games will begin on December 5.

8 Man Regional Bracket

Semifinal Round

No. 4 Morrisville-Eaton vs. No. 8 Taconic Hills - 11/22 at 12:00 p.m.

No. 2 Unatego vs. No. 3 Eldred - 11/22 at 12:00 p.m.

Class D Bracket

First Round

No. 1 Tuckahoe vs. No. 8 Burke Catholic - 11/22 at 12:00 p.m.

No. 4 Moriah vs. No. 5 Greenwich - 11/21 at 4:00 p.m.

No. 2 Avon vs. No. 7 Newfane - 11/21 at 5:00 p.m.

No. 3 Lowville vs. No. 6 Tioga - 11/21 at 5:00 p.m.

Class A Bracket

First Round

No. 1 Minisink Valley vs. No. 8 Rye - 11/21 at 6:00 p.m.

No. 4 Cornwall Central vs. No. 5 Niskayuna - 11/21 at 7:30 p.m.

No. 2 Brighton vs. No. 7 McKinley - 11/21 at 8:00 p.m.

No. 3 Whitesboro vs. No. 6 Union-Endicott - 11/21 at 8:00 p.m.

Class AA Bracket

First Round

No. 1 Monroe-Woodbury vs. No. 8 Mamaroneck - 11/22 at 3:00 p.m.

No. 4 Middletown vs. No. 5 Saratoga Springs - 11/22 at 3:30 p.m.

No. 2 Penfield vs. No. 7 Bennett - 11/22 at 6:00 p.m.

No. 3 Christian Brothers Academy vs. No. 6 Elmira/Southside - 11/22 at 6:00 p.m.

Class B Bracket

Second Round

No. 1 Sleepy Hollow vs. No. 8 Saugerties - 11/22 at 3:00 p.m.

No. 5 Glens Falls vs. No. 13 Ogdensburg Free Academy - 11/22 at 12:00 p.m.

No. 2 Monroe/School Without Walls vs. No. 7 Lackawanna - 11/22 at 3:00 p.m.

No. 3 New Hartford vs. No. 6 Owego Free Academy - 11/22 at 3:00 p.m.

Class C Bracket

Second Round

No. 1 Chester vs. No. 8 Bronxville - 11/22 at 12:00 p.m.

No. 4 Schuylerville vs. No. 12 Saranac - 11/22 at 12:00 p.m.

No. 2 Alexander vs. No. 7 Chautauqua Lake - 11/22 at 12:00 p.m.

No. 3 General Brown vs. No. 6 Chenango Forks - 11/22 at 12:00 p.m.

Published
