New York High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (NYSPHSAA) - November 20, 2025
The 2025 New York high school football playoffs continue on Friday, November 21 with 22 games this weekend.
High School On SI has brackets for every classification and division in the New York high school playoffs. The championship games will begin on December 5.
8 Man Regional Bracket
Semifinal Round
No. 4 Morrisville-Eaton vs. No. 8 Taconic Hills - 11/22 at 12:00 p.m.
No. 2 Unatego vs. No. 3 Eldred - 11/22 at 12:00 p.m.
Class D Bracket
First Round
No. 1 Tuckahoe vs. No. 8 Burke Catholic - 11/22 at 12:00 p.m.
No. 4 Moriah vs. No. 5 Greenwich - 11/21 at 4:00 p.m.
No. 2 Avon vs. No. 7 Newfane - 11/21 at 5:00 p.m.
No. 3 Lowville vs. No. 6 Tioga - 11/21 at 5:00 p.m.
Class A Bracket
First Round
No. 1 Minisink Valley vs. No. 8 Rye - 11/21 at 6:00 p.m.
No. 4 Cornwall Central vs. No. 5 Niskayuna - 11/21 at 7:30 p.m.
No. 2 Brighton vs. No. 7 McKinley - 11/21 at 8:00 p.m.
No. 3 Whitesboro vs. No. 6 Union-Endicott - 11/21 at 8:00 p.m.
Class AA Bracket
First Round
No. 1 Monroe-Woodbury vs. No. 8 Mamaroneck - 11/22 at 3:00 p.m.
No. 4 Middletown vs. No. 5 Saratoga Springs - 11/22 at 3:30 p.m.
No. 2 Penfield vs. No. 7 Bennett - 11/22 at 6:00 p.m.
No. 3 Christian Brothers Academy vs. No. 6 Elmira/Southside - 11/22 at 6:00 p.m.
Class B Bracket
Second Round
No. 1 Sleepy Hollow vs. No. 8 Saugerties - 11/22 at 3:00 p.m.
No. 5 Glens Falls vs. No. 13 Ogdensburg Free Academy - 11/22 at 12:00 p.m.
No. 2 Monroe/School Without Walls vs. No. 7 Lackawanna - 11/22 at 3:00 p.m.
No. 3 New Hartford vs. No. 6 Owego Free Academy - 11/22 at 3:00 p.m.
Class C Bracket
Second Round
No. 1 Chester vs. No. 8 Bronxville - 11/22 at 12:00 p.m.
No. 4 Schuylerville vs. No. 12 Saranac - 11/22 at 12:00 p.m.
No. 2 Alexander vs. No. 7 Chautauqua Lake - 11/22 at 12:00 p.m.
No. 3 General Brown vs. No. 6 Chenango Forks - 11/22 at 12:00 p.m.
