High School

Vermont High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (VPA) - October 29, 2025

Get every bracket and see every matchup in the 2025 Vermont high school football playoffs

Gray Reid

CVU's Alex Provost runs for daylight during the Redhawks' D1 football semifinal vs the Essex Hornets on Saturday afternoon in Hinesburg D1 Football Semifinal Essex At CVU Nov 5, 2022 / AL FREY/ FOR THE FREE PRESS / USA TODAY NETWORK
CVU's Alex Provost runs for daylight during the Redhawks' D1 football semifinal vs the Essex Hornets on Saturday afternoon in Hinesburg D1 Football Semifinal Essex At CVU Nov 5, 2022 / AL FREY/ FOR THE FREE PRESS / USA TODAY NETWORK / Al Frey

The 2025 Vermont high school football playoffs begin on Thursday, October 30.

High School On SI has brackets for every classification in the Vermont high school football playoffs. The playoffs culminate with the state championships on November 15 at South Burlington High School. 

Vermont High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (VPA) - October 29, 2025

2025 Vermont (VPA) Divison 1 Football Bracket (select to view full bracket details)

No. 1 Middlebury Union vs. No. 8 Bellows Free Academy - St. Albans - 10/30 at 7 p.m. EDT

No. 4 Essex vs. No. 5 Burr & Burton - 10/31 at 7 p.m. EDT

No. 2 St. Johnsbury Academy vs. No. 7 Champlain Valley Union - 10/31 at 7 p.m. EDT

No. 3 Rutland vs. No. 6 Mount Anthony - 10/31 at 7 p.m. EDT

2025 Vermont (VPA) Division 2 Football Bracket

No. 1 Hartford vs. No. 8 Mt. Mansfield - 10/30 at 6 p.m. EDT

No. 3 Colchester vs. No. 6 Rice Memorial - 10/31 at 6 p.m. EDT

No. 2 Lyndon Institute vs. No. 7 Spaulding - 11/1 at 1 p.m. EDT

2025 Vermont (VPA) Divison 3 Football Bracket 

No. 1 Woodstock vs. No. 8 Windsor - 10/30 at 7 p.m. EDT

No. 2 Bellows Falls Union vs. No. 7 Mill River - 10/30 at 7 p.m. EDT

No. 4 Bellows Free Academy - Fairfax vs. No. 5 Otter Valley - 11/1 at 1 p.m. EDT

No. 3 Mt. Abraham vs. No. 6 Springfield - 11/1 at 1 p.m. EDT

More from High School On SI

feed

Published
Gray Reid
GRAY REID

Gray Reid has spent most of his career in basketball and sports media. He began as a student manager for the Nevada men’s basketball team, then went on to coach overseas in China and later joined the LC State men’s basketball program as a graduate assistant. After coaching, Gray joined SBLive Sports as a videographer and video editor, eventually moving into his current role as Regional Marketing Director.

Home/Vermont