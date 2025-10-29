Vermont High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (VPA) - October 29, 2025
The 2025 Vermont high school football playoffs begin on Thursday, October 30.
High School On SI has brackets for every classification in the Vermont high school football playoffs. The playoffs culminate with the state championships on November 15 at South Burlington High School.
2025 Vermont (VPA) Divison 1 Football Bracket (select to view full bracket details)
No. 1 Middlebury Union vs. No. 8 Bellows Free Academy - St. Albans - 10/30 at 7 p.m. EDT
No. 4 Essex vs. No. 5 Burr & Burton - 10/31 at 7 p.m. EDT
No. 2 St. Johnsbury Academy vs. No. 7 Champlain Valley Union - 10/31 at 7 p.m. EDT
No. 3 Rutland vs. No. 6 Mount Anthony - 10/31 at 7 p.m. EDT
2025 Vermont (VPA) Division 2 Football Bracket
No. 1 Hartford vs. No. 8 Mt. Mansfield - 10/30 at 6 p.m. EDT
No. 3 Colchester vs. No. 6 Rice Memorial - 10/31 at 6 p.m. EDT
No. 2 Lyndon Institute vs. No. 7 Spaulding - 11/1 at 1 p.m. EDT
2025 Vermont (VPA) Divison 3 Football Bracket
No. 1 Woodstock vs. No. 8 Windsor - 10/30 at 7 p.m. EDT
No. 2 Bellows Falls Union vs. No. 7 Mill River - 10/30 at 7 p.m. EDT
No. 4 Bellows Free Academy - Fairfax vs. No. 5 Otter Valley - 11/1 at 1 p.m. EDT
No. 3 Mt. Abraham vs. No. 6 Springfield - 11/1 at 1 p.m. EDT
