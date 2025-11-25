West Virginia High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (WVSSAC) - November 24, 2025
The 2025 West Virginia high school football playoffs continue on Saturday, November 29 with six games in the Semifinals.
High School On SI has brackets for every classification and division in the West Virginia high school playoffs. The championship games will begin on December 5.
West Virginia High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (WVSSAC) - November 24, 2025
CLASS 1A BRACKET (select to view bracket)
Semifinals
No. 4 Pendleton County vs. No. 1 Wheeling Central Catholic - 11/28 at 7 p.m.
No. 7 Cameron vs. No. 3 Clay-Batelle - 11/29 at 1p.m.
CLASS 2A BRACKET (select to view bracket)
Semifinals
No. 5 Doddridge County vs. No. 1 Frankfort - 11/28 at 7 p.m.
No. 3 Phillip Barbour vs. No. 2 Bluefield - 11/29 at 4 p.m.
CLASS 3A BRACKET (select to view bracket)
Semifinals
No. 9 Chapmanville Regional vs. No. 5 Nitro - 11/29 at 7 p.m.
No. 6 Spring Valley vs. No. 2 Princeton - 11/29 at 7 p.m.
CLASS 4A BRACKET (select to view bracket)
Semifinals
No. 1 Morgantown vs. No. 4 Jefferson - 11/29 at 7 p.m.
No. 7 University vs. No. 3 Martinsburg - 11/29 at 7 p.m.