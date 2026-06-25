NBA Draft on SI's 2026 Undrafted Free Agent Signing Tracker
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The 2026 NBA Draft came to an end on Wednesday, June 25.
After 60 selections, though, there are still plenty of players looking for landing spots after finishing their college careers.
A number of prospects have already signed with teams on two-way contracts, exhibit-10 deals or Summer League agreements, and will try to earn a spot within an NBA organization.
Here's an updated list of undrafted free agent signings following the draft.
Atlanta Hawks
Isaac McKneely, Louisville
Boston Celtics
Milos Uzan, Houston
Tucker DeVries, Indiana
Brooklyn Nets
Ben Humrichous, Illinois
Charlotte Hornets
Max Mackinnon, LSU
Michael Ajayi, Butler
Latrell Wrightsell Jr., Alabama
Wyatt Fricks, Marshall
Chicago Bulls
Tobe Awaka, Arizona
Jaylin Sellers, Providence
Donovan Atwell, Texas Tech
Cleveland Cavaliers
Xaivian Lee, Florida
Ernest Udeh Jr., Miami
Rashaun Agee, Texas A&M
Denver Nuggets
Giovanni Emejuru, East Carolina
Aaron Nkrumah, Tennessee State
Mark Mitchell, Missouri
Detroit Pistons
Jaden Henley, Grand Canyon
Roddy Gayle Jr., Michigan
Drake Allen, Utah State
Corey Stephenson, FIU
Golden State Warriors
Graham Ike, Gonzaga
Nick Boyd, Wisconsin
Houston Rockets
Quadir Copeland, NC State
Oscar Cluff, Purdue
Indiana Pacers
Kowacie Reeves Jr., Georgia Tech
Rienk Mast, Nebraska
Tamin Lipsey, Iowa State
Keba Kieta, BYU
LA Clippers
Fletcher Loyer, Purdue
Los Angeles Lakers
Peter Suder, Miami (OH)
AK Okereke, Vanderbilt
Robbie Avila, Saint Louis
Chase Ross, Marquette
William Kyle III, Syracuse
Memphis Grizzlies
Carson Cooper, Michigan State
Zach Cleveland, Liberty
Miami Heat
Keyshawn Hall, Auburn
J’Vonne Hadley, Louisville
Tre White, Kansas
Tre Donaldson, Miami
Meechie Johnson Jr., South Carolina
Milwaukee Bucks
Rafael Castro, George Washington
New Orleans Pelicans
Melvin Council Jr., Kansas
Chris Bell, California
Oklahoma City Thunder
Lamar Wilkerson, Indiana
Nate Johnson, Kansas State
Sam Alexis, Indiana
Josh Dix, Creighton
Elijah Mahi, Santa Clara
Christoph Tilly, Ohio State
Bryce Harris, Howard
Philadelphia 76ers
Javontae Campbell, Bowling Green
Phoenix Suns
Sam Hoiberg, Nebraska
Portland Trail Blazers
Barry Dunning Jr., Pittsburgh
Sacramento Kings
Marquel Sutton, LSU
BJ Edwards, SMU
Elias Ralph, Pacific
Toronto Raptors
Nimari Burnett, Michigan
Jalen Celestine, Cincinnati
Nate Bittle, Oregon
Utah Jazz
Jaxon Kohler, Michigan State
Washington Wizards
KeShawn Murphy, Auburn
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Randall Sweet is a 2022 Oklahoma University graduate who has formerly written for the Norman Transcript and OU Daily. Randall also serves as the Communications Coordinator at Visit OKC.