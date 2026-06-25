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NBA Draft

NBA Draft on SI's 2026 Undrafted Free Agent Signing Tracker

Following the conclusion of the 2026 NBA Draft, a number of players have signed with teams.
Randall Sweet|
Mar 18, 2026; Buffalo, NY, USA; Saint Louis Billikens center Robbie Avila (21) shoots the ball during a practice session ahead of the first round of the men's 2026 NCAA Tournament at KeyBank Center.
Mar 18, 2026; Buffalo, NY, USA; Saint Louis Billikens center Robbie Avila (21) shoots the ball during a practice session ahead of the first round of the men's 2026 NCAA Tournament at KeyBank Center. | Mark Konezny-Imagn Images

In this story:

Atlanta HawksBrooklyn NetsBoston CelticsCharlotte HornetsChicago BullsCleveland CavaliersDenver NuggetsDetroit PistonsGolden State WarriorsHouston RocketsIndiana PacersLos Angeles ClippersLos Angeles LakersMemphis GrizzliesMiami HeatMilwaukee BucksNew Orleans PelicansOklahoma City ThunderPhiladelphia 76ersPhoenix SunsPortland Trail BlazersSacramento KingsToronto RaptorsUtah JazzWashington Wizards

The 2026 NBA Draft came to an end on Wednesday, June 25.

After 60 selections, though, there are still plenty of players looking for landing spots after finishing their college careers.

A number of prospects have already signed with teams on two-way contracts, exhibit-10 deals or Summer League agreements, and will try to earn a spot within an NBA organization.

Here's an updated list of undrafted free agent signings following the draft.

Atlanta Hawks

Isaac McKneely, Louisville

Boston Celtics

Milos Uzan, Houston

Tucker DeVries, Indiana

Brooklyn Nets

Ben Humrichous, Illinois

Charlotte Hornets 

Max Mackinnon, LSU

Michael Ajayi, Butler

Latrell Wrightsell Jr., Alabama

Wyatt Fricks, Marshall

Chicago Bulls

Tobe Awaka, Arizona

Jaylin Sellers, Providence

Donovan Atwell, Texas Tech

Cleveland Cavaliers

Xaivian Lee, Florida

Ernest Udeh Jr., Miami

Rashaun Agee, Texas A&M

Denver Nuggets

Giovanni Emejuru, East Carolina

Aaron Nkrumah, Tennessee State

Mark Mitchell, Missouri

Detroit Pistons

Jaden Henley, Grand Canyon

Roddy Gayle Jr., Michigan

Drake Allen, Utah State

Corey Stephenson, FIU

Golden State Warriors

Graham Ike, Gonzaga

Nick Boyd, Wisconsin

Houston Rockets

Quadir Copeland, NC State

Oscar Cluff, Purdue

Indiana Pacers

Kowacie Reeves Jr., Georgia Tech

Rienk Mast, Nebraska

Tamin Lipsey, Iowa State

Keba Kieta, BYU

LA Clippers

Fletcher Loyer, Purdue

Los Angeles Lakers

Peter Suder, Miami (OH)

AK Okereke, Vanderbilt

Robbie Avila, Saint Louis

Chase Ross, Marquette

William Kyle III, Syracuse

Memphis Grizzlies

Carson Cooper, Michigan State

Zach Cleveland, Liberty

Miami Heat 

Keyshawn Hall, Auburn

J’Vonne Hadley, Louisville

Tre White, Kansas

Tre Donaldson, Miami

Meechie Johnson Jr., South Carolina

Milwaukee Bucks 

Rafael Castro, George Washington

New Orleans Pelicans

Melvin Council Jr., Kansas

Chris Bell, California

Oklahoma City Thunder

Lamar Wilkerson, Indiana

Nate Johnson, Kansas State

Sam Alexis, Indiana

Josh Dix, Creighton

Elijah Mahi, Santa Clara

Christoph Tilly, Ohio State

Bryce Harris, Howard

Philadelphia 76ers

Javontae Campbell, Bowling Green

Phoenix Suns

Sam Hoiberg, Nebraska

Portland Trail Blazers

Barry Dunning Jr., Pittsburgh

Sacramento Kings

Marquel Sutton, LSU

BJ Edwards, SMU

Elias Ralph, Pacific

Toronto Raptors 

Nimari Burnett, Michigan

Jalen Celestine, Cincinnati

Nate Bittle, Oregon

Utah Jazz

Jaxon Kohler, Michigan State

Washington Wizards

KeShawn Murphy, Auburn

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Randall Sweet
RANDALL SWEET

Randall Sweet is a 2022 Oklahoma University graduate who has formerly written for the Norman Transcript and OU Daily. Randall also serves as the Communications Coordinator at Visit OKC.

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