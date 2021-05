AFC South Depth Chart

Stay up to date with the latest depth chart changes around the NFL. Check out the latest depth charts for the AFC South division.

AFC East



AFC North

AFC South

AFC West

NFC East

NFC North

NFC South

NFC West

Offense

RWR: Chark, Dj 17 | Johnson, Collin 19 | Camp, Jalen 0 | Johnson, Jon'Vea 18

LWR: Jones, Marvin 11 | Dorsett, Phillip 13 | Hammond, Josh 81 | Imatorbhebhe, Josh 0

SWR: Shenault Jr., 10 | Godwin, Terry 14 | Agnew, Jamal 0 | Jones, Tim 0

LT: Robinson, Cam 74 | Richardson, Will 76 | Little, Walker 0

LG: Norwell, Andrew 68 | Mcdermott, Kc 62 | Mcghin, Garrett 66

C: Linder, Brandon 65 | Shatley, Tyler 69

RG: Cann, Aj 60 | Bartch, Ben 78 | Wallace-Simms, Tre'Vour 77

RT: Taylor, Jawaan 75 | Gray, Derwin 77 | Pleasants, Austen 64

TE: Manhertz, Chris 0 | Farrell, Luke 0 | Davis, Tyler 87 | O'Shaughnessy, James 80 | Ellefson, Ben 86

QB: Lawrence, Trevor 0 | Minshew II, Gardner 15 | Beathard, Cj 3 | Luton, Jake 6

RB: Robinson, James 30 | Armstead, Ryquell 23 | Ogunbowale, Dare 33 | Cottrell, Nathan 31 | Etienne, Travis 0 | Hyde, Carlos 34 | Ozigbo, Devine 22

Defense

DE: Allen, Josh 41 | Chaisson, K'Lavon 45 | Patrick, Aaron 91

NT: Hamilton, Davon 52 | Costin, Doug 58 | Ross, Daniel 93

DT: Bryan, Taven 90 | Brown, Malcom 0 | Tufele, Jay 0 | Ekuale, Daniel 99

DE: Ward, Jihad 0 | Smoot, Dawuane 94 | Gotsis, Adam 96 | Randall, Kenny 0

WLB: Jack, Myles 44 | Quarterman, Shaquille 50 | Allen, Dakota 53 | Russell, Chapelle 53

MLB: Schobert, Joe 47 | Wilson, Damien 0 | Williams, Quincy 56 | Moses, Dylan 0

SLB: Jacobs, Leon 48 | Robertson-Harris, Roy 95 | Smith, Jordan 0 | Mccray, Lerentee 55

RCB: Herndon, Tre 37 | Campbell, Tyson 0 | Straughter, Corey 0

SS: Ford, Rudy 0 | Thomas, Daniel 20 | Wilson, Jarrod 26 | Jones, Josh 29

FS: Wingard, Andrew 42 | Cisco, Andre 0 | Jenkins, Rayshawn 25 | Watson, Brandon 40

LCB: Henderson, Cj 23 | Scott, Josiah 24 | Barcoo, Luq 36 | Daniel, Dj 0

CB: Griffin, Shaquill 0 | Claybrooks, Chris 27 | Jones, Sidney 35

Special Teams

PT: Cooke, Logan 9

PK: Rosas, Aldrick 7 | Lambo, Josh 4

LS: Matiscik, Ross 46

H: Cooke, Logan 9

KO: Rosas, Aldrick 7

PR: Claybrooks, Chris 27

KR: Claybrooks, Chris 27

Reserves

Offense

LWR: Westbrook-Ikhine, Nick 15 | Davis, Rashard 12 | Rogers, Chester 80 | Fitzpatrick, Dez 0 | Brown, Fred 0

RWR: Brown, Aj 11 | Batson, Cameron 13 | Hollister, Cody 16 | Johnson, Marcus 88 | Mcmath, Racey 0

SWR: Reynolds, Josh 0 | Kinsey, Mason 0

LT: Lewan, Taylor 77 | Adams, Paul 73 | Sambrailo, Ty 70 | Mckinney, Anthony 61

LG: Saffold, Rodger 76 | Quessenberry, David 72

C: Jones, Ben 60 | Brewer, Aaron 62

RG: Davis, Nate 64 | Munyer, Daniel 52 | Banwart, Cole 0

RT: Lamm, Kendall 0 | Radunz, Dillon 0 | Kemp, Brandon 66 | Nkansah, Elijah 0 | Herring, Chandon 0

TE: Firkser, Anthony 86 | Swaim, Geoff 87 | Pinkney, Jared 0 | Hudson, Tommy 89 | Hesse, Parker 83

TE: Forristall, Miller 0

QB: Tannehill, Ryan 17 | Woodside, Logan 5 | Kizer, Deshone 4

RB: Henry, Derrick 22 | Mcnichols, Jeremy 28 | Blasingame, Khari 41 | Evans, Darrynton 32

FB: Carter, Tory 0 | Moore, Briley 0

Defense

DE: Autry, Denico 0 | Murchison, Larrell 91 | Weaver, Rashad 0 | Reed, Justus 0

NT: Mack, Daylon 0 | Hamilton, Woodrow 0 | Jones, Naquan 0

DT: Simmons, Jeffery 98 | Hector, Bruce 0 | Tart, Teair 93

OLB: Landry, Harold 58 | Roberson, Derick 50 | Ray, Wyatt 57 | Bellamy, Davin 0

LILB: Evans, Rashaan 54 | Rice, Monty 0 | Johnson, Jan 0 | Skipper, Tuzar 59

RILB: Brown, Jayon 55 | Long Jr., David 51 | Bello, Bj 0

OLB: Dupree, Bud 0 | Adeniyi, Olasunkanmi 0 | Orchard, Nate 40 | Taylor, Jullian 0

RCB: Farley, Caleb 0 | Jackson, Chris 35 | Fulton, Kristian 26

SS: Cruikshank, Dane 29 | Molden, Elijah 0 | Orr, Kareem 20 | Smith, Maurice 0

FS: Byard, Kevin 31 | Hooker, Amani 37 | Farley, Matthias 0

LCB: Jenkins, Janoris 0 | Johnson, Kevin 0 | Jones, Chris 0 | Breeze, Brady 0

NB: Borders, Breon 39

Special Teams

PT: Kern, Brett 6

PK: Mccann, Tucker 8 | Haubeil, Blake 0

LS: Cox, Morgan 0 | Orzech, Matt 44

H: Tannehill, Ryan 17

KO: Mccann, Tucker 8

PR: Batson, Cameron 13

KR: Batson, Cameron 13

Reserves

Offense

LWR: Hilton, Ty 13 | Pascal, Zach 14 | Strachan, Mike 0 | Davis, Quartney 0 | Harris, De'Michael 12

RWR: Pittman Jr., 11 | Patmon, Dezmon 85 | Dulin, Ashton 16 | Jennings, Gary 0 | Black, Tarik 0

WR: Campbell, Parris 15 | Nelson, Jj 0

LT: Tevi, Sam 0 | Davenport, Julie'N 0

LG: Nelson, Quenton 56 | Reed, Chris 0 | Holden, Will 69 | Jones, Sam 67

C: Kelly, Ryan 78 | Hunt, Joey 68 | Eldrenkamp, Jake 60

RG: Glowinski, Mark 64 | Pinter, Danny 63 | Fries, Will 0

RT: Smith, Braden 72 | O'Donnell, Carter 61 | Benzinger, Jake 0

TE: Doyle, Jack 84 | Granson, Kylen 0 | Togiai, Noah 86 | Green, Farrod 41

TE: Alie-Cox, Mo 81 | Vollert, Andrew 47 | Thomas, Jordan 0

QB: Wentz, Carson 2 | Eason, Jacob 9 | Ehlinger, Sam 0 | Morton, Jalen 0

RB: Taylor, Jonathan 28 | Hines, Nyheim 21 | Mack, Marlon 25 | Wilkins, Jordan 20 | Anderson, Darius 40 | Jackson, Deon 0 | Lemay, Benny 0

Defense

DE: Lewis, Tyquan 94 | Turay, Kemoko 57 | Odeyingbo, Dayo 0 | Muhammad, Al-Quadin 97

DT: Buckner, Deforest 99 | Windsor, Robert 93 | Williams, Chris 66

NT: Stewart, Grover 90 | Brown, Andrew 0 | Stallworth, Taylor 76

DE: Paye, Kwity 0 | Rochell, Isaac 0 | Banogu, Ben 52 | Cline, Kameron 92

SLB: Okereke, Bobby 58 | Franklin, Zaire 44 | Speed, Ej 45

MLB: Franklin, Zaire 44 | Adams, Matthew 49 | Butler, Anthony 0

WLB: Leonard, Darius 53 | Glasgow, Jordan 59 | Moore, Skai 55 | Kaufusi, Isaiah 0

CB: Ya-Sin, Rock 26 | Chesley, Anthony 0 | Sunderland, Will 42

SS: Blackmon, Julian 32 | Willis, Khari 37 | Davis, Shawn 0 | Teamer Jr., Roderic 0 0 | Milligan, Rolan 42

FS: Odum, George 30 | Campbell, Ibraheim 33 | Davis, Sean 0 | Tell III, Marvell 39 39

CB: Rhodes, Xavier 27 | Chachere, Andre 36 | Nelson, Nick 0

NB: Moore Ii, 23 | Carrie, Tj 38 | Rodgers, Isaiah 34

Special Teams

PT: Sanchez, Rigoberto 8

PK: Blankenship, Rodrigo 3

LS: Rhodes, Luke 46

H: Sanchez, Rigoberto 8

KO: Sanchez, Rigoberto 8

PR: Hines, Nyheim 21 | Rodgers, Isaiah 34

KR: Rodgers, Isaiah 34 | Hines, Nyheim 21

Reserves

Offense

LWR: Cooks, Brandin 13 | Collins, Nico 0 | Moore, Chris 0 | Moncrief, Donte 0

RWR: Roberts, Andre 0 | Coutee, Keke 16 | Conley, Chris 0 | Williams, Marlon 0

SWR: Cobb, Randall 18 | Coulter, Isaiah 82 | Erickson, Alex 0 | Hazelton, Damon 0

LT: Tunsil, Laremy 78 | Johnson, Roderick 63 | Steckler, Jordan 0

LG: Scharping, Max 74 | Mccray, Justin 0

C: Cabral, Cohl 72 | Britt, Justin 0 | Toner, Cole 0 | Mccollum, Ryan 0

RG: Cannon, Marcus 0 | Taylor, Lane 0 | Froholdt, Hjalte 77

RT: Howard, Tytus 71 | Heck, Charlie 67 | Green, Carson 0

TE: Akins, Jordan 88 | Warring, Kahale 81 | Quessenberry, Paul 0

TE: Brown, Pharaoh 85 | Jordan, Brevin 0 | Izzo, Ryan 0 | Auclair, Antony 0

QB: Watson, Deshaun 4 | Taylor, Tyrod 0 | Finley, Ryan 0 | Mills, Davis 0

RB: Johnson, David 31 | Ingram, Mark 0 | Lindsay, Phillip 0 | Howell, Buddy 38 | Phillips, Scottie 40 | Hilliard, Dontrell 22

Defense

DE: Omenihu, Charles 94 | Rivers, Derek 0 | Taylor, Vincent 0

NT: Blacklock, Ross 90 | Johnson, Jaleel 0 | Alufohai, Auzoyah 98 | Lopez, Roy 0

DE: Collins, Maliek 0 | Ejiofor, Duke 53 | Walker, Demarcus 0 | Dunn, Brandon 92

SLB: Mercilus, Whitney 59 | Jenkins, Jordan 0 | Martin, Jacob 54

WILL: Cunningham, Zach 41 | Kirksey, Christian 0 | Wallow, Garret 0 | Davis, Tae 0 | Hall, Nate 48

MIKE: Grugier-Hill, Kamu 0 | Pierre-Louis, Kevin 0 | Thomas, Joe 0 | Nickerson Jr., Hardy 0 0

JACK: Lawson, Shaq 0 | Greenard, Jonathan 52

LCB: Hargreaves, Vernon 26 | Mitchell, Terrance 0 | Armstrong, Cornell 30 | Moore, Aj 33 | Smith, Tremon 0

SS: Johnson Jr., 32 | Brooks, Terrence 0

FS: Reid, Justin 20 | Owens, Jonathan 36

RCB: Roby, Bradley 21 | King II, Desmond 0 | Crossen, Keion 35 | Murray, Eric 23

CB: Reid, John 34 | Thomas, Tavierre 0

Special Teams

PT: Johnston, Cameron 0

PK: Fairbairn, Ka'Imi 7

LS: Weeks, Jonathan 46

H: Johnston, Cameron 0

PR: Coutee, Keke 16

KR: Coutee, Keke 16

Reserves