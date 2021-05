NFC South Depth Chart

Stay up to date with the latest depth chart changes around the NFL. Check out the latest depth charts for the NFC South division.

AFC East



AFC North

AFC South

AFC West

NFC East

NFC North

NFC South

NFC West

Offense

LWR: Moore, Dj 12 | Marshall Jr., Terrace 0 | Zylstra, Brandon 16 | Kirkwood, Keith 19 | Michel, Marken 83

LWR: Simon, Micah 0

RWR: Anderson, Robby 11 | Moore, David 0 | Bayless, Omar 17 | Bryant, Ventell 83 | Hyman, Ishmael 13

RWR: Smith, Shi 0

LT: Little, Greg 74 | Erving, Cameron 0 | Christensen, Brady 0 | Monteiro, Aaron 62

LG: Daley, Dennis 65 | Brown, Deonte 0 | Horton, Mike 66

C: Paradis, Matt 61 | Tecklenburg, Sam 71

RG: Elflein, Pat 0 | Miller, John 67 | Moore, David 0

RT: Moton, Taylor 72 | Scott, Trent 73 | Kaskey, Matt 63 | Ivey, Martez 0

TE: Arnold, Dan 0 | Thompson, Colin 86 | Ricci, Giovanni 85

TE: Thomas, Ian 80 | Tremble, Tommy 0 | Sullivan, Stephen 0

QB: Darnold, Sam 14 | Walker, P.J. 6 | Grier, Will 7 | Stevens, Tommy 15

RB: Mccaffrey, Christian 22 | Cannon, Trenton 36 | Bonnafon, Reggie 39 | Hubbard, Chuba 0 | Smith, Rodney 35

RB: Brown, Spencer 0 | Daniel, Mikey 0 | Clark, Darius 0

FB: Stokke, Mason 0

Defense

LDE: Burns, Brian 53 | Fox, Morgan 0 | Haynes, Marquis 98

LDT: Roy, Bravvion 93 | Herron, Frank 0 | Nixon, Daviyon 0 | Johnson, Pj 0

RDT: Brown, Derrick 95 | Panasiuk, Mike 79 | Jones, Daquan 0 | Hoskins, Phil 0

RDE: Gross-Matos, Yetur 97 | Larkin, Austin 96

WILL: Thompson, Shaq 54 | Luvu, Frankie 0 | Johnston, Clay 58

MLB: Perryman, Denzel 0 | Bituli, Daniel 48 | Fisher, Paddy 0

SAM: Reddick, Haason 0 | Carter Jr., Jermaine 56 | Orr, Chris 45 | Miller, Christian 50

LCB: Jackson, Donte 26 | Bouye, Aj 0 | Taylor, Keith 0 | Hartsfield, Myles 38 | Julius, Jalen 0

SS: Burris, Juston 31 | Franklin, Sam 42 | Robinson, Kenny 27

FS: Chinn, Jeremy 21 | Chandler, Sean 34 | Ibe, Jt 0

RCB: Horn, Jaycee 0 | Pride Jr., Troy 25 | Melvin, Rashaan 0 | Thomas-Oliver III, Stantley 23 23

Special Teams

PT: Charlton, Joseph 3 | Draguicevich III, Oscar 0

PK: Slye, Joey 4 | Ammendola, Matt 0

LS: Jansen, Jj 44 | Fletcher, Thomas 0

H: Charlton, Joseph 3

KO: Slye, Joey 4

PR: Moore, David 0

KR: Cannon, Trenton 36

Reserves

Offense

LWR: Evans, Mike 13 | Miller, Scott 10 | Johnson, Tyler 18 | Jonsen, Travis 16 | Simmons, Tj 0

RWR: Godwin, Chris 14 | Watson, Justin 17 | Darden, Jaelon 0 | Grayson, Cyril 15 | Pearson, Josh 89

LT: Smith, Donovan 76 | Wells, Josh 72 | Seaton, Brad 62

LG: Marpet, Ali 74 | Molchon, John 75 | Hutcherson, Sadarius 0

C: Jensen, Ryan 66 | Stanley, Donell 0

RG: Cappa, Alex 65 | Stinnie, Aaron 64 | Leverett, Nick 60

RT: Wirfs, Tristan 78 | Hainsey, Robert 0 | Ashley, Calvin 0

TE: Brate, Cameron 84 | Mcelroy, Codey 86

TE: Gronkowski, Rob 87 | Howard, Oj 80 | Hudson, Tanner 88

QB: Brady, Tom 12 | Trask, Kyle 0 | Griffin, Ryan 4

RB: Jones Ii, 27 | Vaughn, Ke'Shawn 30 | Prosise, Cj 21

RB: Fournette, Leonard 28 | Bernard, Giovani 0

Defense

DE: Suh, Ndamukong 93 | Davis, Khalil 94 | Ledbetter, Jeremiah 95 | Potoa'E, Benning 91

NT: Vea, Vita 50 | Nunez-Roches, Rakeem 56 | Mclendon, Steve 96 | Renner, Sam 0

DE: Gholston, William 92 | O'Connor, Patrick 79 | Smith, Kobe 71 | Bell, Quinton 57 | Ponder, Elijah 0

OLB: Pierre-Paul, Jason 90 | Tryon, Joe 0 | Nelson, Anthony 98

ILB: White, Devin 45 | Minter, Kevin 51 | Britt, Kj 0

ILB: David, Lavonte 54 | Cichy, Jack 48 | Stuard, Grant 0

OLB: Barrett, Shaquil 58 | Gill, Cam 49 | Mccarthy, Leighton 0

CB: Davis, Carlton 24 | Franklin III, John 5 | Wilcox, Chris 0 | Kinley, Cameron 0

SS: Winfield Jr., 31 | Edwards, Mike 32 | Hagan, Javon 34

FS: Whitehead, Jordan 33 | White IV, Lawrence 0 | Contressa, Augie 0

RCB: Dean, Jamel 35 | Murphy-Bunting, Sean 23 | Cockrell, Ross 43 | Miller, Herb 36

Special Teams

PT: Pinion, Bradley 8

PK: Succop, Ryan 3 | Borregales, Jose 0

LS: Triner, Zach 97

H: Pinion, Bradley 8

KO: Succop, Ryan 3

PR: Miller, Scott 10

KR: Johnson, Tyler 18 | Winfield Jr., Antoine 31

Reserves

Offense

LWR: Jones, Julio 11 | Blake, Christian 13 | Patterson, Cordarrelle 0 | Nunn, Antonio 0

RWR: Ridley, Calvin 18 | Zaccheaus, Olamide 17 | Darby, Frank 0 | Trammell, Austin 0

WR: Gage, Russell 83 | Dortch, Greg 16 | Rowland, Chris 14

LT: Matthews, Jake 70 | Gono, Matt 73 | Batho IV, Jack 0

LG: Wright, Willie 66 | Mayfield, Jalen 0 | Sculthorpe, Joe 0

C: Hennessy, Matt 61 | Dalman, Drew 0

RG: Lindstrom, Chris 63 | Andrews, Josh 68 | Hargrove, Bryce 0

RT: Mcgary, Kaleb 76 | Beavers, Willie 72 | Smith, Kion 0

TE: Hurst, Hayden 81 | Smith, Lee 85 | Becker, Ryan 0

TE: Pitts, Kyle 0 | Graham, Jaeden 87

QB: Ryan, Matt 2 | Mccarron, Aj 0 | Franks, Feleipe 0

RB: Davis, Mike 28 | Ollison, Qadree 30 | Brooks-James, Tony 36 | Hawkins, Javian 0 | Huntley, Caleb 0

FB: Smith, Keith 40

Defense

LDE: Tuioti-Mariner, Jacob 91 | Bullard, Jonathan 99 | Graham, Ta'Quon 0 | Jones, Kobe 0

LDT: Jarrett, Grady 97 | Davidson, Marlon 90 | Senat, Deadrin 94

RDT: Davison, Tyeler 96 | Cominsky, John 50 | Slayton, Chris 79

RDE: Fowler Jr., 56 | Mingo, Barkevious 52 | Means, Steven 55 | Ogundeji, Adetokunbo 0 | Howard, Eli 0

LB: Jones, Deion 45 | Copeland, Brandon 51 | Thompson, Erroll 0

LB: Oluokun, Foyesade 54 | Walker, Mykal 43 | Pututau, Alani 0

LCB: Sheffield, Kendall 20 | Hall, Darren 0 | Williamson, Chris 29

S: Harris, Erik 0 | Harmon, Duron 0 | Murphy, Marcus 0 | Johnson Jr., Dwayne 0 0

S: Hawkins, Jaylinn 32 | Grant, Richie 0 | Green, Tj 39 | Pace, Jr 0

RCB: Oliver, Isaiah 26 | Moreau, Fabian 22 | Hall, Tyler 44 | Abrams, Delrick 42

CB: Terrell, Aj 24 | Williams, Avery 0

Special Teams

PT: Hofrichter, Sterling 4 | Maggio, Dom 9

PK: Koo, Younghoe 7 | Fry, Elliott 1

LS: Harris, Josh 47

H: Hofrichter, Sterling 4

KO: Koo, Younghoe 7

PR: Williams, Avery 0

KR: Williams, Avery 0

Reserves

Offense

LWR: Thomas, Michael 13 | Callaway, Marquez 12 | Johnson, Juwan 83 | Lampman, Jake 19 | Baker, Kawaan 0

RWR: Smith, Tre'Quan 10 | Harris, Deonte 11 | Humphrey, Lil'Jordan 84 | Mccleskey, Jalen 0

LT: Armstead, Terron 72 | Hurst, James 74

LG: Peat, Andrus 75 | Kelly II, Derrick 68

C: Mccoy, Erik 78 | Clapp, Will 64 | Montano, Christian 0

RG: Ruiz, Cesar 51 | Throckmorton, Calvin 66 | Brown, Michael 0

RT: Ramczyk, Ryan 71 | Young, Landon 0 | Greenidge, Ethan 73

TE: Vannett, Nick 81 | Trautman, Adam 82 | Griffin, Garrett 45 | Wolf, Ethan 86 | Soehner, Dylan 0

QB: Hill, Taysom 7 | Winston, Jameis 2 | Book, Ian 0 | Siemian, Trevor 15

RB: Kamara, Alvin 41 | Murray, Latavius 28 | Washington, Dwayne 24 | Montgomery, Ty 88 | Jones Jr., Tony 37

RB: Scott III, Stevie 0

FB: Armah, Alex 40

Defense

LDE: Jordan, Cameron 94 | Turner, Payton 0 | Granderson, Carl 96 | Ringo, Christian 70

LDT: Onyemata, David 93 | Glasgow, Ryan 95 | Dalton, Jalen 77

NT: Tuttle, Shy 99 | Roach, Malcolm 97 | Bronson, Josiah 0

RDE: Davenport, Marcus 92 | Kpassagnon, Tanoh 92 | Spence, Noah 57 | Willoughby, Marcus 59

SLB: Baun, Zack 53 | Elliss, Kaden 55 | Hansen, Chase 42

MLB: Davis, Demario 56 | Mcmanis, Wynton 54 | Smith, Shaq 0

WLB: Werner, Pete 0 | Dowell, Andrew 50

LCB: Robinson, Patrick 21 | Adebo, Paulson 0 | Haley, Grant 30

SS: Jenkins, Malcolm 27 | Gardner-Johnson, Chauncey 22 | Gray, Jt 48

FS: Williams, Marcus 43 | Williams, Pj 26 | Williams, Trill 0 | Burrell, Eric 0

RCB: Lattimore, Marshon 23 | Washington Jr, Keith 38 | Thompson, Bryce 0

Special Teams

PT: Gillikin, Blake 4 | Cooney, Nolan 0

PK: Lutz, Wil 3

LS: Wood, Zach 49

H: Hill, Taysom 7

KO: Lutz, Wil 3

PR: Harris, Deonte 11 | Callaway, Marquez 12

KR: Harris, Deonte 11 | Callaway, Marquez 12

Reserves