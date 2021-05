AFC West Depth Chart

Stay up to date with the latest depth chart changes around the NFL. Check out the latest depth charts for the AFC West division.

AFC West

Offense

LWR: Hill, Tyreek 10 | Pringle, Byron 13 | Kemp, Marcus 19 | Ffrench, Maurice 89 | Callaway, Antonio 0

RWR: Hardman, Mecole 17 | Fortson, Joe 1 | Schoen, Dalton 0 | Williams, Chad 80 | Sharpe, Tajae 19

SWR: Robinson, Demarcus 11 | Powell, Cornell 0 | Dieter, Gehrig 12

LT: Brown, Orlando 0 | Rankin, Martinas 74

LG: Thuney, Joe 0 | Allegretti, Nick 73 | Smith, Trey 0 | Durant, Yasir 79 | Witzmann, Bryan 68

C: Blythe, Austin 0 | Humphrey, Creed 0 | Williams, Darryl 61

RG: Long, Kyle 69 | Duvernay-Tardif, Laurent 76 | Wylie, Andrew 77

RT: Remmers, Mike 75 | Niang, Lucas 67 | Wanogho, Prince Tega 70

TE: Kelce, Travis 87 | Keizer, Nick 48 | Bell, Blake 81 | Gray, Noah 0 | Baylis, Evan 80

TE: Culkin, Sean 0

QB: Mahomes Ii, 15 | Henne, Chad 4 | Ta'Amu, Jordan 9 | Gordon, Anthony 0 | Buechele, Shane 0

RB: Edwards-Helaire, Clyde 25 | Williams, Darrel 31 | Thompson, Darwin 34 | Mcguire, Elijah 24 | Mckinnon, Jerick 0 | Gore, Derrick 0

FB: Burton, Mike 0

Defense

LDE: Charlton, Taco 94 | Ward, Tim 90 | Kaindoh, Joshua 0 | Herring, Malik 0

LDT: Jones, Chris 95 | Wharton, Tershawn 98 | Saunders, Khalen 99

RDT: Nnadi, Derrick 91 | Reed, Jarran 0 | Clark, Tyler 93

RDE: Clark, Frank 55 | Danna, Mike 51 | Harris, Demone 52 | Edwards, Austin 97

LB: Hitchens, Anthony 53 | Bolton, Nick 0 | Niemann, Ben 56 | Smith, Emmanuel 43

LB: Gay Jr., 50 | Harris, Darius 47 | O'Daniel, Dorian 44 | Cobb, Omari 59 | Cole, Riley 0

LCB: Ward, Charvarius 35 | Baker, Deandre 30 | Keyes, Bopete 29 | Character, Marlon 0

SS: Mathieu, Tyrann 32 | Lammons, Chris 31 | Clemons, Rodney 40 | Anderson, Zayne 0

FS: Sorensen, Daniel 49 | Thornhill, Juan 22 | Watts, Armani 23 | Key, Devon 0

RCB: Sneed, L'Jarius 38 | Fenton, Rashad 27 | Brown, Alex 30 | Bootle, Dicaprio 0

Special Teams

PT: Townsend, Tommy 5

PK: Butker, Harrison 7 | Townsend, Tommy 5

LS: Winchester, James 41

H: Townsend, Tommy 5

KO: Butker, Harrison 7

PR: Hardman, Mecole 17 | Hill, Tyreek 10

KR: Hardman, Mecole 17 | Pringle, Byron 13

Offense

LWR: Sutton, Courtland 14 | Patrick, Tim 81 | Hamilton, Daesean 17 | Cleveland, Tyrie 16 | Hinton, Kendall 2 | Mack, Branden 0 | Jackson, Warren 0

RWR: Jeudy, Jerry 10 | Hamler, Kj 13 | Williams, Seth 0 | Spencer, Diontae 11 | Benson, Trinity 12 | Dukes, Devontres 0 | Mack, Isaiah 0

LT: Bolles, Garett 72 | Anderson, Calvin 76

LG: Schlottmann, Austin 71 | Laufenberg, Nolan 0

C: Cushenberry Iii, 79 | Meinerz, Quinn 0

RG: Glasgow, Graham 61 | Muti, Netane 52 | Morris, Patrick 50

RT: Risner, Dalton 66 | Bailey, Quinn 75 | Himmelman, Drew 0 | James, Ja'Wuan 70

TE: Fant, Noah 87 | Okwuegbunam, Albert 85 | Fumagalli, Troy 84 | Saubert, Eric 0 | Fort, Austin 89

TE: Beyer, Shaun 0

QB: Lock, Drew 3 | Bridgewater, Teddy 0 | Rypien, Brett 4

RB: Gordon, Melvin 25 | Freeman, Royce 28 | Bellamy, Levante 32 | Williams, Javonte 0 | Boone, Michael 0 | Crockett, Damarea 39

FB: Beck, Andrew 83 | Prentice, Adam 0

Defense

DE: Harris, Shelby 96 | Harris, Jonathan 92 | Mack, Isaiah 0 | Spencer, Marquiss 0

NT: Stephen, Shamar 0 | Agim, Mctelvin 95 | Purcell, Mike 98

DE: Jones, Dre'Mont 93 | Williams, Deshawn 90 | Sizer, Deyon 94

SLB: Chubb, Bradley 55 | Reed, Malik 59 | Patrick, Natrez 0 | Mintze, Andre 0

ILB: Johnson, Alexander 45 | Calitro, Austin 53 | Strnad, Justin 40 | Curry, David 0

ILB: Jewell, Josey 47 | Browning, Baron 0 | Watson, Josh 54 | Robinson, Curtis 0

WLB: Miller, Von 58 | Tuszka, Derrek 48 | Cooper, Jonathon 0

LCB: Surtain Ii, 0 | Dawson, Duke 20 | Hairston, Nate 49 | Motley, Parnell 42 | McCain III, Mac 0

SS: Jackson, Kareem 22 | Locke, Pj 37 | Johnson, Jamar 0 | Cooper, Chris 38

FS: Simmons, Justin 31 | Marshall, Trey 36 | Sterns, Caden 0

RCB: Fuller, Kyle 0 | Callahan, Bryce 29 | Ojemudia, Michael 23 | Toliver II, Kevin 26 26

NB: Darby, Ronald 0 | Vincent Jr., Kary 0 | Bassey, Essang 34

Special Teams

PT: Martin, Sam 6

PK: Mcmanus, Brandon 8

LS: Bobenmoyer, Jacob 46

H: Martin, Sam 6

KO: Martin, Sam 6

PR: Spencer, Diontae 11 | Callahan, Bryce 29

KR: Spencer, Diontae 11 | Cleveland, Tyrie 16

Offense

LWR: Ruggs Iii, 11 | Jones, Zay 12 | Ateman, Marcell 88 | Quinn, Trey 0

RWR: Edwards, Bryan 89 | Snead IV, Willie 0 | Doss, Keelan 18 | Stoner, Dillon 0

SWR: Renfrow, Hunter 13 | Brown, John 0

LT: Miller, Kolton 74 | Parker, Brandon 75

LG: Incognito, Richie 64 | Simpson, John 76

C: James, Andre 68 | Martin, Nick 0 | Morrissey, Jimmy 0 | Magnuson, Erik 62

RG: Good, Denzelle 71 | Cotton, Lester 67

RT: Leatherwood, Alex 0 | Jones-Smith, Jaryd 72 | Seymour, Kamaal 63 | Hamilton, Devery 0

TE: Waller, Darren 83 | Moreau, Foster 87 | Carrier, Derek 85 | Bowers, Nick 49 | Bushman, Matt 0

TE: Williams, Carson 0

QB: Carr, Derek 4 | Mariota, Marcus 8 | Peterman, Nathan 3

RB: Jacobs, Josh 28 | Drake, Kenyan 0 | Richard, Jalen 30 | Riddick, Theo 35 | Ragas, Trey 0

FB: Ingold, Alec 45 | Groshek, Garrett 0

Defense

DE: Ferrell, Clelin 96 | Crosby, Maxx 98 | Dickerson, Matt 0 | Irving, David 79

NT: Hankins, Johnathan 90 | Scott, Niles 93 | Philon, Darius 0

DT: Jefferson, Quinton 0 | Thomas, Solomon 0 | Vickers, Kendal 91 | Stills, Darius 0

DE: Ngakoue, Yannick 0 | Koonce, Malcolm 0 | Nassib, Carl 94

SLB: Morrow, Nicholas 50 | White, Javin 53 | Onwualu, James 59 | Green, Gerri 52

MLB: Kwiatkoski, Nick 44 | Muse, Tanner 55 | Bilal, Asmar 0

WLB: Littleton, Cory 42 | Deablo, Divine 0 | Richardson, Max 0

LCB: Mullen, Trayvon 27 | Johnson, Isaiah 31 | Hobbs, Nate 0 | Siverand, Kemah 34 | Morrison, Tj 0

SS: Abram, Johnathan 24 | Joseph, Karl 0 | Gillespie, Tyree 0

FS: Moehrig, Trevon 0 | Heath, Jeff 38 | Leavitt, Dallin 32

RCB: Arnette, Damon 20 | Douglas, Rasul 0 | Nixon, Keisean 22 | Gaulden, Rashaan 33

NB: Robertson, Amik 21 | Lawson, Nevin 26

Special Teams

PT: Cole III, Aj 6

PK: Carlson, Daniel 2 | Eberle, Dominik 5

LS: Sieg, Trent 47 | Mccullough, Liam 48

KO: Carlson, Daniel 2

H: Cole III, Aj 6

PR: Renfrow, Hunter 13

KR: Nixon, Keisean 22

Offense

LWR: Allen, Keenan 13 | Palmer, Josh 0 | Guyton, Jalen 15 | Hill, Kj 84 | Hurst, John 0

RWR: Williams, Mike 81 | Johnson, Tyron 83 | Reed, Joe 12 | Moore, Jason 11 | Stove, Eli 0

LT: Slater, Rashawn 70 | Pipkins, Trey 79 | Spalding, Kyle 0

LG: Aboushi, Oday 0 | St. Louis, Tyree 73

C: Linsley, Corey 63 | Quessenberry, Scott 61

RG: Feiler, Matt 71 | Jaimes, Brenden 0 | Gilliam, Nathan 63

RT: Bulaga, Bryan 75 | Norton, Storm 74 | Hunter, Ryan 67 | Harper, Darius 0

TE: Cook, Jared 87 | Anderson, Stephen 82 | Mckitty, Tre` 0 | Parham, Donald 89 | Sokol, Matt 48

TE: Kampmoyer, Hunter 0

QB: Herbert, Justin 10 | Daniel, Chase 0 | Stick, Easton 2

RB: Ekeler, Austin 30 | Jackson, Justin 22 | Kelley, Joshua 27 | Rountree III, Larry 0 0 | Bradwell, Darius 34

FB: Nabers, Gabe 40

Defense

DE: Bosa, Joey 97

NT: Joseph, Linval 95 | Fehoko, Breiden 96 | Merrill, Forrest 0 | Goldwire, Jared 0

DT: Jones, Justin 93 | Tillery, Jerry 99 | Broughton, Cortez 91

DE: Tillery, Jerry 99 | Gaziano, Joe 92 | Smith, Tj 77

DE/OB: Nwosu, Uchenna 42 | Fackrell, Kyler 0 | Rumph II, Chris 0 | Lemonier, Jessie 90

LB: Tranquill, Drue 49 | Christiansen, Cole 50 | Ogbongbemiga, Amen 0

LB: White, Kyzir 44 | Niemann, Nick 0

LB: Murray, Kenneth 56 | Egbule, Emeke 51

RCB: Campbell, Tevaughn 37 | Samuel Jr., Asante 0 | Brannon, John 38 | Smith, Ryan 0

S: James, Derwin 33 | Gilman, Alohi 32 | Deluca, Ben 0

S: Adderley, Nasir 24 | Webb, Mark 0

LCB: Davis, Michael 43 | Facyson, Brandon 28 | Vaughn, Donte 39

NB: Harris Jr., 25

Special Teams

PT: Long, Ty 1 | Edwards, Lachlan 80

PK: Badgley, Michael 4 | Long, Ty 1 | Vizcaino, Tristan 0 | Kessman, Alex 0

LS: Mazza, Cole 45 | Langan, Ryan 0

H: Long, Ty 1

PR: Hill, Kj 84 | Reed, Joe 12

KR: Reed, Joe 12 | Hill, Kj 84

KO: Long, Ty 1 | Badgley, Michael 4

