2026-27 Boston Bruins Opponent Preview: Dallas Stars
We are 29 days from the start of the Bruins’ 2026-27 campaign.
Leading up to the season, Boston Bruins On SI is taking a look at each opponent on Boston’s schedule this season. The next team we are diving into is the Dallas Stars.
This season, the Bruins and Stars will square off twice. The first game will be on Oct. 20 at American Airlines Center in Dallas, Texas, and the second will be on Jan. 14 at TD Garden in Boston, Mass.
Quick Facts:
Team: Dallas Stars
Home Arena: American Airlines Center, Dallas, Texas
Conference/Division: Western/Central
General Manager: Jim Nill
Head Coach: Glen Gulutzan
Captain: forward Jamie Benn
Colors: Victory green, silver, black, and white
Stanley Cup Championships: 1- 1999
Minor League Affiliate Teams: Texas Stars (AHL) and Idaho Steelheads (ECHL)
2025-26 Stats:
Record: 50-20-12
Points: 112
Standings: No. 2 in Central Division, No. 2 in Western Conference
Stanley Cup Playoffs: D2- Eliminated by the Minnesota Wild in the first round in six games.
Record vs. Bruins: 1-1
Jan. 20: W 6-2
March 31: L 6-3
Offseason Moves:
Additions: defenseman Kyle Burroughs, forward Joel Kiviranta, forward Artem Shlaine, goalie Brandon Halverson.
Departures: forward Mavrik Bourque (Nashville), defenseman Ilya Lyubushkin (Nashville), defenseman Alexander Petrovic (Florida), forward Francesco Arcuri (Colorado, AHL), defenseman Vladislav Kolyachonok (New Jersey), goalie Ben Kraws (Hershey, AHL), forward Samu Tuomaala (Linkoping, Sweden), forward Chase Wheatcroft (Chicago, AHL).
Extensions/Re-signs: forward Jason Robertson, forward Jamie Benn, forward Arttu Hyry, defenseman Kyle Capobianco, defenseman Luke Krys.
Unrestricted Free Agents: forward Nathan Bastian, forward Michael Bunting, forward Adam Erne, forward Kole Lind, forward Kyle McDonald, defenseman Jeremie Poirier, forward Antonio Stranges.
2026 NHL Draft: defenseman Jakub Vanecek (No. 59 overall, 2nd round), forward Ryan Brown (No. 155 overall, 5th round), goalie Anton Emil Wilde Larsen (No. 187 overall, 6th round), forward Jasper Kuhta (No. 197 overall, 7th round), defenseman Mikhail Cherepanov (No. 219 overall, 7th round).
2026-27 Projected Lineup:
Stars 2026-27 Schedule:
October
Oct. 2: vs. St. Louis
Oct. 3: at Nashville
Oct. 5: vs. San Jose
Oct. 8: at Buffalo
Oct. 10: at Pittsburgh
Oct. 13: vs. Colorado
Oct. 14: at Colorado
Oct. 17: at Chicago
Oct. 20: vs. Boston
Oct. 22: vs. Winnipeg
Oct. 25: vs. New York Islanders
Oct. 27: vs. New Jersey
Oct. 29: vs. Montreal
Oct. 31: vs. Columbus
November
Nov. 3: at Washington
Nov. 5: at Columbus
Nov. 7: vs. San Jose
Nov. 12: vs. Winnipeg
Nov. 14: vs. Buffalo
Nov. 15: vs. Florida
Nov. 17: at Vegas
Nov. 19: at Vegas
Nov. 22: vs. Pittsburgh
Nov. 25: vs. Nashville
Nov. 27: at St. Louis
Nov. 28: vs. Utah
December
Dec. 1: at Seattle
Dec. 3: at Seattle
Dec. 5: at Vancouver
Dec. 9: vs. Toronto
Dec. 12: vs. St. Louis
Dec. 15: vs. Washington
Dec. 17: at Edmonton
Dec. 19: at Winnipeg
Dec. 20: at Winnipeg
Dec. 22: vs. Calgary
Dec. 27: at Montreal
Dec. 29: at Ottawa
Dec. 31: vs. New York Rangers
January
Jan. 2: vs. Chicago
Jan. 4: vs. Detroit
Jan. 6: at San Jose
Jan. 8: at Anaheim
Jan. 9: at Los Angeles
Jan. 12: vs. Ottawa
Jan. 14: at Boston
Jan. 15: at New York Islanders
Jan. 17: at New York Rangers
Jan. 19: at New Jersey
Jan. 20: at Chicago
Jan. 22: vs. Colorado
Jan. 24: at Colorado
Jan. 26: vs. Anaheim
Jan. 28: vs. Vancouver
Jan. 30: at Minnesota
February
Feb. 8: vs. Los Angeles
Feb. 12: at Tampa Bay
Feb. 13: at Florida
Feb. 16: vs. Minnesota
Feb. 18: vs. Philadelphia
Feb. 20: vs. Vegas (Stadium Series at AT&T Stadium in Arlington, Texas)
Feb. 23: vs. Vancouver
Feb. 25: vs. Tampa Bay
Feb. 27: vs. Edmonton
Feb. 28: at St. Louis
March
March 3: vs. Minnesota
March 5: at Philadelphia
March 6: at Detroit
March 8: at Toronto
March 10: vs. Anaheim
March 13: at Los Angeles
March 15: at Utah
March 17: at Calgary
March 20: at Edmonton
March 23: vs. Carolina
March 25: at Carolina
March 27: vs. Nashville
March 30: vs. Calgary
April
April 2: at Minnesota
April 3: vs. Chicago
April 5: vs. Seattle
April 7: at Utah
April 9: vs. Utah
April 10: at Nashville
Games Against Bruins: Oct. 20, Jan. 14
Other 2026-27 Boston Bruins Opponent Previews:
Opponent 1: New York Rangers
Opponent 2: Winnipeg Jets
Opponent 3: Minnesota Wild
Opponent 4: Ottawa Senators
Opponent 5: Utah Mammoth
Opponent 6: Philadelphia Flyers
Opponent 7: San Jose Sharks
Opponent 8: Anaheim Ducks
Opponent 9: Los Angeles Kings
Follow us on Twitter/X, Facebook, YouTube, Threads, Bluesky, and Instagram for the latest Boston Bruins news.