ASWA'S 2019 All-State Football Teams

The Alabama Sports Writers Association released its 2019 All-State football teams.

The teams are voted on by the ASWA’s prep committee after receiving nominations from statewide coaches.

Three finalists for back and linemen of the year in each classification will be announced Dec. 28, and Mr. Football will be named Jan. 14 in Montgomery.

Class 7A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Sawyer Pate, Thompson, Sr., 6-2, 200

RB: Aaron Diggs, Auburn, Sr., 5-10, 190

RB: Kierstan Rogers, Theodore, So., 5-10, 210

RB: Damien Taylor, Tuscaloosa Co., Jr., 5-11, 195

WR: Chris Hope, James Clemens, Sr., 6-0, 180

WR: Mike Pettway, Thompson, Sr., 6-1, 180

WR: E.J. Williams, Central-Phenix City, Sr., 6-3, 200

OL: David Bodden, Hoover, Sr., 6-4, 300

OL: Javion Cohen, Central-Phenix City, Sr., 6-5, 290

OL: Andrew Fleming, Mountain Brook, Sr., 6-2, 235

OL: Joshua Jones, Central-Phenix City, Sr., 6-5, 300

OL: R.J. Smith, Tuscaloosa Co., Sr., 6-0, 330

K: Jacob Frewalhd, Bob Jones, Sr., 5-7, 140

Defense

DL: Jerry Bethea, Fairhope, Jr. 6-1, 275

DL: Justice Finkley, Hewitt-Trussville, So., 6-2, 255

DL: Cedric Johnson, Davidson, Sr., 6-3, 225

DL: Liston Richardson, McGill-Toolen, Sr., 5-10, 270

LB: Jeremiah Alexander, Thompson, So., 6-2, 215

LB: Jimari Butler, Murphy, Sr., 6-5, 210

LB: Clark Griffin, Mountain Brook, Sr., 5-9, 190

LB: P.J. Ramsey, Central-Phenix City, Sr., 6-2, 220

DB: Mike Harris, Central-Phenix City, Sr., 6-0, 170

DB: Malachi Moore, Hewitt-Trussville, Sr., 6-0, 180

DB: Trey Pines, Theodore, Sr., 5-10, 175

DB: Omari Porter, Auburn, Sr., 6-2, 180

P: Miles Tillman, Sparkman, Sr., 6-1, 210

Athlete

Dee Beckwith, Florence, Sr., 6-5, 215

Demouy Kennedy, Theodore, Sr., 6-3, 205

Caden Rose, Bob Jones, Sr., 5-10, 175

Chase Starling, James Clemens, Sr., 5-9, 190

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Harrison Barker, Spain Park, Sr., 5-11, 185

RB: Dylan Blackburn, James Clemens, Sr., 6-1, 218

RB: C.J. Evans, McGill-Toolen, Sr., 5-9, 175

RB: Joseph McKay, Central-Phenix City, Jr., 5-11, 220

WR: Adrian Milton, Murphy, Sr., 6-2, 183

WR: Tre Shackleford, Austin, Jr., 6-1, 180

WR: Taylor Thompson, Prattville, Sr., 6-3, 225

OL: Fernando Diaz, Enterprise, Sr., 6-3, 260

OL: Drew Padgett, Oak Mountain, Sr., 6-7, 275

OL: Mike Payton, Theodore, Sr., 6-4, 280

OL: Logan Self, Hewitt-Trussville, Sr., 6-4, 280

OL: Zach Taylor, James Clemens, Sr., 6-5, 315

K: Evan McGuire, Thompson, Sr., 6-4, 210

Defense

DL: Jake Levant, Vestavia Hills, Sr., 6-2, 225

DL: Jayden McCants, Theodore, Sr., 5-10, 195

DL: Gavin Ransaw, Sparkman, Sr., 6-2, 305

DL: Kahlil Saunders, Grissom, Jr., 6-5, 275

LB: Awysum Harris, Austin, Sr., 6-3, 220

LB: Ashir Hogue, McGill-Toolen, Sr., 5-11, 235

LB: MacKenzie Howard, Sparkman, Sr., 5-10, 205

LB: Ian Jackson, Prattville, Jr., 6-2, 210

DB: Will Brooks, Vestavia Hills, Sr., 6-2, 185

DB: Kory Chapman, Hoover, Sr., 6-0, 178

DB: Kendrick Simpkins, Lee-Montgomery, Sr., 6-1, 186

DB: Tyrone Wilson, James Clemens, Sr., 6-2, 185

P: Sam Johnson, Oak Mountain, Sr., 6-3, 225

Athlete

Logan Brewer, Mountain Brook, Sr., 5-9, 175

Cyline Koen, Fairhope, Jr., 5-10, 190

Jordan Mosley, McGill-Toolen, Jr., 6-0, 180

Tavion Rupert, Sparkman, Sr., 5-10, 185

HONORABLE MENTION

QB: Quincy Crittendon, Austin, Jr., 5-11, 170; Riley Leonard, Fairhope, Jr., 6-4, 190

RB: Anthony Hayes, Hoover, Sr., 6-0, 205

WR: Byron Millsap, McGill-Toolen, Jr., 6-2, 215; Dazalin Worsham, Hewitt-Trussville, Sr., 6-2, 185

OL: Ethan Bittle, Prattville, Sr., 6-3, 270; Drew Lawson, Bob Jones, Jr., 6-2, 275

PK: Noah Pell, Central-Phenix City, Jr., 5-8, 150; Daniel Sparks, Gadsden City, Sr., 6-5, 180

DL: Caide Rickerson, Auburn, Sr., 6-2, 250; Eric Taylor, Hewitt-Trussville, Sr., 6-5, 295

LB: Jordan Jones, Smiths Station, Jr., 6-0, 200; Keontae Strother, James Clemens, Sr., 5-11, 215

DB: Korian Wilson, McGill-Toolen, Sr., 5-11, 180; Will Yarbro, Mountain Brook, Sr., 6-2, 195

P: Hunter Perry, Enterprise, Sr., 5-8, 151

ATH: Tanaka Scott, Murphy, Jr., 6-4, 182

COACH OF THE YEAR

Mark Freeman, Thompson

Class 6A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Trey Higgins, Oxford, Jr., 6-4, 205

RB: J.B. Carlisle, Oxford, Sr., 5-10, 200

RB: Jarris Williams, Blount, Jr., 5-11, 190

RB: Roydell Williams, Hueytown, Sr., 5-10, 208

WR: Trae Ausmer, Homewood, Sr., 5-7, 155

WR: Keyonteze Johnson, Pinson Valley, Sr., 5-9, 160

WR: Roc Taylor, Oxford, Jr., 6-4, 210

OL: James Dawson, Opelika, Sr., 6-1, 295

OL: Cade Gothard, Eufaula, Sr., 6-1, 287

OL: Seaburn Hines, Helena, Jr., 6-1, 305

OL: James Robinson, Carver-Montgomery, Sr., 6-4, 320

OL: Brady Wilson, Spanish Fort, Sr., 6-3, 285

K: Alex McPherson, Fort Payne, So., 5-7, 125

Defense

DL: Daniel Foster-Allen, St. Paul’s, Sr., 6-4, 275

DL: Lee Hunter, Blount, Jr., 6-5, 300

DL: Khurtiss Perry, Park Crossing, So., 6-3, 265

DL: Jaylen Swain, Oxford, Sr., 5-10, 230

LB: Jackson Bratton, Muscle Shoals, Sr., 6-3, 230

LB: Shawn Byrd, Saraland, Sr., 6-0, 215

LB: Leroy King, Clay-Chalkville, Sr., 6-0, 230

LB: Antoine Williams, Pinson Valley, Sr., 6-0, 185

DB: Kendale Allen, Gardendale, Sr., 5-10, 175

DB: Antwon Fegans, Oxford, Sr., 6-2, 190

DB: Ga’Quincy McKinstry, Pinson Valley, Jr., 6-1, 185

DB: Javar Strong, Muscle Shoals, Sr., 6-3, 185

P: Jaren Van Winkle, Clay-Chalkville, Jr., 6-1, 175

Athlete

Kris Abrams-Draine, Spanish Fort, Sr., 6-1, 170

Zay Britt, Oxford, Sr., 5-9, 185

Ty’Javian Edwards, Paul Bryant, Sr., 5-8, 138

Tyquan Rawls, Wetumpka, Sr., 6-2, 210

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Logan Smothers, Muscle Shoals, Sr., 6-2, 195

RB: Jaylen Hughey, Cullman, Jr., 6-2, 230

RB: Jordon Ingram, St. Paul’s, Sr., 6-2, 205

RB: Marquis Johnson, Helena, Jr., 5-8, 165

WR: Malik Davis, Wetumpka, Sr., 5-10, 182

WR: Kameron Grays, Blount, Jr., 6-2, 190

WR: Ty Smith, Muscle Shoals, Sr., 6-2, 175

OL: Nathan Cooper, Dothan, Sr., 5-11, 285

OL: Dallas Ingram, Eufaula, Sr., 6-1, 295

OL: Brandon Kirksey, Oxford, Jr., 6-5, 330

OL: Lucas Padgett, Homewood, Jr., 6-4, 285

OL: Brady Ward, St. Paul’s, Sr., 6-8, 305

K: Davis Wingate, Eufaula, Sr., 5-8, 160

Defense

DL: Kristin Booth, Oxford, Sr., 6-2, 245

DL: Mike Hines, Hueytown, Sr., 6-0, 295

DL: Carlos Johnson, Spanish Fort, Sr., 6-0, 295

DL: Jacob Omvedt, Daphne, Sr., 6-3, 240

LB: Nathan Dunaway, Helena, Sr., 6-1, 225

LB: Tavares Elston, Oxford, So., 5-11, 185

LB: Xavier Morrow, Paul Bryant, Sr., 6-3, 233

LB: Malik Smith, Muscle Shoals, Sr., 6-1, 230

DB: Reggie Bracy, St. Paul’s, Sr., 6-1, 180

DB: Trequon Fegans, Oxford, So., 6-2, 180

DB: Jaylen Stinson, Opelika, Sr., 5-8, 178

DB: Javier Taylor, Park Crossing, Sr., 5-11, 185

P: PJ Mahoney, Hazel Green, Sr., 6-0, 170

Athlete

Jabre Barber, Dothan, Sr., 6-0, 185

Smith Coon, Decatur, Sr., 5-11, 165

Ja’Michael Rogers, Bessemer City, Sr., 6-5, 225

Jayden Sullins, Cullman, Sr., 5-11, 200

HONORABLE MENTION

Quarterback: Trent Battle, Daphne, Jr., 6-1, 195; Hess Horne, Eufaula, Jr., 6-0, 170

Running back: Rashawn McAlpine, Saraland, Sr., 5-11, 185

Wide receiver: Rodarius Thomas, Eufaula, Jr., 6-3, 180

Offensive line: Ivan Shultz, St. Paul’s, Jr., 6-3, 295; Lucas Taylor, St. Paul’s, So., 6-4, 305

Kicker: Cole Robitzsch, Saraland, Sr., 5-9, 160

Defensive line: Jayson Jones, Calera, Sr., 6-6, 340; William Whitlow Jr., Stanhope Elmore, Jr., 6-3, 245

Linebacker: Rush Boyett, Athens, Jr., 6-0, 240; Sidney Collins, Blount, Sr., 6-1, 215

Defensive back: Delvon Fegans, Oxford, Jr., 6-0, 180; Jeremy Thompson, Stanhope Elmore, Sr., 5-9, 165

Punter: none.

Athlete: Omar Holloway, Opelika, Sr., 5-8, 170

COACH OF THE YEAR

Keith Etheredge, Oxford

Class 5A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Zyquez Perryman, Pleasant Grove, Jr., 6-1, 185

RB: Quentin Knight, Central-Clay Co., Sr., 6-1, 205

RB: Caullin Lacy, Faith Academy, Sr., 5-9, 170

RB: Deshun Murrell, Bibb Co., Jr., 6-0, 180

WR: Quamain Gamble, Madison Co., Sr., 5-9, 155

WR: Chris Lewis, Pleasant Grove, Jr., 6-3, 183

WR: Slate Rucker, Madison Academy, Sr., 6-1, 160

OL: Lucas Hall, Faith Academy, Sr., 6-4, 330

OL: Trent Howard, Briarwood, Sr., 6-4, 285

OL: Drew Lightsey, Central-Clay Co., Sr., 5-10, 240

OL: Drake Roberts, Jasper, Sr., 6-0, 295

OL: Jackson Sarratt, Boaz, Sr., 6-2, 336

K: Mees Du Croo de Jongh, Scottsboro, Sr., 6-6, 160

Defense

DL: Brody Franks, Lawrence Co., Sr., 6-0, 245

DL: Cole Garner, Briarwood, Sr., 6-0, 235

DL: Christian Loving, Hamilton, Sr., 6-1, 240

DL: Davion Phillips, Central-Clay Co., Sr., 6-1, 245

LB: Rodney Groce, Pleasant Grove, Sr., 6-2, 230

LB: J.D. McNealey, Central-Clay Co., Sr., 6-0, 225

LB: Joshua Myrick, Corner, Jr., 5-11, 190

LB: Harrison Saunders, Jasper, Sr., 6-1, 230

DB: Peyton Bell, Faith Academy, Jr., 5-10, 160

DB: Cameron Blaylock, Corner, Jr., 6-1, 185

DB: Martavious Davis, Etowah, Jr., 5-10, 150

DB: Mikal Moton, Bibb Co., Sr., 5-10, 160

P: Lane Gilchrist, Corner, Sr., 5-10, 180

Athlete

Jayson Jones, Center Point, Sr., 5-11, 170

Kourtlan Marsh, Mortimer Jordan, Sr., 6-0, 184

Ronnie Royal, Alexandria, 8th, 5-11, 175

Brody Seales, Bibb Co., Sr., 5-10, 160

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Austin Mills, Madison Co., Sr., 6-2, 190

RB: BJ Baker, Valley, So., 5-9, 174

RB: Dantavius Bristow, Marbury, Sr., 5-9, 192

RB: Javonta Leatherwood, Central-Tuscaloosa, Sr., 6-0, 190

WR: Malachi-Holt Bennett, Fairfield, Jr., 6-3, 180

WR: Colby King, Arab, Sr., 6-1, 183

WR: Javon Wood, Central-Clay Co., Sr., 5-10, 180

OL: William Claybion, Ramsay, Sr., 6-2, 235

OL: Trey Dalrymple, Sardis, Sr., 5-11, 245

OL: Decairus Hawthorne, Center Point, Sr., 6-3, 280

OL: D.J. Jones, Jackson, Sr., 6-8, 270

OL: Edward Smith, Central-Tuscaloosa, Jr., 6-3, 260

K: Grayson Forrest, Alexandria, 7th, 5-1, 100

Defense

DL: Jamar Jackson, Greenville, Sr., 6-0, 275

DL: Tim Keenan, Ramsay, Jr., 6-4, 230

DL: Kevin Montague, Madison Co., Jr., 6-3, 240

DL: Angel Moreno, Russellville, Jr., 5-11, 250

LB: Devin Burton, Alexandria, Sr., 5-9, 180

LB: Zack Prisoc, Mortimer Jordan, Sr., 6-1, 221

LB: Brooks Scott, Russellville, Jr., 6-1, 205

LB: Tyler Waugh, Briarwood, Jr., 5-11, 185

DB: Sheldrick Cherry, Jasper, Sr., 6-0, 190

DB: Jesse Hall, Pleasant Grove, Sr., 5-11, 170

DB: Keon Handley Jr., Fairfield, Jr., 5-10, 177

DB: Tyrelle Jones, Charles Henderson, Sr., 6-1, 185

P: Brady Spradlin, Dora, Sr., 5-10, 170

Athlete

Jeremiah Gibs, John Carroll, Jr., 5-7, 165

Jacob Hopper, Sardis, Sr., 6-6, 235

Reginald Perry Jr., Fairfield, Sr., 6-7, 297

Jamarcus Robinson, Citronelle, Sr., 6-2, 190

HONORABLE MENTION

Quarterback: Ross Reynolds, Arab, Sr., 5-11, 194; Brady Troup, Etowah, Jr., 6-0, 185

Running back: Trent Davis, Etowah, Jr., 5-10, 155; Jordan Ridgeway, Sylacauga, Sr., 5-8, 190

Wide receiver: Braden Coulter, Satsuma, Jr., 6-3, 180; Jack Harris, Guntersville, Jr., 6-4, 190

Offensive line: Edgar Amaya, Russellville, Jr., 6-3, 290; Micah Harris, Central-Clay Co., Sr., 6-4, 310

Kicker: Michael Garcia, Hamilton, Sr., 5-10, 150

Defensive line: Will Blocker, Tallassee, Sr., 5-8, 200

Linebacker: Derrick Douggans, LeFlore, Sr., 5-10, 215; Jeremiah Williams, Ramsay, Jr., 6-1, 330

Defensive back: Cedric Calloway, Marbury, Sr., 5-10, 188; Logan Duffner, Mortimer Jordan, So., 5-10, 177

Punter: Bryant Loving, Hamilton, Fr., 6-1, 170

Athlete: Tavarious Griffin, Tallassee, Sr., 6-3, 223; C.J. Williams, Demopolis, Sr., 5-9, 165

COACH OF THE YEAR

Jack French, Faith Academy

Class 4A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Seth Brown, St. John Paul II, Sr., 5-5, 140

RB: Jerry Burton, Priceville, Jr., 5-11, 175

RB: Devontae Houston, Handley, Sr., 5-10, 165

RB: Rontarius Wiggins, Jacksonville, Sr., 6-0, 185

WR: Jamarius Carter, Montevallo, Sr., 6-6, 204

WR: Kobe Warden, Brooks, Sr., 5-9, 160

WR: Keyshawn Woodyard, UMS-Wright, Sr., 6-2, 190

OL: Jacob Cottle, Handley, Jr., 6-2, 195

OL: Jean Jones, Andalusia, Sr., 6-2, 280

OL: Chase Little, Catholic-Montgomery, Sr., 6-6, 300

OL: Michael McNutt, Priceville, Sr., 6-7, 330

OL: Omaurion Pope, Jacksonville, Sr., 6-3, 290

K: Reese Burkhardt, Andalusia, Sr., 6-1, 210

Defense

DL: Dylan Brooks, Handley, Jr., 6-5, 225

DL: Chip Morgan, Andalusia, Jr., 6-2, 240

DL: Eddie Watkins, Hillcrest-Evergreen, Sr., 6-4, 220

DL: Steven White, Lincoln, Sr., 6-4, 240

LB: Omarion Adams, Jacksonville, Jr., 5-10, 170

LB: Will Breland, UMS-Wright, Sr., 6-3, 205

LB: Kaleb Jennings, Anniston, Sr., 5-11, 225

LB: Cam Riley, Hillcrest-Evergreen, Sr., 6-4, 217

DB: Yessman Green, Jacksonville, Sr., 6-1, 175

DB: Ashton Gulledge, Hokes Bluff, Sr., 5-11, 185

DB: Parker Martin, Fairview, So., 5-10, 140

DB: Edwin White, UMS-Wright, Jr., 6-1, 184

P: Michael Russo, Catholic-Montgomery, Sr., 6-0, 189

Athlete

Richard Brinson, UMS-Wright, Sr., 6-2, 176

Tony Hunley, Anniston, Sr., 5-10, 185

Elijah McClain, Andalusia, Sr., 5-11, 180

Sean Zerkle, St. John Paul II, Jr., 6-1, 175

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Lawson Pratt, American Christian, Sr., 6-0, 186

RB: A.J. Brown, Anniston, Sr., 6-0, 190

RB: Darrell Gibson, Montgomery Catholic, Sr., 5-8, 175

RB: Dalton Hanback, Central-Florence, Sr., 5-7, 165

WR: Brian Garrett, Lincoln, Sr., 6-1, 190

WR: River Helms, West Limestone, Jr., 6-4, 213

WR: TJ Leonard, DAR, Sr., 5-10, 160

OL: Tyler Cappi, Priceville, So., 6-2, 275

OL: Levi Garner, Fairview, Jr., 6-4, 220

OL: Isaac Hunter, Cherokee Co., Jr., 5-10, 265

OL: Joe Mack Malone, Northside, Jr., 6-2, 275

OL: Charles Milling, UMS-Wright, Sr., 5-11, 205

K: Luke Adams, Trinity, Sr., 6-2, 167

Defense

DL: Calup Cunningham, Danville, Sr., 5-11, 220

DL: Trevon Lambert, Escambia Co., Sr., 6-3, 225

DL: Herbert Langster Jr., Williamson, Sr., 6-2, 210

DL: Will O’Steen, White Plains, Sr., 6-3, 245

LB: T.J. Dudley, Montgomery Catholic, So., 6-3, 215

LB: Kendrick Fife, Cherokee Co., Sr., 5-9, 190

LB: Austin Hall, Andalusia, Sr., 5-11, 190

LB: Grant Wisdom, Deshler, Sr., 5-11, 255

DB: Slade Alexander, Cherokee Co., Jr., 6-0, 180

DB: Cedric Andrews, Williamson, Sr., 6-1, 180

DB: Jakobi Hunter, Leeds, Sr., 5-11, 185

DB: Drake Patterson, Brooks, Jr., 6-2, 170

P: Dalton Rollins, Cherokee Co., Sr., 5-7, 205

Athlete

Tyvn Ellis, Fairview, Sr., 5-11, 165

Tanner Malin, Good Hope, So., 5-10, 145

Darrian Meads, Hokes Bluff, Sr., 5-11, 215

Jaquinton Shaw, Williamson, Sr., 5-8, 165

HONORABLE MENTION

Quarterback: Jake Corkren, Northside, Sr., 6-2, 215; Carson Daniel, Brooks, Sr., 6-3, 190

Running back: David Hall, Oneonta, Sr., 6-0, 185

Wide receiver: Jaeden Barksdale, Jacksonville, Sr., 5-10, 170; Myles Butler, Montgomery Catholic, Jr., 6-3, 191

Offensive line: Lane Batyski, Holtville, Jr., 6-0, 255; Joe Skarupa, St. John Paul II, Sr., 6-3, 230

Kicker: Gabe Henson, American Christian, So., 5-10, 154; Walter Perez, Good Hope, Jr., 5-10, 140

Defensive line: TeOndre Goodloe, Deshler, Sr., 5-9, 200; Dawson Pate, Cordova, Sr., 6-2, 277

Linebacker: Caleb Taite, Clarke Co., Sr., 5-10, 200

Defensive back: Jaden Harris, White Plains, Sr., 5-8, 145; Marq Malone, Deshler, Sr., 6-0, 165

Punter: Peyton Coburn, Holtville, Sr., 6-3, 175; Hunter Sute, American Christian, Jr., 5-11, 185

Athlete: Kamari Lassiter, American Christian, Jr., 6-0, 167

COACH OF THE YEAR

Clint Smith, Jacksonville

Class 3A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Jack Hayes, Piedmont, Fr., 6-0, 185

RB: Dallin Dinkle, Vinemont, Sr., 5-10, 170

RB: Jairrice Pryor, Clements, Sr., 5-9, 175

RB: Rayshawn Reynolds, Pike Co., Sr., 5-9, 205

WR: Sam Sheppard, Westminster Chr., Sr., 6-1, 175

WR: Silas Thompson, Piedmont, Sr., 6-3, 180

WR: Blade Wisdom, Lauderdale Co., Sr., 5-9, 160

OL: Dalton Gilbert, Walter Wellborn, Sr., 6-2, 270

OL: Dylan Gilbert, Walter Wellborn, Sr., 6-2, 255

OL: Luke McKinney, Winfield, Sr., 6-0, 270

OL: Riley McMorris, Flomaton, Jr., 6-2, 265

OL: Cole Proper, Pleasant Valley, Sr., 6-1, 240

K: Aubrey Grace, Pike Road, Sr., 5-11, 165

Defense

DL: Will Adams, Lauderdale Co., Jr., 6-1, 215

DL: Jackson Dullard, Flomaton, Jr., 6-1, 255

DL: Nathaniel Pride, Westminster Chr., Sr., 6-0, 262

DL: Sean Smith, Piedmont, Jr., 6-2, 230

LB: Joshua Darling, Gordo, Sr., 6-1, 215

LB: Deontae Lawson, Mobile Christian, Jr., 6-3, 215

LB: CJ Paymon, Pike Road, Sr., 6-0, 195

LB: Landon Smart, Piedmont, So., 6-1, 200

DB: Jason Brooks, Mobile Christian, Jr., 5-10, 168

DB: Jakari Foster, Piedmont, Jr., 6-1, 190

DB: Jate’vius Franklin, Flomaton, Sr., 6-0, 185

DB: Brock Woodham, St. James, Sr., 5-10, 190

P: Britton Kohn, Montgomery Academy, Jr., 6-2, 175

Athlete

Jackson Billings, Westminster Chr., Sr., 5-9, 170

Daquan Johnson, Flomaton, Sr., 6-2, 190

Dante Jordan, Randolph Co., Sr., 5-10, 170

Jett Smith, Walter Wellborn, Jr., 5-11, 170

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Hal Smithart, Opp, Jr., 6-2, 170

RB: Anthony Cervantes, Susan Moore, Sr., 5-9, 195

RB: Christian Hubbard, Oakman, Sr., 6-0, 225

RB: Dylan Hunter, East Lawrence, Sr., 5-10, 200

WR: Brodie Malcom, Hanceville, Jr., 6-1, 165

WR: Grant Murray, St. Michael, Sr., 6-4, 210

WR: William Robertson, Montgomery Academy, Sr., 6-1, 182

OL: Alan Brown, Mobile Christian, Sr., 6-2, 286

OL: Ean Carpenter, T.R. Miller, Sr., 5-11, 255

OL: Dakota Hamilton, East Lawrence, Sr., 6-2, 318

OL: Matt Prater, St. James, Sr., 5-11, 220

OL: Nick Sims, Randolph Co., Sr., 5-10, 240

K: Jesus Aguilar, Susan Moore, Sr., 5-8, 145

Defense

DL: Trevor Black, Susan Moore, Sr., 6-2, 198

DL: Joshua Holloway, Randolph Co., Jr., 5-10, 220

DL: Bryson Ingram, Piedmont, Sr., 6-1, 235

DL: Riley Johnson, Sylvania, Sr., 6-1, 205

LB: Alex Atkins, Carbon Hill, Sr., 6-0, 205

LB: Gage Mims, T.R. Miller, Jr., 6-0, 200

LB: Horanado Wheeler, Pike Co., Jr., 5-8, 190

LB: Easton Wilcoxson, Pike Road, Sr., 5-10, 170

DB: Brian Bradford, B.B. Comer, Sr., 6-2, 185

DB: Nate Cornelison, Pisgah, Sr., 5-7, 155

DB: Thomas Glisson, Opp, Jr., 5-10, 165

DB: Hayes Lewis, Providence Christian, Sr., 5-8, 165

P: Jose Arias-Vasquez, Bullock Co., Sr., 5-9, 115

Athlete

Slade Brown, Lauderdale Co., Sr., 6-3, 235

Jake Cunningham, Bayside Academy, Sr., 6-0, 182

Deandrius Martin, Gordo, Sr., 6-0, 195

Kahari McReynolds, Geneva, Sr., 5-9, 180

HONORABLE MENTION

Quarterback: Tanner Bailey, Gordo, So., 6-2, 190; Charlie Cater, Locust Fork, Sr., 6-0, 190

Running back: Austin Gavin, St. James, Sr., 5-10, 180

Wide receiver: Erik Matthews, Opp, Jr., 6-5, 185; Colby Nelson, Pleasant Valley, Sr., 6-3, 228

Offensive line: Luke Johnson, Oakman, Sr., 6-3, 275

Kicker: Jackson Chandler, Mobile Christian, Jr., 5-10, 154

Defensive line: Jacob Manuel, Excel, So., 6-1, 225

Linebacker: Dylan Creech, Geneva, Sr., 6-0, 220; Michael Sullivan, Providence Christian, Sr., 5-9, 195

Defensive back: Miles Fleming, Clements, Sr., 6-1, 153

Punter: none.

Athlete: Alex Whisenhunt, St. James, Sr., 6-0, 190

COACH OF THE YEAR

Steve Smith, Piedmont

Class 2A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Kaleb Jones, Collinsville, Sr., 6-0, 190

RB: Kelston Fikes, Leroy, Jr., 5-11, 205

RB: Domonique Thomas, Ohatchee, Sr., 5-9, 190

RB: Jalen White, Daleville, Sr., 6-0, 192

WR: AJ Cherry, Sheffield, Jr., 6-2, 190

WR: Jeremiah Jones, Tanner, Sr., 6-4, 175

WR: Satyler Wilson, Luverne, Sr., 5-9, 175

OL: Hall Boulware, Westbrook Christian, Jr., 6-2, 280

OL: Austin Hebert, Highland Home, Sr., 6-0, 270

OL: Caleb Lyles, Fyffe, Jr., 6-3, 290

OL: TJ Osborn, Collinsville, Sr., 6-2, 260

OL: Gage Saint, Hatton, Sr., 6-5, 290

K: Jason Perez, Collinsville, Sr., 5-10, 155

Defense

DL: Gunnar Bailey, Cedar Bluff, Sr., 6-0, 240

DL: Brody Dalton, Fyffe, Jr., 6-5, 230

DL: Keldric Faulk, Highland Home, Fr., 6-5, 230

DL: Brandon McCoy, New Brockton, Sr., 6-2, 228

LB: Eli Benefield, Fyffe, Jr., 5-11, 200

LB: Arian Gregory, Luverne, Sr., 6-1, 190

LB: Gunner Hollis, Ranburne, Sr., 6-3, 210

LB: Cam McKinney, Red Bay, Jr., 6-0, 240

DB: Tye Bailey, Ranburne, Sr., 6-1, 175

DB: Demarion Hicks, Chickasaw, So., 6-1, 175

DB: Jaxson Mitchell, Hatton, Jr., 5-5, 160

DB: Ike Rowell, Fyffe, Jr., 6-0, 170

P: Antavious Woody, LaFayette, So., 6-3, 250

Athlete

JD Pettaway, Cottage Hill, Jr., 5-11, 198

Zach Pyron, Fyffe, So., 6-2, 200

Tae McGregor, Vincent, Jr., 5-9, 165

Eric Shaw, Reeltown, Sr., 6-5, 210

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Landon Green, North Sand Mountain, Sr., 5-10, 180

RB: Ayden Alexander, Cold Springs, Jr., 5-9, 160

RB: Cameron Faison, Reeltown, Sr., 5-10, 170

RB: Emmanuel Henderson, Geneva Co., So., 5-11, 175

WR: Lake Bell, North Sand Mountain, Jr., 5-8, 150

WR: Jeremiah Roberson, West End-Walnut Grove, Sr., 5-9, 140

WR: Joseph Tucker, Westbrook Christian, Sr., 6-3, 195

OL: Jacob Clarke, Leroy, Sr., 5-10, 260

OL: Jackson Miller, Luverne, Sr., 5-9, 230

OL: Bryan Serrano, Daleville, Sr., 5-9, 230

OL: Corey Teague, Cedar Bluff, Jr., 6-4, 275

OL: Gaston Willard, Sand Rock, Sr., 6-2, 212

K: Will Edwards, Westbrook Christian, Sr., 5-10, 150

Defense

DL: Cameron Bettis, Leroy, Jr., 5-11, 212

DL: Barry Davenport, Chickasaw, Jr., 6-3, 230

DL: Carson Hall, Ranburne, Fr., 6-3, 230

DL: Jeb Robinson, Addison, Sr., 5-9, 230

LB: Brady Jackson, Sand Rock, Sr., 5-10, 220

LB: Malachi Mize, Fyffe, Jr., 6-0, 185

LB: RaSean Thomas, Cottage Hill, Sr., 6-0, 200

LB: Cade Williamson, Ohatchee, Sr., 6-0, 185

DB: Luke Chambers, Addison, Sr., 6-2, 190

DB: Roosevelt Harris Jr., Highland Home, Jr., 6-1, 190

DB: Dennis Parker, Sulligent, Sr., 5-10, 160

DB: Hunter Whitehead, G.W. Long, Jr., 5-11, 155

P: Justin Stiefel, Fyffe, Jr., 6-3, 175

Athlete

Blake Carroll, Ariton, Sr., 6-0, 220

John Tyler Hoffman, Highland Home, Sr., 6-1, 175

Jaxon Langley, Ranburne, So., 6-0, 172

Sincere McKenzie, Daleville, Jr., 5-6, 155

HONORABLE MENTION

Quarterback: Khori Bowling, Sheffield, Sr., 5-11, 250; Eli Pearce, West End-Walnut Grove, Jr., 6-0, 150

Running back: Michael Tucker, Collinsville, Sr., 5-5, 165; Zavien Wilkins, Aliceville, Sr., 5-6, 165

Wide receiver: none.

Offensive line: Chase Hughes, Ariton, Jr., 6-0, 270; La’Brian Ponds, Reeltown, Jr., 5-7, 200

Kicker: Nick Clifton, Cedar Bluff, So., 5-6, 140

Defensive line: P.J. Rich, Luverne, So., 5-10, 210

Linebacker: Jordan Lacey, Cold Springs, Sr., 6-3, 190; Bryan Lopez, Collinsville, Sr., 6-0, 190

Defensive back: Roberto Ayala, Cold Springs, Jr., 5-9, 160

Punter: Connor Moore, Reeltown, Sr., 5-7, 140

Athlete: Tre Tre Hughley, Reeltown, Sr., 5-8, 205

COACH OF THE YEAR

Ernie Willingham, Collinsville

Class 1A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Tucker Kilcrease, Brantley, So., 6-1, 175

RB: JaCorian Cosby, Pickens Co., Sr., 5-8, 140

RB: Peyton Higgins, Mars Hill, Jr., 5-10, 170

RB: Jaland Lewis Horton, Sweet Water, So., 6-1, 190

WR: Cooper Austin, Spring Garden, So., 5-10, 160

WR: Evan Delp, Coosa Christian, Jr., 6-3, 180

WR: Trey Lewis, Millry, Sr., 6-1, 190

OL: Michael Allen Cole, Sweet Water, So., 6-0, 230

OL: Jah-Marien Latham, Pickens Co., Sr., 6-3, 260

OL: Mack McCluskey, Mars Hill, Sr., 6-4, 290

OL: Carter Sample, Decatur Heritage, Sr., 6-3, 225

OL: Noah Walls, Maplesville, Sr., 5-9, 215

K: Justin Tirado, Notasulga, So., 5-10, 190

Defense

DL: Ronald Bouler, Marengo, Sr., 6-0, 260

DL: Kendall Long, Georgiana, Sr., 6-1, 210

DL: Eric McCants, Lanett, Sr., 5-9, 225

DL: Ca’ni McCoy, R.A. Hubbard, Sr., 6-0, 285

LB: KJ Byrd, Pickens Co., Jr., 5-8, 170

LB: Hank Davis, Decatur Heritage, Sr., 5-9, 190

LB: Carson Jones, Brantley, Jr., 6-2, 250

LB: Dezmion Roberson, Elba, Sr., 6-3, 185

DB: Tyler Founds, Decatur Heritage, So., 6-0, 155

DB: Aaron Frazier, Loachapoka, Sr., 5-10, 200

DB: DJ Lee, Gaylesville, Jr., 5-7, 170

DB: Kaderius Zackery, Lanett, Jr., 5-10, 170

P: Eli Dement, South Lamar, So., 5-10, 180

Athlete

Kenuwyn Dixon, Brantley, Jr., 5-10, 170

Kristian Story, Lanett, Sr., 6-2, 210

Tate Warr, Millry, Sr., 6-3, 205

Luke Welsh, Spring Garden, Jr., 6-2, 205

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Cole Atchinson, Isabella, Sr., 6-2, 190

RB: Christian Angulo, Falkville, Jr., 5-11, 200

RB: Colton Keith, Decatur Heritage, Sr., 5-11, 185

RB: Ryan Morrow, Maplesville, Sr., 5-11, 195

WR: Billy Burnett, Brantley, Sr., 6-2, 190

WR: Mikel Philyaw, Falkville, Jr., 5-10, 170

WR: Cleandre Walker, Georgiana, Sr., 5-9, 151

OL: Zach Boggan, Georgiana, So., 6-3, 310

OL: Brett Johnson, Isabella, Jr., 6-4, 270

OL: Gavin Jones, Maplesville, Sr., 6-0, 296

OL: Logan McInnish, Mars Hill, Sr., 6-5, 319

OL: Patrick Simpson, Florala, Sr., 6-0, 243

K: Rovilan Castro, Lanett, Sr., 5-8, 150

Defense

DL: Tyquan Daniels, Notasulga, Sr., 6-0, 200

DL: Jakobe Fields, Mars Hill, Jr., 5-11, 205

DL: Brandon Holston, Millry, Sr., 6-1, 175

DL: Reid Mitchell, Isabella, Jr., 5-10, 165

LB: Luke Fitzgerald, Falkville, Jr., 5-8, 180

LB: Weston Kirk, Spring Garden, Jr., 6-1, 175

LB: Tray Abner, Lanett, Jr., 6-2, 190

LB: Colton Vaden, Waterloo, Sr., 6-1, 168

DB: Rod Elston, Donoho, Jr., 5-10, 185

DB: Jackson Kyle, Decatur Heritage, Sr., 5-8, 170

DB: Hunter Oglen, South Lamar, Jr., 5-9, 165

DB: Kendall Reeves, Isabella, Sr., 6-0, 155

P: Brandon Hill, Lynn, Jr., 6-2, 175

Athlete

Johnathan Locke, Berry, Jr., 5-11, 160

Justus McDaniel, Mars Hill, Jr., 5-9, 175

Herachio Washington, South Lamar, Sr., 6-3, 225

Logan West, Florala, Sr., 5-9, 168

HONORABLE MENTION

Quarterback: Jackson Abbott, Maplesville, Jr., 6-4, 170

Running back: Junior Summerhill, Waterloo, Sr., 6-1, 185

Wide receiver: Amari Smedley, Donoho, Jr., 6-1, 180

Offensive line: Travis Ricks, Falkville, Sr., 6-3, 290

Kicker: none.

Defensive line: Bo Cook, Brantley, Jr., 6-3, 235

Linebacker: none.

Defensive back: none.

Punter: Landon Gowens, Spring Garden, So., 6-3, 205

Athlete: Dartavious Britton, Coosa Christian, Sr., 5-5, 150

COACH OF THE YEAR

Tate Leonard, Isabella

AISA

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: P.J. McDonald, Bessemer Academy, Jr., 5-11, 175

RB: Tre Cutler, Autauga Academy, Sr., 5-10, 265

RB: Jarvis Dancy, Bessemer Academy, Jr., 6-0, 200

RB: Micah Roberts, Jackson Academy, Sr., 6-0, 170

WR: Bryce Black, Monroe Academy, Sr., 5-9, 160

WR: Raymond Cutler, Autauga Academy, Sr., 5-9, 170

WR: Teddy Harris, Autauga Academy, Sr., 5-8, 150

OL: Cal Carter, Monroe Academy, Jr., 6-1, 225

OL: Reid Compton, Crenshaw Christian, Jr., 6-3, 275

OL: Eli Richey, Southern Academy, Jr., 6-4, 280

OL: Clay Slagle, Macon-East, Jr., 6-3, 215

OL: Jake Waldrop, Chambers Academy, Sr., 6-4, 320

K: Scott Renfroe, Pike Liberal Arts, Jr., 6-1, 170

Defense

DL: Allandis Boyd, Glenwood, Sr., 6-3, 265

DL: Coleby Jordan, Macon-East, Sr., 6-1, 200

DL: L.T. Overton, Bessemer Academy, Fr., 6-4, 248

DL: Willie Willis, Autauga Academy, Sr., 6-1, 215

LB: Jason Davis, Escambia Academy, Sr., 5-10, 235

LB: Josh McMillon, Bessemer Academy, Sr., 5-10, 175

LB: BJ Snellgrove, Glenwood, Jr., 6-2, 220

LB: Stone Yarnell, Macon-East, Jr., 6-3, 215

DB: Judson Hogeland, Bessemer Academy, Sr., 6-1, 175

DB: Ty Parden, Clarke Prep, Jr., 5-10, 170

DB: Chase Robitaille, Lowndes Academy, Sr., 5-9, 160

DB: John David Taylor, Crenshaw Christian, Jr., 5-9, 170

P: Hayden Campbell, Southern Academy, Sr., 6-5, 265

Athlete

Cephus Cleveland, Macon-East, Sr., 6-0, 185

Tyreshon Freeman, Autauga Academy, Sr., 6-2, 175

Cole Pritchett, Clarke Prep, Jr., 5-11, 180

Dominique Webster, Autauga Academy, Sr., 6-4, 215

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Payton Allen, Chambers Academy, Jr., 6-4, 170

RB: Kye Robichaux, Glenwood, Jr., 6-1, 205

RB: Chase Swain, Northside Methodist, Sr., 6-0, 200

RB: Holt Utsey, Morgan Academy, Jr., 5-8, 160

WR: Caden Bumpers, Clarke Prep, Jr., 5-9, 165

WR: Trevor Haney, Lowndes Academy, Sr., 5-10, 185

WR: John Austin Roper, Crenshaw Christian, Sr., 5-10, 170

OL: Evan Clark, Fort Dale Academy, Sr., 6-3, 245

OL: J.T. Lolley, Monroe Academy, Jr., 5-10, 235

OL: Tyler Newton, Escambia Academy, Sr., 5-11, 330

OL: John Jacob Utsey, Patrician, Sr., 6-2, 210

OL: Walker Whitehead, Jackson Academy, Fr., 6-1, 260

K: Orlando Medina, Escambia Academy, Sr., 5-7, 135

Defense

DL: Vaiden Beck, Wilcox Academy, Jr., 6-2, 290

DL: Dijon Darden, Chambers Academy, Sr., 5-9, 255

DL: Durante Johnson, Jackson Academy, Jr., 6-3, 305

DL: Tres Weeks, Northside Methodist, Sr., 6-3, 205

LB: Braxton Allen, Chambers Academy, Sr., 5-11, 175

LB: Justin Jackson, Glenwood, Sr., 5-10, 200

LB: Garrett Lewis, Patrician, Jr., 5-11, 190

LB: Bryant Quimby, Escambia Academy, Sr., 6-2, 200

DB: Blair Hanks, Sparta, Jr., 6-0, 160

DB: Kaleb Varner, Edgewood, Sr., 6-1, 175

DB: Bradley Ward, Macon-East, Sr., 6-0, 165

DB: Shannon Wheat, Escambia Academy, Sr., 5-11, 175

P: Kam Burleson, Edgewood, Sr., 6-3, 175

Athlete

William Averitt, Clarke Prep, Sr., 6-0, 185

Tristan Jordan, Crenshaw Christian, Jr., 6-3, 220

Carter Ledkins, Monroe Academy, Sr., 5-11, 185

O.J. Tolbert, Springwood, Jr., 5-10, 185

HONORABLE MENTION

Quarterback: Octavious Palmer, Autauga Academy, Sr., 6-5, 190

Running back: Brandon Henry, Southern Academy, Sr., 5-10, 185; Wood Hollinger, Wilcox Academy, Sr., 5-9, 185

Wide receiver: none.

Offensive line: Brock Carlisle, Clarke Prep, So., 5-11, 230; Dawson Strickland, Macon-East, Sr., 6-1, 265

Kicker: Stratton Lewis, Patrician, Sr., 6-0, 170; Chambers McGillberry, Wilcox Academy, Sr., 5-10, 140

Defensive line: Austin Radcliff, Patrician, Sr., 5-11, 230

Linebacker: Clay Luker, Wilcox Academy, Sr., 5-10, 240; Nick O’Briean, Pike Liberal Arts, Sr., 5-11, 185

Defensive back: Davis Allen, Pike Liberal Arts, Sr., 6-0, 180; John William Dailey, Wilcox Academy, Sr., 5-10, 160

Punter: none.

Athlete: Sammy Lewis, Patrician, Jr., 5-9, 190; Grant Tyson, Hooper, Sr., 5-9, 180

COACH OF THE YEAR

Josh Wright, Bessemer Academy