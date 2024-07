UCLA Basketball: Adem Bona Recalls Decision to Join Bruins for College

โ€œ๐ˆ ๐Ÿ๐ž๐ž๐ฅ ๐ฅ๐ข๐ค๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ซ๐ฎ๐ข๐ง๐ฌโ€™ ๐œ๐จ๐ง๐ง๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ฌ ๐š๐ฅ๐ฐ๐š๐ฒ๐ฌ ๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐ž. I walked on the court and we were chanting the 8-clap.โ€



Adem Bona, with the Philadelphia 76ers, and reconnecting with Bruinsโ€™ alum Rico Hines (@sixers).



๐ŸŽฅ: https://t.co/xP3Brysh9i pic.twitter.com/9DqTbj2vCl