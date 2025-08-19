Sports Illustrated Fútbol

Champions League 2025/26: fechas de inicio y final, partidos de la fase de liga y más

El 16 de septiembre comenzará la fase de liga
Bruno Pernigotti|
UEFA Champions League
UEFA Champions League | IMAGO / Panoramic by PsnewZ

La mesa está servida para el inicio de una nueva temporada en la UEFA Champions League. Los partidos ya están sorteados y el arranque de la etapa de liguilla está a la vuelta de la esquina.

A continuación veamos los detalles y fechas clave de la Champions League 2025/26.

¿Cuándo comienza y cuándo termina la Champions League 2025/26?

La Champions League 2025/26 comenzó el pasado 8 de julio de 2024 con las eliminatorias de la primera ronda clasificatoria, que se disputarán a doble partido, y que dan acceso a la fase de liguilla. La liguilla comienza el 16 de septiembre y la gran final se jugará el 30 de mayo de 2025 en el Puskas Arena de Budapest, Hungría.

¿Cuáles son las fechas de las rondas previas y fases finales de la Champions League 2025/26?

Primera ronda de clasificación: 8/9 y 15/16 de julio de 2025

Segunda ronda de clasificación: 22/23 y 29/30 de julio de 2025

Tercera ronda de clasificación: 5/6 y 12 de agosto de 2025

Play-offs: 19/20 y 26/27 de agosto de 2025

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025

Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025

Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025

Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025

Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025

Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025

Jornada 7: 20/21 de enero de 2026

Jornada 8: 28 de enero de 2026

Play-offs eliminatorios: 17/18 y 24/25 febrero de 2026

Octavos de final: 10/11 y 17/18 marzo de 2026

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest)

Equipos clasificados para la Champions League 2025/26

Para clasificarse a la Champions League, algunos equipos lo hicieron de forma directa a través de sus ligas, mientras que otros tuvieron que ir superando una serie de rondas previas.

Equipo

País

Tottenham Hotspur

Inglaterra

Liverpool

Inglaterra

Arsenal

Inglaterra

Manchester City

Inglaterra

Chelsea

Inglaterra

Newcastle

Inglaterra

Napoli

Italia

Inter de Milán

Italia

Atalanta

Italia

Juventus

Italia

FC Barcelona

España

Real Madrid

España

Atlético Madrid

España

Athletic Club

España

Villarreal

España

Bayern Múnich

Alemania

Bayer Leverkusen

Alemania

Eintracht Frankfurt

Alemania

Borussia Dortmund

Alemania

París Saint-Germain

Francia

Olympique Marsella

Francia

Mónaco

Francia

PSV Eindhoven

Países Bajos

Ajax

Países Bajos

Sporting Lisboa

Portugal

Union Saint-Gilloise

Bélgica

Galatasaray

Turquía

Sparta Praga

República Checa

Olympiacos

Grecia

¿Cuándo fue el sorteo de la fase de liguilla de la Champions League 2025/26?

El sorteo de la fase de liga se celebró el 28 de agosto de 2025, mientras que los cruces de los play-offs eliminatorios se conocerán el 30 de enero de 2026. El cuadro final será sorteado el 27 de febrero de 2026.

¿Cómo funcionan los bombos de la Champions League 2025/26?

Para realizar el sorteo de la fase de liguilla, los 36 equipos quedarán distribudos en cuatro bombos (bombo 1, bombo 2, bombo 3 y bombo 4) en función del coeficiente de cada equipo en el ranking UEFA, excepto el campeón, en este caso el París Saint-Germain, que va al bombo 1 independientemente de su coeficiente.

Por lo tanto, en el primer bombo estará el campeón de la edición 2024/25 y los ocho equipos con mayor coeficiente, en vez de los campeones de las ligas, como era habitual en los últimos años.

¿Cómo están formados los bombos hasta ahora en la Champions League 2025/26?

Bombo 1: Real Madrid, Manchester City, PSG, Bayern Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund y FC Barcelona.

Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Brujas y Benfica

Bombo 3: PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisboa, OlympiaKos, Sparta Praga, Olympique Marsella, Tottenham y Bodo/Glimt

Bombo 4: Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Club, Newcastle, Copenhagen, Mónaco, Qarabaj, Pafos y Kairat Almaty

Más noticias sobre la Champions League

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

Home/Futbol