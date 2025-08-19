Champions League 2025/26: fechas de inicio y final, partidos de la fase de liga y más
La mesa está servida para el inicio de una nueva temporada en la UEFA Champions League. Los partidos ya están sorteados y el arranque de la etapa de liguilla está a la vuelta de la esquina.
A continuación veamos los detalles y fechas clave de la Champions League 2025/26.
¿Cuándo comienza y cuándo termina la Champions League 2025/26?
La Champions League 2025/26 comenzó el pasado 8 de julio de 2024 con las eliminatorias de la primera ronda clasificatoria, que se disputarán a doble partido, y que dan acceso a la fase de liguilla. La liguilla comienza el 16 de septiembre y la gran final se jugará el 30 de mayo de 2025 en el Puskas Arena de Budapest, Hungría.
¿Cuáles son las fechas de las rondas previas y fases finales de la Champions League 2025/26?
Primera ronda de clasificación: 8/9 y 15/16 de julio de 2025
Segunda ronda de clasificación: 22/23 y 29/30 de julio de 2025
Tercera ronda de clasificación: 5/6 y 12 de agosto de 2025
Play-offs: 19/20 y 26/27 de agosto de 2025
Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025
Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025
Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025
Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025
Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025
Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025
Jornada 7: 20/21 de enero de 2026
Jornada 8: 28 de enero de 2026
Play-offs eliminatorios: 17/18 y 24/25 febrero de 2026
Octavos de final: 10/11 y 17/18 marzo de 2026
Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026
Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026
Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest)
Equipos clasificados para la Champions League 2025/26
Para clasificarse a la Champions League, algunos equipos lo hicieron de forma directa a través de sus ligas, mientras que otros tuvieron que ir superando una serie de rondas previas.
Equipo
País
Tottenham Hotspur
Inglaterra
Liverpool
Inglaterra
Arsenal
Inglaterra
Manchester City
Inglaterra
Chelsea
Inglaterra
Newcastle
Inglaterra
Napoli
Italia
Inter de Milán
Italia
Atalanta
Italia
Juventus
Italia
FC Barcelona
España
Real Madrid
España
Atlético Madrid
España
Athletic Club
España
Villarreal
España
Bayern Múnich
Alemania
Bayer Leverkusen
Alemania
Eintracht Frankfurt
Alemania
Borussia Dortmund
Alemania
París Saint-Germain
Francia
Olympique Marsella
Francia
Mónaco
Francia
PSV Eindhoven
Países Bajos
Ajax
Países Bajos
Sporting Lisboa
Portugal
Union Saint-Gilloise
Bélgica
Galatasaray
Turquía
Sparta Praga
República Checa
Olympiacos
Grecia
¿Cuándo fue el sorteo de la fase de liguilla de la Champions League 2025/26?
El sorteo de la fase de liga se celebró el 28 de agosto de 2025, mientras que los cruces de los play-offs eliminatorios se conocerán el 30 de enero de 2026. El cuadro final será sorteado el 27 de febrero de 2026.
¿Cómo funcionan los bombos de la Champions League 2025/26?
Para realizar el sorteo de la fase de liguilla, los 36 equipos quedarán distribudos en cuatro bombos (bombo 1, bombo 2, bombo 3 y bombo 4) en función del coeficiente de cada equipo en el ranking UEFA, excepto el campeón, en este caso el París Saint-Germain, que va al bombo 1 independientemente de su coeficiente.
Por lo tanto, en el primer bombo estará el campeón de la edición 2024/25 y los ocho equipos con mayor coeficiente, en vez de los campeones de las ligas, como era habitual en los últimos años.
¿Cómo están formados los bombos hasta ahora en la Champions League 2025/26?
Bombo 1: Real Madrid, Manchester City, PSG, Bayern Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund y FC Barcelona.
Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Brujas y Benfica
Bombo 3: PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisboa, OlympiaKos, Sparta Praga, Olympique Marsella, Tottenham y Bodo/Glimt
Bombo 4: Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Club, Newcastle, Copenhagen, Mónaco, Qarabaj, Pafos y Kairat Almaty
Más noticias sobre la Champions League
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo