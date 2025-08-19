Champions League 2025/26: fechas de inicio y final, partidos de la fase de liga y más

La mesa está servida para el inicio de una nueva temporada en la UEFA Champions League. Los partidos ya están sorteados y el arranque de la etapa de liguilla está a la vuelta de la esquina.

A continuación veamos los detalles y fechas clave de la Champions League 2025/26.

¿Cuándo comienza y cuándo termina la Champions League 2025/26?

La Champions League 2025/26 comenzó el pasado 8 de julio de 2024 con las eliminatorias de la primera ronda clasificatoria, que se disputarán a doble partido, y que dan acceso a la fase de liguilla. La liguilla comienza el 16 de septiembre y la gran final se jugará el 30 de mayo de 2025 en el Puskas Arena de Budapest, Hungría.

¿Cuáles son las fechas de las rondas previas y fases finales de la Champions League 2025/26?

Primera ronda de clasificación: 8/9 y 15/16 de julio de 2025



Segunda ronda de clasificación: 22/23 y 29/30 de julio de 2025



Tercera ronda de clasificación: 5/6 y 12 de agosto de 2025



Play-offs: 19/20 y 26/27 de agosto de 2025



Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025



Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025



Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025



Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025



Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025



Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025



Jornada 7: 20/21 de enero de 2026



Jornada 8: 28 de enero de 2026



Play-offs eliminatorios: 17/18 y 24/25 febrero de 2026



Octavos de final: 10/11 y 17/18 marzo de 2026



Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026



Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026



Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest)

Equipos clasificados para la Champions League 2025/26

Para clasificarse a la Champions League, algunos equipos lo hicieron de forma directa a través de sus ligas, mientras que otros tuvieron que ir superando una serie de rondas previas.

Equipo País Tottenham Hotspur Inglaterra Liverpool Inglaterra Arsenal Inglaterra Manchester City Inglaterra Chelsea Inglaterra Newcastle Inglaterra Napoli Italia Inter de Milán Italia Atalanta Italia Juventus Italia FC Barcelona España Real Madrid España Atlético Madrid España Athletic Club España Villarreal España Bayern Múnich Alemania Bayer Leverkusen Alemania Eintracht Frankfurt Alemania Borussia Dortmund Alemania París Saint-Germain Francia Olympique Marsella Francia Mónaco Francia PSV Eindhoven Países Bajos Ajax Países Bajos Sporting Lisboa Portugal Union Saint-Gilloise Bélgica Galatasaray Turquía Sparta Praga República Checa Olympiacos Grecia

¿Cuándo fue el sorteo de la fase de liguilla de la Champions League 2025/26?

El sorteo de la fase de liga se celebró el 28 de agosto de 2025, mientras que los cruces de los play-offs eliminatorios se conocerán el 30 de enero de 2026. El cuadro final será sorteado el 27 de febrero de 2026.

¿Cómo funcionan los bombos de la Champions League 2025/26?

Para realizar el sorteo de la fase de liguilla, los 36 equipos quedarán distribudos en cuatro bombos (bombo 1, bombo 2, bombo 3 y bombo 4) en función del coeficiente de cada equipo en el ranking UEFA, excepto el campeón, en este caso el París Saint-Germain, que va al bombo 1 independientemente de su coeficiente.

Por lo tanto, en el primer bombo estará el campeón de la edición 2024/25 y los ocho equipos con mayor coeficiente, en vez de los campeones de las ligas, como era habitual en los últimos años.

¿Cómo están formados los bombos hasta ahora en la Champions League 2025/26?

Bombo 1: Real Madrid, Manchester City, PSG, Bayern Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund y FC Barcelona.

Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Brujas y Benfica

Bombo 3: PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisboa, OlympiaKos, Sparta Praga, Olympique Marsella, Tottenham y Bodo/Glimt

Bombo 4: Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Club, Newcastle, Copenhagen, Mónaco, Qarabaj, Pafos y Kairat Almaty

