SEC announces kickoff times, TV schedule for Week 4 games

Auburn at Oklahoma and a primetime rivalry tilt with Florida visiting Miami lead the way for the SEC.

The SEC and its broadcast partners have finalized kickoff times and TV designations for Week 4, headlined by ABC’s 3:30 p.m. showcase of Auburn at Oklahoma and a primetime rivalry tilt with Florida visiting Miami on ABC. All times below are Eastern and subject to change.

Saturday, Sept. 20 (Week 4)

  • Arkansas at Memphis — 12:00 p.m., ABC
  • UAB at No. 15 Tennessee — 12:45 p.m., SEC Network
  • Tulane at No. 13 Ole Miss — 3:30 p.m., ESPN
  • No. 22 Auburn at No. 11 Oklahoma — 3:30 p.m., ABC
  • Northern Illinois at Mississippi State — 4:15 p.m., SEC Network
  • South Carolina at No. 23 Missouri — 7:00 p.m., ESPN
  • Florida at No. 4 Miami — 7:30 p.m., ABC
  • Georgia State at No. 20 Vanderbilt — 7:30 p.m., ESPNU
  • Southeastern Louisiana at No. 3 LSU — 7:45 p.m., SEC Network
  • Sam Houston at No. 8 Texas — 8:00 p.m., ESPN+/SEC Network+

