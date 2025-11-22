California High School Football How Top 25 State Football Teams Fared - Nov. 21, 2025
HOW CALIFORNIA TOP 25 FARED (11-21-2025)
(Records up to date)
No. 1 Mater Dei (8-3)
Final: Centennial 28, Mater Dei 27 LIVE SCORING
No. 2 Santa Margarita (9-3)
Final: Santa Margarita 31, Orange Lutheran 6
No. 3 Corona Centennial (11-1)
No. 4 De La Salle (12-0)
Final: De La Salle 24, Pittsburg 17 LIVE SCORING
No. 5 Sierra Canyon (10-1)
Season over
No. 6 St. John Bosco (9-2)
Season over
7. Orange Lutheran (3-9)
Final: Santa Margarita 31, Orange Lutheran 6
No. 8 Mission Viejo (9-2)
Season over
No. 9 Folsom (10-1)
Final: Folsom 54, Monterey Trail 14
No. 10 Los Alamitos (11-2)
Final: Los Alamitos 23, Murrieta Valley 10
No. 11 Riordan (12-0)
No. 12 Servite (6-5)
Season over
13. Leuzinger (10-2)
Final: San Clemente 35, Leuzinger 7
14. Murrieta Valley (9-4)
Final: Los Alamitos 23, Murrieta Valley 10
15. Lincoln (10-2)
Final: Lincoln 49, San Marcos 35
16. Carlsbad (10-1)
17. Pittsburg (10-2)
Final: De La Salle 24, Pittsburg 17
18. Cathedral Catholic (10-2)
19. Oxnard Pacifica (13-0)
Final: Pacifica/Oxmanrd 42, Chino Hills 24
20. Central East (12-1)
Last week: Central East 53, Buchanan 31
Final: Clovis East 70, Clovis 35
21. Manteca (11-1)
Final: St. Mary's 19, Manteca 14
22. San Clemente (9-4)
Final: San Clemente 35, Leuzinger 7
23. Serra-San Mateo (7-5)
Next: Friday vs. Riordan at San Jose City College
24. Acalanes (11-1)
Final: Cardinal Newman 52, Acalanes 17