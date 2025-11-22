High School

California High School Football How Top 25 State Football Teams Fared - Nov. 21, 2025

Ranked teams win 10 of 19 games with another shocker at the top, No. 1 Mater Dei not reaching the Southern Section finals with their second straight loss to Centennial

Mitch Stephens

Corona Centennial's line was exceptional on Friday in a 28-27 stunning win over Mater Dei.
HOW CALIFORNIA TOP 25 FARED (11-21-2025)
(Records up to date)

No. 1 Mater Dei (8-3)

Final: Centennial 28, Mater Dei 27 LIVE SCORING

No. 2 Santa Margarita (9-3)

Final: Santa Margarita 31, Orange Lutheran 6

No. 3 Corona Centennial (11-1)

Final: Centennial 28, Mater Dei 27 LIVE SCORING

No. 4 De La Salle (12-0)

Final:  De La Salle 24, Pittsburg 17 LIVE SCORING

No. 5 Sierra Canyon (10-1)

Season over

No. 6 St. John Bosco (9-2)

Season over

7. Orange Lutheran (3-9)

Final: Santa Margarita 31, Orange Lutheran 6

No. 8 Mission Viejo (9-2)

Season over

No. 9 Folsom (10-1)

Final: Folsom 54, Monterey Trail 14

No. 10 Los Alamitos (11-2)

Final: Los Alamitos 23, Murrieta Valley 10

No. 11 Riordan (12-0)

Final: Riordan 33, Serra 13

No. 12 Servite (6-5)

Season over

13. Leuzinger (10-2)

Final: San Clemente 35, Leuzinger 7

14. Murrieta Valley (9-4)

Final: Los Alamitos 23, Murrieta Valley 10

15. Lincoln (10-2)

Final: Lincoln 49, San Marcos 35

16. Carlsbad (10-1)

Next: Vs. Cathedral Catholic

17. Pittsburg (10-2)

Final:  De La Salle 24, Pittsburg 17

18. Cathedral Catholic (10-2)

Next: At Carlsbod

19. Oxnard Pacifica (13-0)

Final: Pacifica/Oxmanrd 42, Chino Hills 24

20. Central East (12-1)

Last week: Central East 53, Buchanan 31

Final: Clovis East 70, Clovis 35

21. Manteca (11-1)

Final: St. Mary's 19, Manteca 14

22. San Clemente (9-4)

Final: San Clemente 35, Leuzinger 7

23. Serra-San Mateo (7-5)

Next: Friday vs. Riordan at San Jose City College

24. Acalanes (11-1)

Final: Cardinal Newman 52, Acalanes 17

25. Cardinal Newman (11-1)

Final: Cardinal Newman 52, Acalanes 17

