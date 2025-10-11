California High School Football How Top 25 State Football Teams Fared - Oct. 10 2025
It was another tough week for High School On SI's California Top 25 football teams, which dropped seven games on Friday night, four to other ranked teams.
Thirteen of the teams secured another week in the rankings with victories on Friday night.
Three of the Top 10 teams had byes, and two more Top 25 teams are scheduled to play on Saturday.
Check back throughout the weekend to see how all the state's elite performed.
HOW CALIFORNIA TOP 25 FARED (10-10-2025)
(Records up to date)
1. ST. JOHN BOSCO (7-0)
Final: St. John Bosco 48, Orange Lutheran 0 SEE LIVE SCORE RECAP
2. SIERRA CANYON (7-0)
Final: Sierra Canyon 45, Chaminade 14
3. CORONA CENTENNIAL (6-1)
Final: Centennial 63, Vista Murrieta 14
4. MATER DEI (*5-2)
Final: Santa Margarita 7, Mater Dei 6 SEE LIVE SCORE RECAP
5. DE LA SALLE (6-0)
Idle
6. MISSION VIEJO (6-1)
Idle
7. SANTA MARGARITA (5-2)
Final: Santa Margarita 7, Mater Dei 6 SEE LIVE SCORE RECAP
8. LOS ALAMITOS (7-0)
Idle
9. LINCOLN-SAN DIEGO (6-1)
Final: Lincoln 54, La Jolla 3
10. ORANGE LUTHERAN (3-4)
Final: St. John Bosco 48, Orange Lutheran 0 SEE LIVE SCORE RECAP
11. SERVITE (5-2)
Final: Servite 43, JSerra Catholic 26
12. FOLSOM (6-1)
Final: Folsom 35, Del Oro 20
13. MURRIETA VALLEY (5-1)
Final: Murrieta Valley 56, Chaparral 42
14. BEAUMONT (5-2)
Final: Cajon 25, Beaumont 23
15. RIORDAN-SAN FRANCISC0 (5-0)
Next: Saturday vs. St. Ignatius
16. CATHEDRAL CATHOLIC (5-2)
Final: Point Loma 14, Cathedral Catholic 7
17. MISSION HILLS (6-1)
Final: Carlsbad 31, Mission Hills 17
18. CORONA DEL MAR (6-0)
Next: Saturday vs. Newport Harbor
19. LEUZINGER (5-1)
Final: Leuzinger 40, Palos Verdes 14
20. LA COSTA CANYON (6-1)
Final: La Costa Canyon 49, San Marcos 35
21. DAMIEN (6-1)
Final: Damien 49, Etiwanda 31
22. CHAPARRAL (3-4)
Final: Murrieta Valley 56, Chaparral 42
23. PITTSBURG (5-1)
Final: Pittsburg 55, Heritage 7
24. VISTA MURRIETA (5-2)
Final: Centennial 63, Vista Murrieta 14
25. SAN JUAN HILLS (4-2, LW #19)
Final: San Juan Hills 41, Yorba Linda 17