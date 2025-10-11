High School

California High School Football How Top 25 State Football Teams Fared - Oct. 10 2025

Upsets aplenty in week 7 of the football season, including No. 7 Santa Margarita shocking fourth-ranked Mater Dei; Top 25 goes 13-7 on Friday night

Bosco's wide receiver Daniel Odom (#3) is forced out of bounds by Manatee's defensive back Zyaire Green (#10). The Manatee Hurricanes hosted St. John Bosco (California) with a 31-0 lead over Manatee at halftime. After a long lightning delay the rest of the game was canceled at Joe Kinnan Field at Hawkins Stadium on Friday August 22, 2025, in Bradenton, Florida. / Thomas Bender / Sarasota Herald-Tribune / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

It was another tough week for High School On SI's California Top 25 football teams, which dropped seven games on Friday night, four to other ranked teams.

Thirteen of the teams secured another week in the rankings with victories on Friday night.

Three of the Top 10 teams had byes, and two more Top 25 teams are scheduled to play on Saturday.

Check back throughout the weekend to see how all the state's elite performed.

HOW CALIFORNIA TOP 25 FARED (10-10-2025)
(Records up to date)

1. ST. JOHN BOSCO (7-0)

Final: St. John Bosco 48, Orange Lutheran 0 SEE LIVE SCORE RECAP

2. SIERRA CANYON (7-0)

Final: Sierra Canyon 45, Chaminade 14

3. CORONA CENTENNIAL (6-1)

Final: Centennial 63, Vista Murrieta 14

4. MATER DEI (*5-2)

Final: Santa Margarita 7, Mater Dei 6 SEE LIVE SCORE RECAP

5. DE LA SALLE (6-0)

Idle

6. MISSION VIEJO (6-1)

Idle

7. SANTA MARGARITA (5-2)

Final: Santa Margarita 7, Mater Dei 6 SEE LIVE SCORE RECAP

8. LOS ALAMITOS (7-0)

Idle

9. LINCOLN-SAN DIEGO (6-1)

Final: Lincoln 54, La Jolla 3

10. ORANGE LUTHERAN (3-4) 

Final: St. John Bosco 48, Orange Lutheran 0 SEE LIVE SCORE RECAP

11. SERVITE (5-2)

Final: Servite 43, JSerra Catholic 26

12. FOLSOM (6-1)

Final: Folsom 35, Del Oro 20

13. MURRIETA VALLEY (5-1)

Final: Murrieta Valley 56, Chaparral 42

14. BEAUMONT (5-2) 

Final: Cajon 25, Beaumont 23

15. RIORDAN-SAN FRANCISC0 (5-0) 

Next: Saturday vs. St. Ignatius

16. CATHEDRAL CATHOLIC (5-2)

Final: Point Loma 14, Cathedral Catholic 7

17. MISSION HILLS (6-1)

Final: Carlsbad 31, Mission Hills 17

18. CORONA DEL MAR (6-0)

Next: Saturday vs. Newport Harbor 

19. LEUZINGER (5-1)

Final: Leuzinger 40, Palos Verdes 14

20. LA COSTA CANYON (6-1)

Final: La Costa Canyon 49, San Marcos 35

21. DAMIEN (6-1)

Final: Damien 49, Etiwanda 31

22. CHAPARRAL (3-4)

Final: Murrieta Valley 56, Chaparral 42

23. PITTSBURG (5-1)

Final: Pittsburg 55, Heritage 7

24. VISTA MURRIETA (5-2) 

Final: Centennial 63, Vista Murrieta 14

25. SAN JUAN HILLS (4-2, LW #19)

Final: San Juan Hills 41, Yorba Linda 17

MITCH STEPHENS

Mitch Stephens is a senior editor at SBLive Sports for California, a state he's covered high school sports since 1984. He won multiple CNPA and CPSWA writing awards with the Contra Costa Times, San Francisco Chronicle and MaxPreps.com before joining the SBLive staff in 2022. He's covered the beat nationally since 2007, profiling such athletes as Derrick Henry, Paige Bueckers, Patrick Mahomes, Sabrina Ionescu, Jayson Tatum, Chiney Ogwumike, Jeremy Lin and Najee Harris as preps. You can reach him at mitch@scorebooklive.com.

