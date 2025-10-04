High School

California High School Football How Top 25 State Football Teams Fared - Oct. 3 2025

Nine of the Top 25 teams go down on a rough Friday night, however six of those losses came to other ranked teams

Another runnaway for St. John Bosco, which puts up a 70-21 win over No. 22 JSerra Catholic
Another runnaway for St. John Bosco, which puts up a 70-21 win over No. 22 JSerra Catholic / Photo by Dennis Lee

The regular season's second half officially began tonight. Check out all the scores from the top teams.

It was. rough week for Top 25 teams that went a combined 14-9. Granted six of the nine losses were to other Top 25 teams

HOW CALIFORNIA TOP 25 FARED (10-3-2025)
(Records up to date)

1. ST. JOHN BOSCO (6-0)

High school football, California
St. John Bosco senior defensive end Dutch Horisk (41) has 19 college offers and is a University of Oregon commit / Photo by Dennis Lee

Final: St. John Bosco 70, JSerra Catholic 21

2. SIERRA CANYON (6-0)

California high school football
Sierra Canyon running back Jaxsen Stokes breaks into the open field on a run against Downey. / Rene Morales

Final: Sierra Canyon 30, Gardena Serra 0

3. CORONA CENTENNIAL (5-1)

California high school footbal
Tavian McNair of Corona Centennial lines up against Mater Dei on Thursday, Aug. 22, 2024. / Greg Stein

Final: Centennial 62, Roosevelt 20

Matt Logan wins 300th game: STORY

4. MATER DEI (*5-1)

California high school footbal
Mater Dei quarterback Ryan Hopkins warms up prior to the Monarch's meeting with St. Thomas Aquinas. Aug. 23, 2025. / Robson Lopes

Final: Mater Dei 25, Orange Lutheran 10

5. DE LA SALLE (6-0)

California high school football
De La Salle running back Duece Jones-Drew runs against Serra in 2024. The son of former NFL star Maurice Jones-Drew had two touchdown runs last week in a 36-7 win over St. Mary's. / Dennis Lee

Final: De La Salle 35, Cathedral Catholic 14

Spartans get big game from QB Brayden Knight, go wire-to-wire. LIVE UPDATE RECAP

6. MISSION VIEJO (5-1)

Final: Mission Viejo 56, Long Beach Poly 7

7. SANTA MARGARITA (4-2)

Final: Santa Margarita 17, Servite 7

8. LOS ALAMITOS (7-0)

Bye

9. LINCOLN-SAN DIEGO (5-1)

Bye

10. CATHEDRAL CATHOLIC (5-1)

Final: De La Salle 35, Cathedral Catholic 14

Three key starters go down, including starting QB Brady Palmer. LIVE UPDATE RECAP

11. ORANGE LUTHERAN (3-3)

Final: Mater Dei 25, Orange Lutheran 10

12. DAMIEN (5-1)

Final: Rancho Cucamonga 24, Damien 22

13. FOLSOM (5-1)

Final: Folsom 28, Oak Ridge 9

14. SERVITE (4-2)

Final: Santa Margarita 17, Servite 7

15. VISTA MURRIETA (5-1)

Final: Chaparral 28, Vista Murrieta 20

16. RIORDAN-SAN FRANCISC0 (5-0)

Final: Riordan 56, Sacred Heart Cathedral 30

17. BEAUMONT (5-1, LW #17)

Final: Beaumont 56, Redlands 0

18. MISSION HILLS (6-0)

Final: Mission Hills 35, La Costa Canyon 34

19. SAN JUAN HILLS (4-2)

Final: Corona del Mar 33, San Juan Hills 10

20. LA COSTA CANYON (5-1)

Final: Mission Hills 35, La Costa Canyon 34

21. GARDENA SERRA (3-3)

Final: Sierra Canyon 30, Gardena Serra 0

22. JSerra Catholic (3-3)

Final: St. John Bosco 70, JSerra Catholic 21

23. PITTSBURG (4-1, LW #23)

Final: Pittsburg 30, Los Gatos 27

24. DOWNEY (5-1)

Final: Downey 33, Mayfair 14

25. MURRIETA VALLEY (5-1)

Final: Murrieta Valley 55, Norco 45

Tarek Fattal contributed to this report

Mitch Stephens is a senior editor at SBLive Sports for California, a state he's covered high school sports since 1984. He won multiple CNPA and CPSWA writing awards with the Contra Costa Times, San Francisco Chronicle and MaxPreps.com before joining the SBLive staff in 2022. He's covered the beat nationally since 2007, profiling such athletes as Derrick Henry, Paige Bueckers, Patrick Mahomes, Sabrina Ionescu, Jayson Tatum, Chiney Ogwumike, Jeremy Lin and Najee Harris as preps. You can reach him at mitch@scorebooklive.com.

