California High School Football How Top 25 State Football Teams Fared - Oct. 3 2025
The regular season's second half officially began tonight. Check out all the scores from the top teams.
It was. rough week for Top 25 teams that went a combined 14-9. Granted six of the nine losses were to other Top 25 teams
HOW CALIFORNIA TOP 25 FARED (10-3-2025)
(Records up to date)
1. ST. JOHN BOSCO (6-0)
Final: St. John Bosco 70, JSerra Catholic 21
2. SIERRA CANYON (6-0)
Final: Sierra Canyon 30, Gardena Serra 0
3. CORONA CENTENNIAL (5-1)
Final: Centennial 62, Roosevelt 20
Matt Logan wins 300th game: STORY
4. MATER DEI (*5-1)
Final: Mater Dei 25, Orange Lutheran 10
5. DE LA SALLE (6-0)
Final: De La Salle 35, Cathedral Catholic 14
Spartans get big game from QB Brayden Knight, go wire-to-wire. LIVE UPDATE RECAP
6. MISSION VIEJO (5-1)
Final: Mission Viejo 56, Long Beach Poly 7
7. SANTA MARGARITA (4-2)
Final: Santa Margarita 17, Servite 7
8. LOS ALAMITOS (7-0)
Bye
9. LINCOLN-SAN DIEGO (5-1)
Bye
10. CATHEDRAL CATHOLIC (5-1)
Final: De La Salle 35, Cathedral Catholic 14
Three key starters go down, including starting QB Brady Palmer. LIVE UPDATE RECAP
11. ORANGE LUTHERAN (3-3)
Final: Mater Dei 25, Orange Lutheran 10
12. DAMIEN (5-1)
Final: Rancho Cucamonga 24, Damien 22
13. FOLSOM (5-1)
Final: Folsom 28, Oak Ridge 9
14. SERVITE (4-2)
Final: Santa Margarita 17, Servite 7
15. VISTA MURRIETA (5-1)
Final: Chaparral 28, Vista Murrieta 20
16. RIORDAN-SAN FRANCISC0 (5-0)
Final: Riordan 56, Sacred Heart Cathedral 30
17. BEAUMONT (5-1, LW #17)
Final: Beaumont 56, Redlands 0
18. MISSION HILLS (6-0)
Final: Mission Hills 35, La Costa Canyon 34
19. SAN JUAN HILLS (4-2)
Final: Corona del Mar 33, San Juan Hills 10
20. LA COSTA CANYON (5-1)
Final: Mission Hills 35, La Costa Canyon 34
21. GARDENA SERRA (3-3)
Final: Sierra Canyon 30, Gardena Serra 0
22. JSerra Catholic (3-3)
Final: St. John Bosco 70, JSerra Catholic 21
23. PITTSBURG (4-1, LW #23)
Final: Pittsburg 30, Los Gatos 27
24. DOWNEY (5-1)
Final: Downey 33, Mayfair 14
25. MURRIETA VALLEY (5-1)
Final: Murrieta Valley 55, Norco 45
Tarek Fattal contributed to this report