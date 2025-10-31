California High School Football How Top 25 State Football Teams Fared - Oct. 30-31, 2025
The last week of the regular season is upon us in five sections: San Diego, Southern, LA City, Central and Sac-Joaquin.
The rest of the five sections have two more weeks.
MATER DEI VS. ST. JOHN BOSCO | Always something special
It's going to be a busy Thursday night of football this week, with 11 teams in the Top 25 playing the day before Halloween.
HOW CALIFORNIA TOP 25 FARED (10-30-2025)
(Records up to date)
1. ST. JOHN BOSCO (9-0)
Next: Friday vs. Mater Dei
2. SIERRA CANYON (9-0)
Next: Friday at Loyola
3. CORONA CENTENNIAL (8-1)
Next: Friday vs. Chaparral
4. MISSION VIEJO (9-1)
Final: Mission Viejo 76, Los Alamitos 49
- LIVE SCORING | 125 points in one game
5. DE LA SALLE (9-0)
Final: De La Salle 52, California 14
- GAME SUMMARY | De La Salle romps
6. SANTA MARGARITA (6-3)
Next: Friday at JSerra Catholic
7. MATER DEI (6-2)
Next: Friday at St. John Bosco
8. FOLSOM (8-1)
Next: Friday vs. Granite Bay
9. SERVITE (5-4)
Next: Friday vs. Orange Lutheran
10. LEUZINGER (7-1)
Next: Friday at Lawndale
11. RIORDAN-SAN FRANCISC0 (8-0)
12. CORONA DEL MAR (9-1)
Final: Yorba Linda 35, Corona del Mar 28
13. LOS ALAMITOS (8-2)
Final: Mission Viejo 76, Los Alamitos 49
14. LINCOLN-SAN DIEGO (7-2)
Next: Friday at Scripps Ranch
15. VISTA MURRIETA (7-3)
Final: Norco 17, Vista Murrieta 7
16. MURRIETA VALLEY (7-3)
Final: Murrieta Valley 48, Roosevelt 13
17. CARLSBAD (9-1)
Final: Carlsbad 34, Del Norte 6
18. CHAPARRAL (5-4)
Next: Friday at Corona Centennial
19. SAN JUAN HILLS (8-2)
Final: San Juan Hills 41, Tesoro 7
20. PACIFICA-OXNARD (9-0)
Next: Friday at Bishop Diego
21. PITTSBURG (8-1)
Final: Pittsburg 42, Freedom 0
22. RANCHO CUCAMONGA (5-4)
Next: Thursday vs. Chino Hills
23. MISSION HILLS (8-1)
Next: Friday at San Marcos
24. MANTECA (9-0)
Next: Friday at Oakdale
25. DOWNEY (8-1)
Next: Thursday at Dominguez