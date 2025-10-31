High School

California High School Football How Top 25 State Football Teams Fared - Oct. 30-31, 2025

Nearly half of the state's elite play on Thursday night due to Halloween on Friday; Mission Viejo and Los Alamitos combine to score 125 points in a Thursday Instant Classic

Mitch Stephens

Los Alamitos standout Lenny Ibarra will try and lead the Griffins to a much-needed win over Mission Viejo Thursday night. Ibarra and the Griffins played a game for the ages, before falling 76-49 in a basketball score played on the gridiron.
The last week of the regular season is upon us in five sections: San Diego, Southern, LA City, Central and Sac-Joaquin.

The rest of the five sections have two more weeks.

MATER DEI VS. ST. JOHN BOSCO | Always something special

It's going to be a busy Thursday night of football this week, with 11 teams in the Top 25 playing the day before Halloween.

HOW CALIFORNIA TOP 25 FARED (10-30-2025)
(Records up to date)

1. ST. JOHN BOSCO (9-0) 

Next: Friday vs. Mater Dei

2. SIERRA CANYON (9-0)

Next: Friday at Loyola

3. CORONA CENTENNIAL (8-1)

Next: Friday vs. Chaparral

4. MISSION VIEJO (9-1)

Final: Mission Viejo 76, Los Alamitos 49

5. DE LA SALLE (9-0)

Final: De La Salle 52, California 14

6. SANTA MARGARITA (6-3)

Next: Friday at JSerra Catholic

7. MATER DEI (6-2)

Next: Friday at St. John Bosco

MATER DEI VS. BOSCO | This is different

8. FOLSOM (8-1)

Next: Friday vs. Granite Bay

9. SERVITE (5-4)

Next:  Friday vs. Orange Lutheran

10. LEUZINGER (7-1)

Next: Friday at Lawndale

11. RIORDAN-SAN FRANCISC0 (8-0) 

Next:: Saturday vs. Mitty

12. CORONA DEL MAR (9-1)

Final: Yorba Linda 35, Corona del Mar 28

13. LOS ALAMITOS (8-2)

Final: Mission Viejo 76, Los Alamitos 49

LIVE SCORING | 125 points in one game

14. LINCOLN-SAN DIEGO (7-2)

Next: Friday at Scripps Ranch

15. VISTA MURRIETA (7-3)

Final: Norco 17, Vista Murrieta 7

16. MURRIETA VALLEY (7-3)

Final: Murrieta Valley 48, Roosevelt 13

17. CARLSBAD (9-1)

Final: Carlsbad 34, Del Norte 6

18. CHAPARRAL (5-4)

Next: Friday at Corona Centennial

19. SAN JUAN HILLS (8-2)

Final: San Juan Hills 41, Tesoro 7

20. PACIFICA-OXNARD (9-0)

Next: Friday at Bishop Diego

21. PITTSBURG (8-1)

Final: Pittsburg 42, Freedom 0

22. RANCHO CUCAMONGA (5-4)

Next: Thursday vs. Chino Hills

23. MISSION HILLS (8-1)

Next:  Friday at San Marcos

24. MANTECA (9-0)

Next: Friday at Oakdale

25. DOWNEY (8-1)

Next: Thursday at Dominguez

Mitch Stephens
MITCH STEPHENS

Mitch Stephens is a senior editor at SBLive Sports for California, a state he's covered high school sports since 1984.

