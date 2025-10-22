High School

California High School Football Top 25 State Rankings - Oct. 21, 2025

Sac-Joaquin Section power Manteca moves into the Power 25 rankings in the Golden State

Manteca's Quinn Martinez (4) and Micah Cardoza (16) are all fired up during a big 15-14 win at North Coast Section power Marin Catholic on Sept. 13. Manteca (8-0) moved into the High School On SI Top 25 California football rankings this week.
Manteca's Quinn Martinez (4) and Micah Cardoza (16) are all fired up during a big 15-14 win at North Coast Section power Marin Catholic on Sept. 13. Manteca (8-0) moved into the High School On SI Top 25 California football rankings this week. / Charles Chang SBLiv

Very little movement this week in the rankings from week 8 in most of the state. We moved out Orange Lutheran after two forfeit losses knocked the Lancers to 2-6 on the season.

The new team in the rankings is Sac-Joaquin Section power Manteca, which has outscored opponenets 377-93.

The only other significant move was replacing Santa Margarita at No. 4 with previous No. 2 Mission Viejo. All these teams, including No. 1 St. John Bosco, No. 2 Sierra Canyon and No. 3 Corona Centennial will work it all out in the CIF Southern Section Open Division playoffs in a couple of weeks.

And wouldn't it be something, but surely not inconceivable, to have No. 7 Mater Dei rise up and beat all in the playoffs.

CALIFORNIA TOP 25 RANKINGS (10-14-2025)

1. ST. JOHN BOSCO (8-0, LW #1) 

Last week: St. John Bosco 27, Santa Margarita 14 | LIVE SCORING :SJB-SM

Next: Friday vs. Servite

2. SIERRA CANYON (8-0, LW #2)

Last week: Sierra Canyon 45, Notre Dame 10

Next:  Friday at Bishop Amat

3. CORONA CENTENNIAL (7-1, LW #3)

Last week: Centennial 48, Murrieta Valley 20

Next: Thursday at Norco

4. MISSION VIEJO (7-1, LW #7)

Last week: Mission Viejo 34, San Clemente 16

Next: Friday at Edison

5. DE LA SALLE (7-0, LW #5)

Last week: De La Salle 56, Amador Valley 13

Next: Friday at San Ramon Valley

6. SANTA MARGARITA (5-3, LW #4)

Last week: St. John Bosco 27, Santa Margarita 14 | LIVE SCORING:SJB-SM

Next: Friday vs. Orange Lutheran

7. MATER DEI (5-2, LW #6)

Last week: Mater Dei 29, Servite 19

Next: Friday vs. JSerra Catholic

8. LOS ALAMITOS (8-0, LW #8)

Last week: Los Alamitos 41, Edison 22

Next: Friday at San Clemente

9. LINCOLN-SAN DIEGO (7-1, LW #9)

Last week: Lincoln 56, University City 0

Next: Friday vs. Cathedral Catholic

10. FOLSOM (7-1, LW #10)

Last week: Folsom 48, Whitney 7

Next: Friday vs. Jesuit

11. SERVITE (5-3, LW #11)

Last week: Mater Dei 29, Servite 19

Next: Friday at St. John Bosco

12. MURRIETA VALLEY (6-2, LW #12)

Last week: Centennial 48, Murrieta Valley 20

Next: Friday at Vista Murrieta

13. LEUZINGER (6-1, LW #13)

Last week: Leuzinger 16, Culver City 7

Next: Friday vs. Mira Costa

14. RIORDAN-SAN FRANCISC0 (7-0, LW #14) 

Last week: Riordan 49, Valley Christian 10

Next:: Friday vs. Bellarmine at SJCC

15. CORONA DEL MAR (8-0, LW #16)

Last week: Corona del Mar 21, Villa Park 3

Next::  Friday at Tesoro

16. CARLSBAD (8-0, LW 17)

Last week: Carlsbad 31, San Marcos 28

Next: Friday vs. La Costa Canyon

17. DAMIEN (7-1, LW #18)

Last week: Damien 35, Upland 14

Next: Friday at Chino Hills

18. CHAPARRAL (4-4, LW #19)

Last week: Chaparral 56, Norco 28

Next: Thursday vs. Roosevelt

19. SAN JUAN HILLS (6-2, LW #20)

Last week: San Juan Hills 47, Newport Harbor 10

Next: Friday vs. Villa Park

20. BEAUMONT (6-2, LW #21) 

Last week: Beaumont 57, Yucaipa 10

Next:  Friday at Citrus Valley

21. Pacifica-Oxnard (80, LW 22)

Last week: Pacifica 42, Camarillo 16

Next: Friday vs. Simi Valley

22. PITTSBURG (6-1, LW #23)

Last week: Pittsburg 29, Liberty 12

Next: Friday vs. Deer Valley

23. RANCHO CUCAMONGA (4-4, LW 24)

Last week: Rancho Cucamonga 41, Ayala 0

Next: Friday vs. Etiwanda

24. MISSION HILLS (7-1, LW #24)

Last week: Mission Hills 36, Torrey Pines 0

Next:  Friday vs. Rancho Bernardo

25. MANTECA (8-0, LW NR)

Last week: Manteca 56, East Union 20

Next: Friday vs. Patterson

