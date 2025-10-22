California High School Football Top 25 State Rankings - Oct. 21, 2025
Very little movement this week in the rankings from week 8 in most of the state. We moved out Orange Lutheran after two forfeit losses knocked the Lancers to 2-6 on the season.
The new team in the rankings is Sac-Joaquin Section power Manteca, which has outscored opponenets 377-93.
The only other significant move was replacing Santa Margarita at No. 4 with previous No. 2 Mission Viejo. All these teams, including No. 1 St. John Bosco, No. 2 Sierra Canyon and No. 3 Corona Centennial will work it all out in the CIF Southern Section Open Division playoffs in a couple of weeks.
And wouldn't it be something, but surely not inconceivable, to have No. 7 Mater Dei rise up and beat all in the playoffs.
CALIFORNIA TOP 25 RANKINGS (10-14-2025)
1. ST. JOHN BOSCO (8-0, LW #1)
Last week: St. John Bosco 27, Santa Margarita 14 | LIVE SCORING :SJB-SM
Next: Friday vs. Servite
2. SIERRA CANYON (8-0, LW #2)
Last week: Sierra Canyon 45, Notre Dame 10
Next: Friday at Bishop Amat
3. CORONA CENTENNIAL (7-1, LW #3)
Last week: Centennial 48, Murrieta Valley 20
Next: Thursday at Norco
4. MISSION VIEJO (7-1, LW #7)
Last week: Mission Viejo 34, San Clemente 16
Next: Friday at Edison
5. DE LA SALLE (7-0, LW #5)
Last week: De La Salle 56, Amador Valley 13
Next: Friday at San Ramon Valley
6. SANTA MARGARITA (5-3, LW #4)
Last week: St. John Bosco 27, Santa Margarita 14 | LIVE SCORING:SJB-SM
Next: Friday vs. Orange Lutheran
7. MATER DEI (5-2, LW #6)
Last week: Mater Dei 29, Servite 19
Next: Friday vs. JSerra Catholic
8. LOS ALAMITOS (8-0, LW #8)
Last week: Los Alamitos 41, Edison 22
Next: Friday at San Clemente
9. LINCOLN-SAN DIEGO (7-1, LW #9)
Last week: Lincoln 56, University City 0
Next: Friday vs. Cathedral Catholic
10. FOLSOM (7-1, LW #10)
Last week: Folsom 48, Whitney 7
Next: Friday vs. Jesuit
11. SERVITE (5-3, LW #11)
Last week: Mater Dei 29, Servite 19
Next: Friday at St. John Bosco
12. MURRIETA VALLEY (6-2, LW #12)
Last week: Centennial 48, Murrieta Valley 20
Next: Friday at Vista Murrieta
13. LEUZINGER (6-1, LW #13)
Last week: Leuzinger 16, Culver City 7
Next: Friday vs. Mira Costa
14. RIORDAN-SAN FRANCISC0 (7-0, LW #14)
Last week: Riordan 49, Valley Christian 10
Next:: Friday vs. Bellarmine at SJCC
15. CORONA DEL MAR (8-0, LW #16)
Last week: Corona del Mar 21, Villa Park 3
Next:: Friday at Tesoro
16. CARLSBAD (8-0, LW 17)
Last week: Carlsbad 31, San Marcos 28
Next: Friday vs. La Costa Canyon
17. DAMIEN (7-1, LW #18)
Last week: Damien 35, Upland 14
Next: Friday at Chino Hills
18. CHAPARRAL (4-4, LW #19)
Last week: Chaparral 56, Norco 28
Next: Thursday vs. Roosevelt
19. SAN JUAN HILLS (6-2, LW #20)
Last week: San Juan Hills 47, Newport Harbor 10
Next: Friday vs. Villa Park
20. BEAUMONT (6-2, LW #21)
Last week: Beaumont 57, Yucaipa 10
Next: Friday at Citrus Valley
21. Pacifica-Oxnard (80, LW 22)
Last week: Pacifica 42, Camarillo 16
Next: Friday vs. Simi Valley
22. PITTSBURG (6-1, LW #23)
Last week: Pittsburg 29, Liberty 12
23. RANCHO CUCAMONGA (4-4, LW 24)
Last week: Rancho Cucamonga 41, Ayala 0
Next: Friday vs. Etiwanda
24. MISSION HILLS (7-1, LW #24)
Last week: Mission Hills 36, Torrey Pines 0
Next: Friday vs. Rancho Bernardo
25. MANTECA (8-0, LW NR)
Last week: Manteca 56, East Union 20
Next: Friday vs. Patterson