California High School Football Top 25 State Rankings - Oct. 28, 2025
The last week of the regular season is upon us in five sections: San Diego, Southern, LA City, Central and Sac-Joaquin.
The rest of the five sections have two more weeks.
Not only is it Halloween week, but for California High School football fans, they get the treat of Mater Dei versus St. John Bosco. With two league losses for Mater Dei, the game doesn't appear to mean as much. But clearly when those two programs meet, it's something special.
MATER DEI VS. ST. JOHN BOSCO | Always something special
Seven of the last nine seasons, Mater Dei and St. John Bosco have played twice. The first always coming in Trinity League play, and each second-time matchup coming in the Division 1 final. In that span, Mater Dei is 7-2 in Trinity League play against the Braves, and the Monarchs hold a slim 4-3 advantage in D1 finals.
It's going to be a busy Thursday night of football this week, with 11 teams in the Top 25 playing the day before Halloween.
CALIFORNIA TOP 25 RANKINGS (10-28-2025)
1. ST. JOHN BOSCO (9-0, LW #1)
Last week: St. John Bosco 42, Servite 0
Next: Friday vs. Mater Dei
2. SIERRA CANYON (9-0, LW #2)
Last week: Sierra Canyon 40, Bishop Amat 0
Next: Friday at Loyola
3. CORONA CENTENNIAL (8-1, LW #3)
Last week: Centennial 59, Norco 49
Next: Friday vs. Chaparral
4. MISSION VIEJO (8-1, LW #4)
Last week: Mission Viejo 37, Edison 20
Next: Thursday at Los Alamitos
5. DE LA SALLE (8-0, LW #5)
Last week: De La Salle 56, San Ramon Valley 7
Next: Thursday vs. California
6. SANTA MARGARITA (6-3, LW #6)
Last week: Santa Margarita 28, Orange Lutheran 7
Next: Friday at JSerra Catholic
7. MATER DEI (6-2, LW #7)
Last week: Mater Dei 40, JSerra Catholic 7
Next: Friday at St. John Bosco
8. FOLSOM (8-1, LW #10)
Last week: Folsom 42, Jesuit 7
Next: Friday vs. Granite Bay
9. SERVITE (5-4, LW #11)
Last week: Mater Dei 29, Servite 19
Next: Friday vs. Orange Lutheran
10. LEUZINGER (7-1, LW #13)
Last week: Leuzinger 27, Mira Costa 14
Next: Friday at Lawndale
11. RIORDAN-SAN FRANCISC0 (8-0, LW #14)
Last week: Riordan 35, Bellarmine 13
12. CORONA DEL MAR (9-0, LW #16)
Last week: Corona del Mar 47, Tesoro 8
Next:: Thursday at Yorba Linda
13. LOS ALAMITOS (8-1, LW #8)
Last week: San Clemente 28, Los Alamitos 9
Next: Thursday vs. Mission Viejo
14. LINCOLN-SAN DIEGO (7-2, LW #9)
Last week: Cathedral Catholic 42, Lincoln 33
Next: Friday at Scripps Ranch
15. VISTA MURRIETA (7-2, LW NR)
Last week: Vista Murrieta 42, Murrieta Valley 35
Next: Thursday vs. Norco
16. MURRIETA VALLEY (6-3, LW #12)
Last week: Vista Murrieta 42, Murrieta Valley 35
Next: Thursday vs. Roosevelt
17. CARLSBAD (8-1, LW 15)
Last week: La Costa Canyon 50, Carlsbad 22
Next: Thursday at Del Norte
18. CHAPARRAL (5-4, LW #18)
Last week: Chaparral 61, Roosevelt 23
Next: Friday at Corona Centennial
19. SAN JUAN HILLS (7-2, LW #19)
Last week: San Juan Hills 28, Villa Park 10
Next: Thursday vs. Tesoro
20. PACIFICA-OXNARD (9-0, LW 21)
Last week: Pacifica 42, Simi Valley 20
Next: Friday at Bishop Diego
21. PITTSBURG (7-1, LW #22)
Last week: Pittsburg 51, Deer Valley 0
22. RANCHO CUCAMONGA (5-4, LW 23)
Last week: Rancho Cucamonga 41, Etiwanda 7
Next: Thursday vs. Chino Hills
23. MISSION HILLS (8-1, LW 24)
Last week: Mission Hills 56, Rancho Bernardo 0
Next: Friday at San Marcos
24. MANTECA (9-0, LW 25)
Last week: Manteca 43, Patterson 7
Next: Friday at Oakdale
25. DOWNEY (8-1, LW NR)
Last week: Downey 40, Warren 0
Next: Thursday at Dominguez