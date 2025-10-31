High School

California High School Football Top 25 State Rankings - Oct. 28, 2025

St. John Bosco vs. Mater Dei week feels a little different but both teams come in victorious; Nearly half the Top 25 to play on Thursday instead of Friday

Mitch Stephens

Mater Dei and St. John Bosco battled for the 2023 CIF Division I championship game at the LA Memorial Coliseum. As always the game was up for grabs, though the Monarchs won this won going away, 35-7, about six weeks after St. John Bosco shutout Mater Dei, 28-0. Anything can happen even with host Braves being the big favorite Friday at home
Mater Dei and St. John Bosco battled for the 2023 CIF Division I championship game at the LA Memorial Coliseum. As always the game was up for grabs, though the Monarchs won this won going away, 35-7, about six weeks after St. John Bosco shutout Mater Dei, 28-0. Anything can happen even with host Braves being the big favorite Friday at home / Photo: Heston Quan

The last week of the regular season is upon us in five sections: San Diego, Southern, LA City, Central and Sac-Joaquin.

The rest of the five sections have two more weeks.

Not only is it Halloween week, but for California High School football fans, they get the treat of Mater Dei versus St. John Bosco. With two league losses for Mater Dei, the game doesn't appear to mean as much. But clearly when those two programs meet, it's something special.

MATER DEI VS. ST. JOHN BOSCO | Always something special

Seven of the last nine seasons, Mater Dei and St. John Bosco have played twice. The first always coming in Trinity League play, and each second-time matchup coming in the Division 1 final. In that span, Mater Dei is 7-2 in Trinity League play against the Braves, and the Monarchs hold a slim 4-3 advantage in D1 finals.

It's going to be a busy Thursday night of football this week, with 11 teams in the Top 25 playing the day before Halloween.

CALIFORNIA TOP 25 RANKINGS (10-28-2025)

1. ST. JOHN BOSCO (9-0, LW #1) 

High school football, California
St. John Bosco senior defensive end Dutch Horisk (41) has 19 college offers and is a University of Oregon commit / Photo by Dennis Lee

Last week: St. John Bosco 42, Servite 0

Next: Friday vs. Mater Dei

2. SIERRA CANYON (9-0, LW #2)

Last week: Sierra Canyon 40, Bishop Amat 0

Next: Friday at Loyola

3. CORONA CENTENNIAL (8-1, LW #3)

Last week: Centennial 59, Norco 49

Next: Friday vs. Chaparral

4. MISSION VIEJO (8-1, LW #4)

Last week: Mission Viejo 37, Edison 20

Next: Thursday at Los Alamitos

5. DE LA SALLE (8-0, LW #5)

High school sports, California
De La Salle third-string running back Brady Smith finishes off his team's 26-0 win at Serra on Sept. 6, 2025 with a 71-yard touchdown run. He has six rushing touchdowns heading into Thursday's home game with California / Photo by Dennis Lee

Last week: De La Salle 56, San Ramon Valley 7

Next: Thursday vs. California

6. SANTA MARGARITA (6-3, LW #6)

Last week: Santa Margarita 28, Orange Lutheran 7

Next: Friday at JSerra Catholic

7. MATER DEI (6-2, LW #7)

Last week: Mater Dei 40, JSerra Catholic 7

Next: Friday at St. John Bosco

8. FOLSOM (8-1, LW #10)

Last week: Folsom 42, Jesuit 7

Next: Friday vs. Granite Bay

9. SERVITE (5-4, LW #11)

Last week: Mater Dei 29, Servite 19

Next:  Friday vs. Orange Lutheran

10. LEUZINGER (7-1, LW #13)

Last week: Leuzinger 27, Mira Costa 14

Next: Friday at Lawndale

11. RIORDAN-SAN FRANCISC0 (8-0, LW #14) 

Last week: Riordan 35, Bellarmine 13

Next:: Saturday vs. Mitty

12. CORONA DEL MAR (9-0, LW #16)

Last week: Corona del Mar 47, Tesoro 8

Next::  Thursday at Yorba Linda

13. LOS ALAMITOS (8-1, LW #8)

Last week: San Clemente 28, Los Alamitos 9

NextThursday vs. Mission Viejo

14. LINCOLN-SAN DIEGO (7-2, LW #9)

Last week: Cathedral Catholic 42, Lincoln 33

Next: Friday at Scripps Ranch

15. VISTA MURRIETA (7-2, LW NR)

Last week: Vista Murrieta 42, Murrieta Valley 35

Next: Thursday vs. Norco

16. MURRIETA VALLEY (6-3, LW #12)

Last week: Vista Murrieta 42, Murrieta Valley 35

Next: Thursday vs. Roosevelt

17. CARLSBAD (8-1, LW 15)

Last week: La Costa Canyon 50, Carlsbad 22

Next: Thursday at Del Norte

18. CHAPARRAL (5-4, LW #18)

Last week: Chaparral 61, Roosevelt 23

Next: Friday at Corona Centennial

19. SAN JUAN HILLS (7-2, LW #19)

Last week: San Juan Hills 28, Villa Park 10

Next: Thursday vs. Tesoro

20. PACIFICA-OXNARD (9-0, LW 21)

Last week: Pacifica 42, Simi Valley 20

Next: Friday at Bishop Diego

21. PITTSBURG (7-1, LW #22)

Last week: Pittsburg 51, Deer Valley 0

Next: Thursday at Freedom

22. RANCHO CUCAMONGA (5-4, LW 23)

Last week: Rancho Cucamonga 41, Etiwanda 7

Next: Thursday vs. Chino Hills

23. MISSION HILLS (8-1, LW 24)

Last week: Mission Hills 56, Rancho Bernardo 0

Next:  Friday at San Marcos

24. MANTECA (9-0, LW 25)

Last week: Manteca 43, Patterson 7

Next: Friday at Oakdale

25. DOWNEY (8-1, LW NR)

Last week: Downey 40, Warren 0

Next: Thursday at Dominguez

Published |Modified
Mitch Stephens
MITCH STEPHENS

Mitch Stephens is a senior editor at SBLive Sports for California, a state he's covered high school sports since 1984. He won multiple CNPA and CPSWA writing awards with the Contra Costa Times, San Francisco Chronicle and MaxPreps.com before joining the SBLive staff in 2022. He's covered the beat nationally since 2007, profiling such athletes as Derrick Henry, Paige Bueckers, Patrick Mahomes, Sabrina Ionescu, Jayson Tatum, Chiney Ogwumike, Jeremy Lin and Najee Harris as preps. You can reach him at mitch@scorebooklive.com.

Home/California