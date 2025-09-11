Los Angeles Metro High School Football Schedule & Scores - September 11-12, 2025
Get Los Angeles metro schedules and scores as the 2025 California high school football season continues into Week 3
There are 212 games scheduled across the Los Angeles metro this weekend, including 13 games featuring statewide top 25 ranked teams. You can follow every game live on our Los Angeles Metro High School Football Scoreboard.
The marquee matchups of the weekend include four of California's top-ranked teams as No. 1 Mater Dei travels to face No. 10 Corona Centennial and No. 3 Mission Viejo and No.9 Lincoln (San Diego) face off in an early season top-ten showdown.
Los Angeles Metro High School Football Schedule - Thursday, September 11, 2025
There are 34 Los Angeles Metro high school football games in California on Thursday. The first game,Costa Mesa vs Savanna, starts at 6:30 PM. The final game, Patriot vs Temescal Canyon, starts at 7:30 PM. You can follow every game on our Los Angeles Metro High School Football Scoreboard.
Full list of Thursday LA Metro Games:
Arlington vs Segerstrom
Bellflower vs Whittier
Bishop's vs California Military Institute
Bloomington vs Jurupa Valley
Burroughs/Burbank vs Los Altos
Cajon vs Newport Harbor
Cantwell-Sacred Heart vs Montebello
Canyon Springs vs Westminster
Centennial/Compton vs Firebaugh
Chino Hills vs North, JW
Citrus Hill vs Notre Dame/Riverside
Citrus Valley vs Upland
Colton vs Palm Springs
Costa Mesa vs Savanna
Fremont vs Jefferson
Gabrielino vs Workman
Gahr vs Trinity Classical Academy
Garey vs South El Monte
Hamilton vs Nuview Bridge
Hemet vs West Valley
Hillcrest vs Temecula Valley
Indian Springs vs Riverside Prep
Irvine vs Laguna Hills
Kearny vs Santa Rosa Academy
La Mirada vs Western
Los Amigos vs Nogales
Maranatha vs San Marino
Mendez vs Torres
Moreno Valley vs Vista del Lago
Patriot vs Temescal Canyon
Ramona vs Rancho Mirage
Redlands East Valley vs Sonora
Thousand Oaks vs West Ranch
Los Angeles Metro High School Football Schedule - Friday, September 12, 2025
There are 173 games scheduled across the Los Angeles metro area on Friday, September 12, highlighted by No. 1 Mater Dei taking on No. 10 Corona Centennial at 7 PM. You can follow every game on our Los Angeles Metro High School Football Scoreboard.
Full list of Friday LA Metro games:
Adelanto vs La Sierra
Alhambra vs Azusa
Angelou vs Crenshaw
Antelope Valley vs Rim of the World
Arleta vs Grant
Baldwin Park vs Sierra Vista
Banning vs Garfield
Banning vs Perris
Bassett vs Rosemead
Beaumont vs Chaminade
Beckman vs Portola
Bell vs San Pedro
Bell Gardens vs Jordan
Beverly Hills vs Boron
Big Bear vs Cabrillo
Bishop Amat vs Vista Murrieta
Bishop Montgomery vs Hart
Brea Olinda vs Jurupa Hills
Buena vs San Marcos
Buena Park vs Artesia
Burroughs/Ridgecrest vs Bishop Union
Calabasas vs Agoura
California vs El Monte
Calvary Chapel (SA) vs Capistrano Valley Christian
Camarillo vs Ventura
Canyon/Anaheim vs Sunny Hills
Canyon/Canyon vs Crespi
Cantwell-Sacred Heart vs St. Bernard
Capistrano Valley vs Aliso Niguel
Carter vs Eisenhower
Cathedral vs Simi Valley
Centennial/Corona vs Mater Dei
Channel Islands vs Westlake
Chaparral vs Rancho Cucamonga
Charter Oak vs Corona del Mar
Chatsworth vs Fairfax
Claremont vs Kaiser
Cleveland vs Franklin
Coachella Valley vs Palo Verde Valley
Colony vs Valley View
Compton Early College vs Glenn
Contreras vs Santee
Crean Lutheran vs El Modena
Crescenta Valley vs La Canada
Cypress vs Torrance
Dana Hills vs Wilson/Long Beach
Desert vs Littlerock
Desert Chapel vs Nordhoff
Desert Christian Academy vs San Jacinto Valley Academy
Dominguez vs Castaic
Don Bosco Tech vs Temple City
Don Lugo vs Monrovia
Dorsey vs Compton
Edison vs Palos Verdes
El Camino Real vs Panorama
El Dorado vs Valencia/Placentia
El Rancho vs Montebello
Fallbrook vs Imperial
Fontana vs Ontario
Fountain Valley vs St. Margaret's
Gardena vs Dymally
George Washington Prep vs Locke
Glendora vs Alta Loma
Godinez Fundamental vs Santa Ana Valley
Grace vs Fillmore
Granada Hills Charter vs Kennedy
Grand Terrace vs Diamond Bar
Granite Hills vs Hawthorne
Harvard-Westlake vs Royal
Heritage vs Paloma Valley
Heritage Christian vs Hart
Huntington Park vs Carson
JSerra Catholic vs Oak Hills
Kennedy vs Pioneer
Knight vs Rosamond
La Costa Canyon vs San Clemente
La Puente vs Arcadia
La Quinta (LQ) vs Hesperia
La Quinta/Westminster vs Mountain View
La Salle vs St. Genevieve
Lakeside vs Corona
Lawndale vs St. Monica Prep
Legacy vs Wilson
Liberty vs Elsinore
Linfield Christian vs Tahquitz
Los Angeles vs Hawkins
Los Osos vs Serrano
Loyola vs Hamilton
Lutheran/Orange vs Serra
Manual Arts vs Diego Rivera Learning Complex
Marina vs Pacifica (GG)
Marquez vs Rio Hondo Prep
Marshall vs Belmont
Mayfair vs Lakewood
Miller vs Arroyo Valley
Mira Costa vs La Habra
Mission Viejo vs Lincoln
Montclair vs Wilson (HH)
Muir vs St. Francis
Murrieta Valley vs Murrieta Mesa
Narbonne vs Lynwood
Newbury Park vs St. Pius X-St. Matthias Academy
Norco vs Etiwanda
Norte Vista vs Santa Monica
North Torrance vs West Torrance
Northview vs La Serna
Oak Hills vs JSerra Catholic
Ocean View vs Anaheim
Ontario Christian vs Diamond Ranch
Orange vs Paramount
Orange Vista vs Warren
Pacifica/Oxnard vs Rio Mesa
Palisades vs Brentwood School
Palm Desert vs Yucaipa
Peninsula vs Oak Park
Polytechnic vs Sylmar
Pomona vs Rialto
Rancho Dominguez vs Canoga Park
Redlands vs San Gorgonio
Redondo Union vs Huntington Beach
Roosevelt vs North Hollywood
Roosevelt vs Palmdale
Rowland vs Walnut
Roybal vs Jordan
Rubidoux vs Twentynine Palms
Saddleback vs Rancho Alamitos
Salesian vs Culver City
San Dimas vs Bonita
San Fernando vs Alemany
San Gabriel vs Carpinteria
San Jacinto vs Rancho Verde
San Juan Hills vs Rockwall-Heath
Santa Barbara vs Moorpark
Santa Clara vs Hollywood
Santa Fe vs Fullerton
Santa Margarita vs Oaks Christian
Santiago (GG) vs Century
Santiago/Corona vs Century
Santiago/Corona vs Silverado
Saugus vs Hueneme
Schurr vs Chino
Serra vs St. John Bosco
Servite vs Notre Dame (SO)
Sierra Canyon vs Downey
South East vs Westchester
South Gate vs Mary Star of the Sea
South Pasadena vs Golden Valley
South Torrance vs El Segundo
St. Paul vs Los Alamitos
Sultana vs Barstow
Summit vs St. Anthony
Tesoro vs Laguna Beach
Trabuco Hills vs El Toro
Troy vs Foothill
Tustin vs Damien
University vs Bernstein
University vs Estancia
Valencia/Valencia vs Paraclete
Valley Christian/Cerritos vs Cerritos
Valley View vs Colony
Venice vs Norwalk
Verdugo Hills vs Taft
Victor Valley vs Apple Valley
Viewpoint vs California City
Villa Park vs Ayala
West Covina vs South Hills
Western Christian vs Indio
Whittier Christian vs Santa Ana
Woodbridge vs Northwood
Yorba Linda vs Esperanza
Yucca Valley vs Chaffey
Create an account to get alerts for your favorite teams!
Get even closer to the action by creating a free account. Follow your favorite teams and get score updates, breaking news and alerts when new photo galleries are available. Sign up for free here