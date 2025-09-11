High School

Los Angeles Metro High School Football Schedule & Scores - September 11-12, 2025

Get Los Angeles metro schedules and scores as the 2025 California high school football season continues into Week 3

CJ Vafiadis

No. 3 Mission Viejo plays No. 9 Lincoln on Friday, September 12
No. 3 Mission Viejo plays No. 9 Lincoln on Friday, September 12 / Samuel Mawanda

There are 212 games scheduled across the Los Angeles metro this weekend, including 13 games featuring statewide top 25 ranked teams. You can follow every game live on our Los Angeles Metro High School Football Scoreboard

The marquee matchups of the weekend include four of California's top-ranked teams as No. 1 Mater Dei travels to face No. 10 Corona Centennial and No. 3 Mission Viejo and No.9 Lincoln (San Diego) face off in an early season top-ten showdown.

Los Angeles Metro High School Football Schedule - Thursday, September 11, 2025

There are 34 Los Angeles Metro high school football games in California on Thursday. The first game,Costa Mesa vs Savanna, starts at 6:30 PM. The final game, Patriot vs Temescal Canyon, starts at 7:30 PM. You can follow every game on our Los Angeles Metro High School Football Scoreboard

Full list of Thursday LA Metro Games:

Arlington vs Segerstrom

Bellflower vs Whittier

Bishop's vs California Military Institute

Bloomington vs Jurupa Valley

Burroughs/Burbank vs Los Altos

Cajon vs Newport Harbor

Cantwell-Sacred Heart vs Montebello

Canyon Springs vs Westminster

Centennial/Compton vs Firebaugh

Chino Hills vs North, JW

Citrus Hill vs Notre Dame/Riverside

Citrus Valley vs Upland

Colton vs Palm Springs

Costa Mesa vs Savanna

Fremont vs Jefferson

Gabrielino vs Workman

Gahr vs Trinity Classical Academy

Garey vs South El Monte

Hamilton vs Nuview Bridge

Hemet vs West Valley

Hillcrest vs Temecula Valley

Indian Springs vs Riverside Prep

Irvine vs Laguna Hills

Kearny vs Santa Rosa Academy

La Mirada vs Western

Los Amigos vs Nogales

Maranatha vs San Marino

Mendez vs Torres

Moreno Valley vs Vista del Lago

Patriot vs Temescal Canyon

Ramona vs Rancho Mirage

Redlands East Valley vs Sonora

Thousand Oaks vs West Ranch

Los Angeles Metro High School Football Schedule - Friday, September 12, 2025

There are 173 games scheduled across the Los Angeles metro area on Friday, September 12, highlighted by No. 1 Mater Dei taking on No. 10 Corona Centennial at 7 PM. You can follow every game on our Los Angeles Metro High School Football Scoreboard

Full list of Friday LA Metro games:

Adelanto vs La Sierra

Alhambra vs Azusa

Angelou vs Crenshaw

Antelope Valley vs Rim of the World

Arleta vs Grant

Baldwin Park vs Sierra Vista

Banning vs Garfield

Banning vs Perris

Bassett vs Rosemead

Beaumont vs Chaminade

Beckman vs Portola

Bell vs San Pedro

Bell Gardens vs Jordan

Beverly Hills vs Boron

Big Bear vs Cabrillo

Bishop Amat vs Vista Murrieta

Bishop Montgomery vs Hart

Brea Olinda vs Jurupa Hills

Buena vs San Marcos

Buena Park vs Artesia

Burroughs/Ridgecrest vs Bishop Union

Calabasas vs Agoura

California vs El Monte

Calvary Chapel (SA) vs Capistrano Valley Christian

Camarillo vs Ventura

Canyon/Anaheim vs Sunny Hills

Canyon/Canyon vs Crespi

Cantwell-Sacred Heart vs St. Bernard

Capistrano Valley vs Aliso Niguel

Carter vs Eisenhower

Cathedral vs Simi Valley

Centennial/Corona vs Mater Dei

Channel Islands vs Westlake

Chaparral vs Rancho Cucamonga

Charter Oak vs Corona del Mar

Chatsworth vs Fairfax

Claremont vs Kaiser

Cleveland vs Franklin

Coachella Valley vs Palo Verde Valley

Colony vs Valley View

Compton Early College vs Glenn

Contreras vs Santee

Crean Lutheran vs El Modena

Crescenta Valley vs La Canada

Cypress vs Torrance

Dana Hills vs Wilson/Long Beach

Desert vs Littlerock

Desert Chapel vs Nordhoff

Desert Christian Academy vs San Jacinto Valley Academy

Dominguez vs Castaic

Don Bosco Tech vs Temple City

Don Lugo vs Monrovia

Dorsey vs Compton

Edison vs Palos Verdes

El Camino Real vs Panorama

El Dorado vs Valencia/Placentia

El Rancho vs Montebello

Fallbrook vs Imperial

Fontana vs Ontario

Fountain Valley vs St. Margaret's

Gardena vs Dymally

George Washington Prep vs Locke

Glendora vs Alta Loma

Godinez Fundamental vs Santa Ana Valley

Grace vs Fillmore

Granada Hills Charter vs Kennedy

Grand Terrace vs Diamond Bar

Granite Hills vs Hawthorne

Harvard-Westlake vs Royal

Heritage vs Paloma Valley

Heritage Christian vs Hart

Huntington Park vs Carson

JSerra Catholic vs Oak Hills

Kennedy vs Pioneer

Knight vs Rosamond

La Costa Canyon vs San Clemente

La Puente vs Arcadia

La Quinta (LQ) vs Hesperia

La Quinta/Westminster vs Mountain View

La Salle vs St. Genevieve

Lakeside vs Corona

Lawndale vs St. Monica Prep

Legacy vs Wilson

Liberty vs Elsinore

Linfield Christian vs Tahquitz

Los Angeles vs Hawkins

Los Osos vs Serrano

Loyola vs Hamilton

Lutheran/Orange vs Serra

Manual Arts vs Diego Rivera Learning Complex

Marina vs Pacifica (GG)

Marquez vs Rio Hondo Prep

Marshall vs Belmont

Mayfair vs Lakewood

Miller vs Arroyo Valley

Mira Costa vs La Habra

Mission Viejo vs Lincoln

Montclair vs Wilson (HH)

Muir vs St. Francis

Murrieta Valley vs Murrieta Mesa

Narbonne vs Lynwood

Newbury Park vs St. Pius X-St. Matthias Academy

Norco vs Etiwanda

Norte Vista vs Santa Monica

North Torrance vs West Torrance

Northview vs La Serna

Oak Hills vs JSerra Catholic

Ocean View vs Anaheim

Ontario Christian vs Diamond Ranch

Orange vs Paramount

Orange Vista vs Warren

Pacifica/Oxnard vs Rio Mesa

Palisades vs Brentwood School

Palm Desert vs Yucaipa

Peninsula vs Oak Park

Polytechnic vs Sylmar

Pomona vs Rialto

Rancho Dominguez vs Canoga Park

Redlands vs San Gorgonio

Redondo Union vs Huntington Beach

Roosevelt vs North Hollywood

Roosevelt vs Palmdale

Rowland vs Walnut

Roybal vs Jordan

Rubidoux vs Twentynine Palms

Saddleback vs Rancho Alamitos

Salesian vs Culver City

San Dimas vs Bonita

San Fernando vs Alemany

San Gabriel vs Carpinteria

San Jacinto vs Rancho Verde

San Juan Hills vs Rockwall-Heath

Santa Barbara vs Moorpark

Santa Clara vs Hollywood

Santa Fe vs Fullerton

Santa Margarita vs Oaks Christian

Santiago (GG) vs Century

Santiago/Corona vs Century

Santiago/Corona vs Silverado

Saugus vs Hueneme

Schurr vs Chino

Serra vs St. John Bosco

Servite vs Notre Dame (SO)

Sierra Canyon vs Downey

South East vs Westchester

South Gate vs Mary Star of the Sea

South Pasadena vs Golden Valley

South Torrance vs El Segundo

St. Paul vs Los Alamitos

Sultana vs Barstow

Summit vs St. Anthony

Tesoro vs Laguna Beach

Trabuco Hills vs El Toro

Troy vs Foothill

Tustin vs Damien

University vs Bernstein

University vs Estancia

Valencia/Valencia vs Paraclete

Valley Christian/Cerritos vs Cerritos

Valley View vs Colony

Venice vs Norwalk

Verdugo Hills vs Taft

Victor Valley vs Apple Valley

Viewpoint vs California City

Villa Park vs Ayala

West Covina vs South Hills

Western Christian vs Indio

Whittier Christian vs Santa Ana

Woodbridge vs Northwood

Yorba Linda vs Esperanza

Yucca Valley vs Chaffey

Published
CJ VAFIADIS

CJ Vafiadis is the Marketing Director at SBLive Sports, bringing over 10 years of experience in sports marketing and team operations. His career began courtside as a student manager for the University of San Diego men’s basketball team, followed by a role as a graduate assistant with the University of Arizona basketball program. CJ’s background in both collegiate athletics and media has shaped his passion for connecting communities through high school sports coverage and innovative marketing strategies.

