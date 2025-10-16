High School

Minnesota High School Football 2025 Section Playoff Brackets, Schedule (MSHSL) - October 16, 2025

Get every bracket and see every matchup in the 2025 Minnesota high school football section playoffs

Jack Butler

Mark Bloom

The 2025 Minnesota high school football playoffs are here, and High School On SI has brackets and schedules for every section and matchup from Class 6A to 9-Player.

The section quarterfinals begin on October 21 for Class 5A through 9-Player. The Class 6A first round begins on October 24.

The playoffs will culminate with the 2025 MSHSL Prep Bowl at U.S. Bank Stadium on November 21 and 22.

9-Player Section Brackets & Matchups

Quarterfinals on October 21

Section 1 Bracket

No. 1 Mabel-Canton vs. No. 8 Lanesboro

No. 4 LeRoy-Ostrander-Lyle-Laceli vs. No. 5 Houston

No. 2 Spring Grove vs. No. 7 Grand Meadow

No. 3 Kingsland vs. No. 6 Wabasha-Kellogg

Section 2 Bracket

This bracket will be updated when released by the MSHSL.

Section 3 Bracket

No. 1 Hill-Beaver Creek - BYE

No. 4 Alden-Conger/Glenville-Emmons vs. No. 5 GHEC/Truman

No. 3 Adrian/Ellsworth vs. No. 6 Heron Lakes-Okabena/Fulda Coyotes

No. 2 Edgerton - BYE

Section 4 Bracket

No. 1 Hillcrest Lutheran Academy - BYE

No. 4 Rothsay vs. No. 5 Underwood

No. 2 Border West - BYE

No. 3 Hancock vs. No. 6 Ortonville

Section 5 Bracket

No. 1 Cromwell-Wright Area - BYE

No. 4 Mile Lacs vs. No. 5 Sebeka

No. 2 Bertha-Hewitt vs. No. 7 McGregor

No. 3 Ogilvie vs. No. 6 Verndale

Section 6 Bracket

No. 1 Fertile-Beltrami - BYE

No. 4 Blackduck vs. No. 5 Keliher/Northome

No. 2 Clearbrook-Gonvick - BYE

No. 3 Fosston vs. No. 6 NCE/UH Titans

Section 7 Bracket

No. 1 Cook County - BYE

No. 4 North Woods vs. No. 5 Bigfork

No. 2 Little-Big Falls vs. No. 7 Silvery Bay

No. 3 South Ridge vs. No. 6 Carlton-Wrenshall

Section 8 Bracket

No.1 Kittson County Central - BYE

No. 4 Northern Freeze vs. No. 5 Badger/GB-MR

No. 2 Stephen-Argyle Central vs. No. 7 Win-E-Mac

No. 3 Goodridge/Grygla vs. No. 6 Warren-Alvarado-Oslo

Class 1A Section Brackets & Matchups

Quarterfinals on October 21

Section 1 Bracket

No. 1 Fillmore Central - BYE

No. 4 United South Central vs. No. 5 New Richland-H-E-G

No. 2 Lewiston-Altura - BYE

No. 3 Southland vs. No. 6 Hayfield

Section 2 Bracket

No. 1 Cleveland - BYE

No. 4 GFW vs. No. 5 Mayer Lutheran

No. 2 St. James vs. No. 7 Madelia

No. 3 Lester Prairie vs. No. 6 Martin County West

Section 3 Bracket

No. 1 Springfield - BYE

No. 4 Tracy-Milroy-Balaton vs. No. 5 Sleepy Eye

No. 3 Russell-Tyler-Ruthton vs. No. 6 B O L D

No. 2 Murray County Central - BYE

Section 4 Bracket

No. 1 Minneota -BYE

No. 4 Canby vs. No. 5 MACCRAY

No. 3 Lakeview vs. No. 6 Lac qui Parle Valley

No. 2 Dawson Boyd vs. No. 7 Yellow Medicine East

Section 5 Bracket

No. 1 Upsala/Swanville - BYE

No. 4 Browerville-Eagle Valley vs. No. 5 Benson

No. 2 Belgrade-Brooten-Elrosa vs. No. 6 West Central Area

Section 6 Bracket

No. 1 Breckenridge vs. No. 8 New York Mills

No. 4 Ottertail Central vs. Pine River-Backus

No. 2 Parkers Prairie vs. No. 7 Nevis

No. 3 Walker-Hackensack-Akeley H.S. vs. Lake Park Audubon

Section 7 Bracket

No. 1 Barnum vs. No. 8 East Central - 10/21 6 p.m.

No. 4 Deer River vs. No. 5 Cherry - 10/21 6 p.m.

No. 2 Braham vs. No. 7 Chisholm - 10/21 6 p.m.

No. 3 Mountain Iron-Buhl vs. No. 6 Hinckley-Finlayson - 10/21 6 p.m.

Section 8 Bracket

No. 1 Mahnomen/Waubun Thunderbirds - BYE

No. 4 Bagley vs. No. 5 Ada-Borup-West - 10/21 6 p.m.

No. 2 Red Lake County Rebels vs. No. 7 Red Lake - 10/21 6 p.m.

No. 3 Park Christian School vs. No. 6 Park County West - 10/21 6 p.m.

Class 2A Section Brackets & Matchups

Section 1 Bracket

No. 1 Chatfield - BYE

No. 4 Rochester Lourdes vs. No. 5 Dover-Eyota - 10/21 7 p.m.

No. 2 Triton vs. No. 7 Rushford-Peterson - 10/21 7 p.m.

No. 3 Caledonia vs. No. 6 St. Charles - 10/21 7 p.m.

Section 2 Bracket

No. 1 Waterville-Elysian-Morristown - BYE

No. 4 St. Clair-Loyola vs. No. 5 Blue Earth - 10/21 7 p.m.

No. 3 Janesville-Waldorf-Pemberton vs. No. 6 Blooming Prairie - 10/21 7 p.m.

No. 2 Maple River Def. No. 7 Medford 2-0

Section 3 Bracket

No. 1 Jackson County Central - BYE

No. 4 Pipestone Area vs. No. 5 Windom Area - 10/21 7 p.m.

No. 3 Lake Crystal Wellcome Memorial vs. No. 6 Minnesota Valley Lutheran - 10/21 7 p.m.

No. 2 LeSueur-Henderson vs. No. 7 Sibley East - 10/21 7 p.m.

Section 4 Bracket

No. 1 Goodhue - BYE

No. 4 Central Public Schools vs. No. 5 Maple Lake - 10/21 7 p.m.

No. 2 Rush City vs. No. 7 Kenyon-Wanamingo - 10/21 7 p.m.

No. 3 Cannon Falls vs. No. 6 Randolph - 10/21 7 p.m.

Section 5 Bracket

No. 1 Eden Valley Watkins - BYE

No. 4 Kimball Area vs. No. 5 Paynesville Area - 10/21 7 p.m.

No. 2 St. Cloud Cathedral vs. No. 7 Atwater-Cosmos-Grove City - 10/21 7 p.m.

No. 3 Redwood Valley vs. No. 6 Kerkhoven-Murdock-Sunburg - 10/21 7 p.m.

Section 6 Bracket

No. 1 Pillager - BYE

No. 4 Osakis vs. No. 5 Royalton - 10/21 6 p.m.

No. 2 Holdingford vs. No. 7 Menahga - 10/21 6 p.m.

No. 3 Staples-Motley vs. No. 6 Wadena-Deer Creek - 10/21 6 p.m.

Section 7 Bracket

No. 1 Moose Lake/Willow River - BYE

No. 4 Greenway/Nashwauk-Keewatin vs. No. 5 Mesabi East - 10/21 6 p.m.

No. 2 Aitking vs. No. 7 Ely - 10/21 6 p.m.

No. 3 International Falls vs. No. 6 Crosby-Ironton - 10/21 6 p.m.

Section 8 Bracket

No. 1 Frazee - BYE

No. 4 Warroad vs. No. 5 Hawley - 10/21 6 p.m.

No. 2 Barnesville vs. No. 7 Roseau - 10/21 6 p.m.

No. 3 Pelican Rapids vs. No. 6 Crookston - 10/21 6 p.m.

Class 3A Section Brackets & Matchups

Section 1 Bracket

No. 1 Pine Island - BYE

No. 4 Lake City vs. No. 5 Plainview-Elgin-Milville - 10/21 7 p.m.

No. 2 Cotter/Hope vs. No. 7 Red Wing - 10/21 7 p.m.

No. 3 Zumbrota-Mazeppa vs. No. 6 La Crescent-Hokah - 10/21 7 p.m.

Section 2 Bracket

No. 1 Holy Family Catholic - BYE

No. 4 Dassel-Cokato vs. No. 5 Glencoe-Silver Lake - 10/21 7 p.m.

No. 2 Jordan vs. No. 7 Rockford - 10/21 7 p.m.

No. 3 Howard Lake-Waverly-Winsted vs. No. 6 Watertown-Mayer - 10/21 7 p.m.

Section 3 Bracket

No. 1 Waseca - BYE

No. 4 Tri-City United vs. No. 5 Fairmont - 10/21 7 p.m.

No. 2 Albert Lea vs. No. 7 Worthington - 10/21 7 p.m.

No. 3 Luverne vs. No. 6 Belle Plaine - 10/21 7 p.m.

Section 4 Bracket

No. 1 Minneapolis North - BYE

No. 4 Breck vs. No. 5 Brooklyn Center - 10/21 6 p.m.

No. 7 St. Agnes vs. No. 2 St. Croix Lutheran Academy - 10/21 6 p.m.

No. 3 Concordia Academy-St. Croix Prep vs. No. 4 Minneapolis Camden 10/21 6 p.m.

Section 5 Bracket

No. 1 Annandale - BYE

No. 4 Pine City vs. No. 5 Morea - 10/21 7 p.m.

No. 2 Spectrum - BYE

No. 3 Foley vs. No. 6 Milaca - 10/21 7 p.m.

Section 6 Bracket

This bracket will be updated when released by the MSHSL.

Section 7 Bracket

No. 1 Pequot Lakes - BYE

No. 4 Two Harbors vs. No. 5 Hibbing - 10/21 6 p.m.

No. 2 Pierz - BYE

No. 3 Esko vs. No. 6 Proctor - 10/21

Section 8 Bracket

No. 1 Dilworth-Glyndon-Felton - BYE

No. 4 Perham vs. No. 5 East Grand Forks - 10/21 6 p.m.

No. 2 Minnewaska Area vs. No. 7 Park Rapids Area - 10/21 6 p.m.

No. 3 Morries Area/Chokio-Albert vs. No. 6 Thief River Falls - 10/21 6 p.m.

Class 4A Section Brackets & Matchups

Section 1 Bracket

No. 1 Byron - BYE

No. 4 Winona vs. No. 5 Faribault, Shattuck-St. Mary's - 10/21 7 p.m.

No. 2 Kasson-Mantorville - BYE

No. 3 Stewartville vs. No. 6 Austin - 10/21 7 p.m.

Section 2 Bracket

No. 1 Marshall - BYE

No. 4 Hutchinson vs. No. 5 St. Peter - 10/21 7 p.m.

Section 3 Bracket

No. 1 Hill-Murray - BYE

No. 4 Simley vs. No. 5 St. Paul Johnson - 10/21 6 p.m.

No. 2 South St. Paul - BYE

No. 3 North-North St. Paul vs. No. 6 Chisago Lakes - 10/21 6 p.m.

Section 4 Bracket

No. 1 Totino-Grace - BYE

No. 5 Columbia Heights vs. No. 4 St. Paul Como Park - 10/21 6 p.m.

No. 3 Fridley - BYE

No. 2 St. Anthony Village - BYE

Section 5 Bracket

No. 1 Academy of Holy Angels - BYE

No. 4 Richfield vs. No. 5 Minneapolis Roosevelt - 10/21 5 p.m.

No. 2 Benilde-St. Margaret's vs. No. 7 DeLaSalle - 10/21 7 p.m.

No. 3 SMB vs. No. 6 Minneapolis South - 10/21 6 p.m.

Section 6 Bracket

No. 1 Orono - BYE

No. 4 Westonka vs. No. 5 Providence Academy - 10/21 6 p.m.

No. 2 Zimmerman - BYE

No. 3 Delano vs. No. 6 Big Lake 6 p.m.

Section 7 Bracket

No. 1 Grand Rapids - BYE

No. 4 Duluth Denfeld vs. No. 5 Cloquet - 10/21 6 p.m.

No. 2 Hermantown - BYE

No. 3 North Branch Area vs. No. 6 Rock Ridge - 10/21 6 p.m.

Section 8 Bracket (select to view bracket)

No. 1 Fergus Falls - BYE

No. 4 Saint Cloud Tech vs. No. 5 Detroit Lakes - 10/21 7 p.m.

No. 2 Becker - BYE

No. 3 Princeton vs. No. 6 Little Falls - 10/21 7 p.m.

Class 5A Section Brackets & Matchups

Quarterfinals

Section 1 Bracket (select to view bracket)

No. 1 Rochester Mayo - BYE

No. 4 New Prague vs. No. 5 Rochester John Marshall - 10/21 7 p.m.

No. 2 Northfield - BYE

No. 3 Owatonna vs. No. 6 Rochester Century - 10/21 7 p.m.

Section 2 Bracket

No. 1 Chanhassen - BYE

No. 4 Waconia vs. No. 5 Mankato West - 10/21 7 p.m.

No. 2 Chaska - BYE

No. 3 Mankato East - BYE

Section 3 Bracket

No. 1 St. Thomas Academy — BYE

No. 4 Apple Valley vs. No. 5 Burnsville - 10/21 6 p.m.

No. 2 Hastings — BYE

No. 3 Two Rivers — BYE

Section 4 Bracket

No. 1 Mahtomedi — BYE

No. 4 Highland Park vs. No. 5 St. Paul Central - 10/21 7 p.m.

No. 2 Cretin-Derham Hall — BYE

No. 3 Tartan vs. No. 6 Harding - 10/21 7 p.m.

Section 5 Bracket

No. 1 Jefferson — BYE

No. 4 Washburn vs. No. 5 Kennedy - 10/21 6 p.m.

No. 2 St. Louis Park — BYE

No. 3 Minneapolis Southwest — BYE

Section 6 Bracket

No. 1 Spring Lake Park — BYE

No. 4 Robbinsdale Cooper vs. No. 5 Irondale - 10/21 6 p.m.

No. 2 Buffalo — BYE

No. 3 Robbinsdale Armstrong vs. No. 6 Park Center - 10/21 6 p.m.

Section 7 Bracket

No. 1 Monticello — BYE

No. 4 St. Francis vs. No. 5 Duluth East - 10/21 7 p.m.

No. 2 Elk River — BYE

No. 3 Cambridge-Isanti — BYE

Section 8 Bracket

No. 1 Alexandria — BYE

No. 4 Brainerd vs. No. 5 Sauk Rapids-Rice - 10/21 7 p.m.

No. 2 Bemidji — BYE

No. 3 Sartell-St. Stephen — BYE

Class 6A State Football Championships

Round 1 on October 24 at 7 p.m.

Quadrant 1

No. 1 Rosemount vs. No. 8 Park

No. 4 Osseo vs. No. 5 St. Michael-Albertville

No. 3 Prior Lake vs. No. 6 White Bear Lake

No. 2 Minnetonka vs. No. 7 Anoka

Quadrant 3

No. 1 Forest Lake vs. No. 8 Coon Rapids

No. 4 Edina vs. No. 5 Farmington

No. 3 Eden Prairie vs. No. 6 Lakeville North

No. 2 Champlin Park vs. No. 7 Roseville

Quadrant 3

No. 1 Centennial vs. No. 8 Hopkins

No. 4 Shakopee vs. No. 5 Stillwater

No. 3 Blaine vs. No. 6 Moorhead

No. 2 Woodbury vs. No. 7 Eagan

Quadrant 4

No. 1 Maple Grove vs. No. 8 Eastview

No. 4 East Ridge vs. No. 5 Andover

No. 3 Mounds View vs. No. 6 Rogers

No. 2 Lakeville South vs. No. 7 Wayzata

