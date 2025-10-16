Minnesota High School Football 2025 Section Playoff Brackets, Schedule (MSHSL) - October 16, 2025
The 2025 Minnesota high school football playoffs are here, and High School On SI has brackets and schedules for every section and matchup from Class 6A to 9-Player.
The section quarterfinals begin on October 21 for Class 5A through 9-Player. The Class 6A first round begins on October 24.
The playoffs will culminate with the 2025 MSHSL Prep Bowl at U.S. Bank Stadium on November 21 and 22.
9-Player Section Brackets & Matchups
Quarterfinals on October 21
Section 1 Bracket
No. 1 Mabel-Canton vs. No. 8 Lanesboro
No. 4 LeRoy-Ostrander-Lyle-Laceli vs. No. 5 Houston
No. 2 Spring Grove vs. No. 7 Grand Meadow
No. 3 Kingsland vs. No. 6 Wabasha-Kellogg
Section 2 Bracket
This bracket will be updated when released by the MSHSL.
Section 3 Bracket
No. 1 Hill-Beaver Creek - BYE
No. 4 Alden-Conger/Glenville-Emmons vs. No. 5 GHEC/Truman
No. 3 Adrian/Ellsworth vs. No. 6 Heron Lakes-Okabena/Fulda Coyotes
No. 2 Edgerton - BYE
Section 4 Bracket
No. 1 Hillcrest Lutheran Academy - BYE
No. 4 Rothsay vs. No. 5 Underwood
No. 2 Border West - BYE
No. 3 Hancock vs. No. 6 Ortonville
Section 5 Bracket
No. 1 Cromwell-Wright Area - BYE
No. 4 Mile Lacs vs. No. 5 Sebeka
No. 2 Bertha-Hewitt vs. No. 7 McGregor
No. 3 Ogilvie vs. No. 6 Verndale
Section 6 Bracket
No. 1 Fertile-Beltrami - BYE
No. 4 Blackduck vs. No. 5 Keliher/Northome
No. 2 Clearbrook-Gonvick - BYE
No. 3 Fosston vs. No. 6 NCE/UH Titans
Section 7 Bracket
No. 1 Cook County - BYE
No. 4 North Woods vs. No. 5 Bigfork
No. 2 Little-Big Falls vs. No. 7 Silvery Bay
No. 3 South Ridge vs. No. 6 Carlton-Wrenshall
Section 8 Bracket
No.1 Kittson County Central - BYE
No. 4 Northern Freeze vs. No. 5 Badger/GB-MR
No. 2 Stephen-Argyle Central vs. No. 7 Win-E-Mac
No. 3 Goodridge/Grygla vs. No. 6 Warren-Alvarado-Oslo
Class 1A Section Brackets & Matchups
Quarterfinals on October 21
Section 1 Bracket
No. 1 Fillmore Central - BYE
No. 4 United South Central vs. No. 5 New Richland-H-E-G
No. 2 Lewiston-Altura - BYE
No. 3 Southland vs. No. 6 Hayfield
Section 2 Bracket
No. 1 Cleveland - BYE
No. 4 GFW vs. No. 5 Mayer Lutheran
No. 2 St. James vs. No. 7 Madelia
No. 3 Lester Prairie vs. No. 6 Martin County West
Section 3 Bracket
No. 1 Springfield - BYE
No. 4 Tracy-Milroy-Balaton vs. No. 5 Sleepy Eye
No. 3 Russell-Tyler-Ruthton vs. No. 6 B O L D
No. 2 Murray County Central - BYE
Section 4 Bracket
No. 1 Minneota -BYE
No. 4 Canby vs. No. 5 MACCRAY
No. 3 Lakeview vs. No. 6 Lac qui Parle Valley
No. 2 Dawson Boyd vs. No. 7 Yellow Medicine East
Section 5 Bracket
No. 1 Upsala/Swanville - BYE
No. 4 Browerville-Eagle Valley vs. No. 5 Benson
No. 2 Belgrade-Brooten-Elrosa vs. No. 6 West Central Area
Section 6 Bracket
No. 1 Breckenridge vs. No. 8 New York Mills
No. 4 Ottertail Central vs. Pine River-Backus
No. 2 Parkers Prairie vs. No. 7 Nevis
No. 3 Walker-Hackensack-Akeley H.S. vs. Lake Park Audubon
Section 7 Bracket
No. 1 Barnum vs. No. 8 East Central - 10/21 6 p.m.
No. 4 Deer River vs. No. 5 Cherry - 10/21 6 p.m.
No. 2 Braham vs. No. 7 Chisholm - 10/21 6 p.m.
No. 3 Mountain Iron-Buhl vs. No. 6 Hinckley-Finlayson - 10/21 6 p.m.
Section 8 Bracket
No. 1 Mahnomen/Waubun Thunderbirds - BYE
No. 4 Bagley vs. No. 5 Ada-Borup-West - 10/21 6 p.m.
No. 2 Red Lake County Rebels vs. No. 7 Red Lake - 10/21 6 p.m.
No. 3 Park Christian School vs. No. 6 Park County West - 10/21 6 p.m.
Class 2A Section Brackets & Matchups
Section 1 Bracket
No. 1 Chatfield - BYE
No. 4 Rochester Lourdes vs. No. 5 Dover-Eyota - 10/21 7 p.m.
No. 2 Triton vs. No. 7 Rushford-Peterson - 10/21 7 p.m.
No. 3 Caledonia vs. No. 6 St. Charles - 10/21 7 p.m.
Section 2 Bracket
No. 1 Waterville-Elysian-Morristown - BYE
No. 4 St. Clair-Loyola vs. No. 5 Blue Earth - 10/21 7 p.m.
No. 3 Janesville-Waldorf-Pemberton vs. No. 6 Blooming Prairie - 10/21 7 p.m.
No. 2 Maple River Def. No. 7 Medford 2-0
Section 3 Bracket
No. 1 Jackson County Central - BYE
No. 4 Pipestone Area vs. No. 5 Windom Area - 10/21 7 p.m.
No. 3 Lake Crystal Wellcome Memorial vs. No. 6 Minnesota Valley Lutheran - 10/21 7 p.m.
No. 2 LeSueur-Henderson vs. No. 7 Sibley East - 10/21 7 p.m.
Section 4 Bracket
No. 1 Goodhue - BYE
No. 4 Central Public Schools vs. No. 5 Maple Lake - 10/21 7 p.m.
No. 2 Rush City vs. No. 7 Kenyon-Wanamingo - 10/21 7 p.m.
No. 3 Cannon Falls vs. No. 6 Randolph - 10/21 7 p.m.
Section 5 Bracket
No. 1 Eden Valley Watkins - BYE
No. 4 Kimball Area vs. No. 5 Paynesville Area - 10/21 7 p.m.
No. 2 St. Cloud Cathedral vs. No. 7 Atwater-Cosmos-Grove City - 10/21 7 p.m.
No. 3 Redwood Valley vs. No. 6 Kerkhoven-Murdock-Sunburg - 10/21 7 p.m.
Section 6 Bracket
No. 1 Pillager - BYE
No. 4 Osakis vs. No. 5 Royalton - 10/21 6 p.m.
No. 2 Holdingford vs. No. 7 Menahga - 10/21 6 p.m.
No. 3 Staples-Motley vs. No. 6 Wadena-Deer Creek - 10/21 6 p.m.
Section 7 Bracket
No. 1 Moose Lake/Willow River - BYE
No. 4 Greenway/Nashwauk-Keewatin vs. No. 5 Mesabi East - 10/21 6 p.m.
No. 2 Aitking vs. No. 7 Ely - 10/21 6 p.m.
No. 3 International Falls vs. No. 6 Crosby-Ironton - 10/21 6 p.m.
Section 8 Bracket
No. 1 Frazee - BYE
No. 4 Warroad vs. No. 5 Hawley - 10/21 6 p.m.
No. 2 Barnesville vs. No. 7 Roseau - 10/21 6 p.m.
No. 3 Pelican Rapids vs. No. 6 Crookston - 10/21 6 p.m.
Class 3A Section Brackets & Matchups
Section 1 Bracket
No. 1 Pine Island - BYE
No. 4 Lake City vs. No. 5 Plainview-Elgin-Milville - 10/21 7 p.m.
No. 2 Cotter/Hope vs. No. 7 Red Wing - 10/21 7 p.m.
No. 3 Zumbrota-Mazeppa vs. No. 6 La Crescent-Hokah - 10/21 7 p.m.
Section 2 Bracket
No. 1 Holy Family Catholic - BYE
No. 4 Dassel-Cokato vs. No. 5 Glencoe-Silver Lake - 10/21 7 p.m.
No. 2 Jordan vs. No. 7 Rockford - 10/21 7 p.m.
No. 3 Howard Lake-Waverly-Winsted vs. No. 6 Watertown-Mayer - 10/21 7 p.m.
Section 3 Bracket
No. 1 Waseca - BYE
No. 4 Tri-City United vs. No. 5 Fairmont - 10/21 7 p.m.
No. 2 Albert Lea vs. No. 7 Worthington - 10/21 7 p.m.
No. 3 Luverne vs. No. 6 Belle Plaine - 10/21 7 p.m.
Section 4 Bracket
No. 1 Minneapolis North - BYE
No. 4 Breck vs. No. 5 Brooklyn Center - 10/21 6 p.m.
No. 7 St. Agnes vs. No. 2 St. Croix Lutheran Academy - 10/21 6 p.m.
No. 3 Concordia Academy-St. Croix Prep vs. No. 4 Minneapolis Camden 10/21 6 p.m.
Section 5 Bracket
No. 1 Annandale - BYE
No. 4 Pine City vs. No. 5 Morea - 10/21 7 p.m.
No. 2 Spectrum - BYE
No. 3 Foley vs. No. 6 Milaca - 10/21 7 p.m.
Section 6 Bracket
This bracket will be updated when released by the MSHSL.
Section 7 Bracket
No. 1 Pequot Lakes - BYE
No. 4 Two Harbors vs. No. 5 Hibbing - 10/21 6 p.m.
No. 2 Pierz - BYE
No. 3 Esko vs. No. 6 Proctor - 10/21
Section 8 Bracket
No. 1 Dilworth-Glyndon-Felton - BYE
No. 4 Perham vs. No. 5 East Grand Forks - 10/21 6 p.m.
No. 2 Minnewaska Area vs. No. 7 Park Rapids Area - 10/21 6 p.m.
No. 3 Morries Area/Chokio-Albert vs. No. 6 Thief River Falls - 10/21 6 p.m.
Class 4A Section Brackets & Matchups
Section 1 Bracket
No. 1 Byron - BYE
No. 4 Winona vs. No. 5 Faribault, Shattuck-St. Mary's - 10/21 7 p.m.
No. 2 Kasson-Mantorville - BYE
No. 3 Stewartville vs. No. 6 Austin - 10/21 7 p.m.
Section 2 Bracket
No. 1 Marshall - BYE
No. 4 Hutchinson vs. No. 5 St. Peter - 10/21 7 p.m.
Section 3 Bracket
No. 1 Hill-Murray - BYE
No. 4 Simley vs. No. 5 St. Paul Johnson - 10/21 6 p.m.
No. 2 South St. Paul - BYE
No. 3 North-North St. Paul vs. No. 6 Chisago Lakes - 10/21 6 p.m.
Section 4 Bracket
No. 1 Totino-Grace - BYE
No. 5 Columbia Heights vs. No. 4 St. Paul Como Park - 10/21 6 p.m.
No. 3 Fridley - BYE
No. 2 St. Anthony Village - BYE
Section 5 Bracket
No. 1 Academy of Holy Angels - BYE
No. 4 Richfield vs. No. 5 Minneapolis Roosevelt - 10/21 5 p.m.
No. 2 Benilde-St. Margaret's vs. No. 7 DeLaSalle - 10/21 7 p.m.
No. 3 SMB vs. No. 6 Minneapolis South - 10/21 6 p.m.
Section 6 Bracket
No. 1 Orono - BYE
No. 4 Westonka vs. No. 5 Providence Academy - 10/21 6 p.m.
No. 2 Zimmerman - BYE
No. 3 Delano vs. No. 6 Big Lake 6 p.m.
Section 7 Bracket
No. 1 Grand Rapids - BYE
No. 4 Duluth Denfeld vs. No. 5 Cloquet - 10/21 6 p.m.
No. 2 Hermantown - BYE
No. 3 North Branch Area vs. No. 6 Rock Ridge - 10/21 6 p.m.
Section 8 Bracket (select to view bracket)
No. 1 Fergus Falls - BYE
No. 4 Saint Cloud Tech vs. No. 5 Detroit Lakes - 10/21 7 p.m.
No. 2 Becker - BYE
No. 3 Princeton vs. No. 6 Little Falls - 10/21 7 p.m.
Class 5A Section Brackets & Matchups
Quarterfinals
Section 1 Bracket (select to view bracket)
No. 1 Rochester Mayo - BYE
No. 4 New Prague vs. No. 5 Rochester John Marshall - 10/21 7 p.m.
No. 2 Northfield - BYE
No. 3 Owatonna vs. No. 6 Rochester Century - 10/21 7 p.m.
Section 2 Bracket
No. 1 Chanhassen - BYE
No. 4 Waconia vs. No. 5 Mankato West - 10/21 7 p.m.
No. 2 Chaska - BYE
No. 3 Mankato East - BYE
Section 3 Bracket
No. 1 St. Thomas Academy — BYE
No. 4 Apple Valley vs. No. 5 Burnsville - 10/21 6 p.m.
No. 2 Hastings — BYE
No. 3 Two Rivers — BYE
Section 4 Bracket
No. 1 Mahtomedi — BYE
No. 4 Highland Park vs. No. 5 St. Paul Central - 10/21 7 p.m.
No. 2 Cretin-Derham Hall — BYE
No. 3 Tartan vs. No. 6 Harding - 10/21 7 p.m.
Section 5 Bracket
No. 1 Jefferson — BYE
No. 4 Washburn vs. No. 5 Kennedy - 10/21 6 p.m.
No. 2 St. Louis Park — BYE
No. 3 Minneapolis Southwest — BYE
Section 6 Bracket
No. 1 Spring Lake Park — BYE
No. 4 Robbinsdale Cooper vs. No. 5 Irondale - 10/21 6 p.m.
No. 2 Buffalo — BYE
No. 3 Robbinsdale Armstrong vs. No. 6 Park Center - 10/21 6 p.m.
Section 7 Bracket
No. 1 Monticello — BYE
No. 4 St. Francis vs. No. 5 Duluth East - 10/21 7 p.m.
No. 2 Elk River — BYE
No. 3 Cambridge-Isanti — BYE
Section 8 Bracket
No. 1 Alexandria — BYE
No. 4 Brainerd vs. No. 5 Sauk Rapids-Rice - 10/21 7 p.m.
No. 2 Bemidji — BYE
No. 3 Sartell-St. Stephen — BYE
Class 6A State Football Championships
Round 1 on October 24 at 7 p.m.
Quadrant 1
No. 1 Rosemount vs. No. 8 Park
No. 4 Osseo vs. No. 5 St. Michael-Albertville
No. 3 Prior Lake vs. No. 6 White Bear Lake
No. 2 Minnetonka vs. No. 7 Anoka
Quadrant 3
No. 1 Forest Lake vs. No. 8 Coon Rapids
No. 4 Edina vs. No. 5 Farmington
No. 3 Eden Prairie vs. No. 6 Lakeville North
No. 2 Champlin Park vs. No. 7 Roseville
Quadrant 3
No. 1 Centennial vs. No. 8 Hopkins
No. 4 Shakopee vs. No. 5 Stillwater
No. 3 Blaine vs. No. 6 Moorhead
No. 2 Woodbury vs. No. 7 Eagan
Quadrant 4
No. 1 Maple Grove vs. No. 8 Eastview
No. 4 East Ridge vs. No. 5 Andover
No. 3 Mounds View vs. No. 6 Rogers
No. 2 Lakeville South vs. No. 7 Wayzata
