Minnesota High School Football 2025 Section Playoff Brackets, Schedule (MSHSL) - October 22, 2025
The 2025 Minnesota high school football playoffs are here, and High School On SI has brackets and schedules for every section and matchup from Class 6A to 9-Player.
The section semifinal are on October 25 for Class 5A through 9-Player. The Class 6A first round begins on October 24.
The playoffs will culminate with the 2025 MSHSL Prep Bowl at U.S. Bank Stadium on November 21 and 22.
9-Player Section Brackets & Matchups
Section 1 Bracket (select to view full bracket details)
No. 4 LeRoy-Ostrander vs. No. 1 Mabel-Canton - 10/25 at 1 p.m.
No. 6 Wabasha-Kellogg vs. No. 2 Spring Grove - 10/25 at 1 p.m.
Section 2 Bracket
No. 4 New Ulm Cathedral vs. No. 1 Red Rock Central - 10/25 at 2 p.m.
No. 3 Cedar Mountain vs. No. 2 Wabasso - 10/25 at 2 p.m.
Section 3 Bracket
No. 4 Alden-Conger vs. No. 1 Hills-Beaver Creek - 10/25 at 3 p.m.
No. 3 Adrian vs. No. 2 Edgerton - 10/25 at 3 p.m.
Section 4 Bracket
No. 4 Rothsay vs. No. 1 Hillcrest Lutheran Academy - 10/25 at 2 p.m.
No. 3 Hancock vs. No. 2 Border West - 10/25 at 2 p.m.
Section 5 Bracket
No. 4 Mille Lacs Co-op vs. No. 1 Cromwell - 10/25 at 2 p.m.
No. 3 Ogilvie vs. No. 2 Bertha-Hewitt - 10/25 at 2 p.m.
Section 6 Bracket
No. 4 Blackduck vs. No. 1 Fertile-Beltrami - 10/25 at 2 p.m.
No. 3 Fosston vs. No. 2 Clearbrook-Gonvick - 10/25 at 2 p.m.
Section 7 Bracket
No. 4 North Woods vs. No. 1 Cook County - 10/25 at 2 p.m.
No. 3 South Ridge vs. No. 2 Littlefork-Big Falls - 10/25 at 2 p.m.
Section 8 Bracket
No. 5 Badger/Greenbush-Middle River vs. No. 1 Kittson Central - 10/25 at 2 p.m.
No. 3 Goodridge/Grygla vs. No. 2 Stephen-Argyle Central - 10/25 at 2 p.m.
Class 1A Section Brackets & Matchups
Section 1 Bracket
No. 4 United South Central vs. No. 1 Fillmore Central - 10/25 at 1 p.m.
No. 3 Walker-Hackensack-Akeley vs. No. 2 Lewiston-Altura - 10/25 at 1 p.m.
Section 2 Bracket
No. 4 Gibbon-Fairfax-Winthrop vs. No. 1 Cleveland - 10/25 at 2 p.m.
No. 3 Lester Prairie vs. No. 2 St. James - 10/25 at 2 p.m.
Section 3 Bracket
No. 5 Sleepy Eye vs. No. 1 Springfield - 10/25 at 3 p.m.
No. 3 Russell-Tyler-Ruthton vs. No. 2 Murray County Central - 10/25 at 3 p.m.
Section 4 Bracket
No. 5 MACCRAY vs. No. 1 Minneota - 10/25 at 3 p.m.
No. 3 Lakeview vs. No. 2 Dawson-Boyd - 10/25 at 3 p.m.
Section 5 Bracket
No. 4 Browerville/Eagle Valley vs. No. 1 Upsala/Swanville - 10/25 at 2 p.m.
No. 3 Brandon/Evansville vs. No. 2 Belgrade-Brooten-Elrosa - 10/25 at 2 p.m.
Section 6 Bracket
No. 4 Otter Tail Central co-op (Battle Lake/Henning) vs. No. 1 Breckenridge - 10/25 at 2 p.m.
No. 3 Walker-Hackensack-Akeley vs. No. 2 Parkers Prairie - 10/25 at 2 p.m.
Section 7 Bracket
No. 4 Deer River vs. No. 1 Barnum - 10/25 at 2 p.m.
No. 3 Mountain Iron-Buhl vs. No. 2 Braham - 10/25 at 2 p.m.
Section 8 Bracket
No. 5 Ada-Borup/Norman County West vs. No. 1 Mahnomen/Waubun - 10/25 at 2 p.m.
No. 3 Park Christian vs. No. 2 Red Lake County - 10/25 at 2 p.m.
Class 2A Section Brackets & Matchups
Section 1 Bracket
No. 4 Lourdes vs. No. 1 Chatfield - 10/25 at 1 p.m.
No. 3 Caledonia vs. No. 2 Triton - 10/25 at 1 p.m.
Section 2 Bracket
No. 4 St. Clair vs. No. 1 Waterville-Elysian-Morristown - 10/25 at 2 p.m.
No. 3 Janesville-Waldorf-Pemberton vs. No. 2 Maple River - 10/25 at 2 p.m.
Section 3 Bracket
No. 5 Windom vs. No. 1 Jackson County Central - 10/25 at 3 p.m.
No. 3 Lake Crystal-Wellcome Memorial vs. No. 2 Le Sueur-Henderson - 10/25 at 3 p.m.
Section 4 Bracket
No. 4 Central vs. No. 1 Goodhue - 10/25 at 1 p.m.
No. 6 Randolph vs. No. 2 Rush City - 10/25 at 1 p.m.
Section 5 Bracket
No. 4 Kimball vs. No. 1 Eden Valley-Watkins - 10/25 at 2 p.m.
No. 3 Redwood Valley vs. No. 2 St. Cloud Cathedral - 10/25 at 2 p.m.
Section 6 Bracket
No. 4 Osakis vs. No. 1 Pillager - 10/25 at 2 p.m.
No. 3 Staples-Motley vs. No. 2 Holdingford - 10/25 at 2 p.m.
Section 7 Bracket
No. 4 Greenway vs. No. 1 Moose Lake/Willow River - 10/25 at 2 p.m.
No. 6 Crosby-Ironton vs. No. 2 Aitkin - 10/25 at 2 p.m.
Section 8 Bracket
No. 5 Hawley vs. No. 1 Frazee - 10/25 at 2 p.m.
No. 3 Pelican Rapids vs. No. 2 Barnesville - 10/25 at 2 p.m.
Class 3A Section Brackets & Matchups
Section 1 Bracket
No. 4 Lake City vs. No. 1 Pine Island - 10/25 at 12 p.m.
No. 3 Zumbrota-Mazeppa vs. No. 2 Cotter/Hope Lutheran - 10/25 at 12 p.m.
Section 2 Bracket
No. 4 Dassel-Cokato vs. No. 1 Holy Family Catholic - 10/25 at 1 p.m.
No. 3 Howard Lake-Waverly-Winsted vs. No. 2 Jordan - 10/25 at 1 p.m.
Section 3 Bracket
No. 4 Tri-City United vs. No. 1 Waseca - 10/25 at 1 p.m.
No. 3 Luverne vs. No. 2 Albert Lea - 10/25 at 1 p.m.
Section 4 Bracket
No. 4 Breck vs. No. 1 North Community - 10/25 at 12 p.m.
No. 6 Camden/FAIR Downtown vs. No. 2 St. Croix Lutheran - 10/25 at 7 p.m.
Section 5 Bracket
No. 4 Pine City vs. No. 1 Annandale - 10/25 at 1 p.m.
No. 3 Foley vs. No. 2 Spectrum - 10/25 at 1 p.m.
Section 6 Bracket
No. 4 New London-Spicer vs. No. 1 Albany - 10/25 at 1 p.m.
No. 3 Melrose vs. No. 2 Litchfield - 10/25 at 1 p.m.
Section 7 Bracket
No. 5 Hibbing vs. No. 1 Pequot Lakes - 10/25 at 1 p.m.
No. 3 Esko vs. No. 2 Pierz - 10/25 at 1 p.m.
Section 8 Bracket
No. 4 Perham vs. No. 1 Dilworth-Glyndon-Felton - 10/25 at 1 p.m.
No. 6 Thief River Falls vs. No. 2 Minnewaska Area - 10/25 at 5 p.m.
Class 4A Section Brackets & Matchups
Section 1 Bracket (select to view bracket)
No. 4 Winona vs. No. 1 Byron - 10/25
No. 3 Stewartville vs. No. 2 Kasson-Mantorville - 10/25
Section 2 Bracket
No. 4 Hutchinson vs. No. 1 Marshall - 10/25
No. 3 Willmar vs. No. 2 Rocori - 10/25
Section 3 Bracket
No. 5 Johnson vs. No. 1 Hill-Murray - 10/25
No. 6 Chisago Lakes Area vs. No. 2 South St. Paul - 10/25
Section 4 Bracket
No. 4 Como Park vs. No. 1 Totino-Grace - 10/25
No. 3 Fridley vs. No. 2 St. Anthony Village - 10/25
Section 5 Bracket
No. 5 Roosevelt vs. No. 1 Academy of Holy Angels - 10/25
No. 3 SMB vs. No. 2 Benilde-St. Margaret's - 10/25
Section 6 Bracket
No. 4 Mound-Westonka vs. No. 1 Orono - 10/25
No. 3 Delano vs. No. 2 Zimmerman - 10/25
Section 7 Bracket
No. 4 Denfeld vs. No. 1 Grand Rapids - 10/25
No. 3 North Branch vs. No. 2 Hermantown - 10/25
Section 8 Bracket
No. 5 Detroit Lakes vs. No. 1 Fergus Falls - 10/25
No. 3 Princeton vs. No. 2 Becker - 10/25
Class 5A Section Brackets & Matchups
Section 1 Bracket (select to view bracket)
No. 1 Mayo vs. No. 4 New Prague - 10/25 7 p.m.
No. 2 Northfield vs. No. 3 Owatonna - 10/25 7 p.m.
Section 2 Bracket
No. 1 Chanhassen vs. No. 5 Mankato West - 10/25 3 p.m.
No. 2 Chaska vs. No. 3 Mankato East - 10/25 3 p.m.
Section 3 Bracket
No. 1 St. Thomas Academy vs. No. 4 Apple Valley - 10/25 12 p.m.
No. 2 Hastings vs. No. 3 Two Rivers - 10/25 2 p.m.
Section 4 Bracket
No. 1 Mahtomedi vs. No. 4 Highland Park - 10/25 12 p.m.
No. 2 Cretin-Derham Hall vs. No. 3 Tartan - 10/25 12 p.m.
Section 5 Bracket
No. 1 Jefferson vs. No. 4 Washburn - 10/25 12 p.m.
No. 2 St. Louis Park vs. No. 3 Minneapolis Southwest - 10/25 12 p.m.
Section 6 Bracket
No. 1 Spring Lake Park vs. No. 4 Robbinsdale Cooper - 10/25 1 p.m.
No. 2 Buffalo vs. No. 3 Robbinsdale Armstrong - 10/25 1 p.m.
Section 7 Bracket
No. 1 Monticello vs. No. 4 St. Francis - 10/25 1 p.m.
No. 2 Elk River vs. No. 3 Cambridge-Isanti - 10/25 1 p.m.
Section 8 Bracket
No. 1 Alexandria vs. No. 5 Sauk Rapids-Rice - 10/25 7 p.m.
No. 2 Bemidji vs. No. 3 Sartell-St. Stephen - 10/25 7 p.m.
Class 6A State Football Championships
Round 1 on October 24 at 7 p.m.
Quadrant 1
No. 1 Rosemount vs. No. 8 Park
No. 4 Osseo vs. No. 5 St. Michael-Albertville
No. 3 Prior Lake vs. No. 6 White Bear Lake
No. 2 Minnetonka vs. No. 7 Anoka
Quadrant 3
No. 1 Forest Lake vs. No. 8 Coon Rapids
No. 4 Edina vs. No. 5 Farmington
No. 3 Eden Prairie vs. No. 6 Lakeville North
No. 2 Champlin Park vs. No. 7 Roseville
Quadrant 3
No. 1 Centennial vs. No. 8 Hopkins
No. 4 Shakopee vs. No. 5 Stillwater
No. 3 Blaine vs. No. 6 Moorhead
No. 2 Woodbury vs. No. 7 Eagan
Quadrant 4
No. 1 Maple Grove vs. No. 8 Eastview
No. 4 East Ridge vs. No. 5 Andover
No. 3 Mounds View vs. No. 6 Rogers
No. 2 Lakeville South vs. No. 7 Wayzata
