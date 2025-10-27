Minnesota High School Football 2025 Section Playoff Brackets, Schedule (MSHSL) - October 27, 2025
The 2025 Minnesota high school football playoffs are here, and High School On SI has brackets and schedules for every section and matchup from Class 6A to 9-Player.
The section championships are on October 30 and 31 for Class 5A through 9-Player. The Class 6A second round begins on October 31 and continues on November 1.
The playoffs will culminate with the 2025 MSHSL Prep Bowl at U.S. Bank Stadium on November 21 and 22.
9-Player Section Brackets & Matchups
Section 1 Bracket (select to view full bracket and matchup details)
No. 1 Mabel-Canton vs. No. 2 Spring Grove - 10/31
Section 2 Bracket
No. 1 Red Rock Central vs. No. 2 Wabasso - 10/31
Section 3 Bracket
No. 1 Hills-Beaver Creek vs. No. 2 Edgerton - 10/31
Section 4 Bracket
No. 1 Hillcrest Lutheran Academy vs. No. 2 Border West - 10/30
Section 5 Bracket
No. 1 Cromwell vs. No. 2 Bertha-Hewitt - 10/30
Section 6 Bracket
No. 1 Fertile-Beltrami vs. No. 3 Fosston - 10/31
Section 7 Bracket
No. 1 Cook County vs. No. 2 Littlefork-Big Falls - 10/31
Section 8 Bracket
No. 1 Kittson Central vs. No. 2 Stephen-Argyle Central - 10/30
Class 1A Section Brackets & Matchups
Section 1 Bracket
No. 1 Fillmore Central vs. No. 2 Lewiston-Altura -10/31
Section 2 Bracket
No. 3 Lester Prairie vs. No. 4 Gibbon-Fairfax-Winthrop - 10/31
Section 3 Bracket
No. 1 Springfield vs. No. 2 Murray Country Central - 10/31
Section 4 Bracket
No. 1 Minneota vs. No. 2 Dawson-Boyd - 10/31
Section 5 Bracket
No. 1 Upsala/Swanville vs. No. 2 Belgrade-Brooten-Elrosa - 10/31
Section 6 Bracket
No. 1 Breckenridge vs. No. 2 Parkers Prairie - 10/31
Section 7 Bracket
No. 1 Barnum vs. No. 3 Mountain Iron-Buhl - 10/31
Section 8 Bracket
No. 1 Mahnomen/Waubun vs. No. 2 Red Lake County - 10/30
Class 2A Section Brackets & Matchups
Section 1 Bracket
No. 3 Caledonia vs. No. 4 Lourdes - 10/31
Section 2 Bracket
No. 1 Waterville-Elysian-Morristown vs. No. 2 Maple River - 10/31
Section 3 Bracket
No. 1 Jackson County Central vs. No. 2 Le Sueur-Henderson - 10/31
Section 4 Bracket
No. 1 Goodhue vs. No. 6 Randolph - 10/31
Section 5 Bracket
No. 1 Eden Valley-Watkins vs. No. 2 St. Cloud Cathedral - 10/31
Section 6 Bracket
No. 2 Holdingford vs. No. 4 Osakis - 10/31
Section 7 Bracket
No. 1 Moose Lake/Willow River vs. No. 2 Aitkin - 10/30
Section 8 Bracket
No. 2 Barnesville vs. No. 5 Hawley - 10/31
Class 3A Section Brackets & Matchups
Section 1 Bracket
No. 1 Pine Island vs. No. 2 Cotter/Hope Lutheran - 10/31
Section 2 Bracket
No. 1 Holy Family Catholic vs. No. 2 Jordan - 10/31
Section 3 Bracket
No. 1 Waseca vs. No. 3 Luverne - 10/31
Section 4 Bracket
No. 1 North Community vs. No. 2 St. Croix Lutheran - 10/31
Section 5 Bracket
No. 1 Annandale vs. No. 3 Foley - 10/31
Section 6 Bracket
No. 1 Albany vs. No. 2 Litchfield - 10/31
Section 7 Bracket
No. 1 Pequot Lakes vs. No. 2 Pierz - 10/30
Section 8 Bracket
No. 1 Dilworth-Glyndon-Felton vs. No. 6 Thief River Falls - 10/31
Class 4A Section Brackets & Matchups
Section 1 Bracket (select to view bracket)
No. 1 Byron vs. No. 2 Kasson-Mantorville - 10/31
Section 2 Bracket
No. 1 Marshall vs. No. 2 Rocori - 10/31
Section 3 Bracket
No. 1 Hill-Murray vs. No. 2 South St. Paul - 10/31
Section 4 Bracket
No. 1 Totino-Grace vs. No. 3 Fridley - 10/31
Section 5 Bracket
No. 1 Academy of Holy Angels vs. No. 2 Benilde-St. Margaret's - 10/31
Section 6 Bracket
No. 1 Orono vs. No. 2 Zimmerman - 10/31
Section 7 Bracket
No. 1 Grand Rapids vs. No. 2 Hermantown - 10/31
Section 8 Bracket
No. 1 Fergus Falls vs. No. 2 Becker - 10/31
Class 5A Section Brackets & Matchups
Section 1 Bracket (select to view bracket)
No. 1 Mayo vs. No. 2 Northfield - 10/31
Section 2 Bracket
No. 1 Chanhassen vs. No. 2 Chaska
Section 3 Bracket
No. 3 Two Rivers vs. No. 4 Apple Valley - 10/31
Section 4 Bracket
No. 1 Mahtomedi vs. No. 2 Cretin-Derham Hall - 10/31
Section 5 Bracket
No. 3 Minneapolis Southwest vs. No. 4 Washburn
Section 6 Bracket
No. 1 Spring Lake Park vs. No. 2 Buffalo
Section 7 Bracket
No. 1 Monticello vs. No. 2 Elk River - 10/31
Section 8 Bracket
No. 1 Alexandria vs. No. 2 Bemidji - 10/31
Class 6A State Football Championships (select to view full bracket and matchup details)
Round 2
Quadrant 1
No. 1 Rosemount vs. No. 5 St. Michael-Albertville
No. 3 Prior Lake vs. No. 2 Minnetonka
Quadrant 3
No. 1 Forest Lake vs. No. 4 Edina
No. 3 Eden Prairie vs. No. 2 Champlin Park
Quadrant 2
No. 1 Centennial vs. No. 4 Shakopee
No. 6 Moorhead vs. No. 2 Woodbury
Quadrant 4
No. 1 Maple Grove vs. No. 4 East Ridge
No. 2 Lakeville South vs. No. 3 Mounds View
