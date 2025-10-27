High School

Minnesota High School Football 2025 Section Playoff Brackets, Schedule (MSHSL) - October 27, 2025

See every bracket and matchup in the 2025 Minnesota high school football section playoffs

Jack Butler

Jackson County Central's Roman Voss is one of the top quarterbacks in the 2025 Minnesota high school football season.
The 2025 Minnesota high school football playoffs are here, and High School On SI has brackets and schedules for every section and matchup from Class 6A to 9-Player.

The section championships are on October 30 and 31 for Class 5A through 9-Player. The Class 6A second round begins on October 31 and continues on November 1.

The playoffs will culminate with the 2025 MSHSL Prep Bowl at U.S. Bank Stadium on November 21 and 22.

9-Player Section Brackets & Matchups

Section 1 Bracket (select to view full bracket and matchup details)

No. 1 Mabel-Canton vs. No. 2 Spring Grove - 10/31

Section 2 Bracket

No. 1 Red Rock Central vs. No. 2 Wabasso - 10/31

Section 3 Bracket

No. 1 Hills-Beaver Creek vs. No. 2 Edgerton - 10/31

Section 4 Bracket


No. 1 Hillcrest Lutheran Academy vs. No. 2 Border West - 10/30

Section 5 Bracket

No. 1 Cromwell vs. No. 2 Bertha-Hewitt - 10/30

Section 6 Bracket

No. 1 Fertile-Beltrami vs. No. 3 Fosston - 10/31

Section 7 Bracket

No. 1 Cook County vs. No. 2 Littlefork-Big Falls - 10/31

Section 8 Bracket


No. 1 Kittson Central vs. No. 2 Stephen-Argyle Central - 10/30

Class 1A Section Brackets & Matchups

Section 1 Bracket

No. 1 Fillmore Central vs. No. 2 Lewiston-Altura -10/31

Section 2 Bracket

No. 3 Lester Prairie vs. No. 4 Gibbon-Fairfax-Winthrop - 10/31

Section 3 Bracket

No. 1 Springfield vs. No. 2 Murray Country Central - 10/31

Section 4 Bracket

No. 1 Minneota vs. No. 2 Dawson-Boyd - 10/31

Section 5 Bracket

No. 1 Upsala/Swanville vs. No. 2 Belgrade-Brooten-Elrosa - 10/31

Section 6 Bracket

No. 1 Breckenridge vs. No. 2 Parkers Prairie - 10/31

Section 7 Bracket

No. 1 Barnum vs. No. 3 Mountain Iron-Buhl - 10/31

Section 8 Bracket

No. 1 Mahnomen/Waubun vs. No. 2 Red Lake County - 10/30

Class 2A Section Brackets & Matchups

Section 1 Bracket

No. 3 Caledonia vs. No. 4 Lourdes - 10/31

Section 2 Bracket

No. 1 Waterville-Elysian-Morristown vs. No. 2 Maple River - 10/31

Section 3 Bracket

No. 1 Jackson County Central vs. No. 2 Le Sueur-Henderson - 10/31

Section 4 Bracket

No. 1 Goodhue vs. No. 6 Randolph - 10/31

Section 5 Bracket

No. 1 Eden Valley-Watkins vs. No. 2 St. Cloud Cathedral - 10/31

Section 6 Bracket

No. 2 Holdingford vs. No. 4 Osakis - 10/31

Section 7 Bracket

No. 1 Moose Lake/Willow River vs. No. 2 Aitkin - 10/30

Section 8 Bracket

No. 2 Barnesville vs. No. 5 Hawley - 10/31

Class 3A Section Brackets & Matchups

Section 1 Bracket

No. 1 Pine Island vs. No. 2 Cotter/Hope Lutheran - 10/31

Section 2 Bracket

No. 1 Holy Family Catholic vs. No. 2 Jordan - 10/31

Section 3 Bracket

No. 1 Waseca vs. No. 3 Luverne - 10/31

Section 4 Bracket

No. 1 North Community vs. No. 2 St. Croix Lutheran - 10/31

Section 5 Bracket

No. 1 Annandale vs. No. 3 Foley - 10/31

Section 6 Bracket

No. 1 Albany vs. No. 2 Litchfield - 10/31

Section 7 Bracket

No. 1 Pequot Lakes vs. No. 2 Pierz - 10/30

Section 8 Bracket

No. 1 Dilworth-Glyndon-Felton vs. No. 6 Thief River Falls - 10/31

Class 4A Section Brackets & Matchups

Section 1 Bracket (select to view bracket)

No. 1 Byron vs. No. 2 Kasson-Mantorville - 10/31

Section 2 Bracket

No. 1 Marshall vs. No. 2 Rocori - 10/31

Section 3 Bracket

No. 1 Hill-Murray vs. No. 2 South St. Paul - 10/31

Section 4 Bracket

No. 1 Totino-Grace vs. No. 3 Fridley - 10/31

Section 5 Bracket

No. 1 Academy of Holy Angels vs. No. 2 Benilde-St. Margaret's - 10/31

Section 6 Bracket

No. 1 Orono vs. No. 2 Zimmerman - 10/31

Section 7 Bracket

No. 1 Grand Rapids vs. No. 2 Hermantown - 10/31

Section 8 Bracket

No. 1 Fergus Falls vs. No. 2 Becker - 10/31

Class 5A Section Brackets & Matchups

Section 1 Bracket (select to view bracket)

No. 1 Mayo vs. No. 2 Northfield - 10/31

Section 2 Bracket

No. 1 Chanhassen vs. No. 2 Chaska

Section 3 Bracket

No. 3 Two Rivers vs. No. 4 Apple Valley - 10/31

Section 4 Bracket

No. 1 Mahtomedi vs. No. 2 Cretin-Derham Hall - 10/31

Section 5 Bracket

No. 3 Minneapolis Southwest vs. No. 4 Washburn

Section 6 Bracket

No. 1 Spring Lake Park vs. No. 2 Buffalo

Section 7 Bracket

No. 1 Monticello vs. No. 2 Elk River - 10/31

Section 8 Bracket

No. 1 Alexandria vs. No. 2 Bemidji - 10/31

Class 6A State Football Championships (select to view full bracket and matchup details)

Round 2

Quadrant 1

No. 1 Rosemount vs. No. 5 St. Michael-Albertville

No. 3 Prior Lake vs. No. 2 Minnetonka

Quadrant 3

No. 1 Forest Lake vs. No. 4 Edina

No. 3 Eden Prairie vs. No. 2 Champlin Park

Quadrant 2

No. 1 Centennial vs. No. 4 Shakopee

No. 6 Moorhead vs. No. 2 Woodbury

Quadrant 4

No. 1 Maple Grove vs. No. 4 East Ridge

No. 2 Lakeville South vs. No. 3 Mounds View

