Minnesota High School Football 2025 State Tournament Brackets, Schedule (MSHSL) — November 3
The 2025 Minnesota high school football state tournaments are here, and High School On SI has brackets and schedules for every bracket and matchup from Class 6A to 9-Player.
Every classification is onto the quarterfinals this week. The games take place Thursday through Saturday.
The playoffs will culminate with the 2025 MSHSL Prep Bowl at U.S. Bank Stadium on November 21 and 22.
9-PLAYER BRACKET
Quarterfinals — 11/06
No. 1 Kittson County Central vs. No. 4 Cook County — 6 p.m.
No. 2 Fertile-Beltrami vs. No. 3 Cromwell-Wright Area — 7 p.m.
No. 1 Hills-Beaver Creek vs. No. 4 Red Rock Central — 7 p.m.
No. 2 Hillcrest Lutheran Academy vs. No. 3 Mabel-Canton — 6 p.m.
CLASS 1A BRACKET
Quarterfinals — 11/07
No. 1 Breckenridge vs. No. 4 Barnum — 7 p.m.
No. 2 Mahnomen/Waubun vs. No. 3 Upsala vs. Swanville — 7 p.m.
No. 1 Minneota vs. No. 4 Lester Prairie — 5:30 p.m.
No. 2 Fillmore Central vs. No. 3 Murray County Central — 7 p.m.
CLASS 2A BRACKET
Quarterfinals
No. 1 Holdingfors vs. No. 4 Barnesville — 11/07 at 7 p.m.
No. 2 Eden-Valley-Watkins vs. NO. 3 Moose Lake/Willow River — 11/06 at 7 p.m.
No. 1 Jackson County Central vs. No. 4 Caledonia — 11/08 at 7 p.m.
No. 2 Goodhue vs. No. 3 Waterville-Elysian-Morristown — 11/06 6 p.m.
CLASS 3A BRACKET
Quarterfinals
No. 1 Annandale vs. No. 4 Litchfield — 11/08 at 7 p.m.
No. 2 Pierz vs. No. 3 Dilworth-Glyndon-Felton — 11/07 at 6 p.m.
No. 1 Waseca vs. No. 4 Holy Family Catholic — 11/08 at 12 p.m.
No. 2 Pine Island vs. No. 3 Minneapolis North — 11/08 at 12 p.m.
CLASS 4A BRACKET
Quarterfinals — 11/06
No. 1 Grand Rapids vs. No. 4 Benilde-St. Margaret's — 7 p.m.
No. 2 Fergus Falls vs. No. 3 Orono — 6 p.m.
No. 1 Marshall vs. No. 4 Totino-Grace — 6 p.m.
No. 2 Kasson-Mantorville vs. No. 3 Hill-Murray — 7 p.m
CLASS 5A BRACKET
Quarterfinals — 11/08
No. 1 Elk River vs. No. 4 Minneapolis Washburn — 1 p.m.
No. 2 Alexandria vs. No. 3 Spring Lake Park — 1 p.m.
No. 1 St. Thomas Academy vs. No. 4 Rochester Mayo — 12 p.m.
No. 2 Chanhassen vs. No. 3 Cretin-Derham Hall — 12 p.m.
CLASS 6A BRACKET (select to view full bracket details)
Quarterfinals — 11/07
No. 5 St. Michael-Albertville vs. No. 2 Minnetonka — 7 p.m.
No. 4 Edina vs. No. 3 Eden Prairie — 6 p.m.
No. 1 Centennial vs. No. 6 Moorhead — 7 p.m.
No. 1 Maple Grove vs. No. 2 Lakeville South — 6 p.m.
