High School on SI Northwest Region Rankings — Sept. 22, 2025

Lone Peak's upset of previous No. 1 Corner Canyon shakes up this week's rankings

René Ferrán

Lone Peak knocked off previous Northwest Region No. 1 Corner Canyon to jump to No. 4.
Lone Peak knocked off previous Northwest Region No. 1 Corner Canyon to jump to No. 4. / Lone Peak on X

We recently released our High School on SI Power 25 national high school football rankings.

Now, we break it down by region.

Here’s a look at our Top 10 teams in the Northwest Region (Alaska, Colorado, Idaho, Montana, Oregon, Utah, Washington, Wyoming).

1. Cherry Creek (Greenwood Village, Colo.) (4-0)

2. West Linn (Ore.) (3-0)

3. Lake Oswego (Ore.) (4–0)

4. Lone Peak (Highland, Utah) (5-1)

5. Graham-Kapowsin (Wash.) (3-0)

6. Corner Canyon (Draper, Utah) (5-1)

7. Ridgeline (Millville, Utah) (6-0)

8. Valor Christian (Highlands Ranch, Colo.) (4-0)

9. Lake Stevens (Wash.) (3-0)

10. Rocky Mountain (Meridian, Idaho) (4-0)

Under Consideration

Billings Central Catholic (Mont.)

Bishop Kelly (Boise, Idaho)

Chiawana (Pasco, Wash.)

Davis (Kaysville, Utah)

Eastside Catholic (Sammamish, Wash.)

Mountain Vista (Highlands Ranch, Colo.)

Skyridge (Lehi, Utah)

Star Valley (Afton, Wyo.)

Willamette (Eugene, Ore.)

Published
RENÉ FERRÁN

René Ferrán has written about high school sports in the Pacific Northwest since 1993, with his work featured at the Idaho Press Tribune, Tri-City Herald, Seattle Times, Tacoma News Tribune, The Columbian and The Oregonian before he joined SBLive Sports in 2020.

