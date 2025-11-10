Tennessee High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (TSSAA) - November 10, 2025
The 2025 Tennessee high school football playoffs continue into the second round on Friday, November 14, with 60 games across the state.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Tennessee high school playoffs. The championship games will begin on December 4 for the Division II brackets and December 5 for the Division I brackets.
Tennessee High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (TSSAA) - November 14, 2025
Division II Class A Bracket
Quarterfinals
Providence Christian Academy vs. Friendship Christian - 11/14 at 7 p.m.
University School of Jackson vs. Donelson Christian Academy - 11/14 at 7 p.m.
Nashville Christian vs. Jackson Christian - 11/14 at 7 p.m.
Trinity Christian Academy vs. Middle Tennessee Christian - 11/14 at 7 p.m.
Division II Class AA Bracket
Quarterfinals
Lausanne Collegiate vs. Christian Academy of Knoxville - 11/14 at 7 p.m.
Franklin Road Academy vs. Silverdale Academy - 11/14 at 7 p.m.
Boyd-Buchanan vs. Grace Christian Academy - 11/14 at 7 p.m.
Battle Ground Academy vs. Grace Christian Academy - 11/14 at 7 p.m.
Division II Class AAA Bracket
Quarterfinals
Knoxville Catholic vs. Baylor - 11/14 at 7 p.m.
McCallie vs. Briarcrest Christian - 11/14 at 7 p.m.
Christ Presbyterian Academy vs. Ensworth - 11/14 at 7 p.m.
Memphis Business Academy vs. Brentwood Academy - 11/14 at 7 p.m.
Class 1A Bracket
Second Round
Sale Creek vs. Rockwood - 11/14 at 7 p.m.
Coalfield vs. Jo Byrns - 11/14 at 7 p.m.
South Pittsburg vs. Oliver Springs - 11/14 at 7 p.m.
Clay County vs. Midway - 11/14 at 7 p.m.
Richland vs. South Fulton - 11/14 at 7 p.m.
McKenzie vs. Greenfield - 11/14 at 7 p.m.
Dresden vs. Fayetteville - 11/14 at 7 p.m.
Middle College vs. Eagleville - 11/14 at 7 p.m.
Class 2A Bracket
Second Round
Happy Valley vs. Bledsoe County - 11/14 at 7 p.m.
Eagleton College and Career Academy vs. Grundy County - 11/14 at 7 p.m.
Marion County vs. South Greene - 11/14 at 7 p.m.
Gordonsville vs. Oneida - 11/14 at 7 p.m.
Lewis County vs. Huntingdon - 11/14 at 7 p.m.
East Robertson vs. Peabody - 11/14 at 7 p.m.
Milan vs. Mt. Pleasant - 11/14 at 7 p.m.
Fairley vs. East Nashville Magnet - 11/14 at 7 p.m.
Class 3A Bracket
Second Round
Gatlinburg-Pittman vs. Forrest - 11/14 at 7 p.m.
Meigs County vs. Sequatchie County - 11/14 at 7 p.m.
Tyner Academy vs. Unicoi County - 11/14 at 7 p.m.
Giles County vs. McMinn Central - 11/14 at 7 p.m.
Sycamore vs. Covington - 11/14 at 7 p.m.
Fairview vs. Dyersburg - 11/14 at 7 p.m.
Westview vs. Westmoreland - 11/14 at 7 p.m.
Melrose vs. Maplewood - 11/14 at 7 p.m.
Class 4A Bracket
Second Round
Greeneville vs. White County - 11/14 at 7 p.m.
Anderson County vs. Stone Memorial - 11/14 at 7 p.m.
Red Bank vs. Gibbs - 11/14 at 7 p.m.
Upperman vs. Alcoa - 11/14 at 7 p.m.
Marshall County vs. Dyer County - 11/14 at 7 p.m.
Pearl-Cohn vs. Crockett County - 11/14 at 7 p.m.
South Gibson vs. Spring Hill - 11/14 at 7 p.m.
Lexington vs. Springfield - 11/14 at 7 p.m.
Class 5A Bracket
Second Round
Walker Valley vs. Sevier County - 11/14 at 7 p.m.
Lincoln County vs. Powell - 11/14 at 7 p.m.
Halls vs. Lawrence County - 11/14 at 7 p.m.
Knoxville Central vs. Columbia Central - 11/14 at 7 p.m.
Kirkwood vs. Page - 11/14 at 7 p.m.
Munford vs. Beech - 11/14 at 7 p.m.
Nolensville vs. Henry County - 11/14 at 7 p.m.
Centennial vs. Memphis Central - 11/14 at 7 p.m.
Class 6A Bracket
Second Round
Blackman vs. Dobyns-Bennett - 11/14 at 7 p.m.
Riverdale vs. Maryville - 11/14 at 7 p.m.
Bradley Central vs. Oakland - 11/14 at 7 p.m.
Science Hill vs. Green Hill - 11/14 at 7 p.m.
Whitehaven vs. Independence - 11/14 at 7 p.m.
Houston vs. Ravenwood - 11/14 at 7 p.m.
Antioch vs. Collierville - 11/14 at 7 p.m.
Brentwood vs. Southwind - 11/14 at 7 p.m.
More from High School On SI