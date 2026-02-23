Vermont High School Girls Basketball Playoff Championship, Matchups, Schedule (VPA) - February 23, 2026

High School

The 2026 Vermont high school girls basketball playoffs begin this week on Tuesday, February 24.

High School On SI has brackets and matchups for every bracket from around the state. These brackets will be updated throughout the playoffs.

Divison 4 State Girls Basketball Playoff Brackets

2026 Vermont (VPA) Division 4 Girls Basketball State Championship

Twinfield/Cabot at Richford - 7:00 PM EST, Tuesday, February 24

Blue Mountain at Long Trail - 6:30 PM EST, Tuesday, February 24

Sharon Academy at Mid Vermont Christian - 7:00 PM EST, Wednesday, February 26

Poultney at Williamstown - 7:00 PM EST, Tuesday, February 24

Stowe at Mount St. Joseph Academy - 7:00 PM EST, Tuesday, February 24

Twin Valley at Rivendell Academy - 7:00 PM EST, Tuesday, February 24

Proctor at West Rutland - 7:00 PM EST, Tuesday, February 24

Danville at Arlington Memorial - 7:00 PM EST, Tuesday, February 24

Divison 3 State Girls Basketball Playoff Brackets

2026 Vermont (VPA) Division 3 Girls Basketball State Championship

Green Mountain at White River Valley - 7:00 PM EST, Wednesday, February 25

Winooski at Bellows Falls Union - 7:00 PM EST, Wednesday, February 25

Bellows Free Academy - Fairfax at Vergennes - 7:00 PM EST, Wednesday, February 25

Mill River at Windsor - 7:00 PM EST, Wednesday, February 25

Randolph Union at Enosburg Falls - 7:00 PM EST, Wednesday, February 25

Thetford Academy at Oxbow - 7:00 PM EST, Wednesday, February 25

Woodstock at Peoples Academy - 7:00 PM EST, Wednesday, February 25

Divison 2 State Girls Basketball Playoff Brackets

2026 Vermont (VPA) Division 2 Girls Basketball State Championship

U-32 at Otter Valley - 7:00 PM EST, Tuesday, February 24

Mt. Abraham at Middlebury Union - 7:00 PM EST, Tuesday, February 24

Harwood Union at Spaulding - 7:00 PM EST, Tuesday, February 24

Missisquoi Valley at Lake Region - 7:00 PM EST, Wednesday, February 25

Divison 1 State Girls Basketball Playoff Brackets

2026 Vermont (VPA) Division 1 Girls Basketball State Championship

Colchester at Brattleboro - 6:00 PM EST, Wednesday, February 25

Rice Memorial at North Country Union - 7:00 PM EST, Tuesday, February 24

Bellows Free Academy - St. Albans at Champlain Valley Union - 7:00 PM EST, Tuesday, February 24

Burlington at Burr & Burton - 7:00 PM EST, Tuesday, February 24

South Burlington at Essex - 7:00 PM EST, Tuesday, February 24

