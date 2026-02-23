Vermont High School Girls Basketball Playoff Championship, Matchups, Schedule (VPA) - February 23, 2026
The 2026 Vermont high school girls basketball playoffs begin this week on Tuesday, February 24.
High School On SI has brackets and matchups for every bracket from around the state. These brackets will be updated throughout the playoffs.
Florida High School Girls Basketball 2026 Playoff Brackets, Schedule (FHSAA) - February 23, 2026
Divison 4 State Girls Basketball Playoff Brackets
2026 Vermont (VPA) Division 4 Girls Basketball State Championship
Twinfield/Cabot at Richford - 7:00 PM EST, Tuesday, February 24
Blue Mountain at Long Trail - 6:30 PM EST, Tuesday, February 24
Sharon Academy at Mid Vermont Christian - 7:00 PM EST, Wednesday, February 26
Poultney at Williamstown - 7:00 PM EST, Tuesday, February 24
Stowe at Mount St. Joseph Academy - 7:00 PM EST, Tuesday, February 24
Twin Valley at Rivendell Academy - 7:00 PM EST, Tuesday, February 24
Proctor at West Rutland - 7:00 PM EST, Tuesday, February 24
Danville at Arlington Memorial - 7:00 PM EST, Tuesday, February 24
Divison 3 State Girls Basketball Playoff Brackets
2026 Vermont (VPA) Division 3 Girls Basketball State Championship
Green Mountain at White River Valley - 7:00 PM EST, Wednesday, February 25
Winooski at Bellows Falls Union - 7:00 PM EST, Wednesday, February 25
Bellows Free Academy - Fairfax at Vergennes - 7:00 PM EST, Wednesday, February 25
Mill River at Windsor - 7:00 PM EST, Wednesday, February 25
Randolph Union at Enosburg Falls - 7:00 PM EST, Wednesday, February 25
Thetford Academy at Oxbow - 7:00 PM EST, Wednesday, February 25
Woodstock at Peoples Academy - 7:00 PM EST, Wednesday, February 25
Divison 2 State Girls Basketball Playoff Brackets
2026 Vermont (VPA) Division 2 Girls Basketball State Championship
U-32 at Otter Valley - 7:00 PM EST, Tuesday, February 24
Mt. Abraham at Middlebury Union - 7:00 PM EST, Tuesday, February 24
Harwood Union at Spaulding - 7:00 PM EST, Tuesday, February 24
Missisquoi Valley at Lake Region - 7:00 PM EST, Wednesday, February 25
Divison 1 State Girls Basketball Playoff Brackets
2026 Vermont (VPA) Division 1 Girls Basketball State Championship
Colchester at Brattleboro - 6:00 PM EST, Wednesday, February 25
Rice Memorial at North Country Union - 7:00 PM EST, Tuesday, February 24
Bellows Free Academy - St. Albans at Champlain Valley Union - 7:00 PM EST, Tuesday, February 24
Burlington at Burr & Burton - 7:00 PM EST, Tuesday, February 24
South Burlington at Essex - 7:00 PM EST, Tuesday, February 24
More from High School On SI