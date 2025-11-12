SI

NFL Straight-Up Moneyline Picks for Every Game in Week 11

SI Staff

The SI Team makes their picks for Week 11 of the 2025 NFL Season.
The SI Team makes their picks for Week 11 of the 2025 NFL Season. / Sports Illustrated

It was a successful week of picks for the SI Team in Week 10, with seven of the eight panelists putting together a profitable week. Conor Orr continues to crush this season's picks, sitting well ahead of the rest at 99-49-1 for +13.54 units.

It's time to move on to Week 11 of the 2025 NFL season. The team has its picks locked in for Week 12, so let's jump into them.

Week 10 Results

Season-to-Date Results

NFL Week 11 Picks

SI NFL moneyline picks for Week 11.
SI NFL moneyline picks for Week 11. / Sports Illustrated

All odds are via DraftKings Sportsbook

Jets (+600) vs. Patriots (-900)

  • Clare Brennan: Patriots
  • Mitch Goldich: Patriots
  • Gilberto Manzano: Patriots
  • Conor Orr: Patriots
  • John Pluym: Patriots
  • Matt Verderame: Patriots
  • Iain MacMillan: Patriots
  • Peter Dewey: Patriots

Commanders (+124) vs. Dolphins (-148)

  • Clare Brennan: Dolphins
  • Mitch Goldich: Dolphins
  • Gilberto Manzano: Dolphins
  • Conor Orr: Dolphins
  • John Pluym: Dolphins
  • Matt Verderame: Dolphins
  • Iain MacMillan: Dolphins
  • Peter Dewey: Dolphins

Bengals (+195) vs. Steelers (-238)

  • Clare Brennan: Steelers
  • Mitch Goldich: Bengals
  • Gilberto Manzano: Bengals
  • Conor Orr: Steelers
  • John Pluym: Steelers
  • Matt Verderame: Steelers
  • Iain MacMillan: Steelers
  • Peter Dewey: Bengals

Chargers (-155) vs. Jaguars (+130)

  • Clare Brennan: Chargers
  • Mitch Goldich: Chargers
  • Gilberto Manzano: Chargers
  • Conor Orr: Chargers
  • John Pluym: Jaguars
  • Matt Verderame: Jaguars
  • Iain MacMillan: Chargers
  • Peter Dewey: Chargers

Buccaneers (+205) vs. Bills (-250)

  • Clare Brennan: Bills
  • Mitch Goldich: Bills
  • Gilberto Manzano: Bills
  • Conor Orr: Bills
  • John Pluym: Bills
  • Matt Verderame: Bills
  • Iain MacMillan: Bills
  • Peter Dewey: Buccaneers

Bears (+150) vs. Vikings (-180)

  • Clare Brennan: Bears
  • Mitch Goldich: Vikings
  • Gilberto Manzano: Bears
  • Conor Orr: Vikings
  • John Pluym: Bears
  • Matt Verderame: Vikings
  • Iain MacMillan: Vikings
  • Peter Dewey: Bears

Texans (-340) vs. Titans (+270)

  • Clare Brennan: Texans
  • Mitch Goldich: Texans
  • Gilberto Manzano: Texans
  • Conor Orr: Texans
  • John Pluym: Texans
  • Matt Verderame: Texans
  • Iain MacMillan: Texans
  • Peter Dewey: Texans

Panthers (+154) vs. Falcons (-185)

  • Clare Brennan: Panthers
  • Mitch Goldich: Panthers
  • Gilberto Manzano: Falcons
  • Conor Orr: Falcons
  • John Pluym: Falcons
  • Matt Verderame: Falcons
  • Iain MacMillan: Falcons
  • Peter Dewey: Panthers

Packers (-375) vs. Giants (+295)

  • Clare Brennan: Packers
  • Mitch Goldich: Packers
  • Gilberto Manzano: Packers
  • Conor Orr: Packers
  • John Pluym: Packers
  • Matt Verderame: Packers
  • Iain MacMillan: Packers
  • Peter Dewey: Packers

Seahawks (+136) vs. Rams (-162)

  • Clare Brennan: Rams
  • Mitch Goldich: Seahawks
  • Gilberto Manzano: Rams
  • Conor Orr: Rams
  • John Pluym: Seahawks
  • Matt Verderame: Rams
  • Iain MacMillan: Seahawks
  • Peter Dewey: Rams

49ers (-166) vs. Cardinals (+140)

  • Clare Brennan: 49ers
  • Mitch Goldich: 49ers
  • Gilberto Manzano: Cardinals
  • Conor Orr: 49ers
  • John Pluym: 49ers
  • Matt Verderame: 49ers
  • Iain MacMillan: Cardinals
  • Peter Dewey: 49ers

Ravens (-425) vs. Browns (+330)

  • Clare Brennan: Ravens
  • Mitch Goldich: Ravens
  • Gilberto Manzano: Ravens
  • Conor Orr: Ravens
  • John Pluym: Ravens
  • Matt Verderame: Ravens
  • Iain MacMillan: Ravens
  • Peter Dewey: Ravens

Chiefs (-205) vs. Broncos (+170)

  • Clare Brennan: Chiefs
  • Mitch Goldich: Chiefs
  • Gilberto Manzano: Chiefs
  • Conor Orr: Broncos
  • John Pluym: Chiefs
  • Matt Verderame: Chiefs
  • Iain MacMillan: Chiefs
  • Peter Dewey: Chiefs

Lions (+130) vs. Eagles (-155)

  • Clare Brennan: Lions
  • Mitch Goldich: Eagles
  • Gilberto Manzano: Lions
  • Conor Orr: Lions
  • John Pluym: Eagles
  • Matt Verderame: Eagles
  • Iain MacMillan: Lions
  • Peter Dewey: Eagles

Cowboys (-180) vs. Raiders (+150)

  • Clare Brennan: Cowboys
  • Mitch Goldich: Cowboys
  • Gilberto Manzano: Cowboys
  • Conor Orr: Cowboys
  • John Pluym: Cowboys
  • Matt Verderame: Cowboys
  • Iain MacMillan: Cowboys
  • Peter Dewey: Cowboys

Register with DraftKings today to get $200 in bonus bets and over $200 off an NFL Sunday Ticket subscription. Claim this DraftKings Sportsbook promo code offer by depositing and wagering just $5.

Odds refresh periodically and are subject to change.

If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER.

Published
Gilberto Manzano
SI STAFF

Home/Betting