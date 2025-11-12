NFL Straight-Up Moneyline Picks for Every Game in Week 11
It was a successful week of picks for the SI Team in Week 10, with seven of the eight panelists putting together a profitable week. Conor Orr continues to crush this season's picks, sitting well ahead of the rest at 99-49-1 for +13.54 units.
It's time to move on to Week 11 of the 2025 NFL season. The team has its picks locked in for Week 12, so let's jump into them.
Week 10 Results
- Clare Brennan, Associate Editor 9-5 (+0.78 units)
- Mitch Goldich, Senior Editor 9-5 (+0.02 units)
- Gilberto Manzano, NFL Staff Writer 11-3 (+3.83 units)
- Conor Orr, Senior Writer 10-4 (+2.43 units)
- John Pluym, NFL Managing Editor 9-5 (+0.88 units)
- Matt Verderame, NFL Staff Writer 9-5 (-0.33 units)
- Iain MacMillan, Senior Editor, Betting 9-5 (+1.15 units)
- Peter Dewey, Associate Managing Editor, Betting 6-8 (-2.18 units)
Season-to-Date Results
- Clare Brennan, Associate Editor 95-53-1 (-3.59 units)
- Mitch Goldich, Senior Editor 95-53-1 (-3.87 units)
- Gilberto Manzano, NFL Staff Writer 86-72 (-14.97 units)
- Conor Orr, Senior Writer 99-49-1 (+13.54 units)
- John Pluym, NFL Managing Editor 90-58-1 (-11.36 units)
- Matt Verderame, NFL Staff Writer 100-48-1 (+4.14 units)
- Iain MacMillan, Senior Editor, Betting 86-62-1 (-11.04 units)
- Peter Dewey, Associate Managing Editor, Betting 94-55-1 (-6.33 units)
NFL Week 11 Picks
All odds are via DraftKings Sportsbook
Jets (+600) vs. Patriots (-900)
- Clare Brennan: Patriots
- Mitch Goldich: Patriots
- Gilberto Manzano: Patriots
- Conor Orr: Patriots
- John Pluym: Patriots
- Matt Verderame: Patriots
- Iain MacMillan: Patriots
- Peter Dewey: Patriots
Commanders (+124) vs. Dolphins (-148)
- Clare Brennan: Dolphins
- Mitch Goldich: Dolphins
- Gilberto Manzano: Dolphins
- Conor Orr: Dolphins
- John Pluym: Dolphins
- Matt Verderame: Dolphins
- Iain MacMillan: Dolphins
- Peter Dewey: Dolphins
Bengals (+195) vs. Steelers (-238)
- Clare Brennan: Steelers
- Mitch Goldich: Bengals
- Gilberto Manzano: Bengals
- Conor Orr: Steelers
- John Pluym: Steelers
- Matt Verderame: Steelers
- Iain MacMillan: Steelers
- Peter Dewey: Bengals
Chargers (-155) vs. Jaguars (+130)
- Clare Brennan: Chargers
- Mitch Goldich: Chargers
- Gilberto Manzano: Chargers
- Conor Orr: Chargers
- John Pluym: Jaguars
- Matt Verderame: Jaguars
- Iain MacMillan: Chargers
- Peter Dewey: Chargers
Buccaneers (+205) vs. Bills (-250)
- Clare Brennan: Bills
- Mitch Goldich: Bills
- Gilberto Manzano: Bills
- Conor Orr: Bills
- John Pluym: Bills
- Matt Verderame: Bills
- Iain MacMillan: Bills
- Peter Dewey: Buccaneers
Bears (+150) vs. Vikings (-180)
- Clare Brennan: Bears
- Mitch Goldich: Vikings
- Gilberto Manzano: Bears
- Conor Orr: Vikings
- John Pluym: Bears
- Matt Verderame: Vikings
- Iain MacMillan: Vikings
- Peter Dewey: Bears
Texans (-340) vs. Titans (+270)
- Clare Brennan: Texans
- Mitch Goldich: Texans
- Gilberto Manzano: Texans
- Conor Orr: Texans
- John Pluym: Texans
- Matt Verderame: Texans
- Iain MacMillan: Texans
- Peter Dewey: Texans
Panthers (+154) vs. Falcons (-185)
- Clare Brennan: Panthers
- Mitch Goldich: Panthers
- Gilberto Manzano: Falcons
- Conor Orr: Falcons
- John Pluym: Falcons
- Matt Verderame: Falcons
- Iain MacMillan: Falcons
- Peter Dewey: Panthers
Packers (-375) vs. Giants (+295)
- Clare Brennan: Packers
- Mitch Goldich: Packers
- Gilberto Manzano: Packers
- Conor Orr: Packers
- John Pluym: Packers
- Matt Verderame: Packers
- Iain MacMillan: Packers
- Peter Dewey: Packers
Seahawks (+136) vs. Rams (-162)
- Clare Brennan: Rams
- Mitch Goldich: Seahawks
- Gilberto Manzano: Rams
- Conor Orr: Rams
- John Pluym: Seahawks
- Matt Verderame: Rams
- Iain MacMillan: Seahawks
- Peter Dewey: Rams
49ers (-166) vs. Cardinals (+140)
- Clare Brennan: 49ers
- Mitch Goldich: 49ers
- Gilberto Manzano: Cardinals
- Conor Orr: 49ers
- John Pluym: 49ers
- Matt Verderame: 49ers
- Iain MacMillan: Cardinals
- Peter Dewey: 49ers
Ravens (-425) vs. Browns (+330)
- Clare Brennan: Ravens
- Mitch Goldich: Ravens
- Gilberto Manzano: Ravens
- Conor Orr: Ravens
- John Pluym: Ravens
- Matt Verderame: Ravens
- Iain MacMillan: Ravens
- Peter Dewey: Ravens
Chiefs (-205) vs. Broncos (+170)
- Clare Brennan: Chiefs
- Mitch Goldich: Chiefs
- Gilberto Manzano: Chiefs
- Conor Orr: Broncos
- John Pluym: Chiefs
- Matt Verderame: Chiefs
- Iain MacMillan: Chiefs
- Peter Dewey: Chiefs
Lions (+130) vs. Eagles (-155)
- Clare Brennan: Lions
- Mitch Goldich: Eagles
- Gilberto Manzano: Lions
- Conor Orr: Lions
- John Pluym: Eagles
- Matt Verderame: Eagles
- Iain MacMillan: Lions
- Peter Dewey: Eagles
Cowboys (-180) vs. Raiders (+150)
- Clare Brennan: Cowboys
- Mitch Goldich: Cowboys
- Gilberto Manzano: Cowboys
- Conor Orr: Cowboys
- John Pluym: Cowboys
- Matt Verderame: Cowboys
- Iain MacMillan: Cowboys
- Peter Dewey: Cowboys
Odds refresh periodically and are subject to change.
