Watch: Hodges & Smith Preview Arkansas vs. Texas A&M
ARLINGTON, Texas – While the minutes count down to the kickoff of the Southwest Classic at the home of the Dallas Cowboys in Arlington, Texas, Andy Hodges and Kent Smith preview the latest iteration of this trophy game.
Is the media sleeping on KJ Jefferson? How will the Arkansas linebackers handle Devon Achane?
If the secondary isn't improved, is there anyone up front who can get their back? Is the worst pass defense in all of college football enough to get Jimbo Fisher to throw the ball?
All of this and much more in this week's Arkansas Razorback preview.
HOGS FEED:
WATCH: HODGES & SMITH TAKE A LOOK AT EARLY SEC ACTION, LATE AFTERNOON GAMES, WHO CAN GET IN TITLE CONVERSATION
SEC ROUND-UP: HS COACHES SAY HARSIN ABSENT IN RECRUITING, QB DAD DOESN'T HOLD BACK, AND MUCH MORE
TAKING FRESH LOOK AT LAST TIME ARKANSAS, A&M PLAYED EACH OTHER
RAZORBACKS MAY NEED LITTLE EXTRA KICK TO TAKE DOWN AGGIES
JEFFERSON WILL NEED ONE MORE BIG PLAY IF HOGS WANT SHOWDOWN WITH BAMA
HOGS' DEFENSE NEEDS TO CONTINUE NATION TREND OF KEEPING A&M OFFENSE QUIET
WHAT A&M WRITERS ARE SAYING ABOUT ARKANSAS THIS WEEK
SATURDAY WILL PROVE IF ASSUMPTIONS ON HOGS ARE RIGHT
SEC ROUNDUP: CAN ANYBODY BEAT ALABAMA THIS SEASON?
IF HOG NAMED HEISMAN FINALIST, STROMBERG SHOULD GET TO RIDE SHOTGUN
FINALLY A MATCH-UP FALLS IN HOGS' FAVOR, DOESN'T GUARANTEE WIN THOUGH
SAM PITTMAN AND EVERYONE ELSE KNOWS WHAT HOGS HAVE TO FIX, AND SOON
SEC ROUNDUP: AUBURN COACH COULD BE LEADING CANDIDATE OUT WEST
SEC SHORTS TRIES TO SOLVE MURDER OF AUBURN TIGERS
THERE IS MUCH THE CURRENT STAFF CAN LEARN, STEAL FROM BOBBY PETRINO
SANDERS AVOIDS RUNNING INTO THE RAZORBACK RECORDS BOOKS SATURDAY AND THAT'S A GOOD THING