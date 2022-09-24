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Watch: Hodges & Smith Preview Arkansas vs. Texas A&M

Will this be battle of weaknesses or strengths; Will Dominique Johnson, Myles Slusher make appearance?
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ARLINGTON, Texas – While the minutes count down to the kickoff of the Southwest Classic at the home of the Dallas Cowboys in Arlington, Texas, Andy Hodges and Kent Smith preview the latest iteration of this trophy game.

Is the media sleeping on KJ Jefferson? How will the Arkansas linebackers handle Devon Achane?

If the secondary isn't improved, is there anyone up front who can get their back? Is the worst pass defense in all of college football enough to get Jimbo Fisher to throw the ball?

All of this and much more in this week's Arkansas Razorback preview.

Arkansas divider

HOGS FEED:

WATCH: HODGES & SMITH TAKE A LOOK AT EARLY SEC ACTION, LATE AFTERNOON GAMES, WHO CAN GET IN TITLE CONVERSATION

SEC ROUND-UP: HS COACHES SAY HARSIN ABSENT IN RECRUITING, QB DAD DOESN'T HOLD BACK, AND MUCH MORE

TAKING FRESH LOOK AT LAST TIME ARKANSAS, A&M PLAYED EACH OTHER

RAZORBACKS MAY NEED LITTLE EXTRA KICK TO TAKE DOWN AGGIES

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