Predicting every win/loss for all 16 Big 12 Football teams in 2025
We are just six days away from Week 0 football. On Saturday, there will be a major Big 12 football game on the docket: Kansas State vs. Iowa State in Dublin, Ireland. With Big 12 football so close to starting -- it's time to place my predictions on how the season will unfold.
Using Playoff Predictors, I picked the winner of every Big 12 team in the 2025 season. Below, you can see the standings and who I have each team beating and losing to.
Baylor Bears
Record: 10-2 (8-1)
Wins: Auburn, Samford, Arizona State, @Oklahoma State, Kansas State, @Cincinnati, UCF, Utah, @Arizona, Houston
Losses: @SMU, @TCU
Kansas State Wildcats
Record: 10-2 (8-2)
Wins: Iowa State, North Dakota, Army, @Arizona, UCF, TCU, @Kansas, Texas Tech, @Oklahoma State, Colorado
Losses: @Baylor, @Utah
Utah Utes
Record: 10-2 (7-2)
Wins: @UCLA, Cal Poly, Wyoming, Texas Tech, @West Virginia, Arizona State, Colorado, Cincinnati, Kansas State, @Kansas
Losses: @BYU, @Baylor
Arizona State Sun Devils
Record: 10-2 (7-2)
Wins: Northern Arizona, @Mississippi State, Texas State, TCU, Texas Tech, Houston, @Iowa State, West Virginia, @Colorado, Arizona
Losses: @Baylor, @Utah
Iowa State Cyclones
Record: 10-2 (7-2)
Wins: South Dakota, Iowa, @Arkansas State, Arizona, @Cincinnati, @Colorado, BYU, @TCU, Kansas, @Oklahoma State
Losses: Kansas State, Arizona State
Texas Tech Red Raiders
Record: 9-3 (6-3)
Wins: Arkansas-Pine Bluff, Kent State, Oregon State, @Houston, Kansas, Oklahoma State, BYU, UCF, @West Virginia
Losses: @Utah, @Arizona State, @Kansas State
BYU Cougars
Record: 8-4 (5-4)
Wins: Portland State, Stanford, @ECU, West Virginia, Utah, TCU, @Cincinnati, UCF
Losses: @Colorado, @Arizona, @Iowa State, @Texas Tech
TCU Horned Frogs
Record: 7-5 (5-4)
Wins: Abilene Christian, SMU, Colorado, Baylor, @West Virginia, @Houston, Cincinnati
Losses: @North Carolina, @Arizona State, @Kansas State, Iowa State, @BYU
Houston Cougars
Record: 6-6 (4-5)
Wins: Stephen F. Austin, @Rice, Colorado, @Oklahoma State, Arizona, West Virginia
Losses: @Oregon State, Texas Tech, @Arizona State, @UCF, TCU, @Baylor
Colorado Buffaloes
Record: 6-6 (3-6)
Wins: Georgia Tech, Delaware, Wyoming, BYU, Arizona, @West Virginia
Losses: @Houston, @TCU, Iowa State, @Utah, Arizona State, @Kansas State
UCF Knights
Record: 5-7 (3-6)
Wins: Jacksonville State, North Carolina A&T, Kansas, Houston, Oklahoma State
Losses: North Carolina, @Kansas State, @Cincinnati, West Virginia, @Baylor, @Texas Tech, @BYU
Kansas Jayhawks
Record: 5-7 (3-6)
Wins: Fresno State, Wagner, West Virginia, Cincinnati, Oklahoma State
Losses: @Missouri, @UCF, @Texas Tech, Kansas State, @Arizona, @Iowa State, Utah
Arizona Wildcats
Record: 5-7 (3-7)
Wins: Hawaii, Weber State, Oklahoma State, BYU, Kansas
Losses: Kansas State, @Iowa State, @Houston, @Colorado, @Cincinnati, Baylor, @Arizona State
Cincinnati Bearcats
Record: 4-8 (2-7)
Wins: Bowling Green, Northwestern State, UCF, Arizona
Losses: Nebraska, @Kansas, Iowa State, @Oklahoma State, Baylor, @Utah, BYU, @TCU
West Virginia Mountaineers
Record: 3-9 (1-8)
Wins: Robert Morris, @Ohio, @UCF
Losses: Pitt, @Kansas, Utah, @BYU, TCU, @Houston, Colorado, @Arizona State, Texas Tech
Oklahoma State Cowboys
Record: 3-9 (1-8)
Wins: UT Martin, Tulsa, Cincinnati
Losses: @Oregon, Baylor, @Arizona, Houston, @Texas Tech, @Kansas, Kansas State, @UCF, Iowa State
Final Standings
Baylor -- 10-2 (8-1)
Kansas State -- 10-2 (8-2)
Utah Utes -- 10-2 (7-2)
Arizona State -- 10-2 (7-2)
Iowa State -- 10-2 (7-2)
Texas Tech -- 9-3 (6-3)
BYU -- 8-4 (5-4)
TCU -- 7-5 (5-4)
Houston -- 6-6 (4-5)
Colorado -- 6-6 (3-6)
UCF -- 5-7 (3-6)
Kansas -- 5-7 (3-6)
Arizona -- 5-7 (3-7)
Cincinnati -- 4-8 (2-7)
West Virginia -- 3-9 (1-8)
Oklahoma State -- 3-9 (1-8)
