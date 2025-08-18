Inside The Bears

Predicting every win/loss for all 16 Big 12 Football teams in 2025

Who might meet in the Big 12 Championship? We have an idea.

Trent Knoop

Jerome Miron-Imagn Images
In this story:

We are just six days away from Week 0 football. On Saturday, there will be a major Big 12 football game on the docket: Kansas State vs. Iowa State in Dublin, Ireland. With Big 12 football so close to starting -- it's time to place my predictions on how the season will unfold.

Using Playoff Predictors, I picked the winner of every Big 12 team in the 2025 season. Below, you can see the standings and who I have each team beating and losing to.

Baylor Bears

Sawyer Robertso
Ben Queen-Imagn Images

Record: 10-2 (8-1)

Wins: Auburn, Samford, Arizona State, @Oklahoma State, Kansas State, @Cincinnati, UCF, Utah, @Arizona, Houston

Losses: @SMU, @TCU

Kansas State Wildcats

Record: 10-2 (8-2)

Wins: Iowa State, North Dakota, Army, @Arizona, UCF, TCU, @Kansas, Texas Tech, @Oklahoma State, Colorado

Losses: @Baylor, @Utah

Utah Utes

UTa
Mike Watters-Imagn Images

Record: 10-2 (7-2)

Wins: @UCLA, Cal Poly, Wyoming, Texas Tech, @West Virginia, Arizona State, Colorado, Cincinnati, Kansas State, @Kansas

Losses: @BYU, @Baylor

Arizona State Sun Devils

Record: 10-2 (7-2)

Wins: Northern Arizona, @Mississippi State, Texas State, TCU, Texas Tech, Houston, @Iowa State, West Virginia, @Colorado, Arizona

Losses: @Baylor, @Utah

Iowa State Cyclones

Rocco Bech
Jerome Miron-Imagn Images

Record: 10-2 (7-2)

Wins: South Dakota, Iowa, @Arkansas State, Arizona, @Cincinnati, @Colorado, BYU, @TCU, Kansas, @Oklahoma State

Losses: Kansas State, Arizona State

Texas Tech Red Raiders

Record: 9-3 (6-3)

Wins: Arkansas-Pine Bluff, Kent State, Oregon State, @Houston, Kansas, Oklahoma State, BYU, UCF, @West Virginia

Losses: @Utah, @Arizona State, @Kansas State

BYU Cougars

BY
Troy Taormina-Imagn Images

Record: 8-4 (5-4)

Wins: Portland State, Stanford, @ECU, West Virginia, Utah, TCU, @Cincinnati, UCF

Losses: @Colorado, @Arizona, @Iowa State, @Texas Tech

TCU Horned Frogs

Record: 7-5 (5-4)

Wins: Abilene Christian, SMU, Colorado, Baylor, @West Virginia, @Houston, Cincinnati

Losses: @North Carolina, @Arizona State, @Kansas State, Iowa State, @BYU

Houston Cougars

Houston Footbal
Troy Taormina-Imagn Images

Record: 6-6 (4-5)

Wins: Stephen F. Austin, @Rice, Colorado, @Oklahoma State, Arizona, West Virginia

Losses: @Oregon State, Texas Tech, @Arizona State, @UCF, TCU, @Baylor

Colorado Buffaloes

Record: 6-6 (3-6)

Wins: Georgia Tech, Delaware, Wyoming, BYU, Arizona, @West Virginia

Losses: @Houston, @TCU, Iowa State, @Utah, Arizona State, @Kansas State

UCF Knights

Scott Fros
Nigel Cook/News-Journal / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Record: 5-7 (3-6)

Wins: Jacksonville State, North Carolina A&T, Kansas, Houston, Oklahoma State

Losses: North Carolina, @Kansas State, @Cincinnati, West Virginia, @Baylor, @Texas Tech, @BYU

Kansas Jayhawks

Record: 5-7 (3-6)

Wins: Fresno State, Wagner, West Virginia, Cincinnati, Oklahoma State

Losses: @Missouri, @UCF, @Texas Tech, Kansas State, @Arizona, @Iowa State, Utah

Arizona Wildcats

Arizona Footbal
Mark J. Rebilas-Imagn Images

Record: 5-7 (3-7)

Wins: Hawaii, Weber State, Oklahoma State, BYU, Kansas

Losses: Kansas State, @Iowa State, @Houston, @Colorado, @Cincinnati, Baylor, @Arizona State

Cincinnati Bearcats

Record: 4-8 (2-7)

Wins: Bowling Green, Northwestern State, UCF, Arizona

Losses: Nebraska, @Kansas, Iowa State, @Oklahoma State, Baylor, @Utah, BYU, @TCU

West Virginia Mountaineers

Rich Ro
Ben Queen-Imagn Images

Record: 3-9 (1-8)

Wins: Robert Morris, @Ohio, @UCF

Losses: Pitt, @Kansas, Utah, @BYU, TCU, @Houston, Colorado, @Arizona State, Texas Tech

Oklahoma State Cowboys

Record: 3-9 (1-8)

Wins: UT Martin, Tulsa, Cincinnati

Losses: @Oregon, Baylor, @Arizona, Houston, @Texas Tech, @Kansas, Kansas State, @UCF, Iowa State

Final Standings

Baylor -- 10-2 (8-1)
Kansas State -- 10-2 (8-2)
Utah Utes -- 10-2 (7-2)
Arizona State -- 10-2 (7-2)
Iowa State -- 10-2 (7-2)
Texas Tech -- 9-3 (6-3)
BYU -- 8-4 (5-4)
TCU -- 7-5 (5-4)
Houston -- 6-6 (4-5)
Colorado -- 6-6 (3-6)
UCF -- 5-7 (3-6)
Kansas -- 5-7 (3-6)
Arizona -- 5-7 (3-7)
Cincinnati -- 4-8 (2-7)
West Virginia -- 3-9 (1-8)
Oklahoma State -- 3-9 (1-8)

Enjoy more Baylor Bears coverage on Baylor Bears On SI -

More News:

Predicting stat lines for Baylor's offensive playmakers in 2025

What the 2024 CFP would have looked like under the Big Ten's new proposed model?

Dave Aranda identifies transfer WR as one of Baylor's 'top guys'

4 hidden gems in store for a breakout season for Baylor football in 2025

Q&A with 4-star DL Baylor commit Jamarion Carlton

For additional coverage of Baylor University Athletics

Follow us on Facebook: @BaylorBearsOnSI

Follow us on X/Twitter:@BaylorBearsOnSI

Follow us on Instagram: @BaylorBearsOnSI

Subscribe to us on Youtube: @BaylorBearsOnSI

Published
Trent Knoop
TRENT KNOOP

Trent is the Publisher of Baylor Bears On SI. His other work can be seen on Michigan Wolverines On SI. He also has covered the Minnesota Vikings and Maryland Terrapins previously. Trent’s love of sports and being able to tell stories to fans is what made him get into writing.

Home/Football