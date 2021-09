Cincinnati Depth Chart vs. Notre Dame

Cincinnati has released its depth chart for its matchup against Notre Dame

OFFENSE - FIRST TEAM

QB #9 Desmond Ritter - 6-4, 215, Sr.

RB #24 Jerome Ford - 5-11, 215, Jr.

WR #12 Alec Pierce - 6-3, 213, Sr.

WR #21 Tyler Scott - 5-11, 177, Soph.

WR #8 Michael Young Jr. - 5-10, 195, Gr.

TE #81 Josh Whyle - 6-6, 255, Jr.

LT #75 John Williams - 6-5, 310, R-Fr. or #72 James Tunstall - 6-5, 311, Jr.

LG #74 Jeremy Cooper - 6-4, 315, Jr.

C #56 Jake Renfro - 6-3, 310, Soph.

RG #77 Vincent McConnell - 6-5, 300, Sr.

RT #50 Dylan O'Quinn - 6-4, 305, Jr.

DEFENSE - FIRST TEAM

DE #21 Myjai Sanders - 6-5, 250, Sr.

DT #92 Curtis Brooks - 6-2, 285, Gr.

DE #42 Malik Vann - 6-4, 275, Sr.

WLB #0 Darrian Beavers - 6-4, 255, Gr.

MLB #41 Joel Dublanko - 6-3, 240, Gr.

SLB #13 Ty Van Fossen - 6-2, 220, Jr.

N #9 Arquon Bush - 6-0, 190, Jr.

S #6 Bryan Cook - 6-1, 210, Sr.

S #3 Ja'von Hicks - 6-2, 205, Sr.

CB #7 Coby Bryant - 6-1, 198, Gr.

CB #1 Ahmad Gardner - 6-3, 200, Jr.

OFFENSE - SECOND TEAM

QB #3 Evan Prater - 6-4, 200, R-Fr.

RB #0 Charles McClelland - 5-11, 193, Jr.

WR #5 Jordan Jones - 6-2, 190, Gr.

WR #20 Jadon Thompson - 6-2, 185, Soph.

WR #7 Tre Tucker - 5-9, 175, Jr.

TE #11 Leonard Taylor - 6-5, 250, Sr.

LG #71 Colin Woodside - 6-5, 313, Jr.

C #53 Gavin Gerhardt - 6-4, 305, R-Fr.

RG #51 Lorenz Metz - 6-9, 326, Jr.

RT #69 Cam Jones - 6-8, 325, Soph.

DEFENSE - SECOND TEAM

DE #90 Jabari Taylor - 6-5, 250, Sr.

DT #99 Marcus Brown - 6-2, 297, Gr.

DE #18 Jowon Briggs - 6-1, 297, Soph.

WLB #24 Jaheim Thomas - 6-4, 235, R-Fr.

MLB #2 Wilson Huber - 6-4, 242, Sr.

SLB #20 Deshawn Pace - 6-2, 218, Soph.

N #15 Taj Ward - 6-0, 197, Jr.

S #29 Jacob Dingle - 5-11, 195, Jr.

S #36 Will Adams - 6-0, 195, Jr.

CB #12 Todd Bumphis - 6-0, 188, R-Fr.

CB #5 Jaquan Sheppard - 6-2, 200, Jr.

SPECIAL TEAMS

K #17 Cole Smith - 5-11, 193, Sr.

P #31 Mason Fletcher - 6-7, 202, Fr.

LS #96 Cayson Pfeiffer - 6-0, 215, Soph.

KR #7 Tre Tucker - 5-9, 175, Jr.

PR #22 Ryan Montgomery - 5-10, 205, Jr.

