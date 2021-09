Toledo Depth Chart vs. Notre Dame

Toledo has released its depth chart for its matchup against Notre Dame

OFFENSE - FIRST TEAM

QB #2 Carter Bradley - 6-3, 210, Soph.

RB #22 Bryant Koback - 6-0, 205, Jr.

WR #5 Bryce Mitchell - 6-3, 207, Sr. or #14 Isaiah Winstead - 6-3, 210, Jr.

WR #4 Denzel McKinley-Lewis - 5-11, 190, Sr. or #19 Jerjuan Newton - 5-11, 186, R-Fr.

WR #8 Devin Maddox - 5-9, 175, Soph.

TE #89 Drew Rosi - 6-4, 240, Sr. or #9 Jamal Turner - 6-6, 255, Jr.

LT #68 Mitchell Berg - 6-6, 310, Jr.

LG #78 Vitaliy Gurman - 6-4, 307, Sr.

C #72 Bryce Harris - 6-3, 295, Sr.

RG #60 Tyler Long - 6-4, 290, Soph. or #65 Luke Doerger - 6-2, 292, Sr.

RT #73 Nick Rosi - 6-4, 290, Soph. or #74 Lavel Dumont - 6-4, 315, Soph.

DEFENSE - FIRST TEAM

OLB #91 Jamal Hines - 6-3, 250, Jr.

DT #95 Judge Culpepper - 6-4, 290, Soph.

DT #99 Desjuan Johnson - 6-3, 255, Jr.

OLB #56 Terrance Taylor - 6-3, 235, Jr.

WLB #2 Dyontae Johnson - 6-2, 230, Jr.

LB #30 Jonathan Jones - 5-11, 225, Sr.

NB #20 Saeed Holt - 6-0, 195, Jr.

SS #6 Nate Bauer - 6-0, 195, Soph.

FS #7 Zachary Ford - 6-3, 203, Soph.

CB #27 Quinyon Mitchell - 6-0, 197, Fr.

CB #0 Samuel Womack - 5-10, 185, Sr.

OFFENSE - SECOND TEAM

QB #7 Dequan Finn - 6-2, 198, R-Fr.

RB #21 Jacquez Stuart - 5-9, 170, R-Fr. or #3 Micah Kelly - 5-9, 195, R-Fr.

WR #15 Matt Landers - 6-5, 200, Jr.

WR #17 Demeer Blankumsee - 5-10, 180, Fr.

LT #70 Michael Bergen - 6-4, 280, R-Fr.

LG #71 Vinny Sciury - 6-3, 292, Fr.

C #63 Parker Bisek - 6-3, 290, R-Fr.

DEFENSE - SECOND TEAM

OLB #85 Adrian Woliver - 6-2, 250, Soph.

DT #96 David Hood - 6-1, 280, Sr. or #97 Cavon Butler - 6-3, 310, Soph.

DT 98 Darius Alexander - 6-4, 320, R-Fr. or #92 Devan Rogers - 6-2, 285, Soph.

OLB #48 Nate Givhan - 6-4, 240, Jr. or #44 D'Andre Ragin - 6-2, 230, R-Fr.

WLB #35 AJ Crider - 6-1, 227, Jr. or #51 Josh Recker - 6-1, 227, R-Fr.

LB #42 Jackson Barrow - 6-0, 220, R-Fr.

NB #0 Samuel Womack - 5-10, 185, Soph.

SS #25 Maxen Hook - 6-0, 210, Fr.

FS #23 Troy Simon - 6-0, 190, Jr.

CB #13 Chris McDonald - 5-10, 185, Soph.

CB #21 Justin Clark -

SPECIAL TEAMS

PK #17 Thomas Cluckey - 6-1, 195, Soph. or #29 Evan Davis - 5-9, 180, Soph.

P #49 Bailey Flint - 6-4, 215, Sr.

H #49 Bailey Flint - 6-4, 215, Sr.

LS #58 Sean Mills - 6-2, 220, Sr.

KR #21 Jacquez Stuart - 5-9, 170, R-Fr.

PR #8 Devin Maddox - 5-9, 175, Soph.

