Wisconsin Depth Chart vs. Notre Dame

Wisconsin has released its depth chart ahead of its matchup against Notre Dame.

OFFENSE - FIRST TEAM

QB #5 Graham Mertz - 6-3, 227, Soph.

RB #6 Chez Mellusi - 5-11, 204, Jr.

FB #44 John Chenal - 6-2, 256, Sr.

WR #3 Kendric Pryor - 5-11, 189, Sr.

WR #7 Danny Davis - 6-0, 196, Sr.

TE #84 Jake Ferguson - 6-5, 244, Sr.

LT #65 Tyler Beach - 6-6, 312, Sr.

LG #70 Josh Seltzner - 6-4, 310, Sr.

C #75 Joe Tippmann - 6-6, 320, Soph.

RG #79 Jack Nelson - 6-7, 304, R-Fr.

RT #60 Logan Bruss - 6-5, 315, Sr.

DEFENSE - FIRST TEAM

DE #92 Matt Henningsen - 6-3, 291, Sr.

NT #95 Keeanu Benton - 6-4, 317, Jr.

DE #99 Isaiah Mullens - 6-4, 297, Jr.

OLB #19 Nick Herbig - 6-2, 227, Soph.

ILB #57 Jack Sanborn - 6-2, 236, Jr.

ILB #5 Leo Chenal - 6-2, 261, Jr.

OLB #41 Noah Burks - 6-2, 245, Sr.

SS #18 Collin Wilder - 5-10, 199, Sr.

FS #9 Scott Nelson - 6-2, 205, Sr.

CB #1 Faion Hicks - 5-10, 192, Sr.

BC #21 Caesar Williams - 6-0, 188, Sr.

OFFENSE - SECOND TEAM

QB #2 Chase Wolf - 6-1, 200, Jr.

RB #20 Isaac Guerendo - 6-0, 219, Jr.

FB #43 Quan Easterling - 6-3, 239, Soph.

WR #13 Chimere Dike - 6-1, 199, Soph.

WR #16 Jack Dunn - 5-7, 176, Sr.

TE #82 Jack Eschenbach - 6-6, 245, Jr.

LT #50 Logan Brown - 6-6, 311, Soph.

LG #62 Cormac Sampson - 6-4, 305, Jr.

C #54 Kayden Lyles - 6-3, 312, Sr.

RG #74 Michael Furtney - 6-5, 312, Jr.

RT #63 Tanor Bortolini - 6-4, 306, R-Fr.

DEFENSE - SECOND TEAM

DE #56 Rodas Johnson - 6-2, 286, Soph.

NT #91 Bryson Williams - 6-2, 291, Sr.

DE #90 James Thompson - 6-5, 290, R-Fr.

OLB #98 CJ Goetz - 6-3, 243, Jr.

ILB #58 Mike Maskalunas - 6-3, 239, Sr.

ILB #39 Tatum Grass - 6-2, 231, Soph.

OLB #7 Spencer Lytle - 6-2, 230, Soph.

SS #15 John Torchio - 6-1, 208, Soph.

FS #26 Travian Blaylock - 5-11, 205, Jr.

CB #6 Dean Engram - 5-9, 168, Soph. or #4 Donte Burton - 5-10, 183, Jr.

CB #11 Alexander Smith - 5-11, 176, Jr.

SPECIAL TEAMS

K #19 Collin Larsh - 5-10, 194, Sr.

P #38 Andy Vujnovich - 6-3, 230, Sr.

SN #47 Peter Bowden - 6-2, 230, Soph.

KR #86 Devin Chandler - 6-0, 178, R-Fr.

PR #6 Dean Engram - 5-9, 168, Soph.

