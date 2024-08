Pair of Vols Make Freshman Watchlist

๐–๐š๐ญ๐œ๐ก ๐‹๐ข๐ฌ๐ญ ๐’๐ž๐š๐ฌ๐จ๐ง ๐Ÿ‘€@boo_Carter6 and @nico_iamaleava8 have been named to the Shaun Alexander - Freshmen of the Year Award Watch List by @MaxwellFootball



๐Ÿ“ฐ ยป https://t.co/hnrKoU5CcO#GBO๐ŸŠ pic.twitter.com/XOO9pUF5PS