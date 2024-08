UCLA Basketball: Bruins Announce Matchup For Second Game of 2024-25 season

Itโ€™s an early-season contest against ๐๐ž๐ฐ ๐Œ๐ž๐ฑ๐ข๐œ๐จ.



The ๐๐ซ๐ฎ๐ข๐ง๐ฌ will face the ๐‹๐จ๐›๐จ๐ฌ in a neutral-site contest in Henderson, Nev., on ๐ ๐ซ๐ข๐๐š๐ฒ, ๐๐จ๐ฏ. ๐Ÿ–, in UCLAโ€™s second contest of the 2024-25 regular season.



๐Ÿ’ป๐Ÿ“ฒ: https://t.co/1mAXzGSBPj pic.twitter.com/a3nkyvR1TX