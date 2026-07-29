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High School

High School On SI Iowa All-State Softball Teams Revealed

First-, second- and third-team selections were announced across all five Iowa classifications, with five players earning captain honors.
Dana Becker|
ADM's pitcher Lauren Hagedorn (8) pitches the ball against Carlisle in the 4A high school state softball championship at Rogers Sports Complex on on July 23, 2026, Fort Dodge, Iowa,
ADM's pitcher Lauren Hagedorn (8) pitches the ball against Carlisle in the 4A high school state softball championship at Rogers Sports Complex on on July 23, 2026, Fort Dodge, Iowa, | USA TODAY Network via Reuters Connect

With the conclusion of the Iowa Girls High School Athletic Union State Softball Tournament and the final High School On SI Iowa Softball Top 25 State Rankings released, there is just one thing left to do.

Announce all-state teams. Selections were based on season performance, postseason success, statistics, honors and input from coaches and statewide coverage throughout the season.

High School On SI Iowa has compiled three teams - first, second and third - in each of the five classifications in high school softball.

Five Captains Selected For Each Class

One team captain in each of the five classes has also been announced. Those five players are Sophia Schlader of Waukee Northwest in Class 5A, Lauren Hagedorn from ADM in Class 4A, Julia Roth of Dubuque Wahlert Catholic in Class 3A, Chloe Cox of Grand View Christian in Class 2A and Sydney Lovrien from Clarksville in Class 1A.

Here are the High School On SI Iowa all-state softball teams.

High School On SI Iowa All-State Softball Teams

Class 5A

First Team

Sophia Schlader, Waukee Northwest, Sophomore*

Jordyn Kennedy, Ankeny Centennial, Senior

Kari Rose, West Des Moines Valley, Senior

Clara Page, Des Moines Roosevelt, Junior

Addie Abens, Dallas Center-Grimes, Junior

Lily Knutson, Cedar Rapids Kennedy, Senior

Mady Ott, Ankeny Centennial, Senior

Alayna Schulte, Waukee Northwest, Senior

Jadyn Woods, Southeast Polk, Senior

Second Team

Kori Lincicum, Ankeny Centennial, Senior

Abby Johnson, Dowling Catholic, Senior

Molly Carlson, Iowa City High, Senior

Sophie Goerish, Waukee, Senior

Maddison Zlomke, West Des Moines Valley, Junior

Peyton Spiegel, Ankeny Centennial, Sophomore

Tessa Jones, Dallas Center-Grimes, Junior

Kenley Sanger, Waukee Northwest, Junior

Maggie Bowman, Pleasant Valley, Junior

Third Team

Kensington Arringdale, Ankeny, Senior

Sophia Gratton, Dubuque Hempstead, Junior

Piper Johnson, Cedar Rapids Prairie, Senior

Tatum Johnson, Urbandale, Senior

Lexi Trueg, Cedar Falls, Senior

Addison Lyddon, Dallas Center-Grimes, Senior

Lauren Sandholm, Ankeny Centennial, Junior

Karter Price, Southeast Polk, Junior

Mylie Hatfield, Ankeny Centennial. Senior

Class 4A

First Team

Lauren Hagedorn, ADM, Senior*

Hope Alstott, Fort Dodge, Junior

Ellie Doster, Fort Dodge, Junior

Aubree Davis, Lewis Central, Senior

Kyla Schulte, Clear Creek-Amana, Senior

Mallie Stoner, Carlisle, Senior

Kylee Hill, Burlington, Junior

Maddyn Gates, Cedar Rapids Xavier, Junior

Lauren Vaske, Western Dubuque, Senior

Second Team

Chloe Roling, Carlisle, Sophomore

Melanie Runde, Western Dubuque, Senior

Makenna Olson, Winterset, Junior

Adalynn Johnson, North Scott, Senior

Kinzie Maxwell, ADM, Senior

Teryn Rippentrop, Fort Dodge, Senior

Rhiannon Rees, Grinnell, Senior

Ava Koudelka, North Polk, Senior

Katie Scheckel, Pella, Senior

Third Team

Makenna Pitlick, ADM, Junior

Alyvia Freeman, Carlisle, Senior

Kylee Bond, Grinnell, Senior

Bailey Moreau, Sergeant Bluff-Luton, Senior

Harper Morrison, Waverly-Shell Rock, Freshman

Tessa Dillinger, North Polk, Senior

Sophie Dannenbring, Sioux City Bishop Heelan, Eighth-Grader

Elizabeth Timmerman, Clear Creek-Amana, Senior

Avery DeHaan, Storm Lake, Senior

Class 3A

First Team

Grace Pence, Albia, Senior

Reagan Haynes, Algona, Junior

Libby Winters, PCM, Sophomore

Julia Roth, Dubuque Wahlert, Senior*

Hayden Gookin, Mount Vernon, Junior

Ruth Tauber, Dubuque Wahlert Catholic, Senior

Jersey Metz, Williamsburg, Senior

Taylor Sanchez, Williamsburg, Junior

Sully Hall, West Liberty, Junior

Second Team

Harper Meyers, Williamsburg, Eighth-Grader

Natalie Ruba, Dubuque Wahlert Catholic, Senior

Camden Webb, PCM, Sophomore

Charlotte Schwabe, Carroll Kuemper Catholic, Junior

Taylor Schwenn, Clear Lake, Junior

Ava Hocker, Williamsburg, Junior

Charlotte Nigey, Davenport Assumption, Senior

Rachel Kacmarynski, Pella Christian, Junior

Ava Hartman, West Delaware, Junior

Third Team

Mady Schnell, Van Meter, Sophomore

Miley Geise, Roland-Story, Junior

Ingrid Landa, Alburnett, Senior

Lila Weiderstein, Atlantic, Senior

Leighton Salazar, Washington, Senior

Sophia Patten, Mount Vernon, Sophomore

Sadie Schultz, Dubuque Wahlert Catholic, Senior

Claire Dieleman, Humboldt, Senior

Emersyn Guyer, Wilton, Senior

Class 2A

First Team

Chloe Cox, Grand View Christian, Sophomore*

Campbell Chase, Logan-Magnolia, Senior

Kayla Sypersma, Hinton, Senior

Livy VanDerSluis, Grand View Christian, Senior

Taylor Buhr, Wapsie Valley, Senior

Lily Nibaur, Iowa City Regina Catholic, Junior

Lauren Hoover, Pocahontas Area, Senior

Grace Hoopes, Louisa-Muscatine, Freshman

Bailey Kraklio, Durant, Senior

Second Team

Peyton Grabenbauer, East Marshall, Senior

Hayden Kresser, Jesup, Senior

Gracyn Stone, Logan-Magnolia

Hannah Kissell, Louisa-Muscatine, Senior

Tia Tentinger, MMCRU, Junior

Dilynn Meade, Missouri Valley, Senior

Maddy Hendershot, Grundy Center, Junior

Bri Blush, Dyersville Beckman Catholic, Sophomore

Keegan Kleppe, Iowa City Regina Catholic, Junior

Third Team

Brooklyn Gilbert, Westwood, Sophomore

Aubrey Leonard, Ogden, Senior

Sara Mead, Jesup, Senior

Shea Benhart, Lisbon, Sophomore

Zoey Aschinger, Ridge View, Senior

Espyn Decker, Wapsie Valley, Freshman

Leah Blauwet, West Lyon, Senior

Maiah Murphy, Grand View Christian, Senior

Adaline Martens, Riverside, Senior

Class 1A

First Team

Faith Shirbroun, St. Edmond, Senior

Sydney Lovrien, Clarksville, Senior*

Rachel Eglseder, Edgewood-Colesburg, Senior

Rylee Mudderman, Kee, Junior

Chloe Flanagan, North Linn, Freshman

Sami Kruckenberg, Mason City Newman Catholic, Senior

McKenna Baker, West Monona, Junior

Lexi Clendenen, Southeast Warren, Senior

Hannah Wangsness, Clarksville, Senior

Second Team

Catelynn Lodge, Clarksville, Freshman

Kamri Groen, North Butler, Junior

Toryn Helle, St. Edmond, Sophomore

Taryn Petersen, Exira-EHK/Audubon

Faith Dugan, Edgewood-Colesburg, Sophomore

Brylie Deim, North Union, Senior

Ella Whitney, Wayne, Junior

Allie Geisler, Southeast Warren, Sophomore

Hallie Bunkers, Remsen St. Mary’s, Junior

Third Team

Ellie Sievers, Newell-Fonda, Sophomore

Riley Miller, Exira-EHK/Audubon, Junior

Rihanna Myers, St. Edmond, Freshman

Breeze Bentz, Ankeny Christian, Sophomore

Zoey Thompson, North Butler, Sophomore

Addison Winters, Kee, Senior

Lana Alley, Fremont-Mills, Junior

Cypress Erickson, Collins-Maxwell, Senior

Ella Vandi, St. Edmond, Freshman

*Denotes captain selection

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Dana Becker
DANA BECKER

Dana Becker has been a sports writer in Iowa since 2000, writing for The Fort Dodge Messenger, Mason City Globe-Gazette, Cedar Rapids Gazette and others. Dana resides in northcentral Iowa and started as a writer with SB Live Sports in 2022 focused on the state of Iowa. Along with providing coverage of football and wrestling, Dana also spotlights cross country, swimming, basketball, track and field, soccer, tennis, golf, baseball and softball. He began writing for High School on SI in 2023.

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