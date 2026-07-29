High School On SI Iowa All-State Softball Teams Revealed
With the conclusion of the Iowa Girls High School Athletic Union State Softball Tournament and the final High School On SI Iowa Softball Top 25 State Rankings released, there is just one thing left to do.
Announce all-state teams. Selections were based on season performance, postseason success, statistics, honors and input from coaches and statewide coverage throughout the season.
High School On SI Iowa has compiled three teams - first, second and third - in each of the five classifications in high school softball.
Five Captains Selected For Each Class
One team captain in each of the five classes has also been announced. Those five players are Sophia Schlader of Waukee Northwest in Class 5A, Lauren Hagedorn from ADM in Class 4A, Julia Roth of Dubuque Wahlert Catholic in Class 3A, Chloe Cox of Grand View Christian in Class 2A and Sydney Lovrien from Clarksville in Class 1A.
Here are the High School On SI Iowa all-state softball teams.
High School On SI Iowa All-State Softball Teams
Class 5A
First Team
Sophia Schlader, Waukee Northwest, Sophomore*
Jordyn Kennedy, Ankeny Centennial, Senior
Kari Rose, West Des Moines Valley, Senior
Clara Page, Des Moines Roosevelt, Junior
Addie Abens, Dallas Center-Grimes, Junior
Lily Knutson, Cedar Rapids Kennedy, Senior
Mady Ott, Ankeny Centennial, Senior
Alayna Schulte, Waukee Northwest, Senior
Jadyn Woods, Southeast Polk, Senior
Second Team
Kori Lincicum, Ankeny Centennial, Senior
Abby Johnson, Dowling Catholic, Senior
Molly Carlson, Iowa City High, Senior
Sophie Goerish, Waukee, Senior
Maddison Zlomke, West Des Moines Valley, Junior
Peyton Spiegel, Ankeny Centennial, Sophomore
Tessa Jones, Dallas Center-Grimes, Junior
Kenley Sanger, Waukee Northwest, Junior
Maggie Bowman, Pleasant Valley, Junior
Third Team
Kensington Arringdale, Ankeny, Senior
Sophia Gratton, Dubuque Hempstead, Junior
Piper Johnson, Cedar Rapids Prairie, Senior
Tatum Johnson, Urbandale, Senior
Lexi Trueg, Cedar Falls, Senior
Addison Lyddon, Dallas Center-Grimes, Senior
Lauren Sandholm, Ankeny Centennial, Junior
Karter Price, Southeast Polk, Junior
Mylie Hatfield, Ankeny Centennial. Senior
Class 4A
First Team
Lauren Hagedorn, ADM, Senior*
Hope Alstott, Fort Dodge, Junior
Ellie Doster, Fort Dodge, Junior
Aubree Davis, Lewis Central, Senior
Kyla Schulte, Clear Creek-Amana, Senior
Mallie Stoner, Carlisle, Senior
Kylee Hill, Burlington, Junior
Maddyn Gates, Cedar Rapids Xavier, Junior
Lauren Vaske, Western Dubuque, Senior
Second Team
Chloe Roling, Carlisle, Sophomore
Melanie Runde, Western Dubuque, Senior
Makenna Olson, Winterset, Junior
Adalynn Johnson, North Scott, Senior
Kinzie Maxwell, ADM, Senior
Teryn Rippentrop, Fort Dodge, Senior
Rhiannon Rees, Grinnell, Senior
Ava Koudelka, North Polk, Senior
Katie Scheckel, Pella, Senior
Third Team
Makenna Pitlick, ADM, Junior
Alyvia Freeman, Carlisle, Senior
Kylee Bond, Grinnell, Senior
Bailey Moreau, Sergeant Bluff-Luton, Senior
Harper Morrison, Waverly-Shell Rock, Freshman
Tessa Dillinger, North Polk, Senior
Sophie Dannenbring, Sioux City Bishop Heelan, Eighth-Grader
Elizabeth Timmerman, Clear Creek-Amana, Senior
Avery DeHaan, Storm Lake, Senior
Class 3A
First Team
Grace Pence, Albia, Senior
Reagan Haynes, Algona, Junior
Libby Winters, PCM, Sophomore
Julia Roth, Dubuque Wahlert, Senior*
Hayden Gookin, Mount Vernon, Junior
Ruth Tauber, Dubuque Wahlert Catholic, Senior
Jersey Metz, Williamsburg, Senior
Taylor Sanchez, Williamsburg, Junior
Sully Hall, West Liberty, Junior
Second Team
Harper Meyers, Williamsburg, Eighth-Grader
Natalie Ruba, Dubuque Wahlert Catholic, Senior
Camden Webb, PCM, Sophomore
Charlotte Schwabe, Carroll Kuemper Catholic, Junior
Taylor Schwenn, Clear Lake, Junior
Ava Hocker, Williamsburg, Junior
Charlotte Nigey, Davenport Assumption, Senior
Rachel Kacmarynski, Pella Christian, Junior
Ava Hartman, West Delaware, Junior
Third Team
Mady Schnell, Van Meter, Sophomore
Miley Geise, Roland-Story, Junior
Ingrid Landa, Alburnett, Senior
Lila Weiderstein, Atlantic, Senior
Leighton Salazar, Washington, Senior
Sophia Patten, Mount Vernon, Sophomore
Sadie Schultz, Dubuque Wahlert Catholic, Senior
Claire Dieleman, Humboldt, Senior
Emersyn Guyer, Wilton, Senior
Class 2A
First Team
Chloe Cox, Grand View Christian, Sophomore*
Campbell Chase, Logan-Magnolia, Senior
Kayla Sypersma, Hinton, Senior
Livy VanDerSluis, Grand View Christian, Senior
Taylor Buhr, Wapsie Valley, Senior
Lily Nibaur, Iowa City Regina Catholic, Junior
Lauren Hoover, Pocahontas Area, Senior
Grace Hoopes, Louisa-Muscatine, Freshman
Bailey Kraklio, Durant, Senior
Second Team
Peyton Grabenbauer, East Marshall, Senior
Hayden Kresser, Jesup, Senior
Gracyn Stone, Logan-Magnolia
Hannah Kissell, Louisa-Muscatine, Senior
Tia Tentinger, MMCRU, Junior
Dilynn Meade, Missouri Valley, Senior
Maddy Hendershot, Grundy Center, Junior
Bri Blush, Dyersville Beckman Catholic, Sophomore
Keegan Kleppe, Iowa City Regina Catholic, Junior
Third Team
Brooklyn Gilbert, Westwood, Sophomore
Aubrey Leonard, Ogden, Senior
Sara Mead, Jesup, Senior
Shea Benhart, Lisbon, Sophomore
Zoey Aschinger, Ridge View, Senior
Espyn Decker, Wapsie Valley, Freshman
Leah Blauwet, West Lyon, Senior
Maiah Murphy, Grand View Christian, Senior
Adaline Martens, Riverside, Senior
Class 1A
First Team
Faith Shirbroun, St. Edmond, Senior
Sydney Lovrien, Clarksville, Senior*
Rachel Eglseder, Edgewood-Colesburg, Senior
Rylee Mudderman, Kee, Junior
Chloe Flanagan, North Linn, Freshman
Sami Kruckenberg, Mason City Newman Catholic, Senior
McKenna Baker, West Monona, Junior
Lexi Clendenen, Southeast Warren, Senior
Hannah Wangsness, Clarksville, Senior
Second Team
Catelynn Lodge, Clarksville, Freshman
Kamri Groen, North Butler, Junior
Toryn Helle, St. Edmond, Sophomore
Taryn Petersen, Exira-EHK/Audubon
Faith Dugan, Edgewood-Colesburg, Sophomore
Brylie Deim, North Union, Senior
Ella Whitney, Wayne, Junior
Allie Geisler, Southeast Warren, Sophomore
Hallie Bunkers, Remsen St. Mary’s, Junior
Third Team
Ellie Sievers, Newell-Fonda, Sophomore
Riley Miller, Exira-EHK/Audubon, Junior
Rihanna Myers, St. Edmond, Freshman
Breeze Bentz, Ankeny Christian, Sophomore
Zoey Thompson, North Butler, Sophomore
Addison Winters, Kee, Senior
Lana Alley, Fremont-Mills, Junior
Cypress Erickson, Collins-Maxwell, Senior
Ella Vandi, St. Edmond, Freshman
*Denotes captain selection
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Dana Becker has been a sports writer in Iowa since 2000, writing for The Fort Dodge Messenger, Mason City Globe-Gazette, Cedar Rapids Gazette and others. Dana resides in northcentral Iowa and started as a writer with SB Live Sports in 2022 focused on the state of Iowa. Along with providing coverage of football and wrestling, Dana also spotlights cross country, swimming, basketball, track and field, soccer, tennis, golf, baseball and softball. He began writing for High School on SI in 2023.Follow danabecker