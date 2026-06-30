Iowa High School Baseball: Predicting Each Game Of The District Tournament

Dana Becker has been a sports writer in Iowa since 2000, writing for The Fort Dodge Messenger, Mason City Globe-Gazette, Cedar Rapids Gazette and others. Dana resides in northcentral Iowa and started as a writer with SB Live Sports in 2022 focused on the state of Iowa. Along with providing coverage of football and wrestling, Dana also spotlights cross country, swimming, basketball, track and field, soccer, tennis, golf, baseball and softball. He began writing for High School on SI in 2023.

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