Iowa High School Baseball: Predicting Each Game Of The District Tournament
The Iowa High School Athletic Association has now revealed all postseason pairings for this season, adding the Class 3A and Class 4A to previous brackets released for Class 1A and Class 2A.
District play begins on Friday, July 3 with opening round matches, as teams will battle it out over the next several weeks to determine eight qualifiers in each classification. The Iowa High School Athletic Association State Baseball Tournament starts Monday, July 20. Class 1A and Class 2A state games are held in Carroll, Iowa at Merchant Park, with Class 3A and Class 4A taking place in Cedar Rapids, Iowa at Veterans Memorial Stadium.
Class 1A and Class 2A district games take place July 3, July 7 and July 11, with substate championships to be held on July 14. Class 3A and Class 4A district games are July 10 and July 13, with the substate finals set for July 15.
All four state championship games will take place on July 24 from the two locations.
High School On SI Iowa has been releasing weekly state power rankings for baseball and also previously revealed softball regional predictions for each game in each class.
Here is who High School On SI Iowa is predicting will advance through districts and substate to qualify for the Iowa High School Athletic Association State Baseball Tournament this year.
Iowa High School Baseball District/Substate Tournament Predictions
Class 4A
Substate 1
First Round
- Sioux City East over Sioux City West
- Lewis Central over Council Bluffs Thomas Jefferson
- Council Bluffs Abraham Lincoln over Sioux City North
Semifinal
- Lewis Central over Council Bluffs Abraham Lincoln
Championship
- Sioux City East over Lewis Central
Substate 2
First Round
- Waukee over Des Moines Lincoln
- Fort Dodge over Waterloo West
- Mason City over Ames
Semifinal
- Fort Dodge over Mason City
Championship
- Fort Dodge over Waukee
Substate 3
First Round
- Johnston over Marshalltown
- Urbandale over Dowling Catholic
- Ankeny over Des Moines Roosevelt
Semifinal
- Urbandale over Ankeny
Championship
- Johnston over Urbandale
Substate 4
First Round
- Cedar Falls over Cedar Rapids Jefferson
- West Des Moines Valley over Des Moines East
- Dallas Center-Grimes over Ankeny Centennial
Semifinal
- West Des Moines Valley over Dallas Center-Grimes
Championship
- West Des Moines Valley over Cedar Falls
Substate 5
First Round
- Cedar Rapids Kennedy over Cedar Rapids Washington
- Southeast Polk over Waterloo East
- Iowa City West over Linn-Mar
Semifinal
- Iowa City West over Southeast Polk
Championship
- Cedar Rapids Kennedy over Iowa City West
Substate 6
First Round
- Pleasant Valley over Davenport West
- Davenport North over Dubuque Hempstead
- Muscatine over Bettendorf
Semifinal
- Davenport North over Muscatine
Championship
- Davenport North over Pleasant Valley
Substate 7
First Round
- Cedar Rapids Prairie over Davenport Central
- Iowa City Liberty over North Scott
- Clinton over Dubuque Senior
Semifinal
- Iowa City Liberty over Clinton
Championship
- Cedar Rapids Prairie over Iowa City Liberty
Substate 8
First Round
- Indianola over Des Moines North
- Waukee Northwest over Norwalk
- Iowa City High over Ottumwa
Semifinal
- Waukee Northwest over Iowa City High
Championship
- Indianola over Waukee Northwest
Class 3A
Substate 1
First Round
- MOC-Floyd Valley over Le Mars
- Sioux Center over Spencer
- Sioux City Bishop Heelan over Storm Lake
- Sergeant Bluff-Luton over Carroll
Semifinals
- MOC-Floyd Valley over Sioux Center
- Sergeant Bluff-Luton over Sioux City Bishop Heelan
Championship
- MOC-Floyd Valley over Sergeant Bluff-Luton
Substate 2
First Round
- North Polk over Hampton-Dumont/CAL
- Webster City over Gilbert
- Nevada over Waverly-Shell Rock
- Algona over Humboldt
Semifinals
- Webster City over North Polk
- Algona over Nevada
Championship
- Algona over Webster City
Substate 3
First Round
- Dubuque Wahlert Catholic over Center Point-Urbana
- Decorah over West Delaware
- Clear Creek-Amana over Washington
- Benton over Vinton-Shellsburg
Semifinals
- Dubuque Wahlert Catholic over Decorah
- Benton over Clear Creek-Amana
Championship
- Dubuque Wahlert Catholic over Benton
Substate 4
First Round
- Western Dubuque over Charles City
- Central DeWitt over Mount Vernon
- Independence over Iowa Falls-Alden
- Grinnell over West Liberty
Semifinals
- Western Dubuque over Central DeWitt
- Independence over Grinnell
Championship
- Western Dubuque over Independence
Substate 5
First Round
- Solon over Keokuk
- Williamsburg over Fairfield
- Davenport Assumption over Maquoketa
- Burlington over Mount Pleasant
Semifinals
- Solon over Williamsburg
- Davenport Assumption over Burlington
Championship
- Solon over Davenport Assumption
Substate 6
First Round
- Marion over Fort Madison
- Knoxville over Oskaloosa
- Saydel over Newton
- Pella over Bondurant-Farrar
Semifinals
- Marion over Knoxville
- Pella over Saydel
Championship
- Marion over Pella
Substate 7
First Round
- Cedar Rapids Xavier over South Tama County
- ADM over Des Moines Christian
- Ballard over Perry
- Boone over Clear Lake
Semifinals
- Cedar Rapids Xavier over ADM
- Boone over Ballard
Championship
- Cedar Rapids Xavier over Boone
Substate 8
First Round
- Carlisle over Clarke Community
- Creston over Winterset
- Harlan Community over Atlantic
- Denison-Schleswig over Glenwood
Semifinals
- Carlisle over Creston
- Harlan Community over Denison-Schleswig
Championship
- Harlan Community over Carlisle
Class 2A
Substate 1
First Round
- Spirit Lake over Central Lyon
- Okoboji over Sheldon
- West Sioux over Boyden-Hull/Rock Valley
- Western Christian over Hartley-Melvin-Sanborn
Quarterfinals
- West Lyon over Spirit Lake
- Estherville-Lincoln Central over Okoboji
- Hinton over West Sioux
- Emmetsburg over Western Christian
Semifinals
- West Lyon over Estherville-Lincoln Central
- Hinton over Emmetsburg
Championship
- West Lyon over Hinton
Substate 2
First Round
- Central Springs over Clarion-Goldfield/Dows
- Garner-Hayfield/Ventura over Eagle Grove
- South Central Calhoun over Greene County
- Ogden over South Hamilton
Quarterfinals
- Pocahontas Area over Central Springs
- Forest City over Garner-Hayfield/Ventura
- Roland-Story over South Central Calhoun
- Interstate 35 over Ogden
Semifinals
- Forest City over Pocahontas Area
- Roland-Story over Interstate 35
Championship
- Roland-Story over Interstate 35
Substate 3
First Round
- Osage over North Fayette Valley
- Denver over Crestwood
- West Branch over Tipton
- Anamosa over MFL MarMac
Quarterfinals
- Waukon over Osage
- New Hampton over Denver
- Cascade over West Branch
- Anamosa over Union Community
Semifinals
- New Hampton over Waukon
- Cascade over Anamosa
Championship
- Cascade over New Hampton
Substate 4
First Round
- Wilton over Northeast
- Durant over Camanche
- Louisa-Muscatine over Winfield-Mt Union
- Mid-Prairie over Monticello
Quarterfinals
- Bellevue Marquette Catholic over Wilton
- Alburnett over Durant
- Iowa City Regina Catholic over Louisa-Muscatine
- Mediapolis over Mid-Prairie
Semifinals
- Bellevue Marquette Catholic over Alburnett
- Iowa City Regina Catholic over Mediapolis
Championship
- Iowa City Regina over Bellevue Marquette Catholic
Substate 5
First Round
- West Burlington over Albia
- Davis County over Pella Christian
- Centerville over Eddyville-Blakesburg-Fremont
- Chariton over Lamoni
Quarterfinals
- Cardinal over West Burlington
- Central Lee over Davis County
- Pleasantville over Centerville
- Chariton over Grand View Christian
Semifinals
- Central Lee over Cardinal
- Pleasantville over Chariton
Championship
- Pleasantville over Central Lee
Substate 6
First Round
- West Central Valley over Nodaway Valley
- Woodward-Granger over Panorama
- Jesup over Oelwein
- Waterloo Columbus Catholic over Postville
Quarterfinals
- Van Meter over West Central Valley
- PCM over Woodward-Granger
- Dyersville Beckman Catholic over Jesup
- Dike-New Hartford over Waterloo Columbus Catholic
Semifinals
- Van Meter over PCM
- Dyersville Beckman Catholic over Waterloo Columbus Catholic
Championship
- Van Meter over Dyersville Beckman Catholic
Substate 7
First Round
- Aplington-Parkersburg over Hudson
- South Hardin over Sumner-Fredericksburg
- Manson Northwest Webster over Alta-Aurelia
- Southeast Valley over East Sac County
Quarterfinals
- Grundy Center over Aplington-Parkersburg
- South Hardin over West Marshall
- Carroll Kuemper Catholic over Manson Northwest Webster
- Ridge View over Southeast Valley
Semifinals
- Grundy Center over South Hardin
- Carroll Kuemper Catholic over Ridge View
Championship
- Grundy Center over Carroll Kuemper Catholic
Substate 8
First Round
- Sioux Central over Cherokee Washington
- OABCIG over Missouri Valley
- Tri-Center over Clarinda
- Treynor over Red Oak
Quarterfinals
- Unity Christian over Sioux Central
- MVAOCOU over OABCIG
- Underwood over Tri-Center
- Shenandoah over Treynor
Semifinals
- Unity Christian over MVAOCOU
- Underwood over Shenandoah
Championship
- Underwood over Unity Christian
Class 1A
Substate 1
First Round
- South O’Brien over George-Little Rock
- MMCRU over Sibley-Ocheyedan
- Harris-Lake Park over GTRA
- Logan-Magnolia over Exira-EHK
- Council Bluffs St. Albert over Boyer Valley
- Woodbine over West Monona
- Griswold over Ar-We-Va
Quarterfinals
- Remsen St. Mary’s over South O’Brien
- MMCRU over Harris-Lake Park
- Logan-Magnolia over Council Bluffs St. Albert
- Griswold over Woodbine
Semifinals
- Remsen St. Mary’s over MMCRU
- Logan-Magnolia over Griswold
Championship
- Remsen St. Mary’s over Logan-Magnolia
Substate 2
First Round
- North Union over West Hancock
- Lake Mills over West Bend-Mallard
- Bishop Garrigan over North Iowa
- Le Mars Gehlen Catholic over Westwood
- Woodbury Central over Lawton-Bronson
- Kingsley-Pierson over Trinity Christian
- Newell-Fonda over Akron-Westfield
Quarterfinals
- Mason City Newman Catholic over North Union
- Bishop Garrigan over Lake Mills
- Le Mars Gehlen Catholic over Woodbury Central
- Kingsley-Pierson over Newell-Fonda
Semifinals
- Mason City Newman Catholic over Bishop Garrigan
- Kingsley-Pierson over Le Mars Gehlen Catholic
Championship
- Mason City Newman Catholic over Kingsley-Pierson
Substate 3
First Round
- West Fork over Belmond-Klemme
- North Butler over Rockford
- Riceville over Northwood-Kensett
- Ankeny Christian over Mormon Trail
- Madrid over Collins-Maxwell
- St. Edmond over Glidden-Ralston
- AGWSR over Colo-Nesco
Quarterfinals
- Saint Ansgar over West Fork
- Riceville over North Butler
- Ankeny Christian over Madrid
- St. Edmond over AGWSR
Semifinals
- Saint Ansgar over Riceville
- St. Edmond over Ankeny Christian
Championship
- Saint Ansgar over St. Edmond
Substate 4
First Round
- Turkey Valley over Nashua-Plainfield
- Starmont over Edgewood-Colesburg
- Kee High over Clayton Ridge
- Don Bosco over BCLUW
- Gladbrook-Reinbeck over East Marshall
- Wapsie Valley over Dunkerton
- Clarksville over North Tama
Quarterfinals
- South Winneshiek over Turkey Valley
- Kee High over Starmont
- Don Bosco over Gladbrook-Reinbeck
- Wapsie Valley over Clarksville
Semifinals
- South Winneshiek over Kee High
- Wapsie Valley over Don Bosco
Championship
- South Winneshiek over Wapsie Valley
Substate 5
First Round
- Easton Valley over Calamus-Wheatland
- Maquoketa Valley over Prince of Peace
- Lisbon over North Cedar
- Belle Plaine over Midland
- Janesville over Springville
- Iowa Valley over HLV/TC
Quarterfinals
- North Linn over Easton Valley
- Lisbon over Maquoketa Valley
- East Buchanan over Belle Plaine
- Janesville over Iowa Valley
Semifinals
- North Linn over Lisbon
- Janesville over East Buchanan
Championship
- North Linn over Janesville
Substate 6
First Round
- New London over Van Buren County
- Burlington Notre Dame over Danville
- Highland over Wapello
- Lynnville-Sully over English Valleys
- Montezuma over Melcher-Dallas
- Baxter over GMG
- BGM over Colfax-Mingo
Quarterfinals
- Sigourney over New London
- Burlington Notre Dame over Highland
- Lynnville-Sully over Montezuma
- Baxter over BGM
Semifinals
- Sigourney over Burlington Notre Dame
- Lynnville-Sully over Baxter
Championship
- Lynnville-Sully over Sigourney
Substate 7
First Round
- Earlham over Southeast Warren
- Murray over Seymour
- Wayne over East Union
- Moravia over Moulton-Udell
- North Mahaska over Twin Cedars
- Pekin over Lone Tree
- Keota over Hillcrest Academy
Quarterfinals
- Martensdale-St. Marys over Earlham
- Murray over Wayne
- Moravia over North Mahaska
- Pekin over Keota
Semifinals
- Martensdale-St. Marys over Murray
- Pekin over Moravia
Championship
- Martensdale-St. Marys over Pekin
Substate 8
First Round
- ACGC over IKM-Manning
- CAM over Riverside
- AHSTW over Audubon
- Mount Ayr over Essex
- Bedford over Southwest Valley
- Lenox over Sidney
- Fremont-Mills over Stanton
Quarterfinals
- Coon Rapids-Bayard over ACGC
- CAM over AHSTW
- Bedford over Mount Ayr
- Lenox over Fremont-Mills
Semifinals
- Coon Rapids-Bayard over CAM
- Lenox over Bedford
Championship
- Coon Rapids-Bayard over Lenox
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Dana Becker has been a sports writer in Iowa since 2000, writing for The Fort Dodge Messenger, Mason City Globe-Gazette, Cedar Rapids Gazette and others. Dana resides in northcentral Iowa and started as a writer with SB Live Sports in 2022 focused on the state of Iowa. Along with providing coverage of football and wrestling, Dana also spotlights cross country, swimming, basketball, track and field, soccer, tennis, golf, baseball and softball. He began writing for High School on SI in 2023.Follow danabecker