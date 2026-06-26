Iowa High School Softball: Predicting The Postseason Regional Tournaments

The Iowa Girls High School Athletic Union has released postseason tournament pairings for softball, giving everyone a clear idea of the road to state.

The state tournament is scheduled to begin Monday, July 20, in Fort Dodge, Iowa, at Rogers Park. This year, the IGHSAU announced it would be implementing a double-elimination format for all five classifications.

Defending state champions include Waukee Northwest in Class 5A, Pella in Class 4A, Williamsburg in Class 3A, Van Meter in Class 2A and Clarksville in Class 1A. The Wolves are currently the No. 1 ranked team in the High School On SI Iowa State Softball Rankings , which also include Williamsburg, Van Meter and Clarksville inside of the Top 25.

Here is who High School On SI Iowa is predicting will advance through regionals and qualify for the Iowa Girls High School Athletic Union State Softball Tournament this summer.

Iowa High School Softball Regional Tournament Predictions

Class 5A

Region 1

First Round

Waterloo East over Cedar Rapids Washington

Semifinals

Waukee Northwest over Waterloo East

Johnston over Indianola

Championship

Waukee Northwest over Johnston

Region 2

First Round

Sioux City East over Council Bluffs Abraham Lincoln

Semifinals

Ankeny Centennial over Sioux City East

Muscatine over Iowa City Liberty

Championship

Ankeny Centennial over Muscatine

Region 3

First Round

Sioux City West over Council Bluffs Thomas Jefferson

Semifinals

West Des Moines Valley over Sioux City West

Ames over Des Moines Roosevelt

Championship

West Des Moines Valley over Ames

Region 4

First Round

Marshalltown over Des Moines East

Semifinals

Dallas Center-Grimes over Marshalltown

Ankeny over Cedar Rapids Prairie

Championship

Dallas Center-Grimes over Ankeny

Region 5

First Round

Davenport North over Dubuque Senior

Semifinals

Cedar Rapids Kennedy over Davenport North

Linn-Mar over Dubuque Hempstead

Championship

Linn-Mar over Cedar Rapids Kennedy

Region 6

First Round

Iowa City West over Cedar Rapids Jefferson

Semifinals

Southeast Polk over Iowa City West

Bettendorf over Ottumwa

Championship

Bettendorf over Southeast Polk

Region 7

First Round

Sioux City North over Des Moines Lincoln

Semifinals

Sioux City North over Dowling Catholic

Cedar Falls over Waterloo West

Championship

Cedar Falls over Sioux City North

Region 8

First Round

Iowa City High over Davenport West

Semifinals

Waukee over Iowa City High

Pleasant Valley over Urbandale

Championship

Waukee over Pleasant Valley

Class 4A

Region 1

First Round

Harlan Community over Perry

Lewis Central over Glenwood

Semifinals

ADM over Harlan Community

Norwalk over Lewis Central

Championship

ADM over Norwalk

Region 2

First Round

Webster City over Ballard

Gilbert over Nevada

Semifinals

Carlisle over Webster City

Gilbert over Newton

Championship

Carlisle over Gilbert

Region 3

First Round

MOC-Floyd Valley over Sioux Center

Spencer over Le Mars

Semifinals

Fort Dodge over MOC-Floyd Valley

Sioux City Bishop Heelan over Spencer

Championship

Fort Dodge over Sioux City Bishop Heelan

Region 4

First Round

Decorah over Independence

Waverly-Shell Rock over Mason City

Semifinals

Western Dubuque over Decorah

Marion over Waverly-Shell Rock

Championship

Western Dubuque over Marion

Region 5

First Round

Fort Madison over Keokuk

Central DeWitt over Clinton

Semifinals

North Scott over Fort Madison

Central DeWitt over Burlington

Championship

North Scott over Central DeWitt

Region 6

First Round

Storm Lake over Denison-Schleswig

Boone over Carroll

Semifinals

North Polk over Storm Lake

Sergeant Bluff-Luton over Boone

Championship

North Polk over Sergeant Bluff-Luton

Region 7

First Round

Solon over Maquoketa

Mount Pleasant over Oskaloosa

Semifinals

Clear Creek-Amana over Solon

Cedar Rapids Xavier over Mount Pleasant

Championship

Cedar Rapids Xavier over Clear Creek-Amana

Region 8

First Round

Bondurant-Farrar over Creston

Pella over Knoxville

Semifinals

Winterset over Bondurant-Farrar

Pella over Grinnell

Championship

Winterset over Pella

Class 3A

Region 1

First Round

Williamsburg over South Tama County

Eagle Grove over Benton

Pella Christian over Hampton-Dumont/CAL

Roland-Story over Iowa Falls-Alden

Semifinals

Williamsburg over Eagle Grove

Roland-Story over Pella Christian

Championship

Williamsburg over Roland-Story

Region 2

First Round

Dubuque Wahlert Catholic over Waukon

Crestwood over Oelwein

Charles City over North Fayette Valley

Osage over New Hampton

Semifinals

Dubuque Wahlert Catholic over Crestwood

Osage over Charles City

Championship

Dubuque Wahlert Catholic over Osage

Region 3

First Round

Albia over Saydel

Chariton over Clarke Community

Des Moines Christian over Red Oak

Clarinda over Shenandoah

Semifinals

Albia over Chariton

Clarinda over Des Moines Christian

Championship

Albia over Clarinda

Region 4

First Round

Mount Vernon over Union Community

Vinton-Shellsburg over Dike-New Hartford

Clear Lake over Forest City

Center Point-Urbana over Garner-Hayfield/Ventura

Semifinals

Mount Vernon over Vinton-Shellsburg

Clear Lake over Center Point-Urbana

Championship

Mount Vernon over Clear Lake

Region 5

First Round

Van Meter over Carroll Kuemper Catholic

Greene County over OABCIG

Atlantic over Cherokee Washington

Unity Christian over Western Christian

Semifinals

Van Meter over Greene County

Atlantic over Unity Christian

Championship

Atlantic over Van Meter

Region 6

First Round

PCM over Southeast Valley

Humboldt over Estherville-Lincoln Central

Algona over Okoboji

Spirit Lake over Sheldon

Semifinals

PCM over Humboldt

Algona over Spirit Lake

Championship

Algona over PCM

Region 7

First Round

Davenport Assumption over Tipton

Wilton over Anamosa

West Delaware over Camanche

Alburnett over Monticello

Semifinals

Davenport Assumption over Wilton

Alburnett over West Delaware

Championship

Davenport Assumption over Alburnett

Region 8

First Round

West Liberty over Central Lee

Washington over Davis County

Centerville over Mediapolis

Mid-Prairie over Fairfield

Semifinals

West Liberty over Washington

Mid-Prairie over Centerville

Championship

West Liberty over Mid-Prairie

Class 2A

Region 1

First Round

South Hamilton over South Hardin

Belmond-Klemme over Clarion-Goldfield/Dows

Quarterfinals

Grand View Christian over South Hamilton

Madrid over Ogden

West Marshall over Belmond-Klemme

Panorama over Woodward-Granger

Semfinals

Grand View Christian over Madrid

West Marshall over Panorama

Championship

West Marshall over Grand View Christian

Region 2

First Round

Sigourney over BGM

Earlham over Colfax-Mingo

Quarterfinals

Interstate 35 over Sigourney

Eddyville-Blakesburg-Fremont over Mount Ayr

Pleasantville over Earlham

Cardinal over Lamoni

Semfinals

Interstate 35 over Eddyville-Blakesburg-Fremont

Cardinal over Pleasantville

Championship

Interstate 35 over Cardinal

Region 3

First Round

New London over Danville

Wapello over Columbus

Quarterfinals

Louisa-Muscatine over New London

Lisbon over West Burlington-Notre Dame

Iowa City Regina Catholic over Wapello

West Branch over Van Buren County

Semfinals

Louisa-Muscatine over Lisbon

Iowa City Regina Catholic over West Branch

Championship

Louisa-Muscatine over Iowa City Regina Catholic

Region 4

First Round

ACGC over Treynor

Tri-Center over Southwest Valley

Quarterfinals

Riverside over ACGC

Nodaway Valley over West Central Valley

Logan-Magnolia over Tri-Center

AHSTW over Underwood

Semfinals

Riverside over Nodaway Valley

Logan-Magnolia over AHSTW

Championship

Logan-Magnolia over Riverside

Region 5

First Round

MVAOCOU over Manson Northwest Webster

Westwood over South Central Calhoun

Quarterfinals

Missouri Valley over MVAOCOU

Alta-Aurelia over Lawton-Bronson

Pocahontas Area over Westwood

Ridge View over East Sac County

Semfinals

Missouri Valley over Alta-Aurelia

Ridge View over Pocahontas Area

Championship

Missouri Valley over Ridge View

Region 6

First Round

Hartley-Melvin-Sanborn over West Sioux

Central Lyon over Sibley-Ocheyedan

Quarterfinals

West Lyon over Hartley-Melvin-Sanborn

Boyden-Hull/Rock Valley over MMCRU

Hinton over Central Lyon

Sioux Central over Emmetsburg

Semfinals

West Lyon over Boyden-Hull/Rock Valley

Hinton over Sioux Central

Championship

West Lyon over Hinton

Region 7

First Round

Bellevue Marquette Catholic over MFL MarMac

Maquoketa Valley over Postville

Quarterfinals

Durant over Bellevue Marquette Catholic

Cascade over Northeast

Dyersville Beckman Catholic over Maquoketa Valley

Sumner-Fredericksburg over South Winneshiek

Semfinals

Durant over Cascade

Sumner-Fredericksburg over Dyersville Beckman Catholic

Championship

Durant over Sumner-Fredicksburg

Region 8

First Round

Hudson over Nashua-Plainfield

Central Springs over West Fork

Quarterfinals

Wapsie Valley over Hudson

Denver over Grundy Center

East Marshall over Central Springs

Jesup over Columbus Catholic

Semfinals

Wapsie Valley over Denver

East Marshall over Jesup

Championship

East Marshall over Wapsie Valley

Class 1A

Region 1

First Round

English Valleys over Montezuma

Dunkerton over Janesville

Belle Plaine over Iowa Valley

Hillcrest Academy over HLV-TC

Quarterfinals

Clarksville over English Valleys

Lone Tree over Dunkerton

Highland over Belle Plaine

Don Bosco over Hillcrest Academy

Semifinals

Clarksville over Lone Tree

Don Bosco over Highland

Championship

Clarksville over Don Bosco

Region 2

First Round

Stanton over East Mills

Bedford over Diagnola

Lenox over Sidney

East Union over Essex

Quarterfinals

Exira-EHK/Audubon over Stanton

Murray over Bedford

IKM-Manning over Lenox

Fremont-Mills over East Union

Semifinals

Exira-EHK/Audubon over Murray

Fremont-Mills over IKM-Manning

Championship

Exira-EHK/Audubon over Fremont-Mills

Region 3

First Round

AGWSR over GMG

North Mahaska over Colo-Nesco

BCLUW over Lynnville-Sully

North Tama over Baxter

Quarterfinals

St. Edmond over AGWSR

Collins-Maxwell over North Mahaska

Martensdale-St. Marys over BCLUW

Ankeny Christian over North Tama

Semifinals

St. Edmond over Collins-Maxwell

Martensdale-St. Marys over Ankeny Christian

Championship

St. Edmond over Martensdale-St. Marys

Region 4

First Round

Boyer Valley over Coon Rapids-Bayard

Woodbine over Siouxland Christian

Glidden-Ralston over Ar-We-Va

Quarterfinals

West Monona over Boyer Valley

Council Bluffs St. Albert over Akron-Westfield

Griswold over Woodbine

Woodbury Central over Glidden-Ralston

Semifinals

West Monona over Council Bluffs St. Albert

Griswold over Woodbury Central

Championship

West Monona over Griswold

Region 5

First Round

West Hancock over West Central

Saint Ansgar over North Iowa

Riceville over Lake Mills

Rockford over Northwood-Kensett

Quarterfinals

Mason City Newman Catholic over West Hancock

Saint Ansgar over Starmont

North Butler over Riceville

Turkey Valley over Rockford

Semifinals

Mason City Newman Catholic over Saint Ansgar

North Butler over Turkey Valley

Championship

Mason City Newman Catholic over North Butler

Region 6

First Round

Le Mars Gehlen over Trinity Christian

Bishop Garrigan over West Bend-Mallard

South O’Brien over George-Little Rock

GTRA over Harris-Lake Park

Quarterfinals

Newell-Fonda over Le Mars Gehlen

North Union over Bishop Garrigan

Remsen St. Mary’s over South O’Brien

Kingsley-Pierson over GTRA

Semifinals

North Union over Newell-Fonda

Remsen St. Mary’s over Kingsley-Pierson

Championship

Remsen St. Mary’s over North Union

Region 7

First Round

Easton Valley over East Buchanan

Calamus-Wheatland over Central Elkader

Clayton Ridge over Midland

Springville over North Cedar

Quarterfinals

North Linn over Easton Valley

Central City over Calamus-Wheatland

Edgewood-Colesburg over Clayton Ridge

Kee High over Springville

Semifinals

North Linn over Central City

Edgewood-Colesburg over Kee High

Championship

North Linn over Edgewood-Colesburg

Region 8

First Round

Melcher-Dallas over Mormon Trail

Twin Cedars over Moulton-Udell

Moravia over Seymour

Pekin over WACO

Quarterfinals

Southeast Warren over Melcher-Dallas

Keota over Twin Cedars

Wayne over Moravia

Holy Trinity Catholic Fort Madison over Pekin

Semifinals

Southeast Warren over Keota

Holy Trinity Catholic Fort Madison over Wayne

Championship

Southeast Warren over Holy Trinity Catholic Fort Madison