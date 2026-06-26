Iowa High School Softball: Predicting The Postseason Regional Tournaments
The Iowa Girls High School Athletic Union has released postseason tournament pairings for softball, giving everyone a clear idea of the road to state.
The state tournament is scheduled to begin Monday, July 20, in Fort Dodge, Iowa, at Rogers Park. This year, the IGHSAU announced it would be implementing a double-elimination format for all five classifications.
Defending state champions include Waukee Northwest in Class 5A, Pella in Class 4A, Williamsburg in Class 3A, Van Meter in Class 2A and Clarksville in Class 1A. The Wolves are currently the No. 1 ranked team in the High School On SI Iowa State Softball Rankings, which also include Williamsburg, Van Meter and Clarksville inside of the Top 25.
Here is who High School On SI Iowa is predicting will advance through regionals and qualify for the Iowa Girls High School Athletic Union State Softball Tournament this summer.
Iowa High School Softball Regional Tournament Predictions
Class 5A
Region 1
First Round
- Waterloo East over Cedar Rapids Washington
Semifinals
- Waukee Northwest over Waterloo East
- Johnston over Indianola
Championship
- Waukee Northwest over Johnston
Region 2
First Round
- Sioux City East over Council Bluffs Abraham Lincoln
Semifinals
- Ankeny Centennial over Sioux City East
- Muscatine over Iowa City Liberty
Championship
- Ankeny Centennial over Muscatine
Region 3
First Round
- Sioux City West over Council Bluffs Thomas Jefferson
Semifinals
- West Des Moines Valley over Sioux City West
- Ames over Des Moines Roosevelt
Championship
- West Des Moines Valley over Ames
Region 4
First Round
- Marshalltown over Des Moines East
Semifinals
- Dallas Center-Grimes over Marshalltown
- Ankeny over Cedar Rapids Prairie
Championship
- Dallas Center-Grimes over Ankeny
Region 5
First Round
- Davenport North over Dubuque Senior
Semifinals
- Cedar Rapids Kennedy over Davenport North
- Linn-Mar over Dubuque Hempstead
Championship
- Linn-Mar over Cedar Rapids Kennedy
Region 6
First Round
- Iowa City West over Cedar Rapids Jefferson
Semifinals
- Southeast Polk over Iowa City West
- Bettendorf over Ottumwa
Championship
- Bettendorf over Southeast Polk
Region 7
First Round
- Sioux City North over Des Moines Lincoln
Semifinals
- Sioux City North over Dowling Catholic
- Cedar Falls over Waterloo West
Championship
- Cedar Falls over Sioux City North
Region 8
First Round
- Iowa City High over Davenport West
Semifinals
- Waukee over Iowa City High
- Pleasant Valley over Urbandale
Championship
- Waukee over Pleasant Valley
Class 4A
Region 1
First Round
- Harlan Community over Perry
- Lewis Central over Glenwood
Semifinals
- ADM over Harlan Community
- Norwalk over Lewis Central
Championship
- ADM over Norwalk
Region 2
First Round
- Webster City over Ballard
- Gilbert over Nevada
Semifinals
- Carlisle over Webster City
- Gilbert over Newton
Championship
- Carlisle over Gilbert
Region 3
First Round
- MOC-Floyd Valley over Sioux Center
- Spencer over Le Mars
Semifinals
- Fort Dodge over MOC-Floyd Valley
- Sioux City Bishop Heelan over Spencer
Championship
- Fort Dodge over Sioux City Bishop Heelan
Region 4
First Round
- Decorah over Independence
- Waverly-Shell Rock over Mason City
Semifinals
- Western Dubuque over Decorah
- Marion over Waverly-Shell Rock
Championship
- Western Dubuque over Marion
Region 5
First Round
- Fort Madison over Keokuk
- Central DeWitt over Clinton
Semifinals
- North Scott over Fort Madison
- Central DeWitt over Burlington
Championship
- North Scott over Central DeWitt
Region 6
First Round
- Storm Lake over Denison-Schleswig
- Boone over Carroll
Semifinals
- North Polk over Storm Lake
- Sergeant Bluff-Luton over Boone
Championship
- North Polk over Sergeant Bluff-Luton
Region 7
First Round
- Solon over Maquoketa
- Mount Pleasant over Oskaloosa
Semifinals
- Clear Creek-Amana over Solon
- Cedar Rapids Xavier over Mount Pleasant
Championship
- Cedar Rapids Xavier over Clear Creek-Amana
Region 8
First Round
- Bondurant-Farrar over Creston
- Pella over Knoxville
Semifinals
- Winterset over Bondurant-Farrar
- Pella over Grinnell
Championship
- Winterset over Pella
Class 3A
Region 1
First Round
- Williamsburg over South Tama County
- Eagle Grove over Benton
- Pella Christian over Hampton-Dumont/CAL
- Roland-Story over Iowa Falls-Alden
Semifinals
- Williamsburg over Eagle Grove
- Roland-Story over Pella Christian
Championship
- Williamsburg over Roland-Story
Region 2
First Round
- Dubuque Wahlert Catholic over Waukon
- Crestwood over Oelwein
- Charles City over North Fayette Valley
- Osage over New Hampton
Semifinals
- Dubuque Wahlert Catholic over Crestwood
- Osage over Charles City
Championship
- Dubuque Wahlert Catholic over Osage
Region 3
First Round
- Albia over Saydel
- Chariton over Clarke Community
- Des Moines Christian over Red Oak
- Clarinda over Shenandoah
Semifinals
- Albia over Chariton
- Clarinda over Des Moines Christian
Championship
- Albia over Clarinda
Region 4
First Round
- Mount Vernon over Union Community
- Vinton-Shellsburg over Dike-New Hartford
- Clear Lake over Forest City
- Center Point-Urbana over Garner-Hayfield/Ventura
Semifinals
- Mount Vernon over Vinton-Shellsburg
- Clear Lake over Center Point-Urbana
Championship
- Mount Vernon over Clear Lake
Region 5
First Round
- Van Meter over Carroll Kuemper Catholic
- Greene County over OABCIG
- Atlantic over Cherokee Washington
- Unity Christian over Western Christian
Semifinals
- Van Meter over Greene County
- Atlantic over Unity Christian
Championship
- Atlantic over Van Meter
Region 6
First Round
- PCM over Southeast Valley
- Humboldt over Estherville-Lincoln Central
- Algona over Okoboji
- Spirit Lake over Sheldon
Semifinals
- PCM over Humboldt
- Algona over Spirit Lake
Championship
- Algona over PCM
Region 7
First Round
- Davenport Assumption over Tipton
- Wilton over Anamosa
- West Delaware over Camanche
- Alburnett over Monticello
Semifinals
- Davenport Assumption over Wilton
- Alburnett over West Delaware
Championship
- Davenport Assumption over Alburnett
Region 8
First Round
- West Liberty over Central Lee
- Washington over Davis County
- Centerville over Mediapolis
- Mid-Prairie over Fairfield
Semifinals
- West Liberty over Washington
- Mid-Prairie over Centerville
Championship
- West Liberty over Mid-Prairie
Class 2A
Region 1
First Round
- South Hamilton over South Hardin
- Belmond-Klemme over Clarion-Goldfield/Dows
Quarterfinals
- Grand View Christian over South Hamilton
- Madrid over Ogden
- West Marshall over Belmond-Klemme
- Panorama over Woodward-Granger
Semfinals
- Grand View Christian over Madrid
- West Marshall over Panorama
Championship
- West Marshall over Grand View Christian
Region 2
First Round
- Sigourney over BGM
- Earlham over Colfax-Mingo
Quarterfinals
- Interstate 35 over Sigourney
- Eddyville-Blakesburg-Fremont over Mount Ayr
- Pleasantville over Earlham
- Cardinal over Lamoni
Semfinals
- Interstate 35 over Eddyville-Blakesburg-Fremont
- Cardinal over Pleasantville
Championship
- Interstate 35 over Cardinal
Region 3
First Round
- New London over Danville
- Wapello over Columbus
Quarterfinals
- Louisa-Muscatine over New London
- Lisbon over West Burlington-Notre Dame
- Iowa City Regina Catholic over Wapello
- West Branch over Van Buren County
Semfinals
- Louisa-Muscatine over Lisbon
- Iowa City Regina Catholic over West Branch
Championship
- Louisa-Muscatine over Iowa City Regina Catholic
Region 4
First Round
- ACGC over Treynor
- Tri-Center over Southwest Valley
Quarterfinals
- Riverside over ACGC
- Nodaway Valley over West Central Valley
- Logan-Magnolia over Tri-Center
- AHSTW over Underwood
Semfinals
- Riverside over Nodaway Valley
- Logan-Magnolia over AHSTW
Championship
- Logan-Magnolia over Riverside
Region 5
First Round
- MVAOCOU over Manson Northwest Webster
- Westwood over South Central Calhoun
Quarterfinals
- Missouri Valley over MVAOCOU
- Alta-Aurelia over Lawton-Bronson
- Pocahontas Area over Westwood
- Ridge View over East Sac County
Semfinals
- Missouri Valley over Alta-Aurelia
- Ridge View over Pocahontas Area
Championship
- Missouri Valley over Ridge View
Region 6
First Round
- Hartley-Melvin-Sanborn over West Sioux
- Central Lyon over Sibley-Ocheyedan
Quarterfinals
- West Lyon over Hartley-Melvin-Sanborn
- Boyden-Hull/Rock Valley over MMCRU
- Hinton over Central Lyon
- Sioux Central over Emmetsburg
Semfinals
- West Lyon over Boyden-Hull/Rock Valley
- Hinton over Sioux Central
Championship
- West Lyon over Hinton
Region 7
First Round
- Bellevue Marquette Catholic over MFL MarMac
- Maquoketa Valley over Postville
Quarterfinals
- Durant over Bellevue Marquette Catholic
- Cascade over Northeast
- Dyersville Beckman Catholic over Maquoketa Valley
- Sumner-Fredericksburg over South Winneshiek
Semfinals
- Durant over Cascade
- Sumner-Fredericksburg over Dyersville Beckman Catholic
Championship
- Durant over Sumner-Fredicksburg
Region 8
First Round
- Hudson over Nashua-Plainfield
- Central Springs over West Fork
Quarterfinals
- Wapsie Valley over Hudson
- Denver over Grundy Center
- East Marshall over Central Springs
- Jesup over Columbus Catholic
Semfinals
- Wapsie Valley over Denver
- East Marshall over Jesup
Championship
- East Marshall over Wapsie Valley
Class 1A
Region 1
First Round
- English Valleys over Montezuma
- Dunkerton over Janesville
- Belle Plaine over Iowa Valley
- Hillcrest Academy over HLV-TC
Quarterfinals
- Clarksville over English Valleys
- Lone Tree over Dunkerton
- Highland over Belle Plaine
- Don Bosco over Hillcrest Academy
Semifinals
- Clarksville over Lone Tree
- Don Bosco over Highland
Championship
- Clarksville over Don Bosco
Region 2
First Round
- Stanton over East Mills
- Bedford over Diagnola
- Lenox over Sidney
- East Union over Essex
Quarterfinals
- Exira-EHK/Audubon over Stanton
- Murray over Bedford
- IKM-Manning over Lenox
- Fremont-Mills over East Union
Semifinals
- Exira-EHK/Audubon over Murray
- Fremont-Mills over IKM-Manning
Championship
- Exira-EHK/Audubon over Fremont-Mills
Region 3
First Round
- AGWSR over GMG
- North Mahaska over Colo-Nesco
- BCLUW over Lynnville-Sully
- North Tama over Baxter
Quarterfinals
- St. Edmond over AGWSR
- Collins-Maxwell over North Mahaska
- Martensdale-St. Marys over BCLUW
- Ankeny Christian over North Tama
Semifinals
- St. Edmond over Collins-Maxwell
- Martensdale-St. Marys over Ankeny Christian
Championship
- St. Edmond over Martensdale-St. Marys
Region 4
First Round
- Boyer Valley over Coon Rapids-Bayard
- Woodbine over Siouxland Christian
- Glidden-Ralston over Ar-We-Va
Quarterfinals
- West Monona over Boyer Valley
- Council Bluffs St. Albert over Akron-Westfield
- Griswold over Woodbine
- Woodbury Central over Glidden-Ralston
Semifinals
- West Monona over Council Bluffs St. Albert
- Griswold over Woodbury Central
Championship
- West Monona over Griswold
Region 5
First Round
- West Hancock over West Central
- Saint Ansgar over North Iowa
- Riceville over Lake Mills
- Rockford over Northwood-Kensett
Quarterfinals
- Mason City Newman Catholic over West Hancock
- Saint Ansgar over Starmont
- North Butler over Riceville
- Turkey Valley over Rockford
Semifinals
- Mason City Newman Catholic over Saint Ansgar
- North Butler over Turkey Valley
Championship
- Mason City Newman Catholic over North Butler
Region 6
First Round
- Le Mars Gehlen over Trinity Christian
- Bishop Garrigan over West Bend-Mallard
- South O’Brien over George-Little Rock
- GTRA over Harris-Lake Park
Quarterfinals
- Newell-Fonda over Le Mars Gehlen
- North Union over Bishop Garrigan
- Remsen St. Mary’s over South O’Brien
- Kingsley-Pierson over GTRA
Semifinals
- North Union over Newell-Fonda
- Remsen St. Mary’s over Kingsley-Pierson
Championship
- Remsen St. Mary’s over North Union
Region 7
First Round
- Easton Valley over East Buchanan
- Calamus-Wheatland over Central Elkader
- Clayton Ridge over Midland
- Springville over North Cedar
Quarterfinals
- North Linn over Easton Valley
- Central City over Calamus-Wheatland
- Edgewood-Colesburg over Clayton Ridge
- Kee High over Springville
Semifinals
- North Linn over Central City
- Edgewood-Colesburg over Kee High
Championship
- North Linn over Edgewood-Colesburg
Region 8
First Round
- Melcher-Dallas over Mormon Trail
- Twin Cedars over Moulton-Udell
- Moravia over Seymour
- Pekin over WACO
Quarterfinals
- Southeast Warren over Melcher-Dallas
- Keota over Twin Cedars
- Wayne over Moravia
- Holy Trinity Catholic Fort Madison over Pekin
Semifinals
- Southeast Warren over Keota
- Holy Trinity Catholic Fort Madison over Wayne
Championship
- Southeast Warren over Holy Trinity Catholic Fort Madison
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Dana Becker has been a sports writer in Iowa since 2000, writing for The Fort Dodge Messenger, Mason City Globe-Gazette, Cedar Rapids Gazette and others. Dana resides in northcentral Iowa and started as a writer with SB Live Sports in 2022 focused on the state of Iowa. Along with providing coverage of football and wrestling, Dana also spotlights cross country, swimming, basketball, track and field, soccer, tennis, golf, baseball and softball. He began writing for High School on SI in 2023.Follow danabecker