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High School

Iowa High School Softball: Predicting The Postseason Regional Tournaments

Who will advance to Rogers Park in Fort Dodge for the state tournament?
Dana Becker|
Willimsburg softball players celebrate after winning 3-2 over Wahlert Catholic in the Class 3A state softball championship game at Rogers Sports Complex on July 25, 2025, in Fort Dodge, Iowa.
Willimsburg softball players celebrate after winning 3-2 over Wahlert Catholic in the Class 3A state softball championship game at Rogers Sports Complex on July 25, 2025, in Fort Dodge, Iowa. | Nirmalendu Majumdar/Ames Tribune / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The Iowa Girls High School Athletic Union has released postseason tournament pairings for softball, giving everyone a clear idea of the road to state.

The state tournament is scheduled to begin Monday, July 20, in Fort Dodge, Iowa, at Rogers Park. This year, the IGHSAU announced it would be implementing a double-elimination format for all five classifications.

Defending state champions include Waukee Northwest in Class 5A, Pella in Class 4A, Williamsburg in Class 3A, Van Meter in Class 2A and Clarksville in Class 1A. The Wolves are currently the No. 1 ranked team in the High School On SI Iowa State Softball Rankings, which also include Williamsburg, Van Meter and Clarksville inside of the Top 25.

Here is who High School On SI Iowa is predicting will advance through regionals and qualify for the Iowa Girls High School Athletic Union State Softball Tournament this summer.

Iowa High School Softball Regional Tournament Predictions

Class 5A

Region 1

First Round

  • Waterloo East over Cedar Rapids Washington

Semifinals

  • Waukee Northwest over Waterloo East
  • Johnston over Indianola

Championship

  • Waukee Northwest over Johnston

Region 2

First Round

  • Sioux City East over Council Bluffs Abraham Lincoln

Semifinals

  • Ankeny Centennial over Sioux City East
  • Muscatine over Iowa City Liberty

Championship

  • Ankeny Centennial over Muscatine

Region 3

First Round

  • Sioux City West over Council Bluffs Thomas Jefferson

Semifinals

  • West Des Moines Valley over Sioux City West
  • Ames over Des Moines Roosevelt

Championship

  • West Des Moines Valley over Ames

Region 4

First Round

  • Marshalltown over Des Moines East

Semifinals

  • Dallas Center-Grimes over Marshalltown
  • Ankeny over Cedar Rapids Prairie

Championship

  • Dallas Center-Grimes over Ankeny

Region 5

First Round

  • Davenport North over Dubuque Senior

Semifinals

  • Cedar Rapids Kennedy over Davenport North
  • Linn-Mar over Dubuque Hempstead

Championship

  • Linn-Mar over Cedar Rapids Kennedy

Region 6

First Round

  • Iowa City West over Cedar Rapids Jefferson

Semifinals

  • Southeast Polk over Iowa City West
  • Bettendorf over Ottumwa

Championship

  • Bettendorf over Southeast Polk

Region 7

First Round

  • Sioux City North over Des Moines Lincoln

Semifinals

  • Sioux City North over Dowling Catholic
  • Cedar Falls over Waterloo West

Championship

  • Cedar Falls over Sioux City North

Region 8

First Round

  • Iowa City High over Davenport West

Semifinals

  • Waukee over Iowa City High
  • Pleasant Valley over Urbandale

Championship

  • Waukee over Pleasant Valley

Class 4A

Region 1

First Round

  • Harlan Community over Perry
  • Lewis Central over Glenwood

Semifinals

  • ADM over Harlan Community
  • Norwalk over Lewis Central

Championship

  • ADM over Norwalk

Region 2

First Round

  • Webster City over Ballard
  • Gilbert over Nevada

Semifinals

  • Carlisle over Webster City
  • Gilbert over Newton

Championship

  • Carlisle over Gilbert

Region 3

First Round

  • MOC-Floyd Valley over Sioux Center
  • Spencer over Le Mars

Semifinals

  • Fort Dodge over MOC-Floyd Valley
  • Sioux City Bishop Heelan over Spencer

Championship

  • Fort Dodge over Sioux City Bishop Heelan

Region 4

First Round

  • Decorah over Independence
  • Waverly-Shell Rock over Mason City

Semifinals

  • Western Dubuque over Decorah
  • Marion over Waverly-Shell Rock

Championship

  • Western Dubuque over Marion

Region 5

First Round

  • Fort Madison over Keokuk
  • Central DeWitt over Clinton

Semifinals

  • North Scott over Fort Madison
  • Central DeWitt over Burlington

Championship

  • North Scott over Central DeWitt

Region 6

First Round

  • Storm Lake over Denison-Schleswig
  • Boone over Carroll

Semifinals

  • North Polk over Storm Lake
  • Sergeant Bluff-Luton over Boone

Championship

  • North Polk over Sergeant Bluff-Luton

Region 7

First Round

  • Solon over Maquoketa
  • Mount Pleasant over Oskaloosa

Semifinals

  • Clear Creek-Amana over Solon
  • Cedar Rapids Xavier over Mount Pleasant

Championship

  • Cedar Rapids Xavier over Clear Creek-Amana

Region 8

First Round

  • Bondurant-Farrar over Creston
  • Pella over Knoxville

Semifinals

  • Winterset over Bondurant-Farrar
  • Pella over Grinnell

Championship

  • Winterset over Pella

Class 3A

Region 1

First Round

  • Williamsburg over South Tama County
  • Eagle Grove over Benton
  • Pella Christian over Hampton-Dumont/CAL
  • Roland-Story over Iowa Falls-Alden

Semifinals

  • Williamsburg over Eagle Grove
  • Roland-Story over Pella Christian

Championship

  • Williamsburg over Roland-Story

Region 2

First Round

  • Dubuque Wahlert Catholic over Waukon
  • Crestwood over Oelwein
  • Charles City over North Fayette Valley
  • Osage over New Hampton

Semifinals

  • Dubuque Wahlert Catholic over Crestwood
  • Osage over Charles City

Championship

  • Dubuque Wahlert Catholic over Osage

Region 3

First Round

  • Albia over Saydel
  • Chariton over Clarke Community
  • Des Moines Christian over Red Oak
  • Clarinda over Shenandoah

Semifinals

  • Albia over Chariton
  • Clarinda over Des Moines Christian

Championship

  • Albia over Clarinda

Region 4

First Round

  • Mount Vernon over Union Community
  • Vinton-Shellsburg over Dike-New Hartford
  • Clear Lake over Forest City
  • Center Point-Urbana over Garner-Hayfield/Ventura

Semifinals

  • Mount Vernon over Vinton-Shellsburg
  • Clear Lake over Center Point-Urbana

Championship

  • Mount Vernon over Clear Lake

Region 5

First Round

  • Van Meter over Carroll Kuemper Catholic
  • Greene County over OABCIG
  • Atlantic over Cherokee Washington
  • Unity Christian over Western Christian

Semifinals

  • Van Meter over Greene County
  • Atlantic over Unity Christian

Championship

  • Atlantic over Van Meter

Region 6

First Round

  • PCM over Southeast Valley
  • Humboldt over Estherville-Lincoln Central
  • Algona over Okoboji
  • Spirit Lake over Sheldon

Semifinals

  • PCM over Humboldt
  • Algona over Spirit Lake

Championship

  • Algona over PCM

Region 7

First Round

  • Davenport Assumption over Tipton
  • Wilton over Anamosa
  • West Delaware over Camanche
  • Alburnett over Monticello

Semifinals

  • Davenport Assumption over Wilton
  • Alburnett over West Delaware

Championship

  • Davenport Assumption over Alburnett

Region 8

First Round

  • West Liberty over Central Lee
  • Washington over Davis County
  • Centerville over Mediapolis
  • Mid-Prairie over Fairfield

Semifinals

  • West Liberty over Washington
  • Mid-Prairie over Centerville

Championship

  • West Liberty over Mid-Prairie

Class 2A

Region 1

First Round

  • South Hamilton over South Hardin
  • Belmond-Klemme over Clarion-Goldfield/Dows

Quarterfinals

  • Grand View Christian over South Hamilton
  • Madrid over Ogden
  • West Marshall over Belmond-Klemme
  • Panorama over Woodward-Granger

Semfinals

  • Grand View Christian over Madrid
  • West Marshall over Panorama

Championship

  • West Marshall over Grand View Christian

Region 2

First Round

  • Sigourney over BGM
  • Earlham over Colfax-Mingo

Quarterfinals

  • Interstate 35 over Sigourney
  • Eddyville-Blakesburg-Fremont over Mount Ayr
  • Pleasantville over Earlham
  • Cardinal over Lamoni

Semfinals

  • Interstate 35 over Eddyville-Blakesburg-Fremont
  • Cardinal over Pleasantville

Championship

  • Interstate 35 over Cardinal

Region 3

First Round

  • New London over Danville
  • Wapello over Columbus

Quarterfinals

  • Louisa-Muscatine over New London
  • Lisbon over West Burlington-Notre Dame
  • Iowa City Regina Catholic over Wapello
  • West Branch over Van Buren County

Semfinals

  • Louisa-Muscatine over Lisbon
  • Iowa City Regina Catholic over West Branch

Championship

  • Louisa-Muscatine over Iowa City Regina Catholic

Region 4

First Round

  • ACGC over Treynor
  • Tri-Center over Southwest Valley

Quarterfinals

  • Riverside over ACGC
  • Nodaway Valley over West Central Valley
  • Logan-Magnolia over Tri-Center
  • AHSTW over Underwood

Semfinals

  • Riverside over Nodaway Valley
  • Logan-Magnolia over AHSTW

Championship

  • Logan-Magnolia over Riverside

Region 5

First Round

  • MVAOCOU over Manson Northwest Webster
  • Westwood over South Central Calhoun

Quarterfinals

  • Missouri Valley over MVAOCOU
  • Alta-Aurelia over Lawton-Bronson
  • Pocahontas Area over Westwood
  • Ridge View over East Sac County

Semfinals

  • Missouri Valley over Alta-Aurelia
  • Ridge View over Pocahontas Area

Championship

  • Missouri Valley over Ridge View

Region 6

First Round

  • Hartley-Melvin-Sanborn over West Sioux
  • Central Lyon over Sibley-Ocheyedan

Quarterfinals

  • West Lyon over Hartley-Melvin-Sanborn
  • Boyden-Hull/Rock Valley over MMCRU
  • Hinton over Central Lyon
  • Sioux Central over Emmetsburg

Semfinals

  • West Lyon over Boyden-Hull/Rock Valley
  • Hinton over Sioux Central

Championship

  • West Lyon over Hinton

Region 7

First Round

  • Bellevue Marquette Catholic over MFL MarMac
  • Maquoketa Valley over Postville

Quarterfinals

  • Durant over Bellevue Marquette Catholic
  • Cascade over Northeast
  • Dyersville Beckman Catholic over Maquoketa Valley
  • Sumner-Fredericksburg over South Winneshiek

Semfinals

  • Durant over Cascade
  • Sumner-Fredericksburg over Dyersville Beckman Catholic

Championship

  • Durant over Sumner-Fredicksburg

Region 8

First Round

  • Hudson over Nashua-Plainfield
  • Central Springs over West Fork

Quarterfinals

  • Wapsie Valley over Hudson
  • Denver over Grundy Center
  • East Marshall over Central Springs
  • Jesup over Columbus Catholic

Semfinals

  • Wapsie Valley over Denver
  • East Marshall over Jesup

Championship

  • East Marshall over Wapsie Valley

Class 1A

Region 1

First Round

  • English Valleys over Montezuma
  • Dunkerton over Janesville
  • Belle Plaine over Iowa Valley
  • Hillcrest Academy over HLV-TC

Quarterfinals

  • Clarksville over English Valleys
  • Lone Tree over Dunkerton
  • Highland over Belle Plaine
  • Don Bosco over Hillcrest Academy

Semifinals

  • Clarksville over Lone Tree
  • Don Bosco over Highland

Championship

  • Clarksville over Don Bosco

Region 2

First Round

  • Stanton over East Mills
  • Bedford over Diagnola
  • Lenox over Sidney
  • East Union over Essex

Quarterfinals

  • Exira-EHK/Audubon over Stanton
  • Murray over Bedford
  • IKM-Manning over Lenox
  • Fremont-Mills over East Union

Semifinals

  • Exira-EHK/Audubon over Murray
  • Fremont-Mills over IKM-Manning

Championship

  • Exira-EHK/Audubon over Fremont-Mills

Region 3

First Round

  • AGWSR over GMG
  • North Mahaska over Colo-Nesco
  • BCLUW over Lynnville-Sully
  • North Tama over Baxter

Quarterfinals

  • St. Edmond over AGWSR
  • Collins-Maxwell over North Mahaska
  • Martensdale-St. Marys over BCLUW
  • Ankeny Christian over North Tama

Semifinals

  • St. Edmond over Collins-Maxwell
  • Martensdale-St. Marys over Ankeny Christian

Championship

  • St. Edmond over Martensdale-St. Marys

Region 4

First Round

  • Boyer Valley over Coon Rapids-Bayard
  • Woodbine over Siouxland Christian
  • Glidden-Ralston over Ar-We-Va

Quarterfinals

  • West Monona over Boyer Valley
  • Council Bluffs St. Albert over Akron-Westfield
  • Griswold over Woodbine
  • Woodbury Central over Glidden-Ralston

Semifinals

  • West Monona over Council Bluffs St. Albert
  • Griswold over Woodbury Central

Championship

  • West Monona over Griswold

Region 5

First Round

  • West Hancock over West Central
  • Saint Ansgar over North Iowa
  • Riceville over Lake Mills
  • Rockford over Northwood-Kensett

Quarterfinals

  • Mason City Newman Catholic over West Hancock
  • Saint Ansgar over Starmont
  • North Butler over Riceville
  • Turkey Valley over Rockford

Semifinals

  • Mason City Newman Catholic over Saint Ansgar
  • North Butler over Turkey Valley

Championship

  • Mason City Newman Catholic over North Butler

Region 6

First Round

  • Le Mars Gehlen over Trinity Christian
  • Bishop Garrigan over West Bend-Mallard
  • South O’Brien over George-Little Rock
  • GTRA over Harris-Lake Park

Quarterfinals

  • Newell-Fonda over Le Mars Gehlen
  • North Union over Bishop Garrigan
  • Remsen St. Mary’s over South O’Brien
  • Kingsley-Pierson over GTRA

Semifinals

  • North Union over Newell-Fonda
  • Remsen St. Mary’s over Kingsley-Pierson

Championship

  • Remsen St. Mary’s over North Union

Region 7

First Round

  • Easton Valley over East Buchanan
  • Calamus-Wheatland over Central Elkader
  • Clayton Ridge over Midland
  • Springville over North Cedar

Quarterfinals

  • North Linn over Easton Valley
  • Central City over Calamus-Wheatland
  • Edgewood-Colesburg over Clayton Ridge
  • Kee High over Springville

Semifinals

  • North Linn over Central City
  • Edgewood-Colesburg over Kee High

Championship

  • North Linn over Edgewood-Colesburg

Region 8

First Round

  • Melcher-Dallas over Mormon Trail
  • Twin Cedars over Moulton-Udell
  • Moravia over Seymour
  • Pekin over WACO

Quarterfinals

  • Southeast Warren over Melcher-Dallas
  • Keota over Twin Cedars
  • Wayne over Moravia
  • Holy Trinity Catholic Fort Madison over Pekin

Semifinals

  • Southeast Warren over Keota
  • Holy Trinity Catholic Fort Madison over Wayne

Championship

  • Southeast Warren over Holy Trinity Catholic Fort Madison
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Dana Becker
DANA BECKER

Dana Becker has been a sports writer in Iowa since 2000, writing for The Fort Dodge Messenger, Mason City Globe-Gazette, Cedar Rapids Gazette and others. Dana resides in northcentral Iowa and started as a writer with SB Live Sports in 2022 focused on the state of Iowa. Along with providing coverage of football and wrestling, Dana also spotlights cross country, swimming, basketball, track and field, soccer, tennis, golf, baseball and softball. He began writing for High School on SI in 2023.

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